Маск - Трюдо: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"

Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо "дівчинкою".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Трюдо у пості категорично відкинув можливість приєднання до США, про що казав Дональд Трамп.

Натомість Маск у відповіді до допису заявив: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш".

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.

6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.

Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.

Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

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