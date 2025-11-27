Підозрюваний у стрілянині в США служив у підрозділі, що співпрацював з ЦРУ, - ЗМІ

Афганський біженець Рахманулла Лаканвал, підозрюваний у стрілянині біля Білого дому, раніше воював у спеціальному підрозділі, підтримуваному ЦРУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times. За інформацією видання, цю інформацію підтвердили американські посадовці та афганський представник спецслужб.

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Служба у підрозділі Zero та переїзд до США

Видання повідомляє, що підрозділ Zero, який діяв у провінції Кандагар, відомий як "ескадрони смерті".

Лаканвал народився в провінції Хост в Афганістані. Після виведення американських військ у 2021 році він переїхав до США разом із родиною і оселився у штаті Вашингтон. Афганський офіцер розвідки підтвердив, що Лаканвал служив під номером 03 у підрозділі Zero. Його брат був заступником командира цього підрозділу.

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Особисті проблеми та психічний стан

Друг дитинства нападника розповів, що Лаканвал мав психічні проблеми та переживав через кількість жертв у бойових операціях, пише The New York Times. Підозрюваний курив марихуану та розлучився з новою дружиною за кілька днів після весілля.

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Нападник перетнув усю країну

Раніше The Washington Post повідомила, що чоловік, який відкрив вогонь по двох нацгвардійцях біля Білого дому, заздалегідь продумав свій напад і спеціально приїхав до столиці з іншого кінця США - зі штату Вашингтон на західному узбережжі.

За даними видання, підозрюваний проживав у місті Беллінгем і спеціально перетнув країну, щоб здійснити атаку. Це підтвердила і прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро.

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Своєю чергою міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що підозрюваний прибув до США у 2021 році в рамках програми переселення, яка супроводжувала виведення американських військ з Афганістану. Після стрілянини влада тимчасово призупинила обробку всіх імміграційних заяв від громадян Афганістану до завершення додаткових перевірок.

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Реакція Трампа

Американський президент Дональд Трамп жорстко відреагував на атаку. "Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

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