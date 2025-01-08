Прем’єрка Данії Фредеріксен про територіальні претензії Трампа на Гренландію: Не вистачає уяви, щоб уявити це

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Про це Фредеріксен заявила в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами данської прем’єрки, вона не може повірити у можливість того, що США застосують військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", - зазначила вона.

Очільниця данського уряду також додала, що не хоче торгової війни зі США.

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"Я думаю, що ми повинні продовжувати торгувати один з одним і робити це належним чином", - вказала Фредеріксен.

Вона резюмувала, що боротися один з одним економічними засобами - це не найкращий шлях.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".