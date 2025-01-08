Маск - Трюдо: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"
Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо "дівчинкою".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Трюдо у пості категорично відкинув можливість приєднання до США, про що казав Дональд Трамп.
Натомість Маск у відповіді до допису заявив: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш".
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та запропонував включити Канаду до складу США.
6 січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.
Трамп знову натякнув на ідею зробити Канаду 51-м штатом США, оприлюднивши мапи з Канадою у складі Сполучених Штатів.
Трюдо розкритикував пропозицію Трампа проголосити країну 51-м американським штатом.
Раніше Трамп також заявив, що Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
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Неозброєним оком видно, що люди в США та Європі втомились від безконтрольної еміграції та толерантності до всього. Інтернет просто тріщить від відео наркоманами, безхатьками та мігрантами з Близького Сходу, які відверто кладуть на закон та порядок в країнах, які їх прийняли. Німці, французи, бельгійці, італійці, канадці "дякують" за це своїм керманичам.
Покотилась хвиля приходу до влади правих, які обіцяють швидко покласти цьому край.
Це, звичайно, популізм, як і гасла зеленої плісняви. Потрібен час, щоб ліберальна ідея виправила помилки, вдосконалилась та знов прийшла до влади.
Через якийсь час все зміниться.
https://www-latimes-com.translate.goog/business/story/2022-11-07/is-elon-musk-a-genius-or-an-idiot?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www.latimes.com/business/story/2022-11-07/is-elon-musk-a-genius-or-an-idiot
А це означає, що Маск - найрозумніша людина світу!
Дуже скотилася америка. Повна деградація, щоб 1і люди країни таке собі дозволяли.