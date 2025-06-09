Макрон: Гренландия не является объектом для захвата
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Гренландия не является территорией, которую можно захватить или купить, фактически намекая на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о желании взять остров под американский контроль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Гренландия не является объектом захвата, как и Антарктида или открытое море не могут быть проданы", - подчеркнул французский лидер.
Его комментарий предшествует визиту в Гренландию, где запланированы встречи с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьером Дании Метте Фредериксен. Переговоры будут касаться безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также вопросов изменения климата, энергетики и поставок критически важных минералов.
Трамп хочет Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пригрозив Anschluß-ом Панамі, Канаді, Гренландії…
А ось Кубу не згадав, забув…
Знає Трамп, що т. Путін освятить Anschluß Канади, Панами, Гренландії, чи ще чогось - чим гірше США, тим ліпше Кремлю, - а от зачем огорчать Кубой т. Путіна…?
«Бий своїх щоб чужі боялися» випробуваний принцип підтримки влади, при якому керівник тримає в страху не тільки своїх наближених, а і своїх добрих сусідів, щоб всі цей «процес» «прочувствовалі» і боялися…
«А ниже добавим ещё и то, что Учреждение это работало по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись». В. Н. Войнович, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Це про головний принцип НКВД при КПСС&СССР - тримати всіх в покорі.
Герой той Трамп… Навіть т. Сі пригрозив. А для т. Путіна намагається бути покровителем, адвокатом і навіть союзником… якщо проти України.
"Українці дали Путіну привід для бомбардування" - Трамп
Дивна позиція для президента такої могутньої держави як США - бути не на стороні жертви агресії, а на стороні Кремля. Більше того, пригальмовувати європейських черепах НАТО, ЄС…