Возле Белого дома произошла стрельба: застрелили двух нацгвардейцев США, - СМИ. ФОТО (дополнено)
26 ноября в центре Вашингтона возле Белого дома были ранены два бойца Национальной гвардии США. Они умерли в больнице.
Об этом пишут Reutersи ABC News, передает Цензор.НЕТ.
Дополнено в 23:20.
Губернатор штата Патрик Морриси сообщил в соцсети X, что двое бойцов Национальной гвардии умерли в больнице вследствие ранений. Нацгвардейцы были из Западной Вирджинии.
Что известно
"Место происшествия оцеплено. Один подозреваемый задержан", - сообщило Управление полиции метрополии.
По словам представителя полиции округа Колумбия, в 14:20 по восточному времени у входа в станцию метро Farragut West произошел инцидент со стрельбой.
Белый дом закрыли
Впоследствии министр нацбезопасности США Кристи Ноем подтвердилав соцсети Х стрельбу:
"Молитесь все за двух солдат Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне. Министерство внутренней безопасности сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы собрать больше информации".
Отмечается, что Белый дом временно закрыли, пока президент США Дональд Трамп находится во Флориде накануне праздника Дня благодарения.
Реакция Трампа
Трамп уже отреагировал на атаку на нацгвардейцев:
"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.
- Военнослужащие Национальной гвардии из нескольких штатов находятся в Вашингтоне уже несколько месяцев в рамках антикризисных мер президента Дональда Трампа, которые впоследствии распространились на другие города по всей стране.
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Та не констуктивні і загрожуючі миру дії інших поліцейських,
нацгвардійців цьому завадили.
Вони просто вбили противну сторону, жорстоко і самовільно.
PS гляньте на курс бакса проти євро.
Різниця уже 15 баксів на сотню євро.
Чудова економічна політика.
ПорошенкоБайдені такого НЕ було!
RIP національним гвардійцям.
Шкода, що хлопці поклали голови через руду свиню.
.
Там завжди купа охоронців з автоматами і багато різних протестувальників і просто психічно хворих (не кажучи про туристів - поруч багато музеїв і пам'ятників).
Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися.
Психічно хворих в США не пускають.
Прямо перед Білим домом чудові пам'ятники.
Це місце де туристи ******* фотографуватись і де зручний прохід до інших музеїв.
Ти трішки невдало виправдався у очах ФБР .
Канадців на кордоні перевіряють американські психіатри ?
Ти так і не відмежувався від "дурдомів " .
Ти так і залишаєшся для спецслужб підозрілою особою , бо звертаєш увагу на зручні проходи та можливість загубитися у натовпі відвідувачів музеїв хоча навколо тебе "дурдом" .... це не просто так , у туриста це б викликало дискомфорт ((
Маєте проблеми?
І до речі не тиkайте, я з вами свиней не пас.
в лютому 2024 р. виповнюється два роки з початку "штурму Покровське" після падіння Авдієвки.
від Авдіївки до Покровське 30 км.
ати-бати шлі рузькіє солдати - 30 км за два роки
.
Все одно Трамп втратить Овальний кабінет. Він повинен від нього відмовитися зараз бо потім умови стануть гіршими.
Тільки немає там чечні.
Це початок кінця демократії та великої статуї Америки.
Як у вільній країні ввести диктатуру з безстроковим керуванням?
-- спочатку відібрати зброю у вільних людей.
--- фінансувати нацгвардію з власної кишені, вже ніким неконтрольованій
---- підірвати кілька будинків у Рязані...якесь "11 вересня" буде доречно.
-------- вороги активні повсюди - це від Куби до внутрішніх мігрантів та власних захисників мирового порядку.
Все.
І це потрібно дуже швидко, щоб встигнути до наступних виборів...
Утримувати НГ ? Чиїм коштом ? Маска ? Ну так у випадку громад. війни ті віртуальні статки корова язиком злиже.
Там же штати як окремі держави.
"Вороги США більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."