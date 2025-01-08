Гренландія може стати незалежною, але не штатом США, - глава МЗС Данії Расмуссен відповів на заяви Трампа

Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, коментуючи нещодавні заявив обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральним штатом у складі США", - сказав дипломат.

Расмуссен зауважив, що занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці є виправданим у зв'язку з посиленням активності Росії та Китаю в регіоні.

"Не думаю, що у нас зовнішньополітична криза. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій",- додав глава МЗС Данії.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

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