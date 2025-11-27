РУС
8 036

Стрельба возле Белого дома: что говорят Джей Ди Вэнс, Пит Хэгсет и полиция

Стрельба в США: что говорят в Америке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на стрельбу, произошедшую возле Белого дома 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, правоохранители пока не имеют ответа относительно мотивов стрелка, передает Белый дом.

"Несколько часов назад возле Белого дома произошла стрельба, и мы до сих пор выясняем все детали. Мы до сих пор не знаем мотивов. Многое еще остается невыясненным", — заявил Джей Ди Вэнс.

Что говорит полиция

Федеральные ведомства вместе с местной полицией продолжают работать на месте инцидента и анализируют все доступные материалы — видеозаписи, показания очевидцев и собранные доказательства. Более подробную информацию планируют обнародовать после завершения начального этапа расследования.

Также в полиции США сообщили, что стрелок действовал сам: он поднял оружие и устроил засаду на военных. Во время быстрого ответа гвардейцев и правоохранителей нападавший был ранен и задержан. Его доставили в больницу. По словам правоохранителей, видео с района не указывает на наличие других участников происшествия. 

Министр войны Пит Хэгсет сообщил, что в Вашингтон дополнительно отправят 500 бойцов Нацгвардии.

Дополнительные меры безопасности

Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси, который ранее сообщал о гибели раненых бойцов, заявил о "противоречивых сообщениях о состоянии двух нацгвардейцев".

Белый дом временно закрыли, пока президент США Дональд Трамп находится во Флориде накануне праздника Дня благодарения.

Реакция Трампа

Американский президент Дональд Трамп уже отреагировал на атаку на нацгвардейцев:

"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал он в соцсети Truth Social.

Автор: 

При Байдені такого не було.
27.11.2025 01:23
Якби був Байден, такого б не було.

Як тампон приліз до Білого дому - і почалося: штурм якихось рогатих, рване вухо, Інтурист, напади на журналістів та опонентів, стрілянина в головній держбудівлі.
Дух руйнації, брехні й трешняка
27.11.2025 01:24
Не здивуюсь коли стрілець виявиться "українцем" з усією атрибутикою від тризуба до візитки Яроша...🤬🤬🤬🤬
27.11.2025 01:03
Не здивуюсь коли стрілець виявиться "українцем" з усією атрибутикою від тризуба до візитки Яроша...🤬🤬🤬🤬
27.11.2025 01:03
ви думаєте що весь світ обертається навколо України, це не так. у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.
27.11.2025 01:09
Та щось запізно дермократи прозрівають !!
Довели країну, що "влада валялася під ногами " ( за виразом ч-леніна) і гадімий покидьок її легко з полу підібрав
27.11.2025 01:13
та не прозрівають, то якийсь альтернативно обдарований вирішив постріляти
27.11.2025 01:16
Я не кажу, що то точно так буде. Я кажу не здивуюсь, що на передодні дня подяки коли Трамп у роз'їздах, а на " хаті" залишив Венса, забіг " демократ" зі зброєю, саме тоді коли там і стріляти окрім охорони ні покому.
27.11.2025 01:14
ви хоча б почитайте американську пресу і подивіться що американці кажуть.
27.11.2025 01:17
І розпалить в США протистояння? Та ще й тоді, коли під Трампом "крісло хилитається"?
27.11.2025 01:17
А хто буде виконувати обов'язки преза, якщо крісло впаде?
По-моєму, саме Венс.
27.11.2025 01:24
Ну, про це повинен думать "Максим Коваленко"... Це він цю сентенцію висловлює...
27.11.2025 01:53
хто проти кого збирається протистояти? не розумію.
27.11.2025 01:25
Пане Максим, перечитав , за вашою порадою тільки но коментарі в Х ксу, в оригіналі. Частково з вами погоджуюся , що то внутрішні розборки США, але навіть коли то просто боти через одного всі в коментарях валять на демократів, мало не з закликами в деякі і з цим заборонити президенту цю партію. Як би там не було співпадіння так і пре. На передодні дня подяки стрілянина коло білого дому і майже " точно винні" демократи, для України нажаль навіть внутрішні розборки точно не на руку.
27.11.2025 01:34
А я звідки знаю? Це ж тобою висловлена сентенція...

" у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.

27.11.2025 01:09 "
27.11.2025 01:51
це мої слова. "у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів."

а це твоє питання "І розпалить в США протистояння?"

