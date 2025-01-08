Барро про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відреагував на заяви Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були.

Ми - сильний континент", - сказав міністр.

Барро заявив, що не вірить, що США вторгнуться на величезний арктичний острів.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

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