УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7986 відвідувачів онлайн
Новини Фото Стрілянина в США
3 713 30

У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, багато постраждалих. ФОТОрепортаж

Удень 27 серпня у місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) в католицькій школі сталась стрілянина. Є загиблі та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють CNN та ABC News.

Зазначається, що стрілець, віком трохи більш як 20 років, був вдягнений у чорне та озброєний гвинтівкою, рушницею і пістолетом. Він підійшов до будівлі церкви католицької школи Annunciation Catholic School, в якій проводилася меса з нагоди початку навчального року, та через вікна відкрив вогонь по дітях, які сиділи на лавах.

ABC News з посиланням на поліцію пише, що внаслідок стрілянини загинули діти 8 та 10 років. Ще 17 людей, серед яких 14 дітей, зазнали поранень під час стрілянини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Черкасах: крім зловмисника нікого поранено не було, його затримано. ФОТОрепортаж

У США в католицькій школі сталась стрілянина
У США в католицькій школі сталась стрілянина

За словами начальника поліції Браяна О’Хара, двоє дітей перебувають у критичному стані.

У поліції додали, що після трагедії стрілок покінчив життя самогубством на задньому дворі. Він, ймовірно, діяв сам.

На стрілянину згодом відреагував президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Мене повністю проінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і вже прибуло на місце події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією", - написав він.

Також читайте: Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО 

У США в католицькій школі сталась стрілянина
У США в католицькій школі сталась стрілянина
У США в католицькій школі сталась стрілянина
У США в католицькій школі сталась стрілянина
У США в католицькій школі сталась стрілянина

Автор: 

діти (5275) стрілянина (1821) США (24146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Як би трампон був президентом цього б не трапилось!Ой, а трампон президент і це трапилось, яка халепа, цього не може бути!!!!
показати весь коментар
27.08.2025 21:48 Відповісти
+4
так! саме так і було зроблено у перші тижні навали.
але, це зруйнувало плани зелених малоросів.
тому мобілізація була терміново знищена і з'явилося зелене тцк....
ти, ***, не знаєш про це?
показати весь коментар
27.08.2025 21:24 Відповісти
+3
показати весь коментар
27.08.2025 21:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо цікаво!
не перша і не остання стрілянина у школах сша!!!

а, ми готуємось до масової атаки на міста україни! кожної ночі готуємось!
****************.....
показати весь коментар
27.08.2025 21:12 Відповісти
Вихід один- брати до рук зброю і давати відсіч агресору. Адже так, Пепа?
показати весь коментар
27.08.2025 21:19 Відповісти
так! саме так і було зроблено у перші тижні навали.
але, це зруйнувало плани зелених малоросів.
тому мобілізація була терміново знищена і з'явилося зелене тцк....
ти, ***, не знаєш про це?
показати весь коментар
27.08.2025 21:24 Відповісти
Пеппа, реформа військоматів почалася в 2017 році. Я був мобілізований 24.02.22 РТЦК та СП.
Ну, по правді, пішов я сам, військовий квиток мені заповнили десь через місяць- півтора.
показати весь коментар
27.08.2025 21:28 Відповісти
твої байки мені не цікаві!
показати весь коментар
27.08.2025 21:31 Відповісти
Це правда, Пеппа. І кінчай розводити паніку. Ти ж реально скиглиш в кожному коментарі. Всі помруть, Пеппа. І повір- навіть в 90 років ти будеш неготовий.
показати весь коментар
27.08.2025 21:33 Відповісти
я не хочу бути готовий!
я не хочу, що б мої нащадки були готові!
я хочу що б мене захищала мотивована озброєна професійна армія!!!!
я хочу, що б мародери висіли на київських мостах!
я хочу, що б мій родич повернувся цілий та здоровий!
донать!!!
https://71dshv.mil.gov.ua/
показати весь коментар
27.08.2025 21:40 Відповісти
Я, Пеппа, уже задонатив в тисячу разів більше, ніж колись зможеш ти.
показати весь коментар
27.08.2025 21:46 Відповісти
я звояю тобі пам'ятник!
маленький, але з піску, на оболонському пляжі.
показати весь коментар
27.08.2025 21:56 Відповісти
До речі, Пепа, а яку суму задонатив ти?
показати весь коментар
27.08.2025 21:49 Відповісти
гетманцев, ти?
от, блін....
показати весь коментар
27.08.2025 21:57 Відповісти
Що, ніскільки не задонатив? Тобі хоча б соромно зараз?
показати весь коментар
27.08.2025 21:58 Відповісти
Граждане обсуждающие вы хоть заметили, что Пеппа российский бот, Внимательно прочитайте его первая сообщение, смысл поймите что он написал, что они делают.
показати весь коментар
27.08.2025 23:13 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 23:15 Відповісти
Два ватних довбойоба з кацапськими логінами шукають російського бота. 😁😁😁
показати весь коментар
27.08.2025 23:45 Відповісти
Якийсь їбанутий фріпалістайнер?
показати весь коментар
27.08.2025 21:16 Відповісти
У США стріляниною нікого не здивуєш.

