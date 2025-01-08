Трамп опублікував мапу з Канадою у складі США

Обраний президент Дональд Трамп вкотре натякає на ідею зробити Канаду 51-м штатом США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у соцмережі X Трамп опублікував карту США та Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати".

У соцмережі Thruth Social Трамп також оприлюднив зображення США і Канади, вкритих американським прапором.

Та написав: "О Канада!".

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Також Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

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