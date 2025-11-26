РУС
Американская прокуратура закрыла последнее производство против Трампа

В США закрыли последнее уголовное дело против Трампа

Прокуратура штата Джорджия объявила о закрытии дела по обвинениям в адрес Дональда Трампа в попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, следствие пришло к выводу, что дальнейшее рассмотрение этого дела невозможно, пишет CNN.

Юридические препятствия в деле

Прокурор Питер Скандалакис пояснил, что расследование касалось федеральных выборов, но велось на уровне штата, что создавало проблемы с юрисдикцией. Он также напомнил о конституционном иммунитете президента, который затруднял потенциальное выдвижение обвинений.

По его словам, передача дела присяжным могла бы затянуться до 2029 или даже 2031 года. Скандалакис подчеркнул, что длительное разбирательство не соответствовало бы интересам жителей Джорджии.

Последствия решения прокуратуры

Закрытие производства означает, что Трамп избежал уголовной ответственности за попытки оспорить поражение от Джо Байдена в 2020 году. Это было последнее активное уголовное дело против него, открытое после выборов.

Всего было возбуждено четыре уголовных дела, но только по делу о так называемых "порноденьгах" Трампа признали виновным. Суд назначил ему "безусловное освобождение", что предусматривает формальную судимость без наказания.

Ранее мы сообщали: 

Топ комментарии
+16
А ми дивуємося,що у нас все куплено. США деградують просто небаченими темпами.
26.11.2025 19:02 Ответить
+10
Свій прокурор,це ж вже було.
26.11.2025 19:01 Ответить
+4
Мабуть просто процедура. Там треба дуже переконливі докази. Чи прецедент.

Оскільки трамп викидав свої коники вперше в історії США, то залишається зібрати переконливі докази.
26.11.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Стрьомно Феміді проти преза
26.11.2025 19:02 Ответить
у них і до трампа було таке, див. franklin scandal, тоді майже всіх топ педофілів відмазали.
26.11.2025 19:06 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_child_prostitution_ring_allegations
(((allegations)))
26.11.2025 19:07 Ответить
Скоро знову відкриють
26.11.2025 19:04 Ответить
Можливо, але визнають винним посмертно.
26.11.2025 19:25 Ответить
"...Прокуратура штату Джорджія оголосила про закриття справи..." - і тут же відкрити справу "Трамп - Віткофф - ушаков"
26.11.2025 19:06 Ответить
таке враження шо прокурори сша стажувались у прокуратурі рф.
26.11.2025 19:07 Ответить
Мабуть просто процедура. Там треба дуже переконливі докази. Чи прецедент.

Оскільки трамп викидав свої коники вперше в історії США, то залишається зібрати переконливі докази.
26.11.2025 19:21 Ответить
Коли судять старого прокурора і директора ФБІ, то після зміни влади Трампа, буде велика чистка - всієї команди Трампа.
26.11.2025 19:08 Ответить
Про-путінського рижого козла відбілили, що аж очі ріже від брехливих виправдань!
26.11.2025 19:19 Ответить
Так, білий та пухнастий.
26.11.2025 19:40 Ответить
Я начальник ти дурень, ти начальник я дурень. Дивлюсь це вже аксіома
26.11.2025 19:53 Ответить
 
 