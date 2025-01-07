Россия напала на Украину из-за некомпетентности администрации Байдена, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала войну в Украине.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго 7 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Он считает, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо", поэтому Россия, увидев это, решилась начать полномасштабное вторжение в Украину.

Я думаю, Россия пошла и напала на Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", - сказал Трамп.

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Он также заявил, что "понимает чувства России", которая выступает против вступления Украины в НАТО.

По словам Трампа, возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. - Ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", - добавил республиканец.

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