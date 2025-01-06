РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3848 посетителей онлайн
Новости
16 741 138

Трамп после отставки Трюдо предлагает Канаде стать "51-м штатом США"

Дональд Трамп запропонував зробити Канаду новим штатом США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, предлагая включить Канаду в состав Америки.

Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, "многие люди в Канаде хотят быть 51-м штатом".

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - отметил Трамп.

Читайте также: Трамп хочет контроля США над Гренландией, на этом фоне Дания увеличивает расходы на оборону острова.

По словам новоизбранного американского президента, после того, как Канада станет частью США, "не будет никаких тарифов, налоги снизятся, и они будут полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают".

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

Трамп знову запропонував зробити Канаду новим штатом США

Напомним, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии.

Читайте также: Украина останется приоритетом для G7 во время канадского председательства, - глава МИД Жоли

Автор: 

Дания (588) Канада (2088) США (26827) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
дохрена же клоунів на нашій грішній Землі, навіть у владі...
показать весь комментарий
06.01.2025 21:06
+25
а хтось дивується тим, що Трамп захоплюється пуцькіним
показать весь комментарий
06.01.2025 21:06
+24
зовсім рудий дід їбанувся ! викликайте санітарів !
показать весь комментарий
06.01.2025 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Гренландія Канада Панама, рижий стратерх крутіший за *****.
Хоча з панамою логічно, американці та європейці не для того тисячі своїх життів там поклали при будівнитцві щоб панамці віддали канал у оренду китайозам.
показать весь комментарий
06.01.2025 21:46 Ответить
Воно ******* по життю,всіх з Водохрещенням.
показать весь комментарий
06.01.2025 21:55 Ответить
В США схоже з'явився свій "Зеленський"...тепер "світова стабільність" загрожуватиме Канаді,Британії,Гренландії та ЄС...☹️
А доля України - під великим питанням...
показать весь комментарий
06.01.2025 21:57 Ответить
А якщо погодяться,тоді і карта буде виглядати лаконічно.Всюди США,а не Канада,а потім знову США.
показать весь комментарий
06.01.2025 21:57 Ответить
А рашці Аляску і Мексиці-Каліфорнію з Техасом цей клоун не хоче віддати?!
показать весь комментарий
06.01.2025 21:57 Ответить
Пропоную, перед Канадою, прийняти в США Україну!
показать весь комментарий
06.01.2025 21:59 Ответить
Ещё один собиратель земель, больной. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
06.01.2025 22:10 Ответить
The US can no longer tolerate an ultra-liberal anti-America on its Northern border. Canada's universal healthcare, lower prices on medications, unreasonable worker protections, and crazy social programs are a threat to capitalism and the free world. It is time to do away with the oppression of English speakers in ****** where they are forced to learn a language, which is not really French, as their movies and TV shows are subtitled when shown in France.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:20 Ответить
Це точно порівняно із дикою страховою медицинию в штатах, але вони можуть собі це дозволи. Там немає триліонної оборонки та інших глобальних програм, на які йде значна частина бюджету.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:30 Ответить
Basil Cook how much longer can you joke around? Are you ever serious?
показать весь комментарий
06.01.2025 22:46 Ответить
He is not joking at all. Life can be funnier than any joke, or better to say, more ridiculous.
показать весь комментарий
06.01.2025 23:22 Ответить
If I were an american I would probably find it funny or ridiculous too. But when bombs fall on your head every day, sirens blare and the russians come closer and closer (remember to thank our allies), your sense of humor disappears.
показать весь комментарий
06.01.2025 23:28 Ответить
It is horrifying. And you are right about the allies. The general misconception that anyone, especially in a position of power, would do good to get rid of, is the naive and extremely dangerous expectation that somewhere out there there is a noble almighty force that is watching out for values, freedom and some-such lofty abstractions and is ready to smite and vanquish any enemy, no matter how strong and determined, regardless of the cost, just because it is the right thing to do. It is not so, has never been so, and will never be so. Thus one needs to be very careful. Remember the eggs and the basket. Do carry a big stick, but speak softly. It is not too high a price if you think of it. And watch Trump. He can teach a masterclass in how to be extremely polite to those who can do him harm, while maintaining an image of brutal and unpredictable force.
показать весь комментарий
07.01.2025 00:04 Ответить
Well, in WWII, everyone united and evil was punished. According to biblical motives, evil is always punished, or are you refuting the principles of the universe? If so as you write, unpunished evil always returns, and this is not a question of a world policeman with a big stick, but a question of the survival of the entire world.
показать весь комментарий
07.01.2025 00:30 Ответить
Авторе, продовжуйте смалити. У вас це добре получаєцця.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:49 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2025 23:40 Ответить
Всі країни велись на дешеві кредити від американців, набираючи їх роками в великих маштабах, зараз борг Канади 96% ВВП і грузнучи в їх ринку 60% ВВП, який фактично тримається на безмежному друці нічим не підкріпленого папірця. Навідміну від Канадського доллара який підкріплений реальними ресурсами, що продаються.

