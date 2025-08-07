Спецпризначенці КОРД готуються штурмувати McDonald’s у Черкасах. ВIДЕО

На місце стрілянини у черкаському ресторані McDonald’s на вулиці Смілянській прибули спецпризначенці КОРД.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри підготовки бійців до штурму приміщення, у якому перебуває стрілець.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

