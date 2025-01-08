УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11703 відвідувача онлайн
Новини
5 495 56

Барро про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони

У Франції прокоментували заяви Трампа щодо Гренландії

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відреагував на заяви Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були.

Ми - сильний континент", - сказав міністр.

Барро заявив, що не вірить, що США вторгнуться на величезний арктичний острів.

Читайте також: Росія напала на Україну через некомпетентність адміністрації Байдена, - Трамп

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск - Трюдо: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"

Автор: 

Гренландія (79) США (23054) Франція (3080) Євросоюз (13453) Трамп Дональд (5815)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Головне, що всі вже забулт як трампушка обіцяв завершити агресію кацапів за один день.
показати весь коментар
08.01.2025 13:46
+20
Схоже Трампу захотілось двіжухи,ну щож американцям тепер прийдеться цікавитись політикою і думати кого обирають до влади.Все вірно говорив ще пів року тому пан Портніков.якщо оберуть Трампа буде третя світова
показати весь коментар
08.01.2025 13:45
+13
Вітаємо усіх зі святом демократії!!
показати весь коментар
08.01.2025 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо усіх зі святом демократії!!
показати весь коментар
08.01.2025 13:44 Відповісти
Головне, що всі вже забулт як трампушка обіцяв завершити агресію кацапів за один день.
показати весь коментар
08.01.2025 13:46 Відповісти
Робоча схема. Тільки треба не прнипняти накидувати г. на вєнтілятор...
показати весь коментар
08.01.2025 15:11 Відповісти
Ну от -- ЄС вже в стіиці
показати весь коментар
08.01.2025 13:45 Відповісти
А вам же Трамп сказав -- озброюитесь - не тягніть
показати весь коментар
08.01.2025 13:51 Відповісти
Трамп видать вместе с африканцем, южным, курит что-то весьма забористое. Если они думают, что им кто-то позволит разрушить союзы просуществовавшие сотню лет, то они глубоко заблуждаются. Уровень поддержки рыжего уже катастрофически просел после выборов и Америка сейчас поляризована как никогда ранее и это тело вряд ли до конца срока досидит, потому как слишком многим оно уже наступает на горло.
показати весь коментар
08.01.2025 14:24 Відповісти
Схоже Трампу захотілось двіжухи,ну щож американцям тепер прийдеться цікавитись політикою і думати кого обирають до влади.Все вірно говорив ще пів року тому пан Портніков.якщо оберуть Трампа буде третя світова
показати весь коментар
08.01.2025 13:45 Відповісти
Портніков - вже ОПшна шавка і маніпулятор, рівня Арестовича, кого ви взагалі слухаєте?
показати весь коментар
08.01.2025 13:54 Відповісти
Саме сумне, що саме у американців за плечима 200 років демократії і найпередовіша країна світу, а тепер...
показати весь коментар
08.01.2025 14:11 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.01.2025 08:29 Відповісти
Война США и Дании за Гренландию?!
показати весь коментар
08.01.2025 15:22 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2025 15:33 Відповісти
якщо оберуть Трампа буде третя світова
Третя світова запланована давно,вона відбудеться при будь якому президентові.
показати весь коментар
08.01.2025 20:18 Відповісти
Трамп зрозумів що інакше ніяк не змусити Европу почати зміцнювати себе.
показати весь коментар
08.01.2025 13:46 Відповісти
Ти б свій мозок зміцнив для початку
показати весь коментар
08.01.2025 13:49 Відповісти
Теж забайтився?
показати весь коментар
08.01.2025 13:53 Відповісти
розмовляй нормально.
показати весь коментар
08.01.2025 14:20 Відповісти
Вчи нові слова.
показати весь коментар
08.01.2025 15:06 Відповісти
розмовляй нормально.
показати весь коментар
08.01.2025 15:12 Відповісти
Нуук за 3 дня?
показати весь коментар
08.01.2025 13:48 Відповісти
США буде воювати з НАТО?
показати весь коментар
08.01.2025 13:48 Відповісти
А як він круто поставив у стійло пухлого Ина з його ракетами!
Пам'ятаєте?
показати весь коментар
08.01.2025 13:59 Відповісти
Жиробас сидів і не вякав при трампі.
показати весь коментар
08.01.2025 15:08 Відповісти
Тоді ху@ло не просило пухлого про допомогу м'ясом і ракетами.
З якою метою Трамп їздив до пухлого під час свого президенства?
показати весь коментар
08.01.2025 15:18 Відповісти
Тоді ***** не почав повномасштабну війну.
показати весь коментар
08.01.2025 15:36 Відповісти
Немає відповіді на а моє питання.
З якою метою Трамп їздив до пухлого під час свого президенства?
показати весь коментар
08.01.2025 15:57 Відповісти
Європа має показати свою потужність не на словах а на ділі.
показати весь коментар
08.01.2025 13:52 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.01.2025 08:31 Відповісти
США, звісно, не будуть атакувати жоден клаптик Європи... але ці вкурені хлопчари можуть створити ситуацію (військова загроза, домовившись з рахєєю за сфери впливу), коли європейці самі будуть благати захистити їх за будь-яку ціну...
показати весь коментар
08.01.2025 13:53 Відповісти
Просто заткнуть війну в Україні і перенаправлять ***** в Європу. І кого тоді буде благати Європа про захист?
показати весь коментар
08.01.2025 13:55 Відповісти
Американський воєнний корабль! Ти здогадуєшся в скільки разів Гренландія більша Зміїного??!

