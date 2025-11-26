Трамп не запросив ПАР на саміт G20 у Маямі

Президент США Дональд Трамп у середу, 26 листопада, оголосив, що Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт G20 у Маямі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

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Причини відмови у запрошенні

Трамп повторно звинуватив Південну Африку у нібито "вбивствах білих людей та відбиранні у них ферм", а також у відмові передати головування у G20 американському представнику.

У дописі Трамп дав чітко зрозуміти, що:

Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року;

США припиняють усі виплати та субсидії для Південної Африки.

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Перевірка справ біженців

Раніше адміністрація Трампа розпорядилася провести перевірку всіх справ біженців, які були прийняті до Сполучених Штатів під час каденції Джо Байдена.

Це рішення може торкнутися понад 200 000 людей, які розпочали процедуру легальної імміграції до США протягом останніх чотирьох років. Процес отримання статусу біженця є складним і тривалим – перевірки можуть тривати роками, починаючись за один-два роки до прибуття заявників до країни.

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У документі йдеться про необхідність "всебічного перегляду та повторного інтерв'ю з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року", включно з тими, хто вже отримав грін-карту. У меморандумі посилаються на висновок Служби громадянства та імміграції США, яка вважає, що адміністрація Байдена "потенційно надавала пріоритет оперативності, кількості та прийому, а не якісним інтерв'ю та детальній перевірці".

Раніше ми писали, що американська прокуратура закрила останнє провадження проти Трампа, а ще американський президент відмовився від дедлайну щодо мирної угоди з Україною.

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