Трамп после отставки Трюдо предлагает Канаде стать "51-м штатом США"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, предлагая включить Канаду в состав Америки.

Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, "многие люди в Канаде хотят быть 51-м штатом".

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - отметил Трамп.

Читайте также: Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.

По словам новоизбранного американского президента, после того, как Канада станет частью США, "не будет никаких тарифов, налоги снизятся, и они будут полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают".

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

Напомним, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии.

Читайте также: Украина останется приоритетом для G7 во время канадского председательства, - глава МИД Жоли