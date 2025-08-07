РУС
Стрельба в Черкассах: кроме злоумышленника никто не пострадал, он задержан. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в заведении питания в Черкассах.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил. После этого злоумышленник закрылся в уборной.

Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.

"Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в McDonald's в Черкассах.

Смотрите: Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald's в Черкассах. ВИДЕО

Стрельба в Черкассах Задержали злоумышленника
Зайшов...почав шмаляти...сам себе поранив....в сортирі зачинився. Що це плять за цирк?
07.08.2025 13:32 Ответить
+6
В голові...
07.08.2025 13:29 Ответить
+4
муха в котлеті ?
07.08.2025 13:26 Ответить
муха в котлеті ?
07.08.2025 13:26 Ответить
В голові...
07.08.2025 13:29 Ответить
І чого він хотів? Продали бургер прострочений? Чи листок салату був нестандартний по товщині?
07.08.2025 13:27 Ответить
і то і друге
07.08.2025 13:28 Ответить
То хай дома снідає...
07.08.2025 13:29 Ответить
Почув узкоє нарєчіє серед відвідувачів та осатанів.
07.08.2025 13:31 Ответить
Можливо... Дочка, торік, приїхала з Черкащини... Каже: "Таке враження, що я з своєю тіткою, твоєю сестрою, говорили різними українськими мовами... в її мові вже "русизмів" повно...". (а сестра - ВЧИТЕЛЬКА!!!!)
07.08.2025 13:44 Ответить
Таракан був в нього в голові.
07.08.2025 13:28 Ответить
Осередок КОРДу є в кожному обласному центрі.
07.08.2025 13:32 Ответить
Покажи КОРДу що зможеш замінити їх в штурмі Маків і такої ганьби більше не повториться, - вперед!
07.08.2025 13:40 Ответить
Підрозділ потрібний там де він є. А от особовий склад бажано проганяти через бригади ЗСУ( а не нацгвардії). Тобто мобілізовувати. Але з термінами служби. Термінів немає, тому це все втрачає будь-який сенс.
07.08.2025 13:45 Ответить
КОРД часто там. Прочитайте про Вінницький
07.08.2025 13:39 Ответить
Таким завжди щось не подобається - то тцкашники, то спецпризначенці, то поліція. Вибач, що заважають тобі безпечно ходити по вулиці
07.08.2025 13:42 Ответить
Вистрілив собі в ногу?
07.08.2025 13:31 Ответить
❗️Стрілянина у МакДональдс. Деталі: чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, поранив себе, а після - зачинився у вбиральні.
07.08.2025 13:32 Ответить
І тішина...Хто то такий був - по тишині можливо здогадатись. Мент, військовий суддя чи прокурор. Був би якийсь ухилянт - там би вже і танки визвали, і в Австралії пінгвіни б вже знали.
07.08.2025 14:14 Ответить
Зайшов...почав шмаляти...сам себе поранив....в сортирі зачинився. Що це плять за цирк?
07.08.2025 13:32 Ответить
Звісно, не версія, а фуфло.
07.08.2025 13:43 Ответить
Травмат - небезпечна зброя, зловмисників не зупинить, а себе покалічити легко.
07.08.2025 13:36 Ответить
Стрілком у McDonald's в Черкасах виявився 33-річний військовий: ніхто окрім нього не постраждав. Із якої зброї та навіщо він відкрив вогонь - невідомо.
07.08.2025 13:44 Ответить
Теща довела .
07.08.2025 13:45 Ответить
Так і невідомо ,
чого хотів той чоловік і для чого прострелив собі ногу !?
Мазохіст , якийсь
07.08.2025 13:46 Ответить
Так .
07.08.2025 14:24 Ответить
Це що, самоцензура чи вже посадили когось з ОПи препіздента терти коменти?
07.08.2025 14:47 Ответить
А мусорні нагнали ненавчених
07.08.2025 14:55 Ответить
 
 