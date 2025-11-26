Американская прокуратура закрыла последнее производство против Трампа
Прокуратура штата Джорджия объявила о закрытии дела по обвинениям в адрес Дональда Трампа в попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, следствие пришло к выводу, что дальнейшее рассмотрение этого дела невозможно, пишет CNN.
Юридические препятствия в деле
Прокурор Питер Скандалакис пояснил, что расследование касалось федеральных выборов, но велось на уровне штата, что создавало проблемы с юрисдикцией. Он также напомнил о конституционном иммунитете президента, который затруднял потенциальное выдвижение обвинений.
По его словам, передача дела присяжным могла бы затянуться до 2029 или даже 2031 года. Скандалакис подчеркнул, что длительное разбирательство не соответствовало бы интересам жителей Джорджии.
Последствия решения прокуратуры
Закрытие производства означает, что Трамп избежал уголовной ответственности за попытки оспорить поражение от Джо Байдена в 2020 году. Это было последнее активное уголовное дело против него, открытое после выборов.
Всего было возбуждено четыре уголовных дела, но только по делу о так называемых "порноденьгах" Трампа признали виновным. Суд назначил ему "безусловное освобождение", что предусматривает формальную судимость без наказания.
Ранее мы сообщали:
- Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал СМИ за публикацию о якобы существовании двух противоположных подходов к войне России против Украины в администрации президента Дональда Трампа.
- Трамп отказался от дедлайна по мирному соглашению с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(((allegations)))
Оскільки трамп викидав свої коники вперше в історії США, то залишається зібрати переконливі докази.