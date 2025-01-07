Визит Келлога в Киев состоится "в свое время", определяются временные рамки, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что визит генерал-лейтенанта Кита Келлога, избранного Дональдом Трампом спецпредставителем по вопросам России и Украины, состоится "в свое время".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Сибига отметил, что сейчас идет работа над определением временных рамок и наполнением визита содержанием, чтобы он имел максимально эффективный результат.
"Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция - мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации - глав, руководителей - будут происходить в Украину. Третья позиция - для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнения максимальным содержанием", - отметил Сибига.
Ранее сообщалось, что представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.
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Приїде на підписання "даґавора а вєчнам міре і патужних ґарантіях"?
сібіга, ще вчора, пафосно ручкався зі всіма арабами світу, а сьогодні винен нести пургу, як машка алкоголічка з болот.
кулєба так не вмів?