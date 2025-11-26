Трамп не пригласил ЮАР на саммит G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп в среду, 26 ноября, объявил, что Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит G20 в Майами. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Причины отказа в приглашении
Трамп повторно обвинил Южную Африку в якобы "убийствах белых людей и отчуждении у них ферм", а также в отказе передать председательство в G20 американскому представителю.
В посте Трамп дал четко понять, что:
- Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 года;
- США прекращают все выплаты и субсидии для Южной Африки.
Проверка дел беженцев
Ранее администрация Трампа распорядилась провести проверку всех дел беженцев, которые были приняты в Соединенные Штаты во время каденции Джо Байдена.
Это решение может коснуться более 200 000 человек, которые начали процедуру легальной иммиграции в США в течение последних четырех лет. Процесс получения статуса беженца является сложным и длительным – проверки могут длиться годами, начиная за один-два года до прибытия заявителей в страну.
В документе говорится о необходимости "всестороннего пересмотра и повторного интервью со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года", включая тех, кто уже получил грин-карту. В меморандуме ссылаются на заключение Службы гражданства и иммиграции США, которая считает, что администрация Байдена "потенциально отдавала приоритет оперативности, количеству и приему, а не качественным интервью и детальной проверке".
