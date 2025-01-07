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Новости
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Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство, - The Washington Post

війна

Сейчас Украина находится под риском проиграть войну, однако плохая сделка, навязанная Дональдом Трампом, может стать худшим вариантом, ведь урегулирование за счет территорий Украины станет вознаграждением для Путина и подорвет доверие к США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционные статье The Washington Post

"Следующие несколько недель будут определять, сможет ли Украина в дальнейшем существовать как суверенное государство в пределах своих границ до вторжения или примерно к ним - с полными гарантиями безопасности для своих граждан - или же президент РФ Путин получит вознаграждение и вдохновение в своей войне по территориальному расширению",- отмечает издание.

Издание отмечает, что то, каким образом будет решаться конфликт, повлияет на процессы далеко за пределами Украины и даже Европы.

"На карту поставлено доверие к Соединенным Штатам и Организации Североатлантического договора, которые сначала помогли Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения РФ и пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется", чтобы дать отпор российской агрессии", - говорится в публикации.

Отступление на нынешнем этапе будет означать, что США и их союзникам не хватает выдержки, а также что их обещания действительны только до очередных выборов. Это также может дать сигнал Китаю, где его авторитарный лидер Си Цзиньпин размышляет над возможностью вооруженного захвата демократического острова Тайвань.

Между тем Украина испытывает серьезные потери, прежде всего своего человеческого потенциала. Однако самый ценный ресурс для украинцев - это время.

"Избранный президент Дональд Трамп вступает в должность 20 января, он пообещал быстро закончить войну, однако не предложил конкретных деталей плана",- продолжает издание.

На самом деле Трамп делал противоречивые заявления, в том числе о сокращении помощи Украине, хотя и говорил, что не оставит ее на произвол судьбы. СМИ цитировали некоторых представителей переходного периода, которые предлагали прекратить огонь вдоль линии фронта, развернуть европейские войска в качестве миротворцев и заморозить перспективы членства Украины в НАТО на 20 лет. Впрочем глава российского МИД Лавров 29 декабря категорически отверг эти идеи.

Другие временные рамки для Украины - это растущая усталость в Европе и желание в ее столицах положить конец конфликту, который пожирает много дефицитных военных ресурсов.

"Европейцы негласно переходят к идее переговоров по формуле "земля в обмен на мир" как к наилучшему способу разрешения войны в случае прекращения помощи США", - отмечает газета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США смягчили санкции против Сирии для облегчения отправки гуманитарной помощи

Украина вряд ли переживет еще один год этой сокрушительной войны, говорится в публикации. Однако спешка с поиском урегулирования путем переговоров может привести к плохому результату. Путин может получить вознаграждение за свою агрессию и оккупацию и подготовиться к новым атакам России против большей территории, когда у Кремля появится шанс восстановить свой исчерпанный арсенал.

"Плохое урегулирование также усилит злость украинцев на фоне того, как их дома, школы и заводы были уничтожены, а друзья и члены семей погибли. Значительная часть их гнева будет направлена против западных партнеров, которые их предали. Это борьба, которую Америка и Украина не могут проиграть, особенно при плохой сделке" - заключает издание.

Автор: 

