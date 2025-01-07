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Дания должна отдать Гренландию США "ради свободного мира", - Трамп

Трамп: Данія повинна віддати Гренландію США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужна Гренландия в целях национальной безопасности, мне говорили об этом в течение длительного времени. Люди на самом деле не знают, имеет ли Дания законное право на Гренландию, но если это так, они должны отказаться от нее в пользу свободного мира", - сказал Трамп.

Кроме того, он не исключил, что может прибегнуть к военным средствам или экономическому принуждению, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Читайте также: Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.

"Вам даже не нужен бинокль", - говорит он, утверждая, что вы можете увидеть российские и китайские корабли "вокруг".

Трамп также утверждает, что население Гренландии проголосует либо за независимость, либо за присоединение к США. И предупреждает, что ударит по Дании тарифами.

Отмечается, что в победной речи республиканец пообещал, что не собирается начинать войны, а наоборот, собирается их остановить после вступления в должность.

Также Трамп сказал, что намерен переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, который имеет красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки - какое красивое название. И оно уместно", - добавил он.

Читайте также: Россия напала на Украину из-за некомпетентности администрации Байдена, - Трамп

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.

Автор: 

Гренландия (78) Дания (588) США (26827) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+53
Цей Трамп точно психічно здоровий?
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07.01.2025 20:13
+47
собиратель (*****) земель американских
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07.01.2025 20:13
+31
"Данія повинна віддати Гренландію США "заради вільного світу" Після цих слів хтось вірить, що Трамп буде тиснути на пуйла?
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07.01.2025 20:22
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Страница 2 из 2
Па-бальшому буде "селевий потік". Або "каменепад"...
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07.01.2025 21:54 Ответить
О! Бачу, пан знається на перверзіях! (с)
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07.01.2025 21:56 Ответить
Все ясно, чому у нього в голові повага до *****, бо він хоче робити так само, я не здивуюсь, якщо почне силове захоплення.
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07.01.2025 20:37 Ответить
Тут єдине, що у балаболів все балабольством й закінчується, будемо надіятися...
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07.01.2025 20:42 Ответить
Ещё один...
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07.01.2025 20:40 Ответить
Ще одне чергове х у й л о в президентському кріслі.
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07.01.2025 20:41 Ответить
Таке ввраження,що в нього не всі вдома...
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07.01.2025 20:42 Ответить
Как бы нам в этот торг вмешаться?! С Гренландией и Данией переговорить. В смысле пусть нас предложат Тремпелю вместо себя. А уже потом их очередь настанет. Ну как переуступка пая допустим.
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07.01.2025 20:44 Ответить
Тут нужны переговоры - в обмен на Грендандию - Аляску например...
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07.01.2025 20:49 Ответить
Или два чая. Если переговорщики толковые, то четыре.
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07.01.2025 23:50 Ответить
Покатати Санта-Клауса на авіаносці - може й не треба тих тарифів.
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07.01.2025 20:54 Ответить
Мы Кримнаш, Кёнигсберг, Сахалін, Консю, ***** та інше... Карєлія там десь....
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07.01.2025 20:55 Ответить
Американці, кого ви, блд, обрали?! Де ваша голова була, коли голосували?
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07.01.2025 20:58 Ответить
А где была «голова»украинцев в 2019г.?
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08.01.2025 09:45 Ответить
Самого цікавить.
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08.01.2025 10:03 Ответить
Цікаво, якщо одна страшна НАТО нападе на іншу, на який бік стануть інші?
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07.01.2025 20:59 Ответить
Дарма Трамп стояв з підвітряного боку там, де палив чинарика Зє...
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07.01.2025 20:59 Ответить
Може й так, а може й трохи не так... Хтозна.
А може вітер був змінних напрямків. І "п'ятки" були в обох.
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07.01.2025 22:00 Ответить
Крім того, він не виключив, що може вдатися до військових засобів...
Цікаво, інші країни НАТО як на таку заяву чи дії відреагують? Глибоким занепокоєнням?
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07.01.2025 21:01 Ответить
Схоже США отримали свого Зєлєнського...
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07.01.2025 21:04 Ответить
ні, другого путіна. ви зі своїм зєлєнським зовсім вже нічого не бачите
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07.01.2025 22:45 Ответить
Якого там Зеленського?! Путіна! І одразу пізнього! Того, що вже "Кримнаш"!
Вітаю вас, недорогенькі американці! Здобули!
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08.01.2025 09:42 Ответить
Оце в дідугана зашкварчало...Напевно ілона Маскова підсадила цього бовдура на веселі пігулки та прикольну травичку...
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07.01.2025 21:05 Ответить
нарцис который разрушит мир и сделает конец штатам
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07.01.2025 21:05 Ответить
Цей торчок зруйнує Америку..
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07.01.2025 21:08 Ответить
ні, він зруйнує ПАнаму і Гренландію, а америці ніц не буде
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07.01.2025 22:46 Ответить
Я здається знаю, що з Аляскою треба зробити. Бажаючий прийняти у конституцію вже мабуть тупцює від нетерплячки.
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07.01.2025 21:08 Ответить
Хай забере Україну, ми не проти.
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07.01.2025 21:09 Ответить
Хто це "ми"?
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07.01.2025 21:27 Ответить
Данія країна НАТО! Як і Америка ! Вони між собою самі розберуться. Рашку санкціями добʼють , та за ножки Буша, ( Трампа) продасть свою частину .
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07.01.2025 21:13 Ответить
И кава в крыму, ща счет донатов на спутник арахамии. Покупайте билеты в первые ряды
Страны Нато иногда и воевали между собой - Турция ( гибридно) против Греческого Кипра
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07.01.2025 21:39 Ответить
Світу *****..
Сама проста,стандартна,невибаглива та не причепурена-сама звичайнісенька *****!!
Світ катиця в прірву к **** *******-усі ********* *****
Нас усіх попереду очікує десятерічча ******** хаосу та *******
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07.01.2025 21:20 Ответить
"Щоб ти жив у часи змін!", казали колись древні китайці, коли недоброзичливо чогось комусь бажали.
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07.01.2025 21:46 Ответить
Ну навіщо так емоційно? Мій викладач історії в таких випадках запевняв, що ніколи ще так не було щоб нічого не було. Від себе скажу - є підозра що буде цікаво а не просто «буде». Розважимося.
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07.01.2025 23:21 Ответить
Ага, деякі вже керувалися принципом "хочпаржом"! Наголосували собі і злидні, і війну, і втрату територій, і загибель людей... Розважились...
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08.01.2025 09:46 Ответить
Що він курить?
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07.01.2025 21:24 Ответить
Ой, у Трампа хвороба" Сі пу ілона " в голові ...куди дивилися консерватори !?
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07.01.2025 21:36 Ответить
Фошист йо#ный!!!
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07.01.2025 21:37 Ответить
Да, людина набагато краще піддається дресируванню за тварин. Тільки казки порозповідав - і всі повірили....
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07.01.2025 21:43 Ответить
Цей уйобок неймовірний!
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07.01.2025 21:47 Ответить
Ще одне ху*ло, 2 чоботи - пара.
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07.01.2025 22:08 Ответить
Або деменція, або ватнік Маск йому neuralink вживив
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07.01.2025 22:14 Ответить
Великий п.....н. Недавно патякав, що дзвонив президентші Мексики і вимагав сприяння по прийняттю маси депортованих, а та зразу ж повідомила, що дзвонив,вітав про іммігрантів ні слова не сказав. Щось вони з Ілоном на випередки несуть в маси всяку ахінею. Напевне, чорний прапор анархії вивісять біля Білого дому. Невже употрєбляют ?
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07.01.2025 22:40 Ответить
і не закусюють. Розбещені еліти вже божеволіють від нудьги і втрачають здоровий глузд від вседозволеності та безкарності, а задурманені потоком непотрібу з інтернету народи масово тупіють.
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11.01.2025 17:37 Ответить
Зовсім у діда котелок засвістив...
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07.01.2025 22:50 Ответить
Так это ***** умноженное на 20+бесконечность. Печально это
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07.01.2025 22:58 Ответить
Рижий болтун повинен спочатку повернути Аляску своєму другу Путеню ...... заради зміцнення стабільності у світі!
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07.01.2025 22:58 Ответить
А чого чекати Україні від цього " президента",
та що ще він викине ?
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07.01.2025 23:01 Ответить
Корисні копалини Гренландії і шельфу Арктики - ось що потрібно Трампу.

