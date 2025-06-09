Макрон: Гренландія не є об’єктом для захоплення

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Гренландія не є територією, яку можна захопити чи купити, фактично натякаючи на неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під американський контроль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Гренландія не є об'єктом захоплення, як і Антарктида чи відкрите море не можуть бути продані", - наголосив французький лідер.

Його коментар передує візиту до Гренландії, де заплановані зустрічі з прем’єр-міністром автономії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Переговори стосуватимуться безпеки в Північній Атлантиці та Арктиці, а також питань зміни клімату, енергетики й постачання критично важливих мінералів.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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