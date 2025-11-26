Біля Білого дому сталася стрілянина: застрелили двох нацгвардійців США, - ЗМІ. ФОТО (доповнено)

26 листопада у центрі Вашингтона поблизу Білого дому було поранено двох бійців Національної гвардії США. Вони померли у лікарні.

Про це пишуть Reuters та ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Доповнено о 23:20.

Губернатор штату Патрік Моррісі повідомив у соцмережі X, що двоє бійців Національної гвардії загинули в лікарні внаслідок поранень. Нацгвардійці були із Західної Вірджинії

Що відомо

"Місце події оточено. Один підозрюваний затриманий", - повідомило Управління поліції метрополії.

За словами представника поліції округу Колумбія, о 14:20 за східним часом біля входу до станції метро Farragut West стався інцидент зі стріляниною.

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Білий дім закрили

Згодом міністерка нацбезпеки США Крісті Ноем підтвердила у соцмережі Х стрілянину:

"Моліться всі за двох солдатів Національної гвардії, які щойно були поранені в Вашингтоні. Міністерство внутрішньої безпеки співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб зібрати більше інформації".

Зазначається, що Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.

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Реакція Трампа

Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

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Військовослужбовці Національної гвардії з кількох штатів перебувають у Вашингтоні вже кілька місяців у рамках антикризових заходів президента Дональда Трампа, які згодом поширилися на інші міста по всій країні.







