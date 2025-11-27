Данія створила "нічну варту" для відстеження заяв Трампа про Гренландію

Міністерство закордонних справ Данії запустило "нічну варту" для того, щоб відстежувати заяви та дії американського президента Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Про це пише Politiken, передає Цензор.НЕТ.

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Завдання данського "нічного вартового"

Зазначається, що чергові починають роботу о 17:00, а о 07:00 ранку готують зведення про все, що Трамп сказав чи зробив за ніч. Потім дані розсилають уряду та відповідним відомствам.

У МЗС країни пояснили, що це зробили, аби не змушувати всіх чиновників прокидатися серед ночі й хапатися за телефони, коли президент США знову щось заявляє. Тепер цим займається одна команда, яка "колективно" тримає всіх у курсі подій.

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Зазіхання Трампа на Гренландію

Видання пояснює, що нову посаду у міністерстві запровадили навесні — після дипломатичної суперечки між Данією та США через Гренландію. Тоді Трамп пригрозив "узяти острів під контроль", що спричинило політичний скандал і різку реакцію Копенгагену.

Джерела The Guardian кажуть, що вплинув і часовий розрив: поки в Данії ніч, Трамп активно публікує заяви та коментарі.

Колишній аналітик данської військової розвідки Якоб Каарсбо назвав "нічну варту" ознакою того, що часи, коли США були для Данії "найважливішим союзником", минули.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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