Тепер час збирати каміння, то ще буде, як американці продовжать політику дорого доллара, та почнуть забирати його з ринку. Дописувачі думають що це тільки Трамп такий, там ця ідея в їх еліти проскакує давно в деяких виступах.

Канадці ітак молодці, що значно скоротили держборг з 115% в 17 році, інакше риторика Трампа була б ще іншою.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:24 Ответить
Бла, бла, бла -- шоумен.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:29 Ответить
Мексику--52-м штатом, Панаму--53-м, Гренландию-54-м... Це вам никого не нагадує?
показать весь комментарий
06.01.2025 22:42 Ответить
Летит тройка. Донни и два немца из лиги безопасного секса.
показать весь комментарий
06.01.2025 22:43 Ответить
а що каже канада з цього приводу? і поведінка трюдо дивна...Невже готуються? повірити не можу
показать весь комментарий
06.01.2025 22:48 Ответить
А тепер уявіть, якщо Чарлі III-й не витягує боротьбу з хворобою і йде у засвіти; старший синуля каже "Манать хотів я вашу монархію", а молодший "Я взагалі постійно живу у США"....

Невже Австралія, Нова Зеландія і Багамські Острови стануть нарешті республіками?
показать весь комментарий
06.01.2025 22:54 Ответить
старший так не скаже. Вони там повернуті в Британії на королівстві
показать весь комментарий
06.01.2025 23:05 Ответить
хай запропонуе це РФ
показать весь комментарий
06.01.2025 23:29 Ответить
ти нам запропонуй, тормозок
показать весь комментарий
06.01.2025 23:33 Ответить
Так тут же працювати треба, та ще й податки сплачувати. Згоден на таке?
показать весь комментарий
07.01.2025 02:58 Ответить
А нічого, що Канада формально є частиною Великобританії?
показать весь комментарий
07.01.2025 00:33 Ответить
Він просто від природи слабкий політик, як і Зеленський. Хто не в курсі «слабкий»- у перекладі із іспанської «debil».
показать весь комментарий
07.01.2025 02:54 Ответить
Ні... сєбє апєтіт.Канада за територію не набаго менша ніж США.І з якого переляку їм ставати якимось там штатом? Нехай рижая дура ,запропонує ці хотєлки братському,мексіканському народу...
показать весь комментарий
07.01.2025 07:21 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
показать весь комментарий
07.01.2025 08:11 Ответить
Скажіть що це він так шуткує, ну будь ласка!
показать весь комментарий
07.01.2025 08:34 Ответить
З Канадою США перевершать за територією Московію.
І економіка стане сильніщою, і оборона.
Але назвати Канаду штатом принизливо.
показать весь комментарий
07.01.2025 10:48 Ответить
Відкрию секрет- немало канадців навіть самі згодні
показать весь комментарий
08.01.2025 00:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 