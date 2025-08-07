Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald’s в Черкассах. ВИДЕО

На место стрельбы в черкасском ресторане McDonald's на улице Смелянской прибыли спецназовцы КОРД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры подготовки бойцов к штурму помещения, в котором находится стрелок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в Черкассах устроил стрельбу в McDonald's: он находится с оружием в помещении. ВИДЕО

Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

Читайте: Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Одесской области: один правоохранитель погиб