США смягчили санкции против Сирии для облегчения отправки гуманитарной помощи

США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

В генеральной лицензии Минфина США предусматривается проведение сделок с сирийскими государственными структурами, оформленными после 8 декабря 2024 года.

Среди прочего из-под ограничений выведены транзакции и переводы, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, в том числе через Центральный банк Сирии.

Также послабления распространяются на переводы собственных средств.

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"Этот шаг подчеркивает стремление Соединенных Штатов обеспечить, чтобы американские санкции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей, в частности предоставление государственных услуг и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Соответствующее разрешение будет действовать в течение полугода.

В то же время Минфин США отметил, что санкционные послабления не распространяются на сделки, связанные с Россией и Ираном, а также на поставки технологий, товаров, программного обеспечения и услуг российского или иранского происхождения.

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