Стрельба в Черкассах: кроме злоумышленника никто не пострадал, он задержан. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в заведении питания в Черкассах.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил. После этого злоумышленник закрылся в уборной.

Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.

"Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в McDonald's в Черкассах.

Смотрите: Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald's в Черкассах. ВИДЕО










