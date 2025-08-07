Стрельба в Черкассах: кроме злоумышленника никто не пострадал, он задержан. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в заведении питания в Черкассах.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
По данным полиции, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил. После этого злоумышленник закрылся в уборной.
Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.
В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.
"Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в McDonald's в Черкассах.
чого хотів той чоловік і для чого прострелив собі ногу !?
Мазохіст , якийсь