россия (95652) США (26827) Украина (44971) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+40
Тому нам вконч потрібни вибори та термінова заміна цей ЗЕленой наволочи на проукраїнських фахівців.
Нам потрібен БУЛЬДОЗЕР, а не прострочений ваЗЕлин.
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07.01.2025 06:49
+37
Захід вже намагався домовитися з путіним перед його вторгненням, але той лише виставляв ультиматуми і не лише про Україну, а і про сферу впливу у Східній Європі та про фактичний відхід звідти НАТО, ця війна може закінчитися лише на фронті, а не за столом переговорів.
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07.01.2025 06:30
+28
Росія - це загарбницька імперія, є лише один спосіб позбавити таку країну агресивних інстинктів - змусити її програти.
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07.01.2025 06:41
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Правила форума Совет форумчан
Захід вже намагався домовитися з путіним перед його вторгненням, але той лише виставляв ультиматуми і не лише про Україну, а і про сферу впливу у Східній Європі та про фактичний відхід звідти НАТО, ця війна може закінчитися лише на фронті, а не за столом переговорів.
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07.01.2025 06:30 Ответить
Росія - це загарбницька імперія, є лише один спосіб позбавити таку країну агресивних інстинктів - змусити її програти.
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07.01.2025 06:41 Ответить
Трампу потрібно створити систему максимального тиску на кремль, що включає економічні, військові та політичні заходи.
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07.01.2025 07:01 Ответить
Тотой трампа доживає, його бабло цікавить й Мальдиви. Минулий "взльот" ВСЕ показав. Так що НІ-ХЕ-РА від нього чекати просто не має сенсу! Але бидлозаврам це не доходить, - мозг давно ганглій...
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08.01.2025 01:41 Ответить
Захід історія нічому не вчить, Чемберлен та Деладье у 1938 теж говорили, що принесли мир цілому поколінню, віддавши у Мюнхені частину Чехословаччини гітлеру. Через пару років німці крокували по Парижу, а на Лондон сипалися бомби...
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07.01.2025 09:44 Ответить
Шановний не плутайте ,Чехословаччину 1938 року і Україну 2025 року ,Судети до 1938 року не були окуповані німцями ,німцям їх віддали в Мюнхені , в Україні Крим і частина Донбасу були окуповані ще в 2014 році , а їнші окуповані території з 2022 і до тепер ,так як можна віддати рашці ту територію ,яку вона і так контролює ? Справа в тому що в України немає ні сил ,ні можливостей їх відвоювати ,нам би втримати те що ще залишилось і стабілізувати лінію фронту ,але наші зелені стратєгі якогось хріна поперлись на Курщину ,оголюючи фронт на Донбасі і на Харківщині,внаслідок чого ми вже з початку так званої "Суджанської операції " втратили чималу територію.
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07.01.2025 21:32 Ответить
Ви вважаєте, що це щось принципово змінює?
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08.01.2025 08:08 Ответить
Ще й як змінює ,щоб не перекидали найбільш боєздатні війська на Курщину ,то не втратили б стільки території на Донеччині ,а приклад Чехословаччини 1938 року до теперішньої України ніяк не підходить і не повторюйте дурні ,яку ляпнув в своєму інтерв"ю вєлікій полководєц зєля ,інша справа - закінчення Корейської війни 1953 року і перемир"я яке вже діє понад 70 років,яке замість Південної Кореї (там теж вистачало своїх ура-патріотів ,які і далі хотіли воювати і визволяти Північну Корею ) підписали США.
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08.01.2025 16:40 Ответить
А ще був Перл-Харбор…. Це для забудькуватих союзників
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07.01.2025 23:37 Ответить
На якому паркані ти вичитав що " Захід перед вторгненням намагався домовитися із Путіним"?
Про що саме " домовится"? По пунктам, без води.
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07.01.2025 10:21 Ответить
Такий заголовок про загрозу суверінетету підійде і США , маючи китайського агента Маска правою рукою Трампа .
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07.01.2025 06:30 Ответить
Ілон Маск китайський агент та права рука Трампа... Леонид у вас із віслюком один дилер?
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07.01.2025 09:58 Ответить
Ми ще не починали
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07.01.2025 06:34 Ответить
Тому нам вконч потрібни вибори та термінова заміна цей ЗЕленой наволочи на проукраїнських фахівців.
Нам потрібен БУЛЬДОЗЕР, а не прострочений ваЗЕлин.
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07.01.2025 06:49 Ответить
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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07.01.2025 06:54 Ответить
До чого тут піаніст? Можливо ви мали на увазі пісюаніст?
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07.01.2025 06:57 Ответить
У тебе в одному слові префікс зайвий.
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07.01.2025 07:17 Ответить
то очепатка
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07.01.2025 07:25 Ответить
Для нас выборы бесполезны. Назовите имя лидера который идя на выборы озвучит реальный план действий.
1. Пушки вместо масла.
2. 12 часовой рабочий день с одним выходным лет на 10.
3. Повышение налогов и сокращение социальных выплат.
4. Каждая лишняя копейка идет только на оборону.
И тогда, лет через 10 вы будете жить очень бедно. Но соседи оставят вас в покое.
Нет. Мне приятней предвыборная программа где: репарации, поток инвестиций, кисельные берега и раскулачивание олигархов.
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07.01.2025 09:22 Ответить
Серожа, ось тут ти правий шо для вас та вишей Параши вибори ге мають жодного сенсу. Сенс у виборах у вас з'явится тількі коли замість вашей Параші створятся 15 - 17 нових держав. І то під жорстоким контролем цівілізованого світу.
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07.01.2025 09:35 Ответить
(тяже раненый уползая в кусты)
"Но толстая Кармен достала первая свой кольт".
Солдат, хоть и старый, реакция отличная.
Спеши назвать оппонента кацапом. Запоздал, окажешься кацапом сам.
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07.01.2025 11:49 Ответить
простите, каким образом вы планируете провести эти самые выборы в нынешних условиях? ваш высер про выборы может быть на руку только оркам, потому как учитывая в каких условия находится избирательный потенциал Украины - кто в эмиграции, кто на оккупированных территориях и физическая НЕВОМОЖНОСТЬ принять участие в выборах будет ВСЕГДА поводом всяким п"дорасам говорить что прошедшие выборы нелигитимны
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07.01.2025 09:29 Ответить
А ваш висер на користь тількиЗЕленій наволочи та касабам. Ви до яких з них відноситесь?
У 2019 році оеуповані території не заважили провести вибори.
За кордоном є посольства та консульствп і у 2019 голу там голосували.
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07.01.2025 09:47 Ответить
Цапи будуть виплигувати з штанів, щоб тільки залишити в Україні на чолі свого агента, якого вони привели за свої гроші(свідчення Дубінського на суду)
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07.01.2025 10:58 Ответить
" в каких условия находится избирательный потенциал Украины - кто в эмиграции, кто на оккупированных территориях"

