Трамп после отставки Трюдо предлагает Канаде стать "51-м штатом США"
Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, предлагая включить Канаду в состав Америки.
Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, "многие люди в Канаде хотят быть 51-м штатом".
"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - отметил Трамп.
По словам новоизбранного американского президента, после того, как Канада станет частью США, "не будет никаких тарифов, налоги снизятся, и они будут полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают".
Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.
Напомним, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии.
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Хоча з панамою логічно, американці та європейці не для того тисячі своїх життів там поклали при будівнитцві щоб панамці віддали канал у оренду китайозам.
А доля України - під великим питанням...
Тепер час збирати каміння, то ще буде, як американці продовжать політику дорого доллара, та почнуть забирати його з ринку. Дописувачі думають що це тільки Трамп такий, там ця ідея в їх еліти проскакує давно в деяких виступах.
Канадці ітак молодці, що значно скоротили держборг з 115% в 17 році, інакше риторика Трампа була б ще іншою.
Невже Австралія, Нова Зеландія і Багамські Острови стануть нарешті республіками?
І економіка стане сильніщою, і оборона.
Але назвати Канаду штатом принизливо.