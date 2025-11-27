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Новини Стрілянина в США
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Стрілянина у США: нападник перетнув усю країну, щоб атакувати нацгвардійців біля Білого дому

Стрілянина в США: ЗМІ повідомили подробиці про нападника

Чоловік, який відкрив вогонь по двох нацгвардійцях біля Білого дому, заздалегідь продумав свій напад і спеціально приїхав до столиці з іншого кінця США. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Washington Post, стрілець їхав зі штату Вашингтон на західному узбережжі.

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Планування нападу та перші деталі слідства

За даними видання, підозрюваний проживав у місті Беллінгем і спеціально перетнув країну, щоб здійснити атаку. Прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро підтвердила, що стрілець прибув до Вашингтона саме з цією метою.

Чоловік використав револьвер Smith & Wesson калібру 9,1 мм. Спочатку він вистрілив в одного бійця Нацгвардії, а потім зробив кілька пострілів у другого. Інші військовослужбовці змогли його зупинити, після чого нападника з пораненнями доставили до лікарні.

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Важкий стан постраждалих та версія правоохоронців

Нацгвардійці, у яких стріляли, — 20-річна Сара Бекстром і 24-річний Ендрю Вулф. За даними медіа, вони залишаються в критичному стані. Раніше губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі повідомив у соцмережі X, що військові нібито померли, але ця інформація не підтвердилася.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала інцидент "цілеспрямованою стріляниною".

Директор ФБР Каш Пател заявив, що справа розслідується як терористична. Він підкреслив, що слідство триває безперервно. За його словами, зброю стрілка вже відправили до лабораторії у Квантіко для термінового аналізу, а по всій країні видано кілька ордерів на обшук.

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Походження нападника та реакція влади

Раніше міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що підозрюваний прибув до США в 2021 році в рамках програми переселення, яка супроводжувала виведення американських військ з Афганістану. Після стрілянини влада тимчасово призупинила обробку всіх імміграційних заяв від громадян Афганістану до завершення додаткових перевірок.

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Реакція Трампа

Американський президент Дональд Трамп жорстко відреагував на атаку.

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких дістали важкі поранення і зараз перебувають у двох різних лікарнях, також зазнала важкого поранення, але, попри це, заплатить дуже високу ціну", - написав він у соцмережі Truth Social.

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Автор: 

напад (1240) стрілянина (1928) США (26710)
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Топ коментарі
+8
Це кацапський наймит. Треба переконати в цьому рудого довбой@ба. Інакше кацапи розкажуть що у цього стрілка зв'язки з Україною.
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27.11.2025 20:21 Відповісти
+7
Сша зрадили його країну і втікли. Тож він помстився.
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27.11.2025 20:27 Відповісти
+5
Давно вже є фото, ім'я, звідки приїхав. У всіх ЗМІ. Його Байден привіз з Афганістану. Не знаю чому Цензор це приховує. Таке постійно. Скрізь є, а тут завжди нічого не розповідають.
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27.11.2025 20:49 Відповісти
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Це кацапський наймит. Треба переконати в цьому рудого довбой@ба. Інакше кацапи розкажуть що у цього стрілка зв'язки з Україною.
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27.11.2025 20:21 Відповісти
Давно вже є фото, ім'я, звідки приїхав. У всіх ЗМІ. Його Байден привіз з Афганістану. Не знаю чому Цензор це приховує. Таке постійно. Скрізь є, а тут завжди нічого не розповідають.
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27.11.2025 20:49 Відповісти
Марна справа, якщо ідіот то надовго.
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27.11.2025 21:09 Відповісти
То молоду дівчину і хлопця вбили, щоб депортувати афганців?
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27.11.2025 20:25 Відповісти
Niubili , a poranili !
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27.11.2025 20:55 Відповісти
Что за чушь!Дикари везде убивают,чтобы их выслали по вашему умозаключению!Афганец убил у него и имя и фамилия,все Медия показывают! Откройте Google
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27.11.2025 22:33 Відповісти
Сша зрадили його країну і втікли. Тож він помстився.
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27.11.2025 20:27 Відповісти
Тю ! Якщо його країна не хоче боротися за цивілізоване ******* життя, то при чому тут США ?
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27.11.2025 21:43 Відповісти
Acherednoi atvlekaiushi manevr Tromba @Co ! Tipa , uho 2.0 ili 3.0 , ia uzhe putaius ...🤣
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27.11.2025 20:57 Відповісти
Agent Krasnov , ninada vsio kopirovat s ruskih ....ov ! 🤦‍♂️
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27.11.2025 20:59 Відповісти
Ну а чого він в поліцейських стріляв,чи нацгвардійців?Для цього треба було аж цілу країну проїхати?)Якби чекав на кортедж трамполизів,то я ще розумію,а так((
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27.11.2025 21:06 Відповісти
А не постановка це як заявляли московіти про вбивства в Бучі?
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27.11.2025 21:12 Відповісти
Рхманулла Лаканвал. 29 років. Служив у американців Кандагарі, в тому числі працював на ЦРУ. Це стало приводом привезти його в США. Трамп заявив що переглянуть статус всіх прибулих з Афганістану під час виведення військ.
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27.11.2025 21:25 Відповісти
рыжий импотент по высокой цене....
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27.11.2025 21:29 Відповісти
Здається мені, що це "трампісти" забаламутили провокацію, щоб дать привід для введення Трампом "надзвичайного стану" і надать йому додаткові повноваження для боротьби з опозицією...
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27.11.2025 21:33 Відповісти
Він їх вбив бо був більш озброєний і сильніший, тому нацгвардійцям потрібно було здатися або застрелитися, тому що він їх все одно б вбив і тому зараз потрібно з ним вести перемовини про відчуження йому ще і майна цих нацгвардійців, бо в них не було карт...
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27.11.2025 21:46 Відповісти
Простих солдатів вбивати недоречно , так як вони нічого
в краіні не вирішують, крім додержання порядку на вулицях !!
Все вирішує діюча влада
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27.11.2025 22:05 Відповісти
 
 