їх там насильні ніхто не тримає. навіть русня. Мені нах не потрібно щоб якісь емігранти вирішували долю виборів МОЄЇ країни
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07.01.2025 15:43 Ответить
Конституція тобі не указ. Головне шлюх нових привести у владу замість старих. А те що країна розвалиться при цьому тобі вже не важно. Головне корито, хоч кусок хоть не величкий. Старі нові депутати ще не на кралися
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07.01.2025 10:46 Ответить
Якщо російського шпигуна зєлю на виборах поміняти на когось нормального, то країна розвалиться, прилетить Нібіру, а Земля наскочить на небесну вісь. Нехай ще погадить і покраде, потерпимо
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07.01.2025 11:03 Ответить
бульдозер, який буде друкувати доллари сотнями мільярдів, щоб нам вистачало для закупівлі озброєнь? чи бульдозер, який згребе залишки ухилянтів і кине їх м'ясною хвилею для захисту тилових ментів і прокурорів?
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07.01.2025 12:33 Ответить
нема ніяких "залишків" - є купа ухилянтів та зйобків. і мєнти із них абсолютна меншість.
При населенні 30 млн - 1 млн на фронті це крапля в морі по міркам обох світових війн
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07.01.2025 15:45 Ответить
добре-добре, нехай буде купа. то треба бульдозер, який згребе цю купу м'яса і закидає ним ворога?
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07.01.2025 18:05 Ответить
Треба нормальна мобілізація
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27.01.2025 13:26 Ответить
Як домовлявся Трампошка зі північнокорейським товстуном світ вже бачив іщо з того вийшло також...
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07.01.2025 07:08 Ответить
Керівник одного з військових
комплексів раші заявив про
початок кінця в впк на болотах.
Невже раша "такая могучая" страна,
що може воювать далі...
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07.01.2025 07:11 Ответить
Ща як Сирській піде в наступ, як захопить Бердін хутір, і все.... Путіну кінець.
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07.01.2025 07:18 Ответить
Ці декілька тижнів вже третій рік
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07.01.2025 07:21 Ответить
Україні потрібна допомога і зброєю і фінансами (є ж заморожені).
Потрібна лише політична воля союзників.
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07.01.2025 07:29 Ответить
Чувак! Заморожені...то не конфісковані. Не мели хернею
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07.01.2025 09:12 Ответить
у нас вибору немає - будемо захищати свою землю і ми переможемо.
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07.01.2025 07:52 Ответить
Та будете...будете....кожен день десятки км.кв. "захищаєте"....
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07.01.2025 09:13 Ответить
добре, що ти в Іспанії усіх дупою захистив, жоден члін не пропустив?
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07.01.2025 10:04 Ответить
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07.01.2025 14:36 Ответить
взагалі-то сумніви стосовно існування української держави заклались набагато раніше, шість років тому, коли 73/43%зебілів вирішили, що жрать+ржать+срать їм набагато важливіше, ніж існування української держави.
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07.01.2025 08:01 Ответить
Нажаль це вже не виправити, як і той факт, що більшість наріду у нас імбіцили.
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07.01.2025 10:08 Ответить
беззаперечний факт, навіть не знають вірного написання слів, що використовують заради власного возвеличення у відблиску монітора, бо ж не страждають імбецильністю?
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07.01.2025 11:10 Ответить
Ну і як, паржал у 2019? Досі смієшся у відблиску свого манітора?
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07.01.2025 11:18 Ответить
тобі відомо, що таке бездоказове звинувачення? Та звідки, якщо на елементарне виправлення помилки тебе понесло, як 73% зебілів на вавививерження...
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07.01.2025 11:29 Ответить
Так ти у нас і викладач української. Тоді все зрозуміло... як зарплата, в євро?
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07.01.2025 11:54 Ответить
Міхуіл, твій рівень розвитку прямопропорційний із сяйвом випромінюваних знань?
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07.01.2025 11:59 Ответить
Ну дивись, щодо рівня знань там і всього іншого, зазвичай низькоінтелектні організми опускаються до викривлення імен співрозмовника. І ні, це мене не чіпляє, тут дія теза "лікар на хворого не ображається". А от твій початок бесіди про "міцні чоловічі обійми" багато чого може сказати про сяйво випромінюваних твоїх знань, принаймі достатньо, щоб ти був посланий наприклад за російським кораблем.
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07.01.2025 12:07 Ответить
так і зроби... Як тільки злізеш з цього кораБЛЯ.
Усім випадковим читачам, ознайомитись із творчістю Міхуіла можете тут: 07.01.2025 10:04
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07.01.2025 12:14 Ответить
Тебе мокнули у твоє ж гівно, а ти продовжуєш. Типовий клінічний випадок.
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07.01.2025 12:44 Ответить
100% При цьому багато з них вже за кордоном і українцями себе не вважають.
