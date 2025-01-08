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Маск - Трюдо: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"

Маск нагрубив Трюдо та назвав того дівчинкою

Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо "дівчинкою".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Трюдо у пості категорично відкинув можливість приєднання до США, про що казав Дональд Трамп.

Натомість Маск у відповіді до допису заявив: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш".

Маск нагрубив Трюдо та назвав того дівчинкою

Також читайте: Росія напала на Україну через некомпетентність адміністрації Байдена, - Трамп

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Також читайте: Трамп: Сподіваюсь зупинити війну в Україні за пів року

Автор: 

Канада (2204) США (23054) Трюдо Джастін (355) Маск Ілон (654) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+44
Для Украины леваки это меньшее зло, чем нарколыга, блокирующий работу Старлинка в самый ответственный момент и сливающий данные пуйловцам.
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08.01.2025 13:22
+42
Шось цей нарік занадто повірив у себе.
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08.01.2025 13:19
+37
Чим більше я взнаю людеи - тим більше люблю собак
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08.01.2025 13:19
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подонок маскимальний
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08.01.2025 13:45 Відповісти
Тупе бидло по всьому світу наобирало собі таких саме бидло-лідорів. Зелений бикуватий клоун у нас, в Штатах Трамп з його бикуватою командою. Світ котиться в прірву, бо рівень інтелекту середньостатістичного мешканця Землі за останні 30 років впав нижче плінтуса, завдяки впливу мас-культа, усіляких бидло шоу, тік токів замість читання книг. Завдяки масовим ЗМІ вже вирощено два покоління людей, які не вміють думати, бо це не прикольно та складно. А багатомільйонним тупим стадом набагато легше керувати завдяки маніпуляціям та перетворення внутнішньої та зовнішньої політики на череду безкінечних шоу. В Україні бидло-шапітолій так керує вже 5,5 років і бидло хаває ще й просить добавки.
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08.01.2025 13:45 Відповісти
Це вхе паранойа! Ви не звернули уваги, що стаття не про Зєлю? Чи вам пох?
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08.01.2025 14:05 Відповісти
Неважливо. Платять за словосполучення зеля-лох. Тому це вставляють навіть у прогноз погоди.
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08.01.2025 14:23 Відповісти
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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08.01.2025 14:26 Відповісти
Нєдопєрєпіл?
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08.01.2025 14:32 Відповісти
Ти правий Чухан Міхал, за твоє Зе-Ге, моя країна плаття життям молодих героїв!
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09.01.2025 06:28 Відповісти
Тупий і ще тупіше?
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09.01.2025 10:26 Відповісти
.. саме про Вас... виходячи з Вашої відповді ..і написав kelt kant... )))
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08.01.2025 14:44 Відповісти
"Тупе бидло по всьому світу наобирало собі таких саме бидло-лідорів"
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08.01.2025 14:52 Відповісти
Не думаю, що справа лише в тому, що б.дло обирає б.дло.
Неозброєним оком видно, що люди в США та Європі втомились від безконтрольної еміграції та толерантності до всього. Інтернет просто тріщить від відео наркоманами, безхатьками та мігрантами з Близького Сходу, які відверто кладуть на закон та порядок в країнах, які їх прийняли. Німці, французи, бельгійці, італійці, канадці "дякують" за це своїм керманичам.
Покотилась хвиля приходу до влади правих, які обіцяють швидко покласти цьому край.
Це, звичайно, популізм, як і гасла зеленої плісняви. Потрібен час, щоб ліберальна ідея виправила помилки, вдосконалилась та знов прийшла до влади.
Через якийсь час все зміниться.
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08.01.2025 14:19 Відповісти
А у нас які мігранти в 2019 були, що мудрий нарід некомпетентного популіста обрав?
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08.01.2025 14:46 Відповісти
Ілон Маскаль ще наведе шухеру по всьому світу та у космос відправить. Саме цікаве, що у цього мудака є прихильники в Україні, які тут нахвалюють його Х та манери нарколИги. Трампосісі взагалі мутні істоти, які не здатні відрізнити дійсність від своєї хворої уяви.
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08.01.2025 13:48 Відповісти
Ну да Маск такий мудак, давайте своїх нахвалювати. Правда а кого??? Притулу що купив за народні гроші наноспутник, а реклами зробив як будто Марс заселив. Ще є кандидатури?
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08.01.2025 19:36 Відповісти
Я не знаю, хто для вас ваші. Нахвалюйте кого хочете.
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08.01.2025 19:42 Відповісти
Так і думав, балаболка...
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08.01.2025 20:12 Відповісти
А ти не думай, тобі нічим думати.
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08.01.2025 20:16 Відповісти
Ну куда же мне до мирового светилы Izira, с утра ракету новую сделает, вечером рак вылечит, а на ночь еще есть время на форуме Маска пообсырать =)
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09.01.2025 00:52 Відповісти
Притуленого не чіпай, він вже притулився в тропічній казці!
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09.01.2025 06:31 Відповісти
Американський нарід схоже заразився на кацапізм раз підтримують неадекватних покидьків
