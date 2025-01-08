Прем’єрка Данії Фредеріксен про територіальні претензії Трампа на Гренландію: Не вистачає уяви, щоб уявити це
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Про це Фредеріксен заявила в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За словами данської прем’єрки, вона не може повірити у можливість того, що США застосують військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.
"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", - зазначила вона.
Очільниця данського уряду також додала, що не хоче торгової війни зі США.
"Я думаю, що ми повинні продовжувати торгувати один з одним і робити це належним чином", - вказала Фредеріксен.
Вона резюмувала, що боротися один з одним економічними засобами - це не найкращий шлях.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".
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У 3 кварталі 2024 року ВВП на душу населення США варіювався від 49 780 євро (53 872 долари) в Міссісіпі до 246 523 євро (266 787 доларів) в окрузі Колумбія. У нижній частині за Міссісіпі йдуть Західна Вірджинія (56 554 євро), Арканзас (56 917 євро), Алабама (58 061 євро) та Південна Кароліна (59 375 євро). і 19тисяч?
І ***** може тепер казати, "от бачите, Америка теж готується до СВО. Це їх ісконні землі"
1. скличете ООН
2. глубока стурбованіть
3. дипломатія і діалог
і це спрацює , але це не точно )))
Військово навряд чи США полізуть (все таки не настільки ************), економічно - запросто.