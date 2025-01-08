Трамп опублікував мапу з Канадою у складі США
Обраний президент Дональд Трамп вкотре натякає на ідею зробити Канаду 51-м штатом США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у соцмережі X Трамп опублікував карту США та Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати".
У соцмережі Thruth Social Трамп також оприлюднив зображення США і Канади, вкритих американським прапором.
Та написав: "О Канада!".
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.
6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.
Також Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.
Топ коментарі
+41 Мирон Боднар
показати весь коментар08.01.2025 13:07
+39 Леонид Тищенко #456549
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+28 Vik Tor #521724
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Може правда, що він завербований агент КДБ . . . Поставили йому завдання розвалити США - 4 роки тому він ледве не довів цю країну до громадянської війни, але не встиг. Тепер у нього буде 4 роки на програму "можем повторить".
Найкращий варіант розвалити НАТО (а це завдання куратори з Москви йому теж могли поставити) - от такими заявами добитися виходу з НАТО Канади, ряду європейських країн. А він тоді скаже, ну і ладно, ви тоді самі по собі, а я буду ізоляціонізмом займатися, у мене тут питання Китаю, Мексики ...
Він не придурок - він агент КДБ "Чубчик". А придурки - це ті, хто його обрав, бо воно їм боком вилізе потім дуже сильно. Просто вони на 3-4 ходи вперед думати не вміють. Чи не хочуть.
Да і "перші особи" у нього такі ж, як у ЗЄ - тупорилі тролі. Правда з грошима.
Якщо хтось не пристрелить, як "бєшєну собаку".
Дежа ву 2019 рік...
що далі? кидатиме на них каби?