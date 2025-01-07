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Новости Война
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Спешка с поиском мира может привести к плохому урегулированию, которое только поощрит Путина, - WP

Мирне врегулювання в Україні. Які є ризики

Полномасштабное вторжение РФ достигло точки перелома. Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан. Или же российский диктатор Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Результат этой войны будет иметь последствия далеко за пределами Украины, несмотря на то, что некоторые американские изоляционисты говорят, что это проблема Европы. На карту поставлено доверие к США и НАТО, которые пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется" для победы над российской агрессией.

Издание WP отмечает, что время является важнейшим ресурсом, который теряет Украина. Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года и обещает быстро закончить войну, однако не предлагает никаких конкретных деталей своего плана.

Также читайте: Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство, - The Washington Post

Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец войне, которая поглощает значительную часть дефицитных запасов военной техники на континенте. Европейцы постепенно переходят к идее переговоров на основе формулы "земля в обмен на мир" как лучшего способа урегулирования войны в случае прекращения американской помощи.

"Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но спешка с поиском мирного урегулирования может привести к плохому урегулированию, которое вознаградит Путина за захват земель и гарантирует, что он начнет новое наступление за большую территорию, как только будет иметь возможность восстановить свой истощенный арсенал", - говорится в материале.

Читайте: "Тревожная геополитическая комбинация" Путина и Трампа создает проблемы для безопасности Европы, - FT

Автор: 

война (1380) путин владимир (31311) Трамп Дональд (5366) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+3
Washington Post очередная помойка, что то высрали - у русни тоже заканчивается ресурс, особенно те кто готов работать на оборонку... или на себя работать?
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07.01.2025 13:22
+2
Київ впаде за 96 годин. Лютий 2022 року ЦРУ... Найближчі тижні ... Звіздять, все що хто хоче. Головне, щоб читали.
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07.01.2025 13:06
+2
Желание трампона совпадает с желанием Ху#ла и зелени в 2019 г. и в марте 2022 г.
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07.01.2025 13:14
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Вилами по воді ....
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07.01.2025 13:03 Ответить
Київ впаде за 96 годин. Лютий 2022 року ЦРУ... Найближчі тижні ... Звіздять, все що хто хоче. Головне, щоб читали.
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07.01.2025 13:06 Ответить
А півмільйона дохлих ваньок та трильйон пройо'баних баксів стоїли того?
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07.01.2025 13:22 Ответить
Можеш почитать що писали гітлєри в 1942. Теж побідітєлі були...
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07.01.2025 13:29 Ответить
Не півмільйона. "трошки" більше

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 800 010 осіб (+1970 за добу), 9710 танків, 21 710 артсистем, 20189 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Примітка. якщо хтось захоче додати, що сюди рахують і важких, що вибули зі строю, то пригадайте статистику анало-говнєтної військової медицини. 3/4 ввжких гинуть у госпіталі. отакої.
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07.01.2025 15:39 Ответить
Сирія без Асада і ПМР без газу - теж пабєди?
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07.01.2025 13:31 Ответить
Якби не український народ так би і було.
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07.01.2025 13:30 Ответить
Желание трампона совпадает с желанием Ху#ла и зелени в 2019 г. и в марте 2022 г.
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07.01.2025 13:14 Ответить
Просто тверезий аналіз
А на хріна зараз куйлу переговори коли він наступає і щодня захоплює за новими пунктами?
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07.01.2025 13:19 Ответить
Washington Post очередная помойка, что то высрали - у русни тоже заканчивается ресурс, особенно те кто готов работать на оборонку... или на себя работать?
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07.01.2025 13:22 Ответить
Ага, вже 3 роки все закінчується та закінчується.
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07.01.2025 13:53 Ответить
нет, не заканчиваются же наоборот ... не зря выплаты НА расеи за подписание контракта увеличивают. Особенно в дефицита кадров на производстве "НЕТ", то самое производство которое необходимо для поддержания экономики.
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07.01.2025 13:56 Ответить
Якщо в них лише виплати за контракт підвищуються, то в Україні в заброньованих ТЦК гребуть.
Так хто закінчується?
Що там з кадрами в економіці України?
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07.01.2025 14:21 Ответить
зет-патриот максим калашников заявил, что бездарный путин довел экономику рф до ручки и все идет к развалу и смуте.

https://t.me/kazansky2017/15090
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07.01.2025 18:02 Ответить
Нє, ну якщо САМ зєт-патріот калашніков так сказав і аж цілий пропагандист Казанський про це каже...
Про економіку України нічого не буде, я так розумію?
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07.01.2025 21:10 Ответить
Читаю новини, очікуючи 6-ту годину в черзі щоб отримати лише тільки направлений на ВЛК. Цю країну ******* довб..би при владі, яких обрав "мудрий нарід"
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07.01.2025 13:24 Ответить
В WP знают что администрация Перми предлагает горожанам подписать контракт на участие в спецоперации. В сообщении, которое размещено в аккаунте мэрии в Telegram отмечается, что в первый год службы военнослужащим положена выплата в размере 4,5 млн рублей. ?

почему так резко выросла сумма за умереть в Украине?
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07.01.2025 13:28 Ответить
Бо вже побачили, що то квиток в один кінець. Питання в тому, що якби українська влада не крала, а забезпечувала кожну родину хоча б третиною того, що обіцяють в недоімперії, не було б "бусіфікації" та вистачало б людей для захисту України
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07.01.2025 13:35 Ответить
Охочі воювати авантюристи і патріоти закінчуються. Але там є резерв - бусифікація. Який резерв в України?
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07.01.2025 13:35 Ответить
Чергові "наступні кілька тижнів будуть вирішальними" від лівацьких ЗМІ, які пишуть це вже скоро четвертий рік як.
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07.01.2025 13:38 Ответить
Час підкрутити санкції
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07.01.2025 13:46 Ответить
І скільки ще треба повоювати щоб "путін не заохочувався"? Рік, два?
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07.01.2025 13:52 Ответить
Так воно і буде !
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07.01.2025 14:09 Ответить
Та вам-то поспішати нікуди, це ж не ви воюєте. Це українці вже на фронтах закінчуються.
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07.01.2025 14:28 Ответить
Не бачу особливого сенсу ображатися за це на них. У нас також багато хто не звертає уваги на наші втрати (економічні, демографічн, ...).

То ж якщо ми самі не проти такого розвитку подій, то чому їм не скористатися цим на свою користь.
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07.01.2025 14:56 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c0lg3kezd5wo
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07.01.2025 14:33 Ответить
"що час - є найважливішим ресурсом, який втрачає України Джерело: https://censor.net/ua/n3528915
Найважливійшій та невідновний "ресурс"-це люди України. Все інше другорядно
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07.01.2025 14:58 Ответить
Пока путло особисто не відчує як тіло трясеться після потужного вибуху нічо не буде. Треба вдарити по бункеру тварі !
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07.01.2025 15:26 Ответить
 
 