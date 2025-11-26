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Новини Вибори у США
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Американська прокуратура закрила останнє провадження проти Трампа

У США закрили останню кримінальні справу проти Трампа

Прокуратура штату Джорджія оголосила про закриття справи щодо звинувачень на адресу Дональда Трампа у спробах вплинути на результати виборів 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слідство дійшло висновку, що подальший розгляд цієї справи неможливий, пише CNN.

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Юридичні перешкоди у справі

Прокурор Пітер Скандалакіс пояснив, що розслідування стосувалося федеральних виборів, але велося на рівні штату, що створювало проблеми з юрисдикцією. Він також нагадав про конституційний імунітет президента, який ускладнював потенційне висунення обвинувачень.

За його словами, передача справи до присяжних могла б затягнутися до 2029 чи навіть 2031 року. Скандалакіс наголосив, що тривале провадження не відповідало б інтересам жителів Джорджії.

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Наслідки рішення прокуратури

Закриття провадження означає, що Трамп уникнув кримінальної відповідальності за спроби оскаржити поразку від Джо Байдена у 2020 році. Це була остання активна кримінальна справа проти нього, відкрита після виборів.

Загалом було порушено чотири кримінальні справи, але лише у справі про так звані "порногроші" Трампа визнали винним. Суд призначив йому "безумовне звільнення", що передбачає формальну судимість без покарання.

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Автор: 

вибори (6786) США (26706) кримінальна справа (518) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+23
А ми дивуємося,що у нас все куплено. США деградують просто небаченими темпами.
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26.11.2025 19:02 Відповісти
+16
Свій прокурор,це ж вже було.
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26.11.2025 19:01 Відповісти
+7
Про-путінського рижого козла відбілили, що аж очі ріже від брехливих виправдань!
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26.11.2025 19:19 Відповісти
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Свій прокурор,це ж вже було.
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26.11.2025 19:01 Відповісти
Стрьомно Феміді проти преза
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26.11.2025 19:02 Відповісти
А ми дивуємося,що у нас все куплено. США деградують просто небаченими темпами.
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26.11.2025 19:02 Відповісти
у них і до трампа було таке, див. franklin scandal, тоді майже всіх топ педофілів відмазали.
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26.11.2025 19:06 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_child_prostitution_ring_allegations
(((allegations)))
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26.11.2025 19:07 Відповісти
Скоро знову відкриють
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26.11.2025 19:04 Відповісти
Можливо, але визнають винним посмертно.
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26.11.2025 19:25 Відповісти
"...Прокуратура штату Джорджія оголосила про закриття справи..." - і тут же відкрити справу "Трамп - Віткофф - ушаков"
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26.11.2025 19:06 Відповісти
таке враження шо прокурори сша стажувались у прокуратурі рф.
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26.11.2025 19:07 Відповісти
Мабуть просто процедура. Там треба дуже переконливі докази. Чи прецедент.

Оскільки трамп викидав свої коники вперше в історії США, то залишається зібрати переконливі докази.
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26.11.2025 19:21 Відповісти
Коли судять старого прокурора і директора ФБІ, то після зміни влади Трампа, буде велика чистка - всієї команди Трампа.
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26.11.2025 19:08 Відповісти
Про-путінського рижого козла відбілили, що аж очі ріже від брехливих виправдань!
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26.11.2025 19:19 Відповісти
Так, білий та пухнастий.
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26.11.2025 19:40 Відповісти
Я начальник ти дурень, ти начальник я дурень. Дивлюсь це вже аксіома
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26.11.2025 19:53 Відповісти
 
 