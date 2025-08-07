Спецпризначенці КОРД готуються штурмувати McDonald’s у Черкасах. ВIДЕО
На місце стрілянини у черкаському ресторані McDonald’s на вулиці Смілянській прибули спецпризначенці КОРД.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри підготовки бійців до штурму приміщення, у якому перебуває стрілець.
Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.
Топ коментарі
+12 HoratioNelson
показати весь коментар07.08.2025 12:30 Відповісти Посилання
+7 Михаил Грушевский
показати весь коментар07.08.2025 12:31 Відповісти Посилання
+5 Вал Кочин #550865
показати весь коментар07.08.2025 12:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Медалі, корочки, пенсію і премію - все тобі одному!!!
Чи краще за кордоном жити на пособіє ?
Хто тобі заважає зайняться цим самому? Приїдь з "Ірманії", одягни спецекіпіровку, і на кулі... І будеш теж мать "медали,корочки убдэшников, досрочные пенсии и жирные премии начальству".
Але, я так думаю, що ти цього робить не будеш... Бо тільки "триндіть" здатен, на форумі...
Навіть здогадуюся хто це!
Мабуть Аніскін Хфедя ?
В основном гибли от топоров и ружей алкашей
- А зачєм нам паліція? Пусть всє єдут на фронт....
А воювати нікому....
https://suspilne.media/donbas/936083-vzali-u-polon-bijciv-rf-*********-kord-zacistiv-budivlu-aku-zajnali-rosiani-u-torecku-otu-lugansk
А ти на фронті ???
А ви, пане поліцай, на фронті?
Чи у тому МакДональдсі засів Термінатор?
Очевидно, що наразі ті, хто вирішує в Україні всі питання, спробують "закрутити гайки". Це ж чергове "просте рішення", яке просто проситься на ум. Очевидно, що це чергове "просте рішення" призведе до зворотнього ефекту. Очевидно, що ці "побочки" будуть гасити ще більшим закручуванням гайок.
Ось так і виникають революції, панове.
Хоча мені зовсім від цього не смішно. А дуже дуже сумно.