1 жовтня 2017 року сталася масова стрілянина, коли 64-річний Стівен Паддок відкрив вогонь по натовпу, що відвідував музичний фестиваль на Стрипі Лас-Вегаса в Неваді, зi cвого люксу на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay.
Він вистрілив більше 1000 разів, вбивши 60 людей і поранивши принаймні 413 інших.
Внаслідок паніки кількість поранених зросла до приблизно 867.
показати весь коментар
27.08.2025 21:17 Відповісти
Наймасовіша в історії США стрілянина викликала дебати в американському суспільстві з приводу законів про зброю, але тодішній президент Дональд Трамп заявив, що це обговорення зараз не на часі.
показати весь коментар
27.08.2025 22:41 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 21:17 Відповісти
Тільки розумово відсталі люди ділять чоловіків на "справжніх" та "несправжніх".
П. С. Я маю зброю вдома.
показати весь коментар
27.08.2025 21:29 Відповісти
Так, я знаю що на ТОТ можна тримати зброю вдома, особливо тим, хто воював. Ти ж з ТОТ?
Бо в Великобританії зброя поза законом.
показати весь коментар
27.08.2025 21:30 Відповісти
він мабуть з населеного пункту Малі *******!
показати весь коментар
27.08.2025 23:39 Відповісти
Прикро, що така трагедія та смерть, як і від московитів в Україні, прийшла до школи та дітей США!
А Трамп, щось там, на якесь патрулювання виходив…. А воно, не там треба було патрулювати, а в школі…
показати весь коментар
27.08.2025 21:38 Відповісти
Як би трампон був президентом цього б не трапилось!Ой, а трампон президент і це трапилось, яка халепа, цього не може бути!!!!
показати весь коментар
27.08.2025 21:48 Відповісти
Потрібно сісти за стіл переговорів і підписати мирне урегулювання внутрішньоамериканського конфлікту. Україна може стати посередником у врегулюванні конфлікту щоб уникнути третьої світової війни. А Зеленського нагородити нобелівською премією миру
показати весь коментар
27.08.2025 22:11 Відповісти
"стрілок покінчив життя самогубством "
Тепер одна надія, шо цей підар потрапить на тому світі в правильний департамент і його тричі на день будуть годувати риболовними гачками з пургеном.
показати весь коментар
27.08.2025 22:12 Відповісти
Він не 3,14дар, воно - трансендер
показати весь коментар
27.08.2025 22:32 Відповісти
Why did the terrorist in Minneapolis write in russian on his guns?

У Міннеаполісі, США, озброєний терорист застрелив 2 дітей і поранив ще 15 дітей і 2 дорослих.

Напад він здійснив під час католицької месси.

Перед вчиненням теракту Робін Вестман розписав свою зброю у тому числі російською та на відео, що записав, вимовляв російські слова. У західних медіа показують тільки написи англійською на зброї терориста, хай бачать, що він симпатизував росіянам.

Не дивно, що він тяготів до росії. Подібне до подібного.../Стерненко/
показати весь коментар
27.08.2025 23:06 Відповісти
Й доречі цей ушлепрк на рубашці мав нашивку"фсб"..чомусб американцям це непоказують..й надписи на магазанах "слава рсии"й тп...
показати весь коментар
27.08.2025 23:09 Відповісти
99.9% американцев понятия не имеют, что такое "фсб". Старшее поколение может знать про кгб, бо оттуда вылез кремлевский выродок и вообще в прежние времена было много фильмов про шпионов, то да. а фсб - знают единицы, кому по службе надо. Скорее всего этот ****** трансвестит и сам не знал, что на нем нарисовано.
показати весь коментар
27.08.2025 23:48 Відповісти
 
 