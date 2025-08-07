УКР
Спецпризначенці КОРД готуються штурмувати McDonald’s у Черкасах. ВIДЕО

На місце стрілянини у черкаському ресторані McDonald’s на вулиці Смілянській прибули спецпризначенці КОРД.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані кадри підготовки бійців до штурму приміщення, у якому перебуває стрілець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий у Черкасах влаштував стрілянину в McDonald’s: він перебуває зі зброєю в приміщенні. ВIДЕО

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. 

Читайте: Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтах на Одещині: один правоохоронець загинув

стрілянина (1817) Черкаси (578) КОРД (137) Черкаська область (109) Черкаський район (52)


Топ коментарі
+12
Штурм макдонадса,готовьте медали,корочки убдэшников,выписывайте досрочные пенсии и жирные премии начальству.
показати весь коментар
07.08.2025 12:30 Відповісти
+7
Назва публікації цікава, наче зараз там знижки на Чікен МакНагетс.
показати весь коментар
07.08.2025 12:31 Відповісти
+5
Поліцейські, слдчо- оперативна група, спецпризначенці КОРД....
А воювати нікому....
показати весь коментар
07.08.2025 12:45 Відповісти
Штурм макдонадса,готовьте медали,корочки убдэшников,выписывайте досрочные пенсии и жирные премии начальству.
показати весь коментар
07.08.2025 12:30 Відповісти
Ну, так повертайся в країну і один будеш боротися з терористами!
Медалі, корочки, пенсію і премію - все тобі одному!!!
Чи краще за кордоном жити на пособіє ?
показати весь коментар
07.08.2025 12:47 Відповісти
Наградна зброя тощо.
показати весь коментар
07.08.2025 12:49 Відповісти
Люди роблять свою роботу...
Хто тобі заважає зайняться цим самому? Приїдь з "Ірманії", одягни спецекіпіровку, і на кулі... І будеш теж мать "медали,корочки убдэшников, досрочные пенсии и жирные премии начальству".
Але, я так думаю, що ти цього робить не будеш... Бо тільки "триндіть" здатен, на форумі...
показати весь коментар
07.08.2025 12:51 Відповісти
Колись таку операцію провів би не менш успішно дільничий міліціонер
показати весь коментар
07.08.2025 12:53 Відповісти
на Ло
Навіть здогадуюся хто це!
Мабуть Аніскін Хфедя ?
показати весь коментар
07.08.2025 13:04 Відповісти
Колись кіньми їздили і волами.
показати весь коментар
07.08.2025 13:08 Відповісти
Вся милиция СССР смертным боем вбивала малине что "мент" лицо неприкосновенное. За мента в Союзе зеленкой лоб мазали.
В основном гибли от топоров и ружей алкашей
показати весь коментар
07.08.2025 13:21 Відповісти
Це у всьому світі так але міліція не вела себе як теперішні бандити
показати весь коментар
07.08.2025 13:28 Відповісти
Зоновськокацапсяча підстилка. Сидиш десь то не гавкай
показати весь коментар
07.08.2025 13:12 Відповісти
Назва публікації цікава, наче зараз там знижки на Чікен МакНагетс.
показати весь коментар
07.08.2025 12:31 Відповісти
ветеран війни
показати весь коментар
07.08.2025 12:34 Відповісти
Зробити димовуху з нервно- паралітичним газом і брати
показати весь коментар
07.08.2025 12:41 Відповісти
Це відео для тих, хто оре:
- А зачєм нам паліція? Пусть всє єдут на фронт....
показати весь коментар
07.08.2025 12:44 Відповісти
Для цього не потрібна така кількість дармоїдів. Коли вони почнуть виконувати виключно свою роботу, а не тинятися по місту та діставати водіїв та перехожих, їхню кількість можна буде суттєво зменшити.
показати весь коментар
07.08.2025 12:55 Відповісти
І взагалі питання - як часто озброєні люди штурмують макдональдс? ))
показати весь коментар
07.08.2025 13:01 Відповісти
Цілком логічно - один ненавчений тракторист може оборонятися від 10 ворогів з автоматами , а для тилу треба 10 навчених кордівців проти одного з пістолетом . По іншому ця система не працює....
показати весь коментар
07.08.2025 12:59 Відповісти
І пістолет травмат🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 13:03 Відповісти
Бачу ти з тих хто пішов на пенсію в 45 ???🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 13:05 Відповісти
Справа поліції запобігти такому випадку,але це вже наслідки.
показати весь коментар
07.08.2025 13:13 Відповісти
Поліцейські, слдчо- оперативна група, спецпризначенці КОРД....
А воювати нікому....
показати весь коментар
07.08.2025 12:45 Відповісти
Нещодавно представники Нацполіції підрозділу КОРД на західних околицях міста https://suspilne.media/donbas/tag/toreck/ Торецьк контрольовано допустили групу РФ в одне із приміщень та здійснили "зачистку":
https://suspilne.media/donbas/936083-vzali-u-polon-bijciv-rf-*********-kord-zacistiv-budivlu-aku-zajnali-rosiani-u-torecku-otu-lugansk
А ти на фронті ???
показати весь коментар
07.08.2025 13:09 Відповісти
Я не військовий, не поліцейський, не силовик у відставці.... Ні не на фронті.
А ви, пане поліцай, на фронті?
показати весь коментар
07.08.2025 13:12 Відповісти
Пан поліцай молодий пенсіонер..має багато льгот які заробив непосильною працею🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 13:16 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ти на фронті🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 13:14 Відповісти
Дивна історія. Чому навколо Мака шастають цивільні???????
показати весь коментар
07.08.2025 12:47 Відповісти
Можливо один реально професійний психолог зробив би все краще, швидше та безкровніше, ніж рота спецназівців.
Чи у тому МакДональдсі засів Термінатор?
показати весь коментар
07.08.2025 13:04 Відповісти
Показуха, для виправдання великої кількості силовиків в тилу, під час війни...
показати весь коментар
07.08.2025 13:10 Відповісти
А взагалі очікуємо. Коли вулиці міст перетворено на джунглі з полювання на людей, то чого дивуватися, що кількість зброї та готовність її застосовувати росте у геометричній прогресії?
Очевидно, що наразі ті, хто вирішує в Україні всі питання, спробують "закрутити гайки". Це ж чергове "просте рішення", яке просто проситься на ум. Очевидно, що це чергове "просте рішення" призведе до зворотнього ефекту. Очевидно, що ці "побочки" будуть гасити ще більшим закручуванням гайок.
Ось так і виникають революції, панове.
Хоча мені зовсім від цього не смішно. А дуже дуже сумно.
показати весь коментар
07.08.2025 13:10 Відповісти
 
 