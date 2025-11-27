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Новини Стрілянина в США
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Стрілянина поблизу Білого дому: що каже Джей Ді Венс, Піт Гегсет та поліція

Стрілянина в США: що кажуть в Америці

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на стрілянину, що сталася біля Білого дому 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За його словами, правоохоронці наразі не мають відповіді щодо мотивів стрільця, передає Білий дім.

"Кілька годин тому біля Білого дому сталася стрілянина, і ми досі з’ясовуємо всі деталі. Ми досі не знаємо мотивів. Багато чого ще залишається нез’ясованим", — заявив Джей Ді Венс.

Читайте: Американська прокуратура закрила останнє провадження проти Трампа

Що каже поліція

Федеральні відомства разом із місцевою поліцією продовжують працювати на місці інциденту та аналізують усі доступні матеріали — відеозаписи, свідчення очевидців і зібрані докази. Більше подробиць планують оприлюднити після завершення початкового етапу розслідування.

Також у поліції США повідомили, що стрілець діяв сам: він підняв зброю та влаштував засідку на військових. Під час швидкої відповіді гвардійців та правоохоронців нападника поранили і затримали. Його доставили до лікарні. За словами правоохоронців, відео з району не вказує на наявність інших учасників події. 

Міністр війни Піт Гегсет повідомив, що у Вашингтон додатково відправлять 500 бійців Нацгвардії.

Також читайте: Біля Білого дому сталася стрілянина: застрелили двох нацгвардійців США, - ЗМІ. ФОТО (доповнено)

Додаткові заходи безпеки

Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі, який раніше повідомляв по загибель поранених бійців, заявив про "суперечливі повідомлення щодо стану двох нацгвардійців".

Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, багато постраждалих. ФОТОрепортаж

Реакція Трампа

Американський президент Дональд Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не запросив ПАР на саміт G20 у Маямі

Автор: 

стрілянина (1928) США (26710) Трамп Дональд (8914) Джей Ді Венс (215) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+21
Якби був Байден, такого б не було.

Як тампон приліз до Білого дому - і почалося: штурм якихось рогатих, рване вухо, Інтурист, напади на журналістів та опонентів, стрілянина в головній держбудівлі.
Дух руйнації, брехні й трешняка
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27.11.2025 01:24 Відповісти
+18
При Байдені такого не було.
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27.11.2025 01:23 Відповісти
+15
Не здивуюсь коли стрілець виявиться "українцем" з усією атрибутикою від тризуба до візитки Яроша...🤬🤬🤬🤬
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27.11.2025 01:03 Відповісти
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Не здивуюсь коли стрілець виявиться "українцем" з усією атрибутикою від тризуба до візитки Яроша...🤬🤬🤬🤬
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27.11.2025 01:03 Відповісти
ви думаєте що весь світ обертається навколо України, це не так. у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.
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27.11.2025 01:09 Відповісти
Та щось запізно дермократи прозрівають !!
Довели країну, що "влада валялася під ногами " ( за виразом ч-леніна) і гадімий покидьок її легко з полу підібрав
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27.11.2025 01:13 Відповісти
та не прозрівають, то якийсь альтернативно обдарований вирішив постріляти
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27.11.2025 01:16 Відповісти
Я не кажу, що то точно так буде. Я кажу не здивуюсь, що на передодні дня подяки коли Трамп у роз'їздах, а на " хаті" залишив Венса, забіг " демократ" зі зброєю, саме тоді коли там і стріляти окрім охорони ні покому.
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27.11.2025 01:14 Відповісти
ви хоча б почитайте американську пресу і подивіться що американці кажуть.
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27.11.2025 01:17 Відповісти
І розпалить в США протистояння? Та ще й тоді, коли під Трампом "крісло хилитається"?
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27.11.2025 01:17 Відповісти
А хто буде виконувати обов'язки преза, якщо крісло впаде?
По-моєму, саме Венс.
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27.11.2025 01:24 Відповісти
Ну, про це повинен думать "Максим Коваленко"... Це він цю сентенцію висловлює...
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27.11.2025 01:53 Відповісти
хто проти кого збирається протистояти? не розумію.
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27.11.2025 01:25 Відповісти
Пане Максим, перечитав , за вашою порадою тільки но коментарі в Х ксу, в оригіналі. Частково з вами погоджуюся , що то внутрішні розборки США, але навіть коли то просто боти через одного всі в коментарях валять на демократів, мало не з закликами в деякі і з цим заборонити президенту цю партію. Як би там не було співпадіння так і пре. На передодні дня подяки стрілянина коло білого дому і майже " точно винні" демократи, для України нажаль навіть внутрішні розборки точно не на руку.
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27.11.2025 01:34 Відповісти
А я звідки знаю? Це ж тобою висловлена сентенція...

" у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.

27.11.2025 01:09 "
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27.11.2025 01:51 Відповісти
це мої слова. "у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів."

а це твоє питання "І розпалить в США протистояння?"

