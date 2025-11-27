Стрілянина поблизу Білого дому: що каже Джей Ді Венс, Піт Гегсет та поліція
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на стрілянину, що сталася біля Білого дому 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, правоохоронці наразі не мають відповіді щодо мотивів стрільця, передає Білий дім.
"Кілька годин тому біля Білого дому сталася стрілянина, і ми досі з’ясовуємо всі деталі. Ми досі не знаємо мотивів. Багато чого ще залишається нез’ясованим", — заявив Джей Ді Венс.
Що каже поліція
Федеральні відомства разом із місцевою поліцією продовжують працювати на місці інциденту та аналізують усі доступні матеріали — відеозаписи, свідчення очевидців і зібрані докази. Більше подробиць планують оприлюднити після завершення початкового етапу розслідування.
Також у поліції США повідомили, що стрілець діяв сам: він підняв зброю та влаштував засідку на військових. Під час швидкої відповіді гвардійців та правоохоронців нападника поранили і затримали. Його доставили до лікарні. За словами правоохоронців, відео з району не вказує на наявність інших учасників події.
Міністр війни Піт Гегсет повідомив, що у Вашингтон додатково відправлять 500 бійців Нацгвардії.
Додаткові заходи безпеки
Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі, який раніше повідомляв по загибель поранених бійців, заявив про "суперечливі повідомлення щодо стану двох нацгвардійців".
Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.
Реакція Трампа
Американський президент Дональд Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:
"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.
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Довели країну, що "влада валялася під ногами " ( за виразом ч-леніна) і гадімий покидьок її легко з полу підібрав
По-моєму, саме Венс.
" у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.
27.11.2025 01:09 "
а це твоє питання "І розпалить в США протистояння?"
ну і де я стверджую що буде якесь протистояння? я таких слів не писав.
Якщо у тебе проблеми з логікою - то це ТВОЇ проблеми, а не мої...
Як тампон приліз до Білого дому - і почалося: штурм якихось рогатих, рване вухо, Інтурист, напади на журналістів та опонентів, стрілянина в головній держбудівлі.
Дух руйнації, брехні й трешняка
Є один тип з Кривого Рогу з приходом якого одразу теж якісь дивні теракти почалися.
У якогось шефіра невідомі злі люди стріляли.
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противно що вітькоф працює на кривавого хутина
АЛЕ ЩЕ ПРОТИВНИЩЕ ЩО ТРАМП ПОЧАВ ПОГРОЖУВАТИ СТИКАЮЩЕЙ КРОВЬЮ УКРАЇНІ
І ЦЕ президент США , будапештского гаранта , яка ЗНИЩІЛА армію України 20 років тому
.Або як Путін в якомусь укритті.