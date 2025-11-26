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Новини Зустріч G20 у ПАР
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Трамп не запросив ПАР на саміт G20 у Маямі

Трамп відмовив Південній Африці у G20 2026 у Маямі

Президент США Дональд Трамп у середу, 26 листопада, оголосив, що Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт G20 у Маямі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

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Причини відмови у запрошенні

Трамп повторно звинуватив Південну Африку у нібито "вбивствах білих людей та відбиранні у них ферм", а також у відмові передати головування у G20 американському представнику.

У дописі Трамп дав чітко зрозуміти, що:

  • Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року;
  • США припиняють усі виплати та субсидії для Південної Африки.

Також читайте: Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

Перевірка справ біженців

Раніше адміністрація Трампа розпорядилася провести перевірку всіх справ біженців, які були прийняті до Сполучених Штатів під час каденції Джо Байдена.

Це рішення може торкнутися понад 200 000 людей, які розпочали процедуру легальної імміграції до США протягом останніх чотирьох років. Процес отримання статусу біженця є складним і тривалим – перевірки можуть тривати роками, починаючись за один-два роки до прибуття заявників до країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна не буде на саміті G20 у ПАР, - Пєсков

У документі йдеться про необхідність "всебічного перегляду та повторного інтерв'ю з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року", включно з тими, хто вже отримав грін-карту. У меморандумі посилаються на висновок Служби громадянства та імміграції США, яка вважає, що адміністрація Байдена "потенційно надавала пріоритет оперативності, кількості та прийому, а не якісним інтерв'ю та детальній перевірці".

Раніше ми писали, що американська прокуратура закрила останнє провадження проти Трампа, а ще американський президент відмовився від дедлайну щодо мирної угоди з Україною.

Також читайте: Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа: Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник

Автор: 

G20 (318) Африка (342) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+19
Добре що кохана підорашка не вбиває білих українських людей та не відбирає їх ферми разом із землею, чмо ти позорне, їх ти завжди радий бачити.
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26.11.2025 23:10 Відповісти
+8
>Трамп повторно звинуватив Південну Африку у нібито "вбивствах білих людей та відбиранні у них ферм",

правильна причина, але: русня робить те саме, той самий геноцид білих людей, але тут трамп хоче повернути їх до велокої сімки чи вісімки.
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26.11.2025 23:16 Відповісти
+5
Віткофф доповів про вбивства - тут потрібно вірити!
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26.11.2025 23:10 Відповісти
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Віткофф доповів про вбивства - тут потрібно вірити!
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26.11.2025 23:10 Відповісти
Добре що кохана підорашка не вбиває білих українських людей та не відбирає їх ферми разом із землею, чмо ти позорне, їх ти завжди радий бачити.
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26.11.2025 23:10 Відповісти
Так то ж не землі американських фермерів.
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27.11.2025 12:03 Відповісти
в ПАР були американські фермери?
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27.11.2025 12:11 Відповісти
Йа обєспокойен!
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26.11.2025 23:14 Відповісти
Польський уряд розраховує на місце в «Групі 20» провідних економік світу після заяви прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році головуватимуть у G20, «велика двадцятка», з проханням надати їй запрошення до G20.
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26.11.2025 23:15 Відповісти
Станом на 2025 рік Південно-Африканська Республіка є найбільшою економікою Африки з очікуваним ВВП понад 426 мільярдів доларів США.
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26.11.2025 23:26 Відповісти
>Трамп повторно звинуватив Південну Африку у нібито "вбивствах білих людей та відбиранні у них ферм",

правильна причина, але: русня робить те саме, той самий геноцид білих людей, але тут трамп хоче повернути їх до велокої сімки чи вісімки.
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26.11.2025 23:16 Відповісти
Для Трампів і трампоподібних РосУкр війна - це конфлікт поміж майже "білими людьми", які мають спільну історію ("пєчєнєґі-половци" та інша х-ня), розмовляють однією мовою і ходять в одну церкву. Просто московія намагається приборкати бунтівну провінцію, яка з якогось дива оголосила себе державою. Ну щось на кшталт Канади, яка насправді є одним із штатів СШТ, але гірше, бо "нацисти". Тому вони (трампоїди) "путінферштейн", а от негрів, які вбивають білих, трамп "ніхтферштейн".
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27.11.2025 01:48 Відповісти
ну проти всратих негрів виступати, це не проти пукіна з його ядеркою? так, трампон?
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26.11.2025 23:21 Відповісти
руде .уйло ПАР не запросив,а вбивць українських дітей завжди радий бачити
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26.11.2025 23:27 Відповісти
Трамп не політик - ВІН ШОУМЄН .
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26.11.2025 23:27 Відповісти
який у дідька він шоумен - ідіот , а як вірити декому , то іще і ********.
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27.11.2025 04:33 Відповісти
Якого ж неадеквата обрали США, переплюнув, навіть, нашого!
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26.11.2025 23:27 Відповісти
В чому переплюнув? Хіба Мексіка вже відкусила Техас?
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27.11.2025 00:58 Відповісти
Просто потрібно перечекати пару днів. І Трамп може повернутись на 180. Це в нього природня риса.
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27.11.2025 02:00 Відповісти
То тепер там апартеїд, тільки навпаки? Не треба було Манделу випускати...
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27.11.2025 03:31 Відповісти
"Не чіпай мої іграшки, та не писай в мій горщик".
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27.11.2025 07:35 Відповісти
Насправді це позитивна новина, бо ПАР - то підх?йловники, члени ФРІКС. То хай знають місце. Можете поскаржитися Ху?лу на Краснова.
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27.11.2025 08:07 Відповісти
 
 