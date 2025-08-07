Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald’s в Черкассах. ВИДЕО
На место стрельбы в черкасском ресторане McDonald's на улице Смелянской прибыли спецназовцы КОРД.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры подготовки бойцов к штурму помещения, в котором находится стрелок.
Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.
Медалі, корочки, пенсію і премію - все тобі одному!!!
Чи краще за кордоном жити на пособіє ?
Хто тобі заважає зайняться цим самому? Приїдь з "Ірманії", одягни спецекіпіровку, і на кулі... І будеш теж мать "медали,корочки убдэшников, досрочные пенсии и жирные премии начальству".
Але, я так думаю, що ти цього робить не будеш... Бо тільки "триндіть" здатен, на форумі...
Навіть здогадуюся хто це!
Мабуть Аніскін Хфедя ?
В основном гибли от топоров и ружей алкашей
- А зачєм нам паліція? Пусть всє єдут на фронт....
А воювати нікому....
https://suspilne.media/donbas/936083-vzali-u-polon-bijciv-rf-*********-kord-zacistiv-budivlu-aku-zajnali-rosiani-u-torecku-otu-lugansk
А ти на фронті ???
А ви, пане поліцай, на фронті?
Чи у тому МакДональдсі засів Термінатор?
Очевидно, що наразі ті, хто вирішує в Україні всі питання, спробують "закрутити гайки". Це ж чергове "просте рішення", яке просто проситься на ум. Очевидно, що це чергове "просте рішення" призведе до зворотнього ефекту. Очевидно, що ці "побочки" будуть гасити ще більшим закручуванням гайок.
Ось так і виникають революції, панове.
Хоча мені зовсім від цього не смішно. А дуже дуже сумно.