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08.01.2025 13:48 Відповісти
КГБ-шні експерименти з психології в дії - суспільство отупіло, соцмережі - деградація суспільства - перехід від людини до мавпи, інтеграція ШІ в смартфони, тв, в побутові пристрої зробить суспільство як в мультфільмі «ВОЛЛ·І». Усіх "унікумів" - заграбастають корпорації.
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09.01.2025 08:43 Відповісти
Шось мені підказує шо цей мак колись допиндиться...
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08.01.2025 13:59 Відповісти
Він назвав чоловіка дівчинкою з метою принизити. Яка гадість
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08.01.2025 13:59 Відповісти
Для ліберала це, навпаки, почесно.
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08.01.2025 14:46 Відповісти
Дивуюся, в США 335 мільйонів населення. Невже немає з кого вибрати достойного президента? А вони старців обирають...
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08.01.2025 14:03 Відповісти
Маск геній , чи ідіот ? Два посилання в перекладі , і в орігіналі . " Что касается SpaceX, то во многом своим успехом компания обязана своему президенту и главному операционному директору Гвинн Шотвелл, которая руководит повседневной деятельностью фирмы. Маск заслуживает похвалы за то, что нанял Шотвелл из Microcosm, ракетной компании El Segundo, и не мешал ей, присвоив себе заслуги за достижения компании в качестве государственного подрядчика.
https://www-latimes-com.translate.goog/business/story/2022-11-07/is-elon-musk-a-genius-or-an-idiot?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www.latimes.com/business/story/2022-11-07/is-elon-musk-a-genius-or-an-idiot
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08.01.2025 14:09 Відповісти
iлона,в тебе кокс заборiстий))
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08.01.2025 14:16 Відповісти
У путина челюсть отвисла: а шо, так можно было?😲
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08.01.2025 14:18 Відповісти
не відвисла. Саме це він трампу і впарив на хельсінській зустрічі, це і пояснює, чому трамп ледь публічно пуцкіну гульфік не цілував
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08.01.2025 15:31 Відповісти
І нема кому це хамло добряче **********...
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08.01.2025 14:21 Відповісти
От так виглядає створіння, яке жодного разу не п*здили!
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08.01.2025 14:21 Відповісти
Цікаво, яким був Ілюша в дитинстві, коли його готували для нелегальної роботи ,,за прєдєламі Родіни,,
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08.01.2025 14:25 Відповісти
Лібертаріанці кажуть, що чим більше в людини грошей, значить тим вона розумніша.
А це означає, що Маск - найрозумніша людина світу!
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08.01.2025 14:27 Відповісти
Если это не *******, то что тогда *******?
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08.01.2025 14:28 Відповісти
Здається, ця парочка Т+М взагалі небезпечна для людства
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08.01.2025 14:45 Відповісти
Хай би продивився і прослухав його виступ і поведінку кваліфікований психіатр: діагноз очевидний.
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08.01.2025 14:51 Відповісти
Іфлон з каморки папи Трампопоне і синок Трампа це якесь свято в Кремлі у недоістот..
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08.01.2025 14:56 Відповісти
Ось що буває коли до влади приходять невігласи ,що Трамп що його молодший брат по розуму Маск це популісти люди далекі від політики і розуміня ********* світу ,для них гроші понад усе,де вони були як би в республіканській партії були лідери як Рейган чи Макейн.
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08.01.2025 15:02 Відповісти
як то кажуть: бидло - воно й в африці бидло...
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08.01.2025 15:10 Відповісти
Электромобили существовали с начала 20-го века.С тех пор нефтяные корпорации отстегивали брлее процента прибыли на то,чтобы не дать им ходу.Так что мы о разном.А по поводу Марса,то придется улетать и подальше,чем на Марс.Но спешить некуда,еще есть примерно 500 млн.лет.
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08.01.2025 15:38 Відповісти
юродивий всєя США та новопризначений шут про дворі трампа мабуть хоче стати губернатором штату Канада. Але це не точно. Можливо президентом Гренландії.
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08.01.2025 15:53 Відповісти
Повірте ,шо цей звіздьож до претензій, як Греландії чи Канади, розроблен в кремлі , для відвертання уваги , від України ...золота наша земля ,яку зрадили % ....
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08.01.2025 16:03 Відповісти
Нехай Мексику приєднують. Або віддадуть їм Каліфорнію.
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08.01.2025 17:05 Відповісти
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08.01.2025 19:04 Відповісти
Матрьошка Маскаль.
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08.01.2025 19:44 Відповісти
,,Горе от ума"
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08.01.2025 20:50 Відповісти
В одному він правий-Трюдо більше не прем'єр і не лідер лібералів. Цікаво, як на це відреагують консерватори?
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08.01.2025 22:21 Відповісти
дуже ницо. Така явна неповага...Трюдо мав би щось відповісти, але не в стилі "сам дурак".
Дуже скотилася америка. Повна деградація, щоб 1і люди країни таке собі дозволяли.
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09.01.2025 00:05 Відповісти
пересварити між собою своїх супротивників набагато легше і дешевше, ніж воювати з ними усіма
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09.01.2025 09:26 Відповісти
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