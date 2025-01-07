Дания должна отдать Гренландию США "ради свободного мира", - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужна Гренландия в целях национальной безопасности, мне говорили об этом в течение длительного времени. Люди на самом деле не знают, имеет ли Дания законное право на Гренландию, но если это так, они должны отказаться от нее в пользу свободного мира", - сказал Трамп.

Кроме того, он не исключил, что может прибегнуть к военным средствам или экономическому принуждению, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

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"Вам даже не нужен бинокль", - говорит он, утверждая, что вы можете увидеть российские и китайские корабли "вокруг".

Трамп также утверждает, что население Гренландии проголосует либо за независимость, либо за присоединение к США. И предупреждает, что ударит по Дании тарифами.

Отмечается, что в победной речи республиканец пообещал, что не собирается начинать войны, а наоборот, собирается их остановить после вступления в должность.

Также Трамп сказал, что намерен переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, который имеет красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки - какое красивое название. И оно уместно", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.