ну і де я стверджую що буде якесь протистояння? я таких слів не писав.
27.11.2025 08:05
В Європі також начебто світ не навкруги України. Але подібна .уйня чомусь завжди з українцями поріднена. Комусь це потрібно.
27.11.2025 03:43
просто у нас багато продажних людей з низькими моральними якостями. тому ця ...йня й трапляється. ну як трапляється? ці люди роблять ...йню, а не вона сама трапляється
27.11.2025 08:06
Немає там мізків і не було. Країна хитровижареного зброду, що жила й живе за рахунок обдирання слабкіших країн.
27.11.2025 07:24
точно, згоден з вами. просто американські дурачки обкрадають тебе, а ти чесний і розумний навіть не розумієш це.
27.11.2025 08:07
А вот если бы президентом был Трамп-такого бы точно не было!
27.11.2025 05:51
При Байдені такого не було.
27.11.2025 01:23
Якби був Байден, такого б не було.

Як тампон приліз до Білого дому - і почалося: штурм якихось рогатих, рване вухо, Інтурист, напади на журналістів та опонентів, стрілянина в головній держбудівлі.
Дух руйнації, брехні й трешняка
27.11.2025 01:24
Нікого не нагадує?

Є один тип з Кривого Рогу з приходом якого одразу теж якісь дивні теракти почалися.
У якогось шефіра невідомі злі люди стріляли.
27.11.2025 02:01
Ну ще був маршрутний терорист , який з мусорами за ручки здоровався перед "затриманням". Та і взагалі багато якої хні було за 6 років правління віслюка, і звичайно випадково після якихось зашкварів шашличних пдрасів.
27.11.2025 03:22
Так я ж про цю низеу подій і говорю. А ще якийсь дивний АТОшник, що з гвинтівкою на мосту стирчав.
27.11.2025 08:28
"У якогось шефіра невідомі злі люди стріляли." Ну як прослухати плівки шміндіча , то може таки і стріляли як не за ящик з мільйонами , то за пару на кацапію ((
27.11.2025 04:40
Час джокерів
27.11.2025 07:08
Военный и полицейский самые уважаемые люди в США, основа государства, защита от коммунистического анархистского хаоса. Каждый кто поднимает на них руку будет застрелен как собака без разговоров.
27.11.2025 02:38
Ти вже американець, чи ще кацап? Бо по твоєму бурятському белькотінню це не дуже зрозуміло.
27.11.2025 03:25
Якось при першому погляді на його нік здалося що там "інвалід " написано .... мабуть недарма так привиділося ((
27.11.2025 04:43
невдалий Лі Гарві Освальд
27.11.2025 02:49
А стрілець може виявиться "українцем"- анархістом у сьомому поколінні !
27.11.2025 03:47
ФБР вважає, що ідентифікувало підозрюваного, повідомили CNN кілька правоохоронців, обізнаних із ситуацією.
Першочергова ідентифікація збігається з чоловіком із штату Вашингтон, який, здається, іммігрував з Афганістану в 2021 році, зазначили вони.
27.11.2025 03:58
Влада перевірила відбитки пальців затриманого чоловіка, і саме так вони отримали початкове ім'я, додав один з чиновників, зазначивши, що вони досі працюють над додатковим підтвердженням.

Підозрюваний подав заяву на отримання притулку у 2024 році, і його надали на початку цього року.
27.11.2025 04:02
Адміністрація Трампа хоче провести повторну перевірку всіх біженців, які отримали дозвіл на в'їзд до Америки за часів Байдена.

Адміністрація Байдена прийняла 185 640 біженців з жовтня 2021 року по вересень 2024 року.
Hайбільше біженців приїхало з Демократичної Республіки Конго, Афганістану, Венесуели та Сирії.
27.11.2025 04:15
Стрілець, колишній вояка Афганістану.
27.11.2025 05:58
Про Білий дім
противно що вітькоф працює на кривавого хутина
АЛЕ ЩЕ ПРОТИВНИЩЕ ЩО ТРАМП ПОЧАВ ПОГРОЖУВАТИ СТИКАЮЩЕЙ КРОВЬЮ УКРАЇНІ
І ЦЕ президент США , будапештского гаранта , яка ЗНИЩІЛА армію України 20 років тому
27.11.2025 06:22
І нехай він зараз не сьезжает - усі бачили що він погрожував
27.11.2025 06:24
Скоро демократично обраний республіканець буде сидіти в Білому домі на багнетах. З купою військових навкруги.
.Або як Путін в якомусь укритті.
27.11.2025 07:17
республіканці такого не робили байденові - демократи біснуються в конвульсіях.
27.11.2025 09:05
 
 