Стрілянина поблизу Білого дому: що каже Джей Ді Венс, Піт Гегсет та поліція

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на стрілянину, що сталася біля Білого дому 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За його словами, правоохоронці наразі не мають відповіді щодо мотивів стрільця, передає Білий дім.

"Кілька годин тому біля Білого дому сталася стрілянина, і ми досі з’ясовуємо всі деталі. Ми досі не знаємо мотивів. Багато чого ще залишається нез’ясованим", — заявив Джей Ді Венс.

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Що каже поліція

Федеральні відомства разом із місцевою поліцією продовжують працювати на місці інциденту та аналізують усі доступні матеріали — відеозаписи, свідчення очевидців і зібрані докази. Більше подробиць планують оприлюднити після завершення початкового етапу розслідування.

Також у поліції США повідомили, що стрілець діяв сам: він підняв зброю та влаштував засідку на військових. Під час швидкої відповіді гвардійців та правоохоронців нападника поранили і затримали. Його доставили до лікарні. За словами правоохоронців, відео з району не вказує на наявність інших учасників події.

Міністр війни Піт Гегсет повідомив, що у Вашингтон додатково відправлять 500 бійців Нацгвардії.

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Додаткові заходи безпеки

Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі, який раніше повідомляв по загибель поранених бійців, заявив про "суперечливі повідомлення щодо стану двох нацгвардійців".

Білий дім тимчасово закрили, поки президент США Дональд Трамп перебуває у Флориді напередодні свята Дня подяки.

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Реакція Трампа

Американський президент Дональд Трамп вже відреагував на атаку на нацгвардійців:

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

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