Стрілянина у США: нападник перетнув усю країну, щоб атакувати нацгвардійців біля Білого дому

Чоловік, який відкрив вогонь по двох нацгвардійцях біля Білого дому, заздалегідь продумав свій напад і спеціально приїхав до столиці з іншого кінця США. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Washington Post, стрілець їхав зі штату Вашингтон на західному узбережжі.

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Планування нападу та перші деталі слідства

За даними видання, підозрюваний проживав у місті Беллінгем і спеціально перетнув країну, щоб здійснити атаку. Прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро підтвердила, що стрілець прибув до Вашингтона саме з цією метою.

Чоловік використав револьвер Smith & Wesson калібру 9,1 мм. Спочатку він вистрілив в одного бійця Нацгвардії, а потім зробив кілька пострілів у другого. Інші військовослужбовці змогли його зупинити, після чого нападника з пораненнями доставили до лікарні.

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Важкий стан постраждалих та версія правоохоронців

Нацгвардійці, у яких стріляли, — 20-річна Сара Бекстром і 24-річний Ендрю Вулф. За даними медіа, вони залишаються в критичному стані. Раніше губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі повідомив у соцмережі X, що військові нібито померли, але ця інформація не підтвердилася.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала інцидент "цілеспрямованою стріляниною".

Директор ФБР Каш Пател заявив, що справа розслідується як терористична. Він підкреслив, що слідство триває безперервно. За його словами, зброю стрілка вже відправили до лабораторії у Квантіко для термінового аналізу, а по всій країні видано кілька ордерів на обшук.

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Походження нападника та реакція влади

Раніше міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що підозрюваний прибув до США в 2021 році в рамках програми переселення, яка супроводжувала виведення американських військ з Афганістану. Після стрілянини влада тимчасово призупинила обробку всіх імміграційних заяв від громадян Афганістану до завершення додаткових перевірок.

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Реакція Трампа

Американський президент Дональд Трамп жорстко відреагував на атаку.

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

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