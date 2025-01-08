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Новини
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Прем’єрка Данії Фредеріксен про територіальні претензії Трампа на Гренландію: Не вистачає уяви, щоб уявити це

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Про це Фредеріксен заявила в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами данської прем’єрки, вона не може повірити у можливість того, що США застосують військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", - зазначила вона.

Очільниця данського уряду також додала, що не хоче торгової війни зі США.

Також читайте: Трамп опублікував мапу з Канадою у складі США

"Я думаю, що ми повинні продовжувати торгувати один з одним і робити це належним чином", - вказала Фредеріксен.

Вона резюмувала, що боротися один з одним економічними засобами - це не найкращий шлях.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Автор: 

Данія (776) Трамп Дональд (5815) Фредеріксен Метте (93)


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Топ коментарі
+19
так...здається заяви Трампа це апофеоз їбанутості, бентежить мовчання здорових сил в республіканській партії...та й нам ***** щось очікувати від цого телепня і його шакалів...
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08.01.2025 13:13
+13
Данія в ахуі - прилетіло звідки не ждали - новии переділ світу? - хто сильнішии тои і правии
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08.01.2025 13:16
+11
Не вистачає уяви - читай Орвела.
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08.01.2025 13:11
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Доживеш до його років. Правда роль грає ще генетика.
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08.01.2025 13:10 Відповісти
Гренландія ВВП 19000 $ на душу населення,а якщо запропонують ескімосько -алеутському народу Гренландії (60тисяч) жителів доходи ВВП населення США? Проголосують за пропозицію Трампа напевно навіть без військових дій?
У 3 кварталі 2024 року ВВП на душу населення США варіювався від 49 780 євро (53 872 долари) в Міссісіпі до 246 523 євро (266 787 доларів) в окрузі Колумбія. У нижній частині за Міссісіпі йдуть Західна Вірджинія (56 554 євро), Арканзас (56 917 євро), Алабама (58 061 євро) та Південна Кароліна (59 375 євро). і 19тисяч?
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08.01.2025 13:21 Відповісти
А что по этому поводу говорит международное право или его уже даже не принято упоминать?
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08.01.2025 13:33 Відповісти
оно говорит, что нех.... було отбирать эту территорию у Норвегии.
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08.01.2025 13:59 Відповісти
Право скажет, - нехай Гренландцы сами у себя проведут референдум. Какой будет результат такого референдума, думаю мы знаем.
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08.01.2025 15:32 Відповісти
Не вистачає уяви - читай Орвела.
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08.01.2025 13:11 Відповісти
Как все снова по спирали все повторяется. Европа снова как и в прошлом веке тормозит пока не дойдет до большой крови.
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08.01.2025 13:12 Відповісти
так...здається заяви Трампа це апофеоз їбанутості, бентежить мовчання здорових сил в республіканській партії...та й нам ***** щось очікувати від цого телепня і його шакалів...
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08.01.2025 13:13 Відповісти
Капслоковий зидибіл, якщо ти орієнтуєшся тільки на лизання сраки - то це суто твоя проблема. Он твій лідор в інтервью так уже лизав, так уже смоктав, аж причмокував... І шо? - Трампиня вийшов і заявив що "розуміє чому русня не хочу щоб Україна була в НАТО". Ну не потрібні ви йому, шакали дурні, не потрібні - хоч залижіть до смерті.
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08.01.2025 13:20 Відповісти
у тебя ума не набралось
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08.01.2025 13:27 Відповісти
Така уява тільки може розміщуватись у хворих мізках!!
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08.01.2025 13:15 Відповісти
Здається, дід забуває прийиати пігулки
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08.01.2025 13:15 Відповісти
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08.01.2025 13:17 Відповісти
Наркот наркота розуміє !
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08.01.2025 13:19 Відповісти
Данія в ахуі - прилетіло звідки не ждали - новии переділ світу? - хто сильнішии тои і правии
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08.01.2025 13:16 Відповісти
Тепер навіть СВО не потрібно. Просто пишеш у твітері що хочеш шматок іншої країни собі - і вуаля. Нова мода
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08.01.2025 13:18 Відповісти
Україна заявляла, що вона "мирна країна, їй армія не потрібна". Тільки ще римляни казали: "Хочеш миру - готуйся до війни". Але ж ніт. Роззброїлися до трусів а потім вирішили йти на Захід, від жирного мілітаристського божевільного монстра... А монстр напав.
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08.01.2025 13:42 Відповісти
Так натхнення ж бере у *****. Казав же, чудові відносини, хороший парень.
І ***** може тепер казати, "от бачите, Америка теж готується до СВО. Це їх ісконні землі"
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08.01.2025 13:19 Відповісти
Насправді щось в тому є а чи повинна гренландія найбільший острів в світі належати такій слабкій державі як Данія, яка в останній війні здалась за 2 дні. Данією керують ліваки, армію і озброєння вони не розвивали витрачали гроші на соціалочку для різного сміття, і на інші непотрібні речі.
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08.01.2025 13:20 Відповісти
Добре, що мировий правопорядок встановлюють не подоляківські ціпунята.
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08.01.2025 15:01 Відповісти
ще трохи і трампушка зі своїм прєхлєбатєлєм маской полізуть звільняти англомовних на всі континенти
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08.01.2025 13:21 Відповісти
тому треба терміново відмовлятись від засилля англіцизмів.
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08.01.2025 13:55 Відповісти
Сьогодні день Трампа..нас від чогось відволікають..
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08.01.2025 13:23 Відповісти
Ще одна любителька шашликів.
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08.01.2025 13:25 Відповісти
развивай воображение
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08.01.2025 13:26 Відповісти
да не буде такого..
1. скличете ООН
2. глубока стурбованіть
3. дипломатія і діалог
і це спрацює , але це не точно )))
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08.01.2025 13:31 Відповісти
А в Європі вистачало уяви уявити дикунську війну в 21 сторіччі? Європа війну проковтнула, мовчки підтверджуючи правило, що хто сильний, той і правий. Ну от і наслідки.
Військово навряд чи США полізуть (все таки не настільки ************), економічно - запросто.
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08.01.2025 13:33 Відповісти
Если раше можна и ЕС топит за "земли в обмен на мир", то и другим можно. Штаты вот сходу предлагают Гренландию в обмен на мир. Скоро дойдем до классики - Австрия это исконные Немецкие земли. Чехии подготовится. И понеслось.
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08.01.2025 13:34 Відповісти
Як по-англійськи "Гойдаааааа!"?
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08.01.2025 13:37 Відповісти
Фильм комедия 1995г. "Канадский бекон" теперь началась вторая часть..
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08.01.2025 13:41 Відповісти
Так вам і треба! Свого часу віджали її у Норвегії разом з Ісландією та Фарерами і думали що це так і минеться. А ось і ні.
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08.01.2025 13:51 Відповісти
",,Не вистачає уяви, щоб уявити це,,," у нас в Україні, шановна пані Метте, також у деяких уяви не хватало, та що краще, бути готовими до усього.,
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08.01.2025 14:14 Відповісти
Европа тока устно делала озабоченность , когда пыня начал передел мира... А здесь не все так просто(оказывается).
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08.01.2025 16:52 Відповісти
То есть то, что Трамп потакает захватническим войскам рашки, это другое?
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08.01.2025 16:57 Відповісти
Щось мені підказує, що цей ковбой може не дожити до інавгурації
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08.01.2025 22:40 Відповісти
 
 