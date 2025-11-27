РУС
Новости Стрельба в США
1 805 13

Стрельба в США: нападавший пересек всю страну, чтобы атаковать нацгвардейцев возле Белого дома

Стрельба в США: СМИ сообщили подробности о нападавшем

Мужчина, открывший огонь по двум нацгвардейцам возле Белого дома, заранее продумал свое нападение и специально приехал в столицу с другого конца США. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, стрелок ехал из штата Вашингтон на западном побережье.

Планирование нападения и первые детали следствия

По данным издания, подозреваемый проживал в городе Беллингем и специально пересек страну, чтобы осуществить атаку. Прокурор округа Колумбия Жанин Пирро подтвердила, что стрелок прибыл в Вашингтон именно с этой целью.

Мужчина использовал револьвер Smith & Wesson калибра 9,1 мм. Сначала он выстрелил в одного бойца Нацгвардии, а затем сделал несколько выстрелов во второго. Другие военнослужащие смогли его остановить, после чего нападавшего с ранениями доставили в больницу.

Тяжелое состояние пострадавших и версия правоохранителей

Нацгвардейцы, в которых стреляли, - 20-летняя Сара Бекстром и 24-летний Эндрю Вулф. По данным СМИ, они остаются в критическом состоянии. Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил в соцсети X, что военные якобы умерли, но эта информация не подтвердилась.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер назвала инцидент "целенаправленной стрельбой".

Директор ФБР Каш Пател заявил, что дело расследуется как террористическое. Он подчеркнул, что следствие продолжается непрерывно. По его словам, оружие стрелка уже отправили в лабораторию в Квантико для срочного анализа, а по всей стране выдано несколько ордеров на обыск.

Происхождение нападавшего и реакция властей

Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноем сообщила, что подозреваемый прибыл в США в 2021 году в рамках программы переселения, которая сопровождала вывод американских войск из Афганистана. После стрельбы власти временно приостановили обработку всех иммиграционных заявлений от граждан Афганистана до завершения дополнительных проверок.

Реакция Трампа

Американский президент Дональд Трамп жестко отреагировал на атаку.

"Зверь, который ранил двух национальных гвардейцев, оба из которых получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", - написал он в соцсети Truth Social.

+6
Це кацапський наймит. Треба переконати в цьому рудого довбой@ба. Інакше кацапи розкажуть що у цього стрілка зв'язки з Україною.
показать весь комментарий
27.11.2025 20:21 Ответить
+5
Сша зрадили його країну і втікли. Тож він помстився.
показать весь комментарий
27.11.2025 20:27 Ответить
+4
Давно вже є фото, ім'я, звідки приїхав. У всіх ЗМІ. Його Байден привіз з Афганістану. Не знаю чому Цензор це приховує. Таке постійно. Скрізь є, а тут завжди нічого не розповідають.
показать весь комментарий
27.11.2025 20:49 Ответить
Марна справа, якщо ідіот то надовго.
показать весь комментарий
27.11.2025 21:09 Ответить
То молоду дівчину і хлопця вбили, щоб депортувати афганців?
показать весь комментарий
27.11.2025 20:25 Ответить
Niubili , a poranili !
показать весь комментарий
27.11.2025 20:55 Ответить
Acherednoi atvlekaiushi manevr Tromba @Co ! Tipa , uho 2.0 ili 3.0 , ia uzhe putaius ...🤣
показать весь комментарий
27.11.2025 20:57 Ответить
Agent Krasnov , ninada vsio kopirovat s ruskih ....ov ! 🤦‍♂️
показать весь комментарий
27.11.2025 20:59 Ответить
Ну а чого він в поліцейських стріляв,чи нацгвардійців?Для цього треба було аж цілу країну проїхати?)Якби чекав на кортедж трамполизів,то я ще розумію,а так((
показать весь комментарий
27.11.2025 21:06 Ответить
А не постановка це як заявляли московіти про вбивства в Бучі?
показать весь комментарий
27.11.2025 21:12 Ответить
Рхманулла Лаканвал. 29 років. Служив у американців Кандагарі, в тому числі працював на ЦРУ. Це стало приводом привезти його в США. Трамп заявив що переглянуть статус всіх прибулих з Афганістану під час виведення військ.
показать весь комментарий
27.11.2025 21:25 Ответить
рыжий импотент по высокой цене....
показать весь комментарий
27.11.2025 21:29 Ответить
Здається мені, що це "трампісти" забаламутили провокацію, щоб дать привід для введення Трампом "надзвичайного стану" і надать йому додаткові повноваження для боротьби з опозицією...
показать весь комментарий
27.11.2025 21:33 Ответить
 
 