Трюдо объявил об отставке с должности премьер-министра Канады
В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке со своего поста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, а с поста премьер-министра - после того, как партия изберет своего нового лидера", - заявил политик.
Таким образом, Трюдо будет оставаться в должности премьера Канады на временной основе до избрания нового лидера Либеральной партии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады.
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Прагнення до Легітимністі.
Тільки в совку гроші йшли на зброю, а в Канаді - ХЗ куди
"Економіка Канади зупинилася: чому ВВП країни більше не зростає" - приблизно так
Коли канадці перестануть снідати в ресторані і почнуть смажити яйця вдома,брати каву з собою в термос з дому,не їздитимуть відпочивати взимку на моря,тоді повірю,що таки с*ака.
Або якісь багаті стоматологи
Відповідаю ЧЕСНО-бачила,(точно не всі стоматологи)в літаках до Мексики і Домініканської Республіки.Цілий літак з канадського Монреаля і Квебека,200-300+ людей.Ні,ну там точно був ,як мінімум,один француз,кілька українців,а також узькоговорящіє,крічащіє-Ґалка-Ґалка,іді скорєє сюда,там я не смогла пробітса(до офіцера,без черги))))
Просто офігіваю з кожного емігрантського відосу, з кожного посту, до якої ручки ці довбні довели Канаду, де життя вже стало в рази гірше, ніж у лівацьких штатах США.
Привіт нікчемній діаспорі, якщо її можна назвати таким словом.
І про те скільки вона передала вам невідомо від слова "взагалі "
- А от зеленський хоче працювати президентом до останнього українця.
Побачимо, чи стане після цього краще.