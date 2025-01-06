США смягчили санкции против Сирии для облегчения отправки гуманитарной помощи
США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.
В генеральной лицензии Минфина США предусматривается проведение сделок с сирийскими государственными структурами, оформленными после 8 декабря 2024 года.
Среди прочего из-под ограничений выведены транзакции и переводы, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, в том числе через Центральный банк Сирии.
Также послабления распространяются на переводы собственных средств.
"Этот шаг подчеркивает стремление Соединенных Штатов обеспечить, чтобы американские санкции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей, в частности предоставление государственных услуг и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.
Соответствующее разрешение будет действовать в течение полугода.
В то же время Минфин США отметил, что санкционные послабления не распространяются на сделки, связанные с Россией и Ираном, а также на поставки технологий, товаров, программного обеспечения и услуг российского или иранского происхождения.
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