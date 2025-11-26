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Новини Фото Стрілянина в США
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Біля Білого дому сталася стрілянина: застрелили двох нацгвардійців США, - ЗМІ. ФОТО (доповнено)

26 листопада у центрі Вашингтона поблизу Білого дому було поранено двох бійців Національної гвардії США. Вони померли у лікарні.

Про це пишуть Reuters та ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Доповнено о 23:20. 

Губернатор штату Патрік Моррісі повідомив у соцмережі X, що двоє бійців Національної гвардії загинули в лікарні внаслідок поранень. Нацгвардійці були із Західної Вірджинії

Що відомо

"Місце події оточено. Один підозрюваний затриманий", - повідомило Управління поліції метрополії.

За словами представника поліції округу Колумбія, о 14:20 за східним часом біля входу до станції метро Farragut West стався інцидент зі стріляниною.

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Білий дім закрили

Згодом міністерка нацбезпеки США Крісті Ноем підтвердила у соцмережі Х стрілянину:

"Моліться всі за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні. Міністерство внутрішньої безпеки співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб зібрати більше інформації".

Зазначається, що Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, багато постраждалих. ФОТОрепортаж

Реакція Трампа

Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

Також читайте: На день народження Трампа у США планують провести військовий парад, - The Hill

  • Військовослужбовці Національної гвардії з кількох штатів перебувають у Вашингтоні вже кілька місяців у рамках антикризових заходів президента Дональда Трампа, які згодом поширилися на інші міста по всій країні.

Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні
Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні
Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні
Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні

Автор: 

стрілянина (1928) США (26706) Вашингтон (82)
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Топ коментарі
+58
Якби трампон в цей час був у білому домі то цього б не було.
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26.11.2025 22:41 Відповісти
+57
Саме так. У відповідь потрібно обмежити кількість нацгвардійців, а стрілка амністувати та співпрацювати з ним у всіх сферах.
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26.11.2025 22:42 Відповісти
+55
Я дуже стурбований цією ситуацією! Треба негайно покласти край цій війні!
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26.11.2025 22:35 Відповісти
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Я дуже стурбований цією ситуацією! Треба негайно покласти край цій війні!
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26.11.2025 22:35 Відповісти
Якби трампон в цей час був у білому домі то цього б не було.
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26.11.2025 22:41 Відповісти
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26.11.2025 23:00 Відповісти
Саме так. У відповідь потрібно обмежити кількість нацгвардійців, а стрілка амністувати та співпрацювати з ним у всіх сферах.
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26.11.2025 22:42 Відповісти
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26.11.2025 23:02 Відповісти
Я б іще декілька контрактів взаємовигідних додав на декілька мілліардів доларів.
Та не констуктивні і загрожуючі миру дії інших поліцейських,
нацгвардійців цьому завадили.
Вони просто вбили противну сторону, жорстоко і самовільно.
PS гляньте на курс бакса проти євро.
Різниця уже 15 баксів на сотню євро.
Чудова економічна політика.
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27.11.2025 20:24 Відповісти
Якби президентом асашаїв був би маразматик Бідон - ця стрілянина ніколи б не почалася ©
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27.11.2025 00:56 Відповісти
Висловлюю занепокоєння!🖕🖕🖕
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26.11.2025 22:37 Відповісти
якщо б Трамп був президентом цього точно не сталося !
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26.11.2025 22:38 Відповісти
100%
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26.11.2025 22:46 Відповісти
при Порошенко Байдені такого НЕ було!

RIP національним гвардійцям.
Шкода, що хлопці поклали голови через руду свиню.

.
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26.11.2025 23:51 Відповісти
Це розпочалась 2 громадянська війна в США.
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26.11.2025 22:39 Відповісти
Ні
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26.11.2025 23:31 Відповісти
У центрі Вашингтона поблизу Білого дому завжди дурдом.
Там завжди купа охоронців з автоматами і багато різних протестувальників і просто психічно хворих (не кажучи про туристів - поруч багато музеїв і пам'ятників).
Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися.
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26.11.2025 22:43 Відповісти
самооборона - "один на один"
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26.11.2025 22:48 Відповісти
"У центрі Вашингтона поблизу Білого дому завжди дурдом." , "Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися." .... Прихильник дурдомів ? (( P.S. Твої коментарі у кілька поверхів іноді цікаві , іноді пізнавальні , але цей якийсь нервозно-сумбурний (( зберися з думками і відредагуй інакше ФБР занесе тебе до списку потенційних терористів і не бачити тобі вайтхаузу ))
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26.11.2025 23:22 Відповісти
Канадці - туристи (для США, я турист).
Психічно хворих в США не пускають.
Прямо перед Білим домом чудові пам'ятники.
Це місце де туристи ******* фотографуватись і де зручний прохід до інших музеїв.
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26.11.2025 23:40 Відповісти