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07.01.2025 10:17 Ответить
відмова від покарання є згодою із вчиненими здочинами та моральним підкоренням
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07.01.2025 08:02 Ответить
Скільки вже було цих прогнозістів та ексПЕРДтів і ні один сценарій не збувся...
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07.01.2025 08:26 Ответить
це потрібно було написати в 19-му році.
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07.01.2025 08:29 Ответить
Україна в будь якому випадку збереже державність. Тут редакція WP трохи не права. Вони одного не можуть зрозуміти, що війна не закінчиться просто так на ЛБЗ. Пуйло пішло ва-банк. Він буде йти до знищення або України або расії. Другий варіант буде найкращою безпековою гарантією для України і світу. Тому редакціям газет треба не дурню публікувати, а пропонувати конкретні кроки. Відключити від SWIFT?, від інтернету, ввести ембарго на торгівлю з рашкою, позбавити доступу до технологій і ще багато чого можна зробити. Але жування шмарклів світовими лідерами тільки продовжує війну.
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07.01.2025 08:30 Ответить
І як зажди бла-бла-бла. Ви вже що не робить захід!-всі все зрозуміли, чого ви коштуєте насправді і межі ваших можливостей та власні переслідувані інтереси чужими руками-поза балачок. Навіть те що йдуть такі балачки по колу після трьох років війни-це ваші і тількі ваші слабкості і наслідки тих рішень які ви приймали чи, що більш вагом-не приймали!
Держава була і буде існувати, але реалістичного війскового шансу(а не мрій про тисячі тамагавків та контингенти нато) на відбиття захоплених території в обозримому майбутньому немає і всі це розуміють. Тут би хоч ще не втратити.
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07.01.2025 08:39 Ответить
Формула "земля в обмен на мир" - это миф. Вы можете подарить ***** всю Украину - он на этом не остановится и никакого мира не будет.
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07.01.2025 09:17 Ответить
2-3 тижні. версія 3.0
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07.01.2025 09:30 Ответить
на хєра публікувати маячню з продажних ЗМІ?
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07.01.2025 09:41 Ответить
Багато кому не подобається правда. Правда така, Україна програє війну. Але по різного роду "марафонам" цього не кажуть. І давайте чесно, в нашій ситуації це логічний цикл. Починаючи з 1991 року все що ми робили, так активно знищували свій ВПК та армію. Хоч всі притомні люди нам казали, у разі чого ніхто за вас воювати не буде, а папірцями, що ви понапідписували можна буде тільки публічно підтертись. В нинішній ситуації, навіть якщо уявити, що наші союзники нам надають все необхідне обладнання, зброю та техніку ми вже цю війну не виграємо. Мобпотенціал кацапів у разів 5 перевищує наш. Китайський, іранський та північнокорейський впк працює на казлорилих. Які у нас шанси перемогти на полі бою? І це б ладно, якщо б верхновний наш був адекватний та головнокомандувач не кацап у якого родина на расєє. А так сорі... ми самі до цього йшли. Що роботи в такій ситуації, я хз.
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07.01.2025 10:04 Ответить
Міхуіл, в такій ситуації, пишуть заповіт, купують домовину та самозакопуються в ній із порцією "Мівіни"як у віслюка апокаліпсису...
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07.01.2025 10:13 Ответить
Звідки ж ви беретесь, "правєднікі марафонай пабєди"?
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07.01.2025 11:17 Ответить
тупий піп тебе впустив...
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07.01.2025 11:32 Ответить
Нецікава маячня. Ти прибухнув вже зранку?
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07.01.2025 11:52 Ответить
еге ж, ще й позаздрив твоєму партнеру у твоїх обіймах.
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07.01.2025 11:55 Ответить
Вже і кацапщиною *******. Стримуй свої збочені фантазії🤢
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07.01.2025 11:59 Ответить
Дивно, штиняє тобі бо партнер- це збочений фантазіями кацап? Кличе тебе кізликом?
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07.01.2025 12:04 Ответить
якщо нема пропозицій, нех писати маячню, хочаб донать на дрони та виб'ємо кацапа.
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07.01.2025 10:14 Ответить
Висрав тіпок із ніком "бухарь". Багато донатиш, клавіатурний волонтер?
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07.01.2025 11:15 Ответить
Та якось побільше тебе, скигливого.
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07.01.2025 12:43 Ответить
Звичай но ж... десь зараз за кермом буса, навантаженим дронами, однією рукою строчиш коменти, іншою донати закидуєш
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07.01.2025 12:49 Ответить
Краще десь так, ніж строчити тупі луб'янскі методички як ти.
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07.01.2025 12:51 Ответить
колумністи WP, такі колумністи, гірше будь-якого кловуна...
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07.01.2025 10:11 Ответить
Для кого ця хєрня написана? Війну на виснаження можна лише зупинити знищенням самого агресора усім світом.
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07.01.2025 10:39 Ответить
https://x.com/uspenovka19632





