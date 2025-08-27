У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, багато постраждалих. ФОТОрепортаж

Удень 27 серпня у місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) в католицькій школі сталась стрілянина. Є загиблі та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють CNN та ABC News.

Зазначається, що стрілець, віком трохи більш як 20 років, був вдягнений у чорне та озброєний гвинтівкою, рушницею і пістолетом. Він підійшов до будівлі церкви католицької школи Annunciation Catholic School, в якій проводилася меса з нагоди початку навчального року, та через вікна відкрив вогонь по дітях, які сиділи на лавах.

ABC News з посиланням на поліцію пише, що внаслідок стрілянини загинули діти 8 та 10 років. Ще 17 людей, серед яких 14 дітей, зазнали поранень під час стрілянини.

За словами начальника поліції Браяна О’Хара, двоє дітей перебувають у критичному стані.

У поліції додали, що після трагедії стрілок покінчив життя самогубством на задньому дворі. Він, ймовірно, діяв сам.

На стрілянину згодом відреагував президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Мене повністю проінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і вже прибуло на місце події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією", - написав він.

