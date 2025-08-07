Стрілянина в Черкасах: крім зловмисника нікого поранено не було, його затримано. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в закладі харчування у Черкасах.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
За даними поліції, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, внаслідок чого сам себе поранив. Після цього зловмисник зачинився у вбиральні.
Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.
"Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що невідомий влаштував стрілянину у McDonald's в Черкасах.
чого хотів той чоловік і для чого прострелив собі ногу !?
Мазохіст , якийсь