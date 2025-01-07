Спешка с поиском мира может привести к плохому урегулированию, которое только поощрит Путина, - WP

Полномасштабное вторжение РФ достигло точки перелома. Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан. Или же российский диктатор Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Результат этой войны будет иметь последствия далеко за пределами Украины, несмотря на то, что некоторые американские изоляционисты говорят, что это проблема Европы. На карту поставлено доверие к США и НАТО, которые пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется" для победы над российской агрессией.

Издание WP отмечает, что время является важнейшим ресурсом, который теряет Украина. Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года и обещает быстро закончить войну, однако не предлагает никаких конкретных деталей своего плана.

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Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец войне, которая поглощает значительную часть дефицитных запасов военной техники на континенте. Европейцы постепенно переходят к идее переговоров на основе формулы "земля в обмен на мир" как лучшего способа урегулирования войны в случае прекращения американской помощи.

"Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но спешка с поиском мирного урегулирования может привести к плохому урегулированию, которое вознаградит Путина за захват земель и гарантирует, что он начнет новое наступление за большую территорию, как только будет иметь возможность восстановить свой истощенный арсенал", - говорится в материале.

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