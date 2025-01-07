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Визит Келлога в Киев состоится "в свое время", определяются временные рамки, - Сибига

Візит Келлога до Києва

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что визит генерал-лейтенанта Кита Келлога, избранного Дональдом Трампом спецпредставителем по вопросам России и Украины, состоится "в свое время".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сибига отметил, что сейчас идет работа над определением временных рамок и наполнением визита содержанием, чтобы он имел максимально эффективный результат.

"Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция - мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации - глав, руководителей - будут происходить в Украину. Третья позиция - для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнения максимальным содержанием", - отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.

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Автор: 

Трамп Дональд (5366) Сибига Андрей (416) Кит Келлог (127)


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Топ комментарии
+6
ще одне 3-х часове інтервю Боневтіка - і його років 3 прийдеться чекати!!!
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07.01.2025 13:31
+5
Локшину вішає нам на вуха і думає, що воно одне розумне....
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07.01.2025 13:26
+2
отакої.
сібіга, ще вчора, пафосно ручкався зі всіма арабами світу, а сьогодні винен нести пургу, як машка алкоголічка з болот.
кулєба так не вмів?
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07.01.2025 13:47
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Локшину вішає нам на вуха і думає, що воно одне розумне....
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07.01.2025 13:26 Ответить
Якщо генералу не нагадувати кожного дня що він повинен поїхати в Україну - то він і не приїде.
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07.01.2025 13:28 Ответить
ще одне 3-х часове інтервю Боневтіка - і його років 3 прийдеться чекати!!!
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07.01.2025 13:31 Ответить
Зеленський дуже просить.
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07.01.2025 13:32 Ответить
"Візит Келлога до Києва відбудеться "свого часу" Джерело: https://censor.net/ua/n3528918
Приїде на підписання "даґавора а вєчнам міре і патужних ґарантіях"?
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07.01.2025 13:33 Ответить
Престідіжатотор!
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07.01.2025 13:34 Ответить
отакої.
сібіга, ще вчора, пафосно ручкався зі всіма арабами світу, а сьогодні винен нести пургу, як машка алкоголічка з болот.
кулєба так не вмів?
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07.01.2025 13:47 Ответить
За 24 години після інавгурації Трампа встигнуть все порішати?
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07.01.2025 13:55 Ответить
Так хутко навіть Зеленський не подготується !
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07.01.2025 14:08 Ответить
Та чого, він швидко "перевзувається". Вчора він "створює 14 бригад", а сьогодні вже "ніяких нових бригад ми не створювали". Флюгер.
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07.01.2025 14:28 Ответить
У своєму інтерв'ю Гундос встав в позу - не поїду на інагурацію, поки Трамп особисто не запросить. Чи не це причина відкладення візиту?
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07.01.2025 14:27 Ответить
Можливо не потрібно було бігти поперед батька.... в сирію, а впевнено і виважено 24/7 дійсно працювати з європейськими / США спонсорами?? Але ж то не є потужно.
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07.01.2025 14:51 Ответить
цікаво Сибіга теж за Єрмаком портфель буде носити і сидіти на стільці збоку?
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07.01.2025 15:34 Ответить
Авжеж. Скоро побачимо
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07.01.2025 16:29 Ответить
 
 