771
показати весь коментар
08.01.2025 13:55 Відповісти
Здається, посіяти розбрат між країнами, потім нацькувати оде на одних, а потім розвалити єдність,
це і є мета трампа та ілони. Чи перевіряла цих типів служба безпеки США, щось іхні поглядин дуже схожі з поглядами путіна на світ
показати весь коментар
08.01.2025 13:56 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.01.2025 08:32 Відповісти
Доведеться 155-ту у Гренландію перекидати.
показати весь коментар
08.01.2025 13:57 Відповісти
І це він ще не прийняв присягу. А увесь світ вже в шоці. Шізофреники захопили світ.
показати весь коментар
08.01.2025 14:11 Відповісти
Уявить які діагнози к тих, хто за них голосує
показати весь коментар
08.01.2025 15:14 Відповісти
Та вже біограф маска висказався - маск шизофренік- https://ua.korrespondent.net/world/4745878-biohraf-maska-zaiavyv-scho-toi-bozhevoliie
показати весь коментар
08.01.2025 16:25 Відповісти
Повiрте-шизофреники менш безпечнi для свiту та людей...😏
показати весь коментар
08.01.2025 17:18 Відповісти
а сможет не позволить?
показати весь коментар
08.01.2025 14:15 Відповісти
"Ми - сильний континент"

Це той сильний континет, що трясеться від одної згадки про підоросію, чи ще є якась інша Європа?
показати весь коментар
08.01.2025 14:21 Відповісти
Надувся рижий кулька ось-ось вибухне. Лякати хуситів вони ще якось можуть. Навіть корейців готові розцілувати, якщо Ким почне трясти кацапською ядерною бомбою .... через океан.
показати весь коментар
08.01.2025 14:28 Відповісти
Ха! Та Рудий домовиться з плутіним і той вагнерів пошле. А ні то, техаські ковбої допоможуть. Бо тут по Україні розїзджають всякі любарськв і кажуть "аткуда вам знать что нужна амєріканскаму народу "
показати весь коментар
08.01.2025 14:25 Відповісти
думав китай на тайвань попре- а тут сша на гренландію-канаду-мексиканську протоку--я в **** от взірця демократії і голубя миру
показати весь коментар
08.01.2025 14:51 Відповісти
я вас цитую

Danor

Я думав що це тільки в нас живуть дибіли а виходить що в США взагалі живуть взагалі всім дибілам дибіли

07.01.2025 21:26
показати весь коментар
09.01.2025 00:01 Відповісти
Кацапи вже почали нести маячню по цім заявам, мол вони з трампом добалакаються, він дозволяє їм забрати Україну, Балтію, Молдову та Казахстан, Фінляндію та Швецію викидують з НАТО, а вони дозволят йому забрати Канаду, ВОНИ МЛЯТЬ ЙОМУ ДОЗВОЛЯТ КАРЛ, а за Гренландию ше будуть рішати за шо вітдати, і з обох сторін летить така от хня в ефірі, кацапи з трампістами вже ділят світ!
показати весь коментар
08.01.2025 15:06 Відповісти
То боярка перебродила
показати весь коментар
08.01.2025 15:08 Відповісти
Цей трампон заїбав ***...ь. Накуя ти наводиш шухер, *******
показати весь коментар
08.01.2025 15:14 Відповісти
О каких атаках говорит этот клоун? Все уже давно придумано: Гренландия получает независимость от Дании , а это уже практически решенный вопрос, потом на банковский счет каждого островитянина переводится миллион долларов, с условием, что он может получить эти гроши в случае, если Гренландия станет 51 штатом США, а потом проводится референдум, с одним вопросом 'хотите миллион и гражданство США или не хотите?'
Подозреваю, что без всяких вбросов , на 99.99% ответ будет 'хочу'.
показати весь коментар
08.01.2025 15:21 Відповісти
Перелогінься, кацап.
показати весь коментар
08.01.2025 16:54 Відповісти
трамп це ***** №2-собіратель земель американських.
показати весь коментар
08.01.2025 16:29 Відповісти
Він заявляв, що не дасть затягти американців у війну з парашкою.
З'ясувалось, американці потрібні йому для війни у Північній Америці та Гренландії.
показати весь коментар
08.01.2025 17:46 Відповісти
 
 