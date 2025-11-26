РУС
Новости Встреча G20 в ЮАР
990 10

Трамп не пригласил ЮАР на саммит G20 в Майами

Трамп отказал Южной Африке в G20 2026 в Майами

Президент США Дональд Трамп в среду, 26 ноября, объявил, что Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит G20 в Майами. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Причины отказа в приглашении

Трамп повторно обвинил Южную Африку в якобы "убийствах белых людей и отчуждении у них ферм", а также в отказе передать председательство в G20 американскому представителю.

В посте Трамп дал четко понять, что:

  • Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 года;
  • США прекращают все выплаты и субсидии для Южной Африки.

Проверка дел беженцев

Ранее администрация Трампа распорядилась провести проверку всех дел беженцев, которые были приняты в Соединенные Штаты во время каденции Джо Байдена.

Это решение может коснуться более 200 000 человек, которые начали процедуру легальной иммиграции в США в течение последних четырех лет. Процесс получения статуса беженца является сложным и длительным – проверки могут длиться годами, начиная за один-два года до прибытия заявителей в страну.

В документе говорится о необходимости "всестороннего пересмотра и повторного интервью со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года", включая тех, кто уже получил грин-карту. В меморандуме ссылаются на заключение Службы гражданства и иммиграции США, которая считает, что администрация Байдена "потенциально отдавала приоритет оперативности, количеству и приему, а не качественным интервью и детальной проверке".

Ранее мы писали, что американская прокуратура закрыла последнее производство против Трампа, а еще американский президентотказался от дедлайна по мирному соглашению с Украиной.

Автор: 

G20 (303) Африка (292) Трамп Дональд (7154)
Віткофф доповів про вбивства - тут потрібно вірити!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:10 Ответить
Добре що кохана підорашка не вбиває білих українських людей та не відбирає їх ферми разом із землею, чмо ти позорне, їх ти завжди радий бачити.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:10 Ответить
Йа обєспокойен!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:14 Ответить
Польський уряд розраховує на місце в «Групі 20» провідних економік світу після заяви прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році головуватимуть у G20, «велика двадцятка», з проханням надати їй запрошення до G20.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:15 Ответить
Станом на 2025 рік Південно-Африканська Республіка є найбільшою економікою Африки з очікуваним ВВП понад 426 мільярдів доларів США.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:26 Ответить
>Трамп повторно звинуватив Південну Африку у нібито "вбивствах білих людей та відбиранні у них ферм",

правильна причина, але: русня робить те саме, той самий геноцид білих людей, але тут трамп хоче повернути їх до велокої сімки чи вісімки.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:16 Ответить
ну проти всратих негрів виступати, це не проти пукіна з його ядеркою? так, трампон?
показать весь комментарий
26.11.2025 23:21 Ответить
руде .уйло ПАР не запросив,а вбивць українських дітей завжди радий бачити
показать весь комментарий
26.11.2025 23:27 Ответить
Трамп не політик - ВІН ШОУМЄН .
показать весь комментарий
26.11.2025 23:27 Ответить
Якого ж неадеквата обрали США, переплюнув, навіть, нашого!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:27 Ответить
 
 