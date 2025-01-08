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Трамп опублікував мапу з Канадою у складі США

Трамп хоче зробити Канаду частиною США

Обраний президент Дональд Трамп вкотре натякає на ідею зробити Канаду 51-м штатом США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у соцмережі X Трамп опублікував карту США та Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати".

Трамп хоче зробити Канаду частиною США

У соцмережі Thruth Social Трамп також оприлюднив зображення США і Канади, вкритих американським прапором.  

Та написав: "О Канада!".

Трамп хоче зробити Канаду частиною США

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Також Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп каже, що не зустрінеться з Путіним до інавгурації

Автор: 

Канада (2204) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+41
Катастрофа. Світ наповнили ідіоти !!! І беруться до вирішення людських доль.
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08.01.2025 13:07
+39
Чуваку б підлікуватися а його в президенти ))
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08.01.2025 13:01
+28
він впав в маразм.
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08.01.2025 13:00
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довбані старі придурки, залиште вже цю планету в спокої!
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08.01.2025 14:07 Відповісти
Ви впевнені, що трапакс став придурком тільки на старості?
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08.01.2025 14:34 Відповісти
ні)), не впевнена, але симптоми з віком посилилися))
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08.01.2025 14:36 Відповісти
Закономірно, дурні дурнішають, розумні мудрішають
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08.01.2025 17:08 Відповісти
Оце придурка обрали американці в Президенти . . .

Може правда, що він завербований агент КДБ . . . Поставили йому завдання розвалити США - 4 роки тому він ледве не довів цю країну до громадянської війни, але не встиг. Тепер у нього буде 4 роки на програму "можем повторить".
Найкращий варіант розвалити НАТО (а це завдання куратори з Москви йому теж могли поставити) - от такими заявами добитися виходу з НАТО Канади, ряду європейських країн. А він тоді скаже, ну і ладно, ви тоді самі по собі, а я буду ізоляціонізмом займатися, у мене тут питання Китаю, Мексики ...

Він не придурок - він агент КДБ "Чубчик". А придурки - це ті, хто його обрав, бо воно їм боком вилізе потім дуже сильно. Просто вони на 3-4 ходи вперед думати не вміють. Чи не хочуть.
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08.01.2025 14:10 Відповісти
Ви на свого дивітьсч
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09.01.2025 09:57 Відповісти
Походу Трамп такий же довбойоб, як ЗЄ, тілтки з більшими можливостями.

Да і "перші особи" у нього такі ж, як у ЗЄ - тупорилі тролі. Правда з грошима.
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08.01.2025 14:20 Відповісти
Треба запропонувати Трампу замість Канади Україну. Хто проти?
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08.01.2025 14:27 Відповісти
Баба яга проти, але вона великий друг рудого, так що Україну руде чмо віддасть їй.
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08.01.2025 14:32 Відповісти
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08.01.2025 15:09 Відповісти
Американська феміда чи то не встигла, чи то не захотіла посадити ї-ба-ну-того за 4 роки, то тепер хавайте ***. Тільки якщо з нашими зебаранами страждають і українці, то з трампобаранами буде "весело" всьому світу.
Якщо хтось не пристрелить, як "бєшєну собаку".
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08.01.2025 14:29 Відповісти
так починається трампмасковія.
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08.01.2025 15:59 Відповісти
Потрібно негайно вводити вікові обмеження до державних посад, особливо президента! У трампа явно старчеський марзм, а те чудовиско може наламати дров по всьому світу! враховуючи, що його постійно підначує зажравшийся придуркуватий маск з фашистськими нахилами.
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Хто там на Байдена гнав, мовляв, деменція - як вам таке?
Дежа ву 2019 рік...
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08.01.2025 16:50 Відповісти
А як наші ура-патріоти малюють капту України від Вісли до Кавказу ,ви ж не кажете що в них не всі вдома.
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08.01.2025 16:52 Відповісти
Не звертайте увагу, тут купа патріотів які кричать, забрати Кубань, Курська і так далі, але коли це робить хтось інший то він відразу дружбан *****.
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08.01.2025 18:27 Відповісти
Але при тому ті "патріоти " забувають за Придністров"я ,яке до 1940 року входило до складу України .
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Так до початку 1770 років східна частина теперішньої Канади і східна частина теперішніх США були одним цілим і підпорядковувались британській короні ,допоки південна частина тієї території проголосила свою незалежність і отримала назву США ,а північна збереглась під правлінням Великобританії ,так що шановні вчіть історію і більш не малюйте карту України від Вісли до Кавказу ,бо вона в таких межах ніколи не існувала ,і до речі ,що стосується Панамського каналу ,то побудували його саме США ,а не Панама,яка взагалі до того не була незалежною державою ,а була частиною Колумбії.
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08.01.2025 18:51 Відповісти
Щось не видно патріотів з партії порошенка та зелених, які кричали, що Америка символ демократії, взірець праведливості і т.д. Якось виходить невдобно.
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08.01.2025 22:52 Відповісти
то він косплеїть путіна
що далі? кидатиме на них каби?
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09.01.2025 00:19 Відповісти
А як відреагувала Канада?! Бо ці "оойки" на цензорі до одного місця, в своїй країні бардак
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09.01.2025 10:00 Відповісти
Конгрес, Сенат, готуйте імпічмент фашисту негайно допоки крім масштабного сорому на весь світ не полилась американська кров
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09.01.2025 12:40 Відповісти
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