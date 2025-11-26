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Новости Фото Стрельба в США
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Возле Белого дома произошла стрельба: застрелили двух нацгвардейцев США, - СМИ. ФОТО (дополнено)

26 ноября в центре Вашингтона возле Белого дома были ранены два бойца Национальной гвардии США. Они умерли в больнице.

Об этом пишут Reutersи ABC News, передает Цензор.НЕТ.

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Дополнено в 23:20.

Губернатор штата Патрик Морриси сообщил в соцсети X, что двое бойцов Национальной гвардии умерли в больнице вследствие ранений. Нацгвардейцы были из Западной Вирджинии.

Что известно

"Место происшествия оцеплено. Один подозреваемый задержан", - сообщило Управление полиции метрополии.

По словам представителя полиции округа Колумбия, в 14:20 по восточному времени у входа в станцию метро Farragut West произошел инцидент со стрельбой.

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Белый дом закрыли

Впоследствии министр нацбезопасности США Кристи Ноем подтвердилав соцсети Х стрельбу:

"Молитесь все за двух солдат Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне. Министерство внутренней безопасности сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы собрать больше информации".

Отмечается, что Белый дом временно закрыли, пока президент США Дональд Трамп находится во Флориде накануне праздника Дня благодарения.

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Реакция Трампа

Трамп уже отреагировал на атаку на нацгвардейцев:

"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

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  • Военнослужащие Национальной гвардии из нескольких штатов находятся в Вашингтоне уже несколько месяцев в рамках антикризисных мер президента Дональда Трампа, которые впоследствии распространились на другие города по всей стране.

Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне
Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне
Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне
Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне

Автор: 

стрельба (3348) США (29528) Вашингтон (93)
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Топ комментарии
+58
Якби трампон в цей час був у білому домі то цього б не було.
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26.11.2025 22:41 Ответить
+57
Саме так. У відповідь потрібно обмежити кількість нацгвардійців, а стрілка амністувати та співпрацювати з ним у всіх сферах.
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26.11.2025 22:42 Ответить
+55
Я дуже стурбований цією ситуацією! Треба негайно покласти край цій війні!
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26.11.2025 22:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я дуже стурбований цією ситуацією! Треба негайно покласти край цій війні!
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26.11.2025 22:35 Ответить
Якби трампон в цей час був у білому домі то цього б не було.
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26.11.2025 22:41 Ответить
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26.11.2025 23:00 Ответить
Саме так. У відповідь потрібно обмежити кількість нацгвардійців, а стрілка амністувати та співпрацювати з ним у всіх сферах.
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26.11.2025 22:42 Ответить
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26.11.2025 23:02 Ответить
Я б іще декілька контрактів взаємовигідних додав на декілька мілліардів доларів.
Та не констуктивні і загрожуючі миру дії інших поліцейських,
нацгвардійців цьому завадили.
Вони просто вбили противну сторону, жорстоко і самовільно.
PS гляньте на курс бакса проти євро.
Різниця уже 15 баксів на сотню євро.
Чудова економічна політика.
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27.11.2025 20:24 Ответить
Якби президентом асашаїв був би маразматик Бідон - ця стрілянина ніколи б не почалася ©
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27.11.2025 00:56 Ответить
Висловлюю занепокоєння!🖕🖕🖕
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26.11.2025 22:37 Ответить
якщо б Трамп був президентом цього точно не сталося !
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26.11.2025 22:38 Ответить
100%
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26.11.2025 22:46 Ответить
при Порошенко Байдені такого НЕ було!

RIP національним гвардійцям.
Шкода, що хлопці поклали голови через руду свиню.

.
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26.11.2025 23:51 Ответить
Це розпочалась 2 громадянська війна в США.
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26.11.2025 22:39 Ответить
Ні
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26.11.2025 23:31 Ответить
У центрі Вашингтона поблизу Білого дому завжди дурдом.
Там завжди купа охоронців з автоматами і багато різних протестувальників і просто психічно хворих (не кажучи про туристів - поруч багато музеїв і пам'ятників).
Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися.
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26.11.2025 22:43 Ответить
самооборона - "один на один"
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26.11.2025 22:48 Ответить
"У центрі Вашингтона поблизу Білого дому завжди дурдом." , "Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися." .... Прихильник дурдомів ? (( P.S. Твої коментарі у кілька поверхів іноді цікаві , іноді пізнавальні , але цей якийсь нервозно-сумбурний (( зберися з думками і відредагуй інакше ФБР занесе тебе до списку потенційних терористів і не бачити тобі вайтхаузу ))
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26.11.2025 23:22 Ответить
Канадці - туристи (для США, я турист).
Психічно хворих в США не пускають.
Прямо перед Білим домом чудові пам'ятники.
Це місце де туристи ******* фотографуватись і де зручний прохід до інших музеїв.
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26.11.2025 23:40 Ответить

