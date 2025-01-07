Дания должна отдать Гренландию США "ради свободного мира", - Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Нам нужна Гренландия в целях национальной безопасности, мне говорили об этом в течение длительного времени. Люди на самом деле не знают, имеет ли Дания законное право на Гренландию, но если это так, они должны отказаться от нее в пользу свободного мира", - сказал Трамп.
Кроме того, он не исключил, что может прибегнуть к военным средствам или экономическому принуждению, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
"Вам даже не нужен бинокль", - говорит он, утверждая, что вы можете увидеть российские и китайские корабли "вокруг".
Трамп также утверждает, что население Гренландии проголосует либо за независимость, либо за присоединение к США. И предупреждает, что ударит по Дании тарифами.
Отмечается, что в победной речи республиканец пообещал, что не собирается начинать войны, а наоборот, собирается их остановить после вступления в должность.
Также Трамп сказал, что намерен переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".
"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, который имеет красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки - какое красивое название. И оно уместно", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.
Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.
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А може вітер був змінних напрямків. І "п'ятки" були в обох.
Цікаво, інші країни НАТО як на таку заяву чи дії відреагують? Глибоким занепокоєнням?
Вітаю вас, недорогенькі американці! Здобули!
Страны Нато иногда и воевали между собой - Турция ( гибридно) против Греческого Кипра
Сама проста,стандартна,невибаглива та не причепурена-сама звичайнісенька *****!!
Світ катиця в прірву к **** *******-усі ********* *****
Нас усіх попереду очікує десятерічча ******** хаосу та *******
та що ще він викине ?
Ю.Шевчук
https://www.youtube.com/watch?v=FWu2-ROPWBI
Данія є членом НАТО з 4 квітня 1949 року та витрачає 2,37% ВВП на оборону.
Трамп з глузду з'їхав погрожувати іншому члену НАТО військовими засобами?