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07.01.2025 23:08 Ответить
Ну якщо вони Данії не потрібні то нехай віддасть США
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08.01.2025 06:47 Ответить
Ще є легковірні, окрім шанованого Велера, які чекають що Трамп зупинить путіна і війну росіі проти України та допоможе повернути окуповані території
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07.01.2025 23:17 Ответить
Перейменувати Мексиканську затоку в Американську - ну, це дуууже потужно. Дебіл кончений
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07.01.2025 23:34 Ответить
...і стало нарешті зрозуміло, про що пуцькін говорив з трампом в Хельсінки
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08.01.2025 00:22 Ответить
Тепер вислів 'зробимо Америку великой знову' має також і географічний сенс .
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08.01.2025 00:38 Ответить
Мало було планті одного пуйла, так тепер ще один послідовник з'явився.
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08.01.2025 01:29 Ответить
Ага,наймуть по взводу талібів в Гренландію, Панаму,Канаду та й буде Трамп тільки бульки пускати і сидіти на жопі рівно.
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08.01.2025 05:20 Ответить
Мова йде про домінування права сильнішого.За цим "правом" може так статися, що три -чотири самозакоханих правителі, змінивших під себе конституції своїх країн, захочуть поділити між собою планету , як пиріг. Якщо путін віджав Крим, чому б мені не віджати Канаду та Гренландію, Панамський канал,частину Мексики, або всю??? А Сі....чому б не віджати Тайвань? І таких "чому б не ..." буде виникати щомісяця . Це Третя світова війна і вона вже іде.Людина сама знищить цю планету і це вже не за горами. Тільки це не світовий потоп а ядерна пустеля
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08.01.2025 08:45 Ответить
Найкраще що може бути якщо всі країни світу присягнуть на вірність США тоді і війни не буде
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08.01.2025 13:26 Ответить
"Мир, каким его знали, подходит к концу..."
Ю.Шевчук

https://www.youtube.com/watch?v=FWu2-ROPWBI
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08.01.2025 13:16 Ответить
Трамп не виключив, що може вдатися до військових засобів чи економічного примусу, щоб встановити контроль над Гренландією та Панамським каналом.
Данія є членом НАТО з 4 квітня 1949 року та витрачає 2,37% ВВП на оборону.
Трамп з глузду з'їхав погрожувати іншому члену НАТО військовими засобами?
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08.01.2025 14:18 Ответить
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