Ти трішки невдало виправдався у очах ФБР .
Канадців на кордоні перевіряють американські психіатри ?
Ти так і не відмежувався від "дурдомів " .
Ти так і залишаєшся для спецслужб підозрілою особою , бо звертаєш увагу на зручні проходи та можливість загубитися у натовпі відвідувачів музеїв хоча навколо тебе "дурдом" .... це не просто так , у туриста це б викликало дискомфорт ((
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26.11.2025 23:52 Ответить
У пана прямо параноя щодо ФБР.
Маєте проблеми?
І до речі не тиkайте, я з вами свиней не пас.
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27.11.2025 00:06 Ответить
Пан у Канаді пасе свиней ? Співчуваю .......
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27.11.2025 00:47 Ответить
Іди з миром, убогий.
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27.11.2025 02:40 Ответить
Бувай , свинопасе !
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27.11.2025 04:21 Ответить
тю ... чого до учасника причепилися ? конфлікт на рівному місці
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27.11.2025 11:49 Ответить
Дідусь гумору не розуміє . А якщо чесно , то його "багатоповерхівки" з вікіпедії вносять дисонанс у ідилію форуму ((
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27.11.2025 13:09 Ответить
тим часом кацапські пропагандони вже знімають репортажі з центру Покровська
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26.11.2025 22:45 Ответить
Посилання в студію!
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26.11.2025 22:58 Ответить
зебуїнам не можна на цей сайт, це deepstate пише
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26.11.2025 23:04 Ответить
тупий покидьок. Чи зек, чи зак.. Простіше, черговий дебіл на ЦН.
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26.11.2025 23:23 Ответить
знімають , а тобі що , ти у Покровську ? ((
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26.11.2025 23:23 Ответить
вже ?

в лютому 2024 р. виповнюється два роки з початку "штурму Покровське" після падіння Авдієвки.
від Авдіївки до Покровське 30 км.

ати-бати шлі рузькіє солдати - 30 км за два роки

.
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26.11.2025 23:56 Ответить
Це коли є ким і чим захищатися.... Але усе має властивість "звкінчуватися"!
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27.11.2025 11:24 Ответить
Вважаю, що наступ на Білий дім іде в одному напрямку.
Все одно Трамп втратить Овальний кабінет. Він повинен від нього відмовитися зараз бо потім умови стануть гіршими.
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26.11.2025 22:46 Ответить
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26.11.2025 23:03 Ответить
АБСОЛЮТНО!😆😂🤣
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26.11.2025 23:23 Ответить
Якби Байден був президентом-такого б не було! Байден вміє вести переговори!
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26.11.2025 23:31 Ответить
В це часом не провокація самого Трампа щоб закрутити гайки?
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26.11.2025 23:32 Ответить
Дайте вгадаю, стріляв хтось із Венесуелли?
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27.11.2025 00:17 Ответить
Ну що, виявиться, що стрілець - наркоман, демократ та ще й латинос українського походження з Венесуели?
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27.11.2025 01:31 Ответить
А чому ж ти, лицеміре, з нападником мирну угоду досі не підписав? Віддай йому половину Білого Дому, бо він явно хоче миру!
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27.11.2025 04:41 Ответить
Методічка кгбшна.
Тільки немає там чечні.
Це початок кінця демократії та великої статуї Америки.

Як у вільній країні ввести диктатуру з безстроковим керуванням?
-- спочатку відібрати зброю у вільних людей.
--- фінансувати нацгвардію з власної кишені, вже ніким неконтрольованій
---- підірвати кілька будинків у Рязані...якесь "11 вересня" буде доречно.
-------- вороги активні повсюди - це від Куби до внутрішніх мігрантів та власних захисників мирового порядку.
Все.
І це потрібно дуже швидко, щоб встигнути до наступних виборів...
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27.11.2025 06:31 Ответить
Об"єктивно - навряд чи.
Утримувати НГ ? Чиїм коштом ? Маска ? Ну так у випадку громад. війни ті віртуальні статки корова язиком злиже.
Там же штати як окремі держави.
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27.11.2025 12:15 Ответить
Заходи "антикризи" Трампа скоро поставлять США (з допомогою путлєра) на грань громадянської війни....Молитися,звісно,непогано,але краще призначити професіоналів у правоохоронні органи,а не "робочих сосен"....на кшалт України.
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27.11.2025 06:47 Ответить
Ага, я ж дивлюсь, які "професіонали" зараз у США. Починаючи з самого президента.
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27.11.2025 09:48 Ответить
фсб шатае дибілов з сша...а вони у губи цілуються з ******
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27.11.2025 08:23 Ответить
ЩО!?А де був в цей час "СТАРИЙ РУДИЙ ПОЧАТОК"?От ,якби він там був, то цього не сталося би....
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27.11.2025 10:08 Ответить
ця ситуація може бути використана Трампом, що б "закрутити гайки", може друг володя вже поділився досвідом...
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27.11.2025 12:45 Ответить
@ (в перекладі):
"Вороги США більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."
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27.11.2025 13:12 Ответить
Бідолашний афганець не туди шмаляв. Треба два вікна вище.
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28.11.2025 08:00 Ответить
Висловлюємо легку стурбованість
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28.11.2025 19:25 Ответить
 
 