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Трюдо объявил об отставке с должности премьер-министра Канады

Трюдо йде у відставку

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке со своего поста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, а с поста премьер-министра - после того, как партия изберет своего нового лидера", - заявил политик.

Таким образом, Трюдо будет оставаться в должности премьера Канады на временной основе до избрания нового лидера Либеральной партии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады.

Читайте также: Канада продолжит помогать Украине, - Трюдо

Автор: 

Канада (2088) отставка (3156) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+6
Може комусь і не подобається скільки там Канада допомагала Україні, але той що прийде буде допомагати набагато менше... А Канада не пропаде, просто новий Прем"єр буде більше сраку цілувати Трампу. От і все.
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06.01.2025 18:39
+6
Трюдо сумел завести канадскую экономику в глубокую сраку, это факт. Конечно он хотел как лучше, но не смог. Поэтому должен уйти и дать порулить другому. Как это отразится на помощи Украине? Никак.
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06.01.2025 19:07
+4
Ніякий він не ліберал. Трюдо та подібні до нього комуняки спотворили саму ідею лібералізму. Він є класичним ліваком, який посилено мавпував ідеї дєдушкі Лєніна, тільки в ролі пригнічених "пролетарів" в нього були різні, кольорові та нетрадиційні фріки.
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06.01.2025 18:52
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06.01.2025 18:16 Ответить
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06.01.2025 18:17 Ответить
Може комусь і не подобається скільки там Канада допомагала Україні, але той що прийде буде допомагати набагато менше... А Канада не пропаде, просто новий Прем"єр буде більше сраку цілувати Трампу. От і все.
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06.01.2025 18:39 Ответить
Будь який новий політик іншої країни буде менше допомогати. Бо український МІД нікуя не робить, а хвиля хайпу і любові до українців вже давно згасла і ніхто її не підтримував крім поодиноких волонтерів які за свої гроші дарували чиновникам і бібліотекам за кордоном книжки про українську культуру і історію...
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07.01.2025 23:01 Ответить
Це погано
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06.01.2025 18:24 Ответить
Ну таке.
Прагнення до Легітимністі.
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06.01.2025 18:24 Ответить
Минус еще один дружбан Зеленского у власти. Пока-пока!
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06.01.2025 18:28 Ответить
как-то слабенько...Канада.. слабенько... как для 15- экономики и с таким количеством украинской диаспоры....
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06.01.2025 18:29 Ответить
Канада це як совок- потужна економіка але прості люди- в своїй масі бідні.
Тільки в совку гроші йшли на зброю, а в Канаді - ХЗ куди
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07.01.2025 23:02 Ответить
жиріновський - ліберал ?
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06.01.2025 18:46 Ответить
Ніякий він не ліберал. Трюдо та подібні до нього комуняки спотворили саму ідею лібералізму. Він є класичним ліваком, який посилено мавпував ідеї дєдушкі Лєніна, тільки в ролі пригнічених "пролетарів" в нього були різні, кольорові та нетрадиційні фріки.
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06.01.2025 18:52 Ответить
Вчинок справжнього ЧОЛОВІКА і ЛІДЕРА!
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06.01.2025 18:48 Ответить
Там з економікою проблеми. Держ. управління на рівні Голобородька
"Економіка Канади зупинилася: чому ВВП країни більше не зростає" - приблизно так
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06.01.2025 19:03 Ответить
Трюдо сумел завести канадскую экономику в глубокую сраку, это факт. Конечно он хотел как лучше, но не смог. Поэтому должен уйти и дать порулить другому. Как это отразится на помощи Украине? Никак.
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06.01.2025 19:07 Ответить
ОГО скільки тут знавців по Канаді
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06.01.2025 19:13 Ответить
І я оце дивуюсь.Суцільні експерди.