https://x.com/uspenovka19632

Отец Солдата



https://x.com/uspenovka19632

@uspenovka19632


https://x.com/uspenovka19632/status/1876337117955289247

Навіщо оцей постійний "переможний"пізд..ож?!-Кацапи вже 2 дні панують у Кураховому,роблять зачистки,а зрадники -Очільниця ЦНАП, із чоловіком,вже їздять на авто з росномерами.Схоже, за лояльність до зрадників, Зєля дав Генерала очільнику облСБУ Надточію.
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07.01.2025 11:21 Ответить
схоже ця комуняцька газета повністю під управлінням кацапстану, тож навіщо цю дурню розповсюджувати в україні
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07.01.2025 11:25 Ответить
Надіємось, що Україна зможе протистояти і зовнішньому ворогу, і внутрішній сволоті.
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07.01.2025 11:29 Ответить
Розвалити рф, подібно СРСР, Західу і США, нейтралізувавши перед цим її основних союзників та наклавши гідні санкції, цілком під силу, але чомусь на це немає бажання ні у Старого Світу ні у Нового
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07.01.2025 12:50 Ответить
І суциідальні всепропальщики, і неадекватні пабедоносці, і потужні лідори хитають нашу Україну, роздмухують різні срачі, наносячі багато вреда. Україна програє тоді, коли ми всі перегриземося,замість того щоб стати єдиним та непохітним українським народом. Розколоти нас, посіяти зневіру - заповідна мета путлера. Тож менше срачів та більше донатів на ЗСУ, на дрони. Допомогайте чим можна військовим. Допомоги не може бути багато. Тільки в ЗСУ наша опора, надія, віра.
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07.01.2025 12:58 Ответить
ЗЕ СИФИЛИС ГЕТЬ
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07.01.2025 22:04 Ответить
 
 