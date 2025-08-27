РУС
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, много пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 27 августа в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) в католической школе произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают CNN и ABC News.

Отмечается, что стрелок, возрастом чуть более 20 лет, был одет в черное и вооружен винтовкой, ружьем и пистолетом. Он подошел к зданию церкви католической школы Annunciation Catholic School, в которой проводилась месса по случаю начала учебного года, и через окна открыл огонь по детям, которые сидели на скамьях.

ABC News со ссылкой на полицию пишет, что в результате стрельбы погибли дети 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди которых 14 детей, получили ранения во время стрельбы.

В США в католической школе произошла стрельба
В США в католической школе произошла стрельба

По словам начальника полиции Брайана О'Хара, двое детей находятся в критическом состоянии.

В полиции добавили, что после трагедии стрелок покончил жизнь самоубийством на заднем дворе. Он, вероятно, действовал сам.

На стрельбу впоследствии отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и уже прибыло на место происшествия. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией", - написал он.

В США в католической школе произошла стрельба
В США в католической школе произошла стрельба
В США в католической школе произошла стрельба
В США в католической школе произошла стрельба
В США в католической школе произошла стрельба

+2
Якийсь їбанутий фріпалістайнер?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:16
+2
Вихід один- брати до рук зброю і давати відсіч агресору. Адже так, Пепа?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:19
+1
показать весь комментарий
27.08.2025 21:17
і шо цікаво!
не перша і не остання стрілянина у школах сша!!!

а, ми готуємось до масової атаки на міста україни! кожної ночі готуємось!
****************.....
показать весь комментарий
27.08.2025 21:12
Вихід один- брати до рук зброю і давати відсіч агресору. Адже так, Пепа?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:19
так! саме так і було зроблено у перші тижні навали.
але, це зруйнувало плани зелених малоросів.
тому мобілізація була терміново знищена і з'явилося зелене тцк....
ти, ***, не знаєш про це?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:24
Пеппа, реформа військоматів почалася в 2017 році. Я був мобілізований 24.02.22 РТЦК та СП.
Ну, по правді, пішов я сам, військовий квиток мені заповнили десь через місяць- півтора.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:28
твої байки мені не цікаві!
показать весь комментарий
27.08.2025 21:31
Це правда, Пеппа. І кінчай розводити паніку. Ти ж реально скиглиш в кожному коментарі. Всі помруть, Пеппа. І повір- навіть в 90 років ти будеш неготовий.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:33
я не хочу бути готовий!
я не хочу, що б мої нащадки були готові!
я хочу що б мене захищала мотивована озброєна професійна армія!!!!
я хочу, що б мародери висіли на київських мостах!
я хочу, що б мій родич повернувся цілий та здоровий!
донать!!!
https://71dshv.mil.gov.ua/
показать весь комментарий
27.08.2025 21:40
Я, Пеппа, уже задонатив в тисячу разів більше, ніж колись зможеш ти.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:46
Якийсь їбанутий фріпалістайнер?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:16
У США стріляниною нікого не здивуєш.

1 жовтня 2017 року сталася масова стрілянина, коли 64-річний Стівен Паддок відкрив вогонь по натовпу, що відвідував музичний фестиваль на Стрипі Лас-Вегаса в Неваді, зi cвого люксу на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay.
Він вистрілив більше 1000 разів, вбивши 60 людей і поранивши принаймні 413 інших.
Внаслідок паніки кількість поранених зросла до приблизно 867.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:17
показать весь комментарий
27.08.2025 21:17 Ответить
Тільки розумово відсталі люди ділять чоловіків на "справжніх" та "несправжніх".
П. С. Я маю зброю вдома.
П. С. Я маю зброю вдома.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:29
Так, я знаю що на ТОТ можна тримати зброю вдома, особливо тим, хто воював. Ти ж з ТОТ?
Бо в Великобританії зброя поза законом.
Бо в Великобританії зброя поза законом.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:30
Прикро, що така трагедія та смерть, як і від московитів в Україні, прийшла до школи та дітей США!
А Трамп, щось там, на якесь патрулювання виходив…. А воно, не там треба було патрулювати, а в школі…
показать весь комментарий
27.08.2025 21:38
 
 