Коли канадці перестануть снідати в ресторані і почнуть смажити яйця вдома,брати каву з собою в термос з дому,не їздитимуть відпочивати взимку на моря,тоді повірю,що таки с*ака.
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07.01.2025 01:37 Ответить
Ви десь бачили канадців на відпочинку? Хіба що у Нью Брансвіку на океані чи в Квебеку взимку на лижах))
Або якісь багаті стоматологи
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07.01.2025 23:04 Ответить
bazil,це ви в мене питаєте чи я бачила?
Відповідаю ЧЕСНО-бачила,(точно не всі стоматологи)в літаках до Мексики і Домініканської Республіки.Цілий літак з канадського Монреаля і Квебека,200-300+ людей.Ні,ну там точно був ,як мінімум,один француз,кілька українців,а також узькоговорящіє,крічащіє-Ґалка-Ґалка,іді скорєє сюда,там я не смогла пробітса(до офіцера,без черги))))
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22.01.2025 04:42 Ответить
Прощавай, нікчемо!
Просто офігіваю з кожного емігрантського відосу, з кожного посту, до якої ручки ці довбні довели Канаду, де життя вже стало в рази гірше, ніж у лівацьких штатах США.
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06.01.2025 19:27 Ответить
Та ті відоси від емігрантів, які приїхали не працювати, а гроші з дерев зривати... Хто хоче жити тут добре, той і живе добре. Працювати треба, а не чекати на легкі гроші... Не слухайте тих, хто не зміг тут влаштуватися і втік. Слухайте людей, які добилися тут багато чого і живуть дуже добре.
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06.01.2025 20:07 Ответить
таких дуже мало
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06.01.2025 22:53 Ответить
Віктор М. Ваша правда,підтримую.
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07.01.2025 01:44 Ответить
51 перший Америки якось без ентузіазму та альтруїзму допомагав Україні. Щось обіцяли, щось декларували та ніхєра не робили.
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06.01.2025 19:36 Ответить
Канада за Трюдо це класичний випадок перетворення багатої капіталістичної країни в бідну соціалістичну. те що трюдо пішов геть це чудова новина для Канади і для України.
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06.01.2025 19:45 Ответить
Канада бідна країна??? Живу тут вже 30 років, не помічав... Цікаво.
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06.01.2025 19:58 Ответить
В кацапів є гроші тільки на тролей, щоб гадити, і на зброю, щоб вбивати
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06.01.2025 20:07 Ответить
мабуть від того що багата, ви Україні 0 передавали.
Привіт нікчемній діаспорі, якщо її можна назвати таким словом.
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06.01.2025 22:55 Ответить
Що ви знаєте про діаспору тут?
І про те скільки вона передала вам невідомо від слова "взагалі "
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07.01.2025 01:40 Ответить
знаємо. Обіс*лися ви там трошки. Буває
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07.01.2025 01:53 Ответить
То сходіть у найближчий емерженсі або даунтаун з бомжами))
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07.01.2025 23:06 Ответить
Добре.
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06.01.2025 19:51 Ответить
Трюдо не крав, не витрачав на госуправління нереальних грошей(як зєля), пересувавсь громадським транспортом економ класу. Допомогав Україні, а не нищив українців, доречі. Шкода, що він пішов у відставку
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06.01.2025 20:05 Ответить
Прем'єр-міністр Канади Трюдо оголосив про відставку Джерело: https://censor.net/ua/n3528799

- А от зеленський хоче працювати президентом до останнього українця.
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06.01.2025 20:16 Ответить
Ну-ну.
Побачимо, чи стане після цього краще.
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06.01.2025 20:49 Ответить
Там стіки наворотили за ці роки, що краще стане дуже не скоро навіть якщо б прийшов ідеальний кандидат з геніальною стратегією і бажанням робити краще.
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06.01.2025 20:53 Ответить
Ліберали - неперевершені руйнівники. Отже, вони необхідні там, де слід знищити ущербну політичну систему (наприклад, комуністичну). В усіх інших випадках їх до влади категорично не можна допускати!
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06.01.2025 21:43 Ответить
 
 