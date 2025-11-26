Американська прокуратура закрила останнє провадження проти Трампа
Прокуратура штату Джорджія оголосила про закриття справи щодо звинувачень на адресу Дональда Трампа у спробах вплинути на результати виборів 2020 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слідство дійшло висновку, що подальший розгляд цієї справи неможливий, пише CNN.
Юридичні перешкоди у справі
Прокурор Пітер Скандалакіс пояснив, що розслідування стосувалося федеральних виборів, але велося на рівні штату, що створювало проблеми з юрисдикцією. Він також нагадав про конституційний імунітет президента, який ускладнював потенційне висунення обвинувачень.
За його словами, передача справи до присяжних могла б затягнутися до 2029 чи навіть 2031 року. Скандалакіс наголосив, що тривале провадження не відповідало б інтересам жителів Джорджії.
Наслідки рішення прокуратури
Закриття провадження означає, що Трамп уникнув кримінальної відповідальності за спроби оскаржити поразку від Джо Байдена у 2020 році. Це була остання активна кримінальна справа проти нього, відкрита після виборів.
Загалом було порушено чотири кримінальні справи, але лише у справі про так звані "порногроші" Трампа визнали винним. Суд призначив йому "безумовне звільнення", що передбачає формальну судимість без покарання.
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(((allegations)))
Оскільки трамп викидав свої коники вперше в історії США, то залишається зібрати переконливі докази.