Біля Білого дому сталася стрілянина: застрелили двох нацгвардійців США, - ЗМІ. ФОТО (доповнено)
26 листопада у центрі Вашингтона поблизу Білого дому було поранено двох бійців Національної гвардії США. Вони померли у лікарні.
Про це пишуть Reuters та ABC News, передає Цензор.НЕТ.
Доповнено о 23:20.
Губернатор штату Патрік Моррісі повідомив у соцмережі X, що двоє бійців Національної гвардії загинули в лікарні внаслідок поранень. Нацгвардійці були із Західної Вірджинії
Що відомо
"Місце події оточено. Один підозрюваний затриманий", - повідомило Управління поліції метрополії.
За словами представника поліції округу Колумбія, о 14:20 за східним часом біля входу до станції метро Farragut West стався інцидент зі стріляниною.
Білий дім закрили
Згодом міністерка нацбезпеки США Крісті Ноем підтвердила у соцмережі Х стрілянину:
"Моліться всі за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні. Міністерство внутрішньої безпеки співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб зібрати більше інформації".
Зазначається, що Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.
Реакція Трампа
Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:
"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.
- Військовослужбовці Національної гвардії з кількох штатів перебувають у Вашингтоні вже кілька місяців у рамках антикризових заходів президента Дональда Трампа, які згодом поширилися на інші міста по всій країні.
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Та не констуктивні і загрожуючі миру дії інших поліцейських,
нацгвардійців цьому завадили.
Вони просто вбили противну сторону, жорстоко і самовільно.
PS гляньте на курс бакса проти євро.
Різниця уже 15 баксів на сотню євро.
Чудова економічна політика.
ПорошенкоБайдені такого НЕ було!
RIP національним гвардійцям.
Шкода, що хлопці поклали голови через руду свиню.
.
Там завжди купа охоронців з автоматами і багато різних протестувальників і просто психічно хворих (не кажучи про туристів - поруч багато музеїв і пам'ятників).
Я й сам, коли мене заносило на Вашингтонщину, любив там пройтися.
Психічно хворих в США не пускають.
Прямо перед Білим домом чудові пам'ятники.
Це місце де туристи ******* фотографуватись і де зручний прохід до інших музеїв.
Ти трішки невдало виправдався у очах ФБР .
Канадців на кордоні перевіряють американські психіатри ?
Ти так і не відмежувався від "дурдомів " .
Ти так і залишаєшся для спецслужб підозрілою особою , бо звертаєш увагу на зручні проходи та можливість загубитися у натовпі відвідувачів музеїв хоча навколо тебе "дурдом" .... це не просто так , у туриста це б викликало дискомфорт ((
Маєте проблеми?
І до речі не тиkайте, я з вами свиней не пас.
в лютому 2024 р. виповнюється два роки з початку "штурму Покровське" після падіння Авдієвки.
від Авдіївки до Покровське 30 км.
ати-бати шлі рузькіє солдати - 30 км за два роки
.
Все одно Трамп втратить Овальний кабінет. Він повинен від нього відмовитися зараз бо потім умови стануть гіршими.
Тільки немає там чечні.
Це початок кінця демократії та великої статуї Америки.
Як у вільній країні ввести диктатуру з безстроковим керуванням?
-- спочатку відібрати зброю у вільних людей.
--- фінансувати нацгвардію з власної кишені, вже ніким неконтрольованій
---- підірвати кілька будинків у Рязані...якесь "11 вересня" буде доречно.
-------- вороги активні повсюди - це від Куби до внутрішніх мігрантів та власних захисників мирового порядку.
Все.
І це потрібно дуже швидко, щоб встигнути до наступних виборів...
Утримувати НГ ? Чиїм коштом ? Маска ? Ну так у випадку громад. війни ті віртуальні статки корова язиком злиже.
Там же штати як окремі держави.
"Вороги США більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."