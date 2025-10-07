Трамп не відмовився від своїх прагнень про захоплення Гренландії, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що американський президент Дональд Трамп, можливо, поки що і забув про Гренландію, але він повернеться до теми приєднання острова до США.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп був зацікавлений в арктичному острові, однак в останні місяці він робив мало, якщо взагалі робив публічні заяви щодо Гренландії. Його увага, здавалося, перемикнулася на інші теми. Але полегшення є лише тимчасовим, вважає Фредеріксен.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо цього зробити", - заявила данська прем'єрка на відкритті засідання данського парламенту.

Вона додала, що населення Гренландії у 60 000 людей досі живе в страху перед американським захопленням.

"Уявіть собі, як це — жити в одному з маленьких поселень уздовж узбережжя… коли найсильніша наддержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, чим можна володіти, як про щось, що обов’язково потрібно мати", - наголосила Фредеріксен.

Політикиня додала, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього та запевнила, що країна не піддасться на погрози чи залякування "зробити щось явно неправильне".

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

