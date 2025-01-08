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Гренландія може стати незалежною, але не штатом США, - глава МЗС Данії Расмуссен відповів на заяви Трампа

Расмуссен відповів на заяви Трампа щодо Гренландії

Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, коментуючи нещодавні заявив обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральним штатом у складі США", - сказав дипломат.

Расмуссен зауважив, що занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці є виправданим у зв'язку з посиленням активності Росії та Китаю в регіоні.

"Не думаю, що у нас зовнішньополітична криза. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій",- додав глава МЗС Данії.

Читайте також: Прем’єрка Данії Фредеріксен про територіальні претензії Трампа на Гренландію: Не вистачає уяви, щоб уявити це

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Читайте також: Барро про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони

Автор: 

Гренландія (79) Данія (776) США (23054) Трамп Дональд (5815) Расмуссен Люкке (25)


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Топ коментарі
+10
Велика американська імперія ( в уяві психічнохворого Трампа).
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08.01.2025 18:18
+9
навіть не очікував що драп з )(уйлом однодумці. 3,14zдець демократичній Америці підкрався зненацька. Донатим на ЗСУ, інакше станемо рабами )(уйла!
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08.01.2025 18:18
+8
Ну,спочатку незалежною,а потім в США!
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08.01.2025 18:17
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Ну,спочатку незалежною,а потім в США!
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08.01.2025 18:17 Відповісти
з язика зняв...
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08.01.2025 18:18 Відповісти
Велика американська імперія ( в уяві психічнохворого Трампа).
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08.01.2025 18:18 Відповісти
Ніхрєна собі! А Камчатка і Чукотка де?
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08.01.2025 18:19 Відповісти
Треба ще Марс добавити, і тоді все...
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08.01.2025 18:20 Відповісти
Маск додасть Марс!
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08.01.2025 18:21 Відповісти
ще панамський канал, а невдовзі і мексика.
але мексика буде чинити опір.
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08.01.2025 18:23 Відповісти
Згідно цієї мапи, Мексика позначена як південний Техас (територія США)
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08.01.2025 18:30 Відповісти
точно. неуважний я.
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08.01.2025 18:31 Відповісти
...Якщо трамп збирається приєднати ще й Мексику , то від довбодятел у квадраті .!! Нащо йому 120 млн мексиканців ? .
Він же ще вчора хотів з ними будувати стіну !!
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Трамп подивився на пуйла та захотів і собі стати імператором.
А любому імператору не цікаві якісь внутрішні питання чи кордони.
Мета і сенс існування любої імперії , це розширення її.
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08.01.2025 18:47 Відповісти
Мексику треба "приєднати" до побудови стіни. Щоб будівництву стіни ніякі мексиканці не заважали.
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08.01.2025 20:27 Відповісти
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08.01.2025 21:45 Відповісти
навіть не очікував що драп з )(уйлом однодумці. 3,14zдець демократичній Америці підкрався зненацька. Донатим на ЗСУ, інакше станемо рабами )(уйла!
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08.01.2025 18:18 Відповісти
З демократичною америкою все добре.
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08.01.2025 18:22 Відповісти
З кожним днем все цікавіше і цікавіше...
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08.01.2025 18:19 Відповісти
Обіцянки використати могутність Америки на її користь допомогли Трампу провести дві успішні президентські кампанії.

Цю тактику він використовував під час свого першого президентства, погрожуючи митами та розгортанням "озброєних солдатів", щоб змусити Мексику посилити кордон зі США.
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08.01.2025 18:19 Відповісти
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен висловила сумніви щодо ймовірності вжиття США військових або економічних заходів з метою отримання контролю над Гренландією

