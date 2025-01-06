Трюдо объявил об отставке с должности премьер-министра Канады

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке со своего поста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, а с поста премьер-министра - после того, как партия изберет своего нового лидера", - заявил политик.

Таким образом, Трюдо будет оставаться в должности премьера Канады на временной основе до избрания нового лидера Либеральной партии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады.

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