Макрон: Гренландия не является объектом для захвата

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Гренландия не является территорией, которую можно захватить или купить, фактически намекая на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о желании взять остров под американский контроль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Гренландия не является объектом захвата, как и Антарктида или открытое море не могут быть проданы", - подчеркнул французский лидер.

Его комментарий предшествует визиту в Гренландию, где запланированы встречи с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьером Дании Метте Фредериксен. Переговоры будут касаться безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также вопросов изменения климата, энергетики и поставок критически важных минералов.

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Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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