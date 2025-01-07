Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство, - The Washington Post

Сейчас Украина находится под риском проиграть войну, однако плохая сделка, навязанная Дональдом Трампом, может стать худшим вариантом, ведь урегулирование за счет территорий Украины станет вознаграждением для Путина и подорвет доверие к США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционные статье The Washington Post

"Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство в пределах своих границ до вторжения или примерно к ним - с полными гарантиями безопасности для своих граждан - или же президент РФ Путин получит вознаграждение и вдохновение в своей войне по территориальному расширению",- отмечает издание.

Издание отмечает, что то, каким образом будет решаться конфликт, повлияет на процессы далеко за пределами Украины и даже Европы.

"На карту поставлено доверие к Соединенным Штатам и Организации Североатлантического договора, которые сначала помогли Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения РФ и пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется", чтобы дать отпор российской агрессии", - говорится в публикации.

Отступление на нынешнем этапе будет означать, что США и их союзникам не хватает выдержки, а также что их обещания действительны только до очередных выборов. Это также может дать сигнал Китаю, где его авторитарный лидер Си Цзиньпин размышляет над возможностью вооруженного захвата демократического острова Тайвань.

Между тем Украина испытывает серьезные потери, прежде всего своего человеческого потенциала. Однако самый ценный ресурс для украинцев - это время.

"Избранный президент Дональд Трамп вступает в должность 20 января, он пообещал быстро закончить войну, однако не предложил конкретных деталей плана",- продолжает издание.

На самом деле Трамп делал противоречивые заявления, в том числе о сокращении помощи Украине, хотя и говорил, что не оставит ее на произвол судьбы. СМИ цитировали некоторых представителей переходного периода, которые предлагали прекратить огонь вдоль линии фронта, развернуть европейские войска в качестве миротворцев и заморозить перспективы членства Украины в НАТО на 20 лет. Впрочем глава российского МИД Лавров 29 декабря категорически отверг эти идеи.

Другие временные рамки для Украины - это растущая усталость в Европе и желание в ее столицах положить конец конфликту, который пожирает много дефицитных военных ресурсов.

"Европейцы негласно переходят к идее переговоров по формуле "земля в обмен на мир" как к наилучшему способу разрешения войны в случае прекращения помощи США", - отмечает газета.

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Украина вряд ли переживет еще один год этой сокрушительной войны, говорится в публикации. Однако спешка с поиском урегулирования путем переговоров может привести к плохому результату. Путин может получить вознаграждение за свою агрессию и оккупацию и подготовиться к новым атакам России против большей территории, когда у Кремля появится шанс восстановить свой исчерпанный арсенал.

"Плохое урегулирование также усилит злость украинцев на фоне того, как их дома, школы и заводы были уничтожены, а друзья и члены семей погибли. Значительная часть их гнева будет направлена против западных партнеров, которые их предали. Это борьба, которую Америка и Украина не могут проиграть, особенно при плохой сделке" - заключает издание.