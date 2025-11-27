Стрельба возле Белого дома: что говорят Джей Ди Вэнс, Пит Хэгсет и полиция
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на стрельбу, произошедшую возле Белого дома 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, правоохранители пока не имеют ответа относительно мотивов стрелка, передает Белый дом.
"Несколько часов назад возле Белого дома произошла стрельба, и мы до сих пор выясняем все детали. Мы до сих пор не знаем мотивов. Многое еще остается невыясненным", — заявил Джей Ди Вэнс.
Что говорит полиция
Федеральные ведомства вместе с местной полицией продолжают работать на месте инцидента и анализируют все доступные материалы — видеозаписи, показания очевидцев и собранные доказательства. Более подробную информацию планируют обнародовать после завершения начального этапа расследования.
Также в полиции США сообщили, что стрелок действовал сам: он поднял оружие и устроил засаду на военных. Во время быстрого ответа гвардейцев и правоохранителей нападавший был ранен и задержан. Его доставили в больницу. По словам правоохранителей, видео с района не указывает на наличие других участников происшествия.
Министр войны Пит Хэгсет сообщил, что в Вашингтон дополнительно отправят 500 бойцов Нацгвардии.
Дополнительные меры безопасности
Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси, который ранее сообщал о гибели раненых бойцов, заявил о "противоречивых сообщениях о состоянии двух нацгвардейцев".
Белый дом временно закрыли, пока президент США Дональд Трамп находится во Флориде накануне праздника Дня благодарения.
Реакция Трампа
Американский президент Дональд Трамп уже отреагировал на атаку на нацгвардейцев:
"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал он в соцсети Truth Social.
