Россия напала на Украину из-за некомпетентности администрации Байдена, - Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил действующую администрацию главы Белого дома Джо Байдена в том, что она спровоцировала войну в Украине.
Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго 7 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Он считает, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо", поэтому Россия, увидев это, решилась начать полномасштабное вторжение в Украину.
Я думаю, Россия пошла и напала на Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас большая армия", - сказал Трамп.
Он также заявил, что "понимает чувства России", которая выступает против вступления Украины в НАТО.
По словам Трампа, возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".
"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. - Ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", - добавил республиканец.
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Жодне кацапське ху-йло не зробило для цього більше ніж оцей надутий індюк...
Нагадую, що "згортати" присутність військ США в Афганістані наказав саме Трамп. Початок виведення - це угода між США та Талібаном 29.02.2020 - за рік до закінчення терміну президентства Трампа. Він особисто дав добро на угоду з терористами.
Віддавати все талібану, за майже прямим наказом Трампа, почали вже з березня 2020 року.
ДО закінчення каденції Трампа з Афганістану було виведено 4 з 5 вояків США.
Тобто саме ця мразота зробила все можливе для того, щоб Байден отримав у спадок ситуацію, коли там вже просто не було що втримувати і кому втримувати. Там залишалось десь 2'500 вояків, замість 14'000, які були на момент вступу Трампа на президентство.
Я не знаю, хто там що підписував, але розпочався вивід військ саме при Трампі.
Ти зовсім ідіот?
тільки б війну припинив …