Ти трішки невдало виправдався у очах ФБР .
Канадців на кордоні перевіряють американські психіатри ?
Ти так і не відмежувався від "дурдомів " .
Ти так і залишаєшся для спецслужб підозрілою особою , бо звертаєш увагу на зручні проходи та можливість загубитися у натовпі відвідувачів музеїв хоча навколо тебе "дурдом" .... це не просто так , у туриста це б викликало дискомфорт ((
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26.11.2025 23:52 Відповісти
У пана прямо параноя щодо ФБР.
Маєте проблеми?
І до речі не тиkайте, я з вами свиней не пас.
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27.11.2025 00:06 Відповісти
Пан у Канаді пасе свиней ? Співчуваю .......
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27.11.2025 00:47 Відповісти
Іди з миром, убогий.
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27.11.2025 02:40 Відповісти
Бувай , свинопасе !
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27.11.2025 04:21 Відповісти
тю ... чого до учасника причепилися ? конфлікт на рівному місці
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27.11.2025 11:49 Відповісти
Дідусь гумору не розуміє . А якщо чесно , то його "багатоповерхівки" з вікіпедії вносять дисонанс у ідилію форуму ((
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27.11.2025 13:09 Відповісти
тим часом кацапські пропагандони вже знімають репортажі з центру Покровська
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26.11.2025 22:45 Відповісти
Посилання в студію!
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26.11.2025 22:58 Відповісти
зебуїнам не можна на цей сайт, це deepstate пише
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26.11.2025 23:04 Відповісти
тупий покидьок. Чи зек, чи зак.. Простіше, черговий дебіл на ЦН.
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26.11.2025 23:23 Відповісти
знімають , а тобі що , ти у Покровську ? ((
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26.11.2025 23:23 Відповісти
вже ?

в лютому 2024 р. виповнюється два роки з початку "штурму Покровське" після падіння Авдієвки.
від Авдіївки до Покровське 30 км.

ати-бати шлі рузькіє солдати - 30 км за два роки

.
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26.11.2025 23:56 Відповісти
Це коли є ким і чим захищатися.... Але усе має властивість "звкінчуватися"!
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Вважаю, що наступ на Білий дім іде в одному напрямку.
Все одно Трамп втратить Овальний кабінет. Він повинен від нього відмовитися зараз бо потім умови стануть гіршими.
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26.11.2025 22:46 Відповісти
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26.11.2025 23:03 Відповісти
АБСОЛЮТНО!😆😂🤣
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26.11.2025 23:23 Відповісти
Якби Байден був президентом-такого б не було! Байден вміє вести переговори!
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26.11.2025 23:31 Відповісти
В це часом не провокація самого Трампа щоб закрутити гайки?
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26.11.2025 23:32 Відповісти
Дайте вгадаю, стріляв хтось із Венесуелли?
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27.11.2025 00:17 Відповісти
Ну що, виявиться, що стрілець - наркоман, демократ та ще й латинос українського походження з Венесуели?
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27.11.2025 01:31 Відповісти
А чому ж ти, лицеміре, з нападником мирну угоду досі не підписав? Віддай йому половину Білого Дому, бо він явно хоче миру!
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27.11.2025 04:41 Відповісти
Методічка кгбшна.
Тільки немає там чечні.
Це початок кінця демократії та великої статуї Америки.

Як у вільній країні ввести диктатуру з безстроковим керуванням?
-- спочатку відібрати зброю у вільних людей.
--- фінансувати нацгвардію з власної кишені, вже ніким неконтрольованій
---- підірвати кілька будинків у Рязані...якесь "11 вересня" буде доречно.
-------- вороги активні повсюди - це від Куби до внутрішніх мігрантів та власних захисників мирового порядку.
Все.
І це потрібно дуже швидко, щоб встигнути до наступних виборів...
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27.11.2025 06:31 Відповісти
Об"єктивно - навряд чи.
Утримувати НГ ? Чиїм коштом ? Маска ? Ну так у випадку громад. війни ті віртуальні статки корова язиком злиже.
Там же штати як окремі держави.
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27.11.2025 12:15 Відповісти
Заходи "антикризи" Трампа скоро поставлять США (з допомогою путлєра) на грань громадянської війни....Молитися,звісно,непогано,але краще призначити професіоналів у правоохоронні органи,а не "робочих сосен"....на кшалт України.
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27.11.2025 06:47 Відповісти
Ага, я ж дивлюсь, які "професіонали" зараз у США. Починаючи з самого президента.
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27.11.2025 09:48 Відповісти
фсб шатае дибілов з сша...а вони у губи цілуються з ******
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27.11.2025 08:23 Відповісти
ЩО!?А де був в цей час "СТАРИЙ РУДИЙ ПОЧАТОК"?От ,якби він там був, то цього не сталося би....
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27.11.2025 10:08 Відповісти
ця ситуація може бути використана Трампом, що б "закрутити гайки", може друг володя вже поділився досвідом...
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27.11.2025 12:45 Відповісти
@ (в перекладі):
"Вороги США більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."
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27.11.2025 13:12 Відповісти
Бідолашний афганець не туди шмаляв. Треба два вікна вище.
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28.11.2025 08:00 Відповісти
Висловлюємо легку стурбованість
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28.11.2025 19:25 Відповісти
 
 