Вона також наголосила, що США є "найважливішим і найближчим союзником" Данії та закликала підданих королівства зберігати спокій.
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08.01.2025 18:24 Відповісти
А мені згадався інший "прем'єр", який висловлював сумніви щодо ймовірності вжити однією іншою країною військових заходів для встановлення контролю над Україною...
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08.01.2025 20:32 Відповісти
Вітаю. Чи не могли б ви розказати, як ваші знайомі канадці ставляться до бажання трампона зробити Канаду 51 штатом?
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08.01.2025 18:33 Відповісти
Всі бідніші проти, більшiсть багатих за (якщо тільки не годуюься від держави).
Великий бізнес (банки, телекомунікації.........) буде проти (вони не витримають конкуренції- поділили ринки і "доять" канадців.
Замість національних чемпіонів, Канада має національних паразитів).
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08.01.2025 18:50 Відповісти
Я так і не зрозумів-то багаті за чи проти?
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08.01.2025 18:58 Відповісти
багаті не ******* високих канадських податків, але якщо вони можуть більше заробити в Канаді в умовах протекціонізму..............
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08.01.2025 19:06 Відповісти
Там данєцк с данбасом на черзі...
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08.01.2025 18:19 Відповісти
А якщо стане незалежною, то вона сама буде вирішувати чи бути її штатом США, чи ні.
Порада ж мінус, якщо вона стане незалежною, то перестане бути частиною ЄС. І повторить те що було в Британії після брекзіту.
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08.01.2025 18:20 Відповісти
Там всього 45 000 населення!
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08.01.2025 18:22 Відповісти
Вони раніше вийшли з ЕС,а тепер хочуть провести реф-м про незалежність,Данія нічого не зможе вдіяти,такі закони.
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08.01.2025 19:29 Відповісти
Хто вийшов?
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08.01.2025 19:42 Відповісти
Гренландія.
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08.01.2025 22:06 Відповісти
гітлєр)(уйлоТрамп, одним словом, і плюс геббельс)(уйлоМаск.
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08.01.2025 18:24 Відповісти
Там населения чуть больше 50к. На огромный остров.
Хотя там в округе полно нефти и газа 🤔
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08.01.2025 18:24 Відповісти
Технически эти два додика могут купить Гренландию.
Цена вопроса - 54 миллиарда долларов. Каждому жителю по миллиону.
Практически это развал международного права. Надеюсь этого не будет.
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08.01.2025 18:31 Відповісти
Який сенс в захопленні чужих територій, окрім не бажання платити справжнім власникам за видобуті надра?
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08.01.2025 18:26 Відповісти
от ніфіга, ви не диктатор самодур!
а історична справедливість? а ісконні землі?
як це який сенс?
а, що б було і всі боялися!
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08.01.2025 18:30 Відповісти
оце небажання платити і є сенсом
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08.01.2025 23:43 Відповісти
нууу.....
враховуючі потепління і грету тумблєр, то гренландія стане таки гріновою, де дохеріща корисних копалин.
аутист ілона і імбецил трамп молодший не дадуть збрехати.
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08.01.2025 18:27 Відповісти
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Здається, трампону куля все-таки зачепила мозок...
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08.01.2025 18:41 Відповісти
можливо мабуть і відірвала разом з мочкою.
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08.01.2025 19:11 Відповісти
Кстати отличное решение. Сначала незалежность, а там можно и возвращение в родную бостонскую гавань устроить. Или в какую-нибудь штата Канада. Это как получится.
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08.01.2025 18:52 Відповісти
Ну так скорее всего и будет. Получат независимость, поймут, что надо что-то кушать (Дания кормить перестанет), за что-то пить, во что-то одеваться, на чем то ездить… А тут и Рыжий - 'одену вас в меха, дам каждому по снегоходу с пожизненной гарантией, построю казино и организую туризм из США. И никаких налогов! Потом референдум, на котором только совсем дурной 'за' не проголосует, и вопрос закрыт.
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08.01.2025 18:59 Відповісти
И ведь оденет. И построит.
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08.01.2025 19:02 Відповісти
І "огнєной води" вдосталь завезе. Задарма.
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08.01.2025 20:37 Відповісти
Может быть.
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08.01.2025 21:06 Відповісти
Дядько має рацію !
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08.01.2025 20:33 Відповісти
Боюсь, что Трампа укусило Пуйло. Это было, правда, 5 лет назад, но инкубационный период же...
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08.01.2025 20:52 Відповісти
Так вам і треба. Самі її колись вкрали.
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08.01.2025 21:38 Відповісти
The Greenland issue is completely mainstream now. Only took a week or so.
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08.01.2025 21:48 Відповісти
 
 