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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Макрон: Гренландия не является объектом для захвата

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Гренландия не является территорией, которую можно захватить или купить, фактически намекая на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о желании взять остров под американский контроль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Гренландия не является объектом захвата, как и Антарктида или открытое море не могут быть проданы", - подчеркнул французский лидер.

Его комментарий предшествует визиту в Гренландию, где запланированы встречи с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьером Дании Метте Фредериксен. Переговоры будут касаться безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также вопросов изменения климата, энергетики и поставок критически важных минералов.

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Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Автор: 

Гренландия (84) Макрон Эмманюэль (1361)


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Трамп хоче взяти Гренландію на абордаж
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09.06.2025 14:03 Ответить
але поки він зайнятий тим що бере в рот у пуйла
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09.06.2025 14:06 Ответить
Як багатоликий Янус
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09.06.2025 14:10 Ответить
Багатоликий Анус
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09.06.2025 14:30 Ответить
Після того як його побила дружина, цей дебіл заявив що це влаштували кацапи, знімали, поширювали. Коли все це розповідав виглядав повним дегенератом.
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09.06.2025 14:08 Ответить
Макрон зробив слушну заяву.
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09.06.2025 14:10 Ответить
Трамп... "Он весь такой несуразный… весь угловатый такой… такой противоречивый весь...!"

Пригрозив Anschluß-ом Панамі, Канаді, Гренландії…

А ось Кубу не згадав, забув…

Знає Трамп, що т. Путін освятить Anschluß Канади, Панами, Гренландії, чи ще чогось - чим гірше США, тим ліпше Кремлю, - а от зачем огорчать Кубой т. Путіна…?

«Бий своїх щоб чужі боялися» випробуваний принцип підтримки влади, при якому керівник тримає в страху не тільки своїх наближених, а і своїх добрих сусідів, щоб всі цей «процес» «прочувствовалі» і боялися…

«А ниже добавим ещё и то, что Учреждение это работало по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись». В. Н. Войнович, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

Це про головний принцип НКВД при КПСС&СССР - тримати всіх в покорі.

Герой той Трамп… Навіть т. Сі пригрозив. А для т. Путіна намагається бути покровителем, адвокатом і навіть союзником… якщо проти України.

"Українці дали Путіну привід для бомбардування" - Трамп

Дивна позиція для президента такої могутньої держави як США - бути не на стороні жертви агресії, а на стороні Кремля. Більше того, пригальмовувати європейських черепах НАТО, ЄС…
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09.06.2025 14:17 Ответить
 
 