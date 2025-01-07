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Новости Война
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Россия напала на Украину из-за некомпетентности администрации Байдена, - Трамп

Трамп звинуватив Байдена у початку війни Росії проти України

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала войну в Украине.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго 7 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Он считает, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо", поэтому Россия, увидев это, решилась начать полномасштабное вторжение в Украину.

Я думаю, Россия пошла и напала на Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", - сказал Трамп.

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Он также заявил, что "понимает чувства России", которая выступает против вступления Украины в НАТО.

По словам Трампа, возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. - Ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", - добавил республиканец.

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Автор: 

Байден Джо (2790) война (1380) Трамп Дональд (5366) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+40
Яке воно *******
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07.01.2025 19:44
+40
Оце якби Черчиль чи Рузвельт свого часу сказали, що вони розуміють почуття Гітлера.
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07.01.2025 19:46
+39
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07.01.2025 19:46
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хто би ще сумнівався, що цей клоун буде нагинати нашого клоуна до підпису акту капітуляції...
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07.01.2025 20:07 Ответить
Брехня та безглуздість з вуст старого, самозакоханого, рудого блазня... Ще чотири роки він буде смітити в інформпросторі і не тільки. Всім бажаю витримки.
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07.01.2025 20:09 Ответить
Е____банутий нарцис... Сволота забув що це він начав вивід з Афгану....
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07.01.2025 20:09 Ответить
какая разніца, всі забули, а більшість і не знало що саме адміністрація рижого затвердила плани виходу штатів з Афгану, але то таке.
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07.01.2025 20:11 Ответить
ну через 2 тижні побачимо рижого мачо у справі, язиком ляпати це одне а от щось робити то зовсім інше.
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07.01.2025 20:09 Ответить
Головне що подібним чином вибіляючи парашу, він легітимізує війну, робить її виправданою.
Жодне кацапське ху-йло не зробило для цього більше ніж оцей надутий індюк...
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07.01.2025 20:10 Ответить
А ти ТАКИЙ компетентний, що вже неоднорозаво погрожував своєму найближчому союзнику!
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07.01.2025 20:10 Ответить
У Дональда склероз явно не стоит на месте. Так то когда он был презедентом США война в Украине уже была.
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07.01.2025 20:10 Ответить
він надав 50 джавелін, якими мали знищити всі війска параші, а настравді ніт, вони мали тільки на полігонах красуватись
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07.01.2025 20:12 Ответить
Ну да , чтоб чего не подбили.
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07.01.2025 20:19 Ответить
Що саме мали "підбити"?
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07.01.2025 20:45 Ответить
А в 14 році теж байден винен був,і у 2008 у грузії.І чечня 92-99р всюди був некомпетентний Байден!!!А куйло тут одна компетентність,вбив купу опозиції і тисячі людей вЧечні Грузії і Україні і він не виноватий його змусили напасти, ну так рижа скатіна мислить!!!?
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07.01.2025 20:12 Ответить
Настав час дивовижних історій від кінченого...

Нагадую, що "згортати" присутність військ США в Афганістані наказав саме Трамп. Початок виведення - це угода між США та Талібаном 29.02.2020 - за рік до закінчення терміну президентства Трампа. Він особисто дав добро на угоду з терористами.

Віддавати все талібану, за майже прямим наказом Трампа, почали вже з березня 2020 року.

ДО закінчення каденції Трампа з Афганістану було виведено 4 з 5 вояків США.

Тобто саме ця мразота зробила все можливе для того, щоб Байден отримав у спадок ситуацію, коли там вже просто не було що втримувати і кому втримувати. Там залишалось десь 2'500 вояків, замість 14'000, які були на момент вступу Трампа на президентство.
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07.01.2025 20:12 Ответить
присутність військ США в Афганістані не наказав саме Трамп. Це брехня. Він вів переговори з талібами про проведення в Афганістані загальних і вільних виборів, після чого буде виведення військ. Але таліби відмовилися
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07.01.2025 21:17 Ответить
Та ладно! https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/29/7106957/
Я не знаю, хто там що підписував, але розпочався вивід військ саме при Трампі.
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07.01.2025 21:31 Ответить
Це брехня, за Трампа виведення військ не було - саме тому що таліби порушили договір
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07.01.2025 21:39 Ответить
Так-так, це не Трамп, перебуваючи в президентському кріслі дав добро на заключення "мирного договору" з Талібаном 29.02.2020. Це якісь інопланетяни взяли і вирішили - треба виводити війська США з Афганістану. І всі рішення приймались повз діючого президента США.

