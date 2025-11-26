Возле Белого дома произошла стрельба: застрелили двух нацгвардейцев США, - СМИ. ФОТО (дополнено)

26 ноября в центре Вашингтона возле Белого дома были ранены два бойца Национальной гвардии США. Они умерли в больнице.

Об этом пишут Reutersи ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дополнено в 23:20.

Губернатор штата Патрик Морриси сообщил в соцсети X, что двое бойцов Национальной гвардии умерли в больнице вследствие ранений. Нацгвардейцы были из Западной Вирджинии.

Что известно

"Место происшествия оцеплено. Один подозреваемый задержан", - сообщило Управление полиции метрополии.

По словам представителя полиции округа Колумбия, в 14:20 по восточному времени у входа в станцию метро Farragut West произошел инцидент со стрельбой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американская прокуратура закрыла последнее производство против Трампа

Белый дом закрыли

Впоследствии министр нацбезопасности США Кристи Ноем подтвердилав соцсети Х стрельбу:

"Молитесь все за двух солдат Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне. Министерство внутренней безопасности сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы собрать больше информации".

Отмечается, что Белый дом временно закрыли, пока президент США Дональд Трамп находится во Флориде накануне праздника Дня благодарения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, много пострадавших. ФОТОрепортаж

Реакция Трампа

Трамп уже отреагировал на атаку на нацгвардейцев:

"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

Читайте также: На день рождения Трампа в США планируют провести военный парад, - The Hill

Военнослужащие Национальной гвардии из нескольких штатов находятся в Вашингтоне уже несколько месяцев в рамках антикризисных мер президента Дональда Трампа, которые впоследствии распространились на другие города по всей стране.







