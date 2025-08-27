В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, много пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 27 августа в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) в католической школе произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают CNN и ABC News.
Отмечается, что стрелок, возрастом чуть более 20 лет, был одет в черное и вооружен винтовкой, ружьем и пистолетом. Он подошел к зданию церкви католической школы Annunciation Catholic School, в которой проводилась месса по случаю начала учебного года, и через окна открыл огонь по детям, которые сидели на скамьях.
ABC News со ссылкой на полицию пишет, что в результате стрельбы погибли дети 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди которых 14 детей, получили ранения во время стрельбы.
По словам начальника полиции Брайана О'Хара, двое детей находятся в критическом состоянии.
В полиции добавили, что после трагедии стрелок покончил жизнь самоубийством на заднем дворе. Он, вероятно, действовал сам.
На стрельбу впоследствии отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало и уже прибыло на место происшествия. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией", - написал он.