Ти зовсім ідіот?
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07.01.2025 22:06 Ответить
Це слово ти! Трамп укладав із талібами договір, вів переговори, але таліби договір порушили. Виведення військ не було, поки до влади не прийшов Байден. Тож утрись пропагандис куїв!
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07.01.2025 23:24 Ответить
слухайте, зараз ваш трамп несе страшні і неадекватні речі. Що ви на це скажете?
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08.01.2025 00:40 Ответить
І що конкретно несе?
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08.01.2025 01:39 Ответить
з добрим ранком! приєднати канаду і гренландію. Розуміння почуттів кацапів, коли Україна хотіла вступити в нато. Мало?
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08.01.2025 02:14 Ответить
Треба не тільки заголовки читати, а й намагатися зрозуміти суть того, що відбувається. Канаду Трамп тролить, а не приєднує. Гренландію Америці продадуть, просто поки набивають ціну. Губернатор Гренландії вже заявив, що домагатиметься незалежності від Данії. А Канаду Трамп хоче змусити закрити кордони для нелегалів. Він виставляє лівий уряд як нікчемний - увесь сенс його "приєднань" .Звісно, в реальності, він не збирається це робити.
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08.01.2025 04:14 Ответить
ну ну...з мексикою він не хоче кордони закрити, канада найстрашніша
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08.01.2025 22:56 Ответить
І з Мексикою, і з Канадою проблеми однакові - у закритті кордонів для нелегалів. Якщо закриють, то не буде ніяких мит
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09.01.2025 01:22 Ответить
Із- за того що путін не хотів бачити Україну в НАТО, то він напав, порушивши всі міжнародні договори, загарбав українські території, вбиває людей і Трамп розуміє його почуття...??? Так само діяв гітлер з Польщею, сталін з Фінляндією, СССР з Афганістаном...і Трамп і його розуміє? Хай Бог милує Людство від такого розуміння...!
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08.01.2025 06:45 Ответить
Повну маячню несе рудий дід ,"можливість вступу України в НАТО в була головною проблемою росії"до повномаштабної війни нинішня влада навіть не згадувала про вступ ,до речі рашиський чорт виявився "добрим статегом " в НАТО вступили країни які не збирались туди вступати це Фінляндія і Швеція і кордон з рф з країнами альянсу збільшився понад 1 тис. км.Тому Трамп як і Маск виявились перосто невігласами ,які навіть не розуміють що таке рашизм і яке зло він несе.
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07.01.2025 20:14 Ответить
Давай Трамп, покажи как надо нагнуть Соссию
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07.01.2025 20:14 Ответить
Яка ця штука жорстока, стареча деменція.
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07.01.2025 20:18 Ответить
Какие-то идиоты до сих пор верят что НАТО будет воевать за Украину если она туда вступит. Украина пытается перехитрить мастеров спорта по использованию других вселенских масштабов.
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07.01.2025 20:22 Ответить
Его язык двигается в точности по тем методичкам, что поставляет ему многомах эксклюзивно первым бортом!
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07.01.2025 20:56 Ответить
Зате зараз капець яка компетентна адміністрація буде! Один з неї вже своїми висерами в х заї...в вже всіх довкола. Та й рудий дід недалеко від нього з вологими мріями про Гренландію, Канаду та таке інше. Я в ньому бачу нашого найвеличнішого на пенсії. Тільки що на піаніно не грає. Але, може, ще зіграє
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07.01.2025 20:58 Ответить
"Але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", - сказав Трамп.
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07.01.2025 21:12 Ответить
а ось і винний в тому що у Трампа не вийде закінчити війну за 24 години
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07.01.2025 21:17 Ответить
трамп по-прежнему не устаёт выгораживать *****, своего шефа-покровителя
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07.01.2025 21:39 Ответить
Як там поживає закінчення війни за 24 години, компетентний ти наш?
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07.01.2025 21:41 Ответить
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07.01.2025 22:28 Ответить
А какой ядрённый дуэт получился? Мастера разговорного жанра, скоро на русский мат перейдут. Х.... Подзадоривает -жгите ребятки жгите. Движуха пошла в Белом доме.
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07.01.2025 22:51 Ответить
Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", - додав республіканець,американська потвора і негідник в кріслі президента США ,котра розуміє почуття рашистського нелюда ,та вбивці українського народу,який чинить беззаконня.за бажання українського народу мати захист НАТО ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ.КОТРА Є СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ.Потвора і негідник ще й тому.що зовсім не розуміє почуття українського народу.понищеного.окровавленого з поруйнованою Україною.коту знищив той нелюд.почуття котрого зрозумів американський негідник...
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07.01.2025 23:25 Ответить
Це від супер-компетенції республіканці блокували надання допомоги Україні ?
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07.01.2025 23:32 Ответить
Все ясно, "папєрєднікі" винуваті. Янука зараз регоче з цього дебіла
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07.01.2025 23:36 Ответить
а почуття росії з приводу вступу Фінляндії і Швеції його не цікавлять?? він дебіл взагалі??
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08.01.2025 00:28 Ответить
Хоч хтось Трампу у штані не насрав?
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08.01.2025 02:15 Ответить
Ключніца водку дєлала ? Пускай будєт ключніца.
тільки б війну припинив …
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08.01.2025 02:21 Ответить
винні в усьому папиредніки
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08.01.2025 05:10 Ответить
Ох и повезло раше шо запад превратился в тупорыл.....х политиков и не дайбог они будут в Украине нам указывать, засовывать мигрантов 3 мира . В 2014 тоже Байден был или Трамп совсем уже куку
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08.01.2025 07:54 Ответить
І тут Трамп правий на 101%!!!! Тільки до Байдена ще й добавився Боневтік Перший!
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08.01.2025 12:00 Ответить
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