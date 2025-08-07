УКР
Стрілянина в Черкасах
4 364 35

Стрілянина в Черкасах: крім зловмисника нікого поранено не було, його затримано. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в закладі харчування у Черкасах.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, внаслідок чого сам себе поранив. Після цього зловмисник зачинився у вбиральні.

Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.

"Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що невідомий влаштував стрілянину у McDonald's в Черкасах.

Дивіться: Спецпризначенці КОРД готуються штурмувати McDonald’s у Черкасах. ВIДЕО

Стрілянина у Черкасах Затримали зловмисника
затримання (4363) Нацполіція (15407) стрілянина (1817) Черкаси (578) Черкаська область (109) Черкаський район (52)


Топ коментарі
+11
Зайшов...почав шмаляти...сам себе поранив....в сортирі зачинився. Що це плять за цирк?
показати весь коментар
07.08.2025 13:32 Відповісти
+6
В голові...
показати весь коментар
07.08.2025 13:29 Відповісти
+4
муха в котлеті ?
показати весь коментар
07.08.2025 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
муха в котлеті ?
показати весь коментар
07.08.2025 13:26 Відповісти
В голові...
показати весь коментар
07.08.2025 13:29 Відповісти
І чого він хотів? Продали бургер прострочений? Чи листок салату був нестандартний по товщині?
показати весь коментар
07.08.2025 13:27 Відповісти
і то і друге
показати весь коментар
07.08.2025 13:28 Відповісти
То хай дома снідає...
показати весь коментар
07.08.2025 13:29 Відповісти
Почув узкоє нарєчіє серед відвідувачів та осатанів.
показати весь коментар
07.08.2025 13:31 Відповісти
Можливо... Дочка, торік, приїхала з Черкащини... Каже: "Таке враження, що я з своєю тіткою, твоєю сестрою, говорили різними українськими мовами... в її мові вже "русизмів" повно...". (а сестра - ВЧИТЕЛЬКА!!!!)
показати весь коментар
07.08.2025 13:44 Відповісти
Таракан був в нього в голові.
показати весь коментар
07.08.2025 13:28 Відповісти
Осередок КОРДу є в кожному обласному центрі.
показати весь коментар
07.08.2025 13:32 Відповісти
Покажи КОРДу що зможеш замінити їх в штурмі Маків і такої ганьби більше не повториться, - вперед!
показати весь коментар
07.08.2025 13:40 Відповісти
Підрозділ потрібний там де він є. А от особовий склад бажано проганяти через бригади ЗСУ( а не нацгвардії). Тобто мобілізовувати. Але з термінами служби. Термінів немає, тому це все втрачає будь-який сенс.
показати весь коментар
07.08.2025 13:45 Відповісти
КОРД часто там. Прочитайте про Вінницький
показати весь коментар
07.08.2025 13:39 Відповісти
Таким завжди щось не подобається - то тцкашники, то спецпризначенці, то поліція. Вибач, що заважають тобі безпечно ходити по вулиці
показати весь коментар
07.08.2025 13:42 Відповісти
Вистрілив собі в ногу?
показати весь коментар
07.08.2025 13:31 Відповісти
❗️Стрілянина у МакДональдс. Деталі: чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, поранив себе, а після - зачинився у вбиральні.
показати весь коментар
07.08.2025 13:32 Відповісти
І тішина...Хто то такий був - по тишині можливо здогадатись. Мент, військовий суддя чи прокурор. Був би якийсь ухилянт - там би вже і танки визвали, і в Австралії пінгвіни б вже знали.
показати весь коментар
07.08.2025 14:14 Відповісти
Зайшов...почав шмаляти...сам себе поранив....в сортирі зачинився. Що це плять за цирк?
показати весь коментар
07.08.2025 13:32 Відповісти
Звісно, не версія, а фуфло.
показати весь коментар
07.08.2025 13:43 Відповісти
Травмат - небезпечна зброя, зловмисників не зупинить, а себе покалічити легко.
показати весь коментар
07.08.2025 13:36 Відповісти
Стрілком у McDonald's в Черкасах виявився 33-річний військовий: ніхто окрім нього не постраждав. Із якої зброї та навіщо він відкрив вогонь - невідомо.
показати весь коментар
07.08.2025 13:44 Відповісти
Теща довела .
показати весь коментар
07.08.2025 13:45 Відповісти
Так і невідомо ,
чого хотів той чоловік і для чого прострелив собі ногу !?
Мазохіст , якийсь
показати весь коментар
07.08.2025 13:46 Відповісти
Так .
показати весь коментар
07.08.2025 14:24 Відповісти
Це що, самоцензура чи вже посадили когось з ОПи препіздента терти коменти?
показати весь коментар
07.08.2025 14:47 Відповісти
А мусорні нагнали ненавчених
показати весь коментар
07.08.2025 14:55 Відповісти
 
 