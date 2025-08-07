РУС
Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald’s в Черкассах. ВИДЕО

На место стрельбы в черкасском ресторане McDonald's на улице Смелянской прибыли спецназовцы КОРД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры подготовки бойцов к штурму помещения, в котором находится стрелок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в Черкассах устроил стрельбу в McDonald's: он находится с оружием в помещении. ВИДЕО

Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

Читайте: Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Одесской области: один правоохранитель погиб

стрельба (3290) Черкассы (864) КОРД (169) Черкасская область (106) Черкасский район (51)


Штурм макдонадса,готовьте медали,корочки убдэшников,выписывайте досрочные пенсии и жирные премии начальству.
07.08.2025 12:30 Ответить
Назва публікації цікава, наче зараз там знижки на Чікен МакНагетс.
07.08.2025 12:31 Ответить
Ну, так повертайся в країну і один будеш боротися з терористами!
Медалі, корочки, пенсію і премію - все тобі одному!!!
Чи краще за кордоном жити на пособіє ?
07.08.2025 12:47 Ответить