ну і де я стверджую що буде якесь протистояння? я таких слів не писав.
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27.11.2025 08:05 Відповісти
Твої слова : "у американців свої проблеми. там не буде ніякого українського сліда. це демократ пішов валити респів.", це не мова про "протистояння"?
Якщо у тебе проблеми з логікою - то це ТВОЇ проблеми, а не мої...
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27.11.2025 14:51 Відповісти
ні це не мова про протистояння. ти щось собі надумав і доколупуєшся. сходи нахрін
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27.11.2025 15:58 Відповісти
В Європі також начебто світ не навкруги України. Але подібна .уйня чомусь завжди з українцями поріднена. Комусь це потрібно.
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27.11.2025 03:43 Відповісти
просто у нас багато продажних людей з низькими моральними якостями. тому ця ...йня й трапляється. ну як трапляється? ці люди роблять ...йню, а не вона сама трапляється
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27.11.2025 08:06 Відповісти
Немає там мізків і не було. Країна хитровижареного зброду, що жила й живе за рахунок обдирання слабкіших країн.
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27.11.2025 07:24 Відповісти
точно, згоден з вами. просто американські дурачки обкрадають тебе, а ти чесний і розумний навіть не розумієш це.
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27.11.2025 08:07 Відповісти
А вот если бы президентом был Трамп-такого бы точно не было!
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27.11.2025 05:51 Відповісти
Стрилец оказался афганцем с просроченной визой, это один из тех, с кем обещал на выборах бороться Трамп
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27.11.2025 13:10 Відповісти
співпадіння?
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27.11.2025 21:25 Відповісти
При Байдені такого не було.
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27.11.2025 01:23 Відповісти
При Бидоне этот стрилец-эммигрант только заехал в страну
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27.11.2025 13:12 Відповісти
Якби був Байден, такого б не було.

Як тампон приліз до Білого дому - і почалося: штурм якихось рогатих, рване вухо, Інтурист, напади на журналістів та опонентів, стрілянина в головній держбудівлі.
Дух руйнації, брехні й трешняка
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27.11.2025 01:24 Відповісти
Нікого не нагадує?

Є один тип з Кривого Рогу з приходом якого одразу теж якісь дивні теракти почалися.
У якогось шефіра невідомі злі люди стріляли.
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27.11.2025 02:01 Відповісти
Ну ще був маршрутний терорист , який з мусорами за ручки здоровався перед "затриманням". Та і взагалі багато якої хні було за 6 років правління віслюка, і звичайно випадково після якихось зашкварів шашличних пдрасів.
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27.11.2025 03:22 Відповісти
Так я ж про цю низеу подій і говорю. А ще якийсь дивний АТОшник, що з гвинтівкою на мосту стирчав.
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27.11.2025 08:28 Відповісти
"У якогось шефіра невідомі злі люди стріляли." Ну як прослухати плівки шміндіча , то може таки і стріляли як не за ящик з мільйонами , то за пару на кацапію ((
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27.11.2025 04:40 Відповісти
Час джокерів
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27.11.2025 07:08 Відповісти
Военный и полицейский самые уважаемые люди в США, основа государства, защита от коммунистического анархистского хаоса. Каждый кто поднимает на них руку будет застрелен как собака без разговоров.
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27.11.2025 02:38 Відповісти
Ти вже американець, чи ще кацап? Бо по твоєму бурятському белькотінню це не дуже зрозуміло.
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27.11.2025 03:25 Відповісти
Якось при першому погляді на його нік здалося що там "інвалід " написано .... мабуть недарма так привиділося ((
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27.11.2025 04:43 Відповісти
невдалий Лі Гарві Освальд
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27.11.2025 02:49 Відповісти
А стрілець може виявиться "українцем"- анархістом у сьомому поколінні !
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27.11.2025 03:47 Відповісти
ФБР вважає, що ідентифікувало підозрюваного, повідомили CNN кілька правоохоронців, обізнаних із ситуацією.
Першочергова ідентифікація збігається з чоловіком із штату Вашингтон, який, здається, іммігрував з Афганістану в 2021 році, зазначили вони.
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27.11.2025 03:58 Відповісти
Влада перевірила відбитки пальців затриманого чоловіка, і саме так вони отримали початкове ім'я, додав один з чиновників, зазначивши, що вони досі працюють над додатковим підтвердженням.

Підозрюваний подав заяву на отримання притулку у 2024 році, і його надали на початку цього року.
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27.11.2025 04:02 Відповісти
Адміністрація Трампа хоче провести повторну перевірку всіх біженців, які отримали дозвіл на в'їзд до Америки за часів Байдена.

Адміністрація Байдена прийняла 185 640 біженців з жовтня 2021 року по вересень 2024 року.
Hайбільше біженців приїхало з Демократичної Республіки Конго, Афганістану, Венесуели та Сирії.
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27.11.2025 04:15 Відповісти
Стрілець, колишній вояка Афганістану.
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27.11.2025 05:58 Відповісти
Про Білий дім
противно що вітькоф працює на кривавого хутина
АЛЕ ЩЕ ПРОТИВНИЩЕ ЩО ТРАМП ПОЧАВ ПОГРОЖУВАТИ СТИКАЮЩЕЙ КРОВЬЮ УКРАЇНІ
І ЦЕ президент США , будапештского гаранта , яка ЗНИЩІЛА армію України 20 років тому
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27.11.2025 06:22 Відповісти
І нехай він зараз не сьезжает - усі бачили що він погрожував
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27.11.2025 06:24 Відповісти
Скоро демократично обраний республіканець буде сидіти в Білому домі на багнетах. З купою військових навкруги.
.Або як Путін в якомусь укритті.
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27.11.2025 07:17 Відповісти
республіканці такого не робили байденові - демократи біснуються в конвульсіях.
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27.11.2025 09:05 Відповісти
У же есть ориентировка, ищут какого-то нервного афганца, при Байдене на южных границах был проходной двор, сейчас таких хлопчиков в США пруд пруди, не как в ЕС, но тоже хватает.
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27.11.2025 14:28 Відповісти
Пропоную трумпу передати нападникам частину Білого дому в обмін на припинення стрілянини. Ну і зробити пушту другою державною мовою в США.
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27.11.2025 23:33 Відповісти
 
 