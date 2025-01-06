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США смягчили санкции против Сирии для облегчения отправки гуманитарной помощи

Мінфін США послабив санкції проти Сирії

США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

В генеральной лицензии Минфина США предусматривается проведение сделок с сирийскими государственными структурами, оформленными после 8 декабря 2024 года.

Среди прочего из-под ограничений выведены транзакции и переводы, связанные с поставками нефти, природного газа и электричества внутри Сирии, в том числе через Центральный банк Сирии.

Также послабления распространяются на переводы собственных средств.

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"Этот шаг подчеркивает стремление Соединенных Штатов обеспечить, чтобы американские санкции не препятствовали деятельности, направленной на удовлетворение основных человеческих потребностей, в частности предоставление государственных услуг и гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Соответствующее разрешение будет действовать в течение полугода.

В то же время Минфин США отметил, что санкционные послабления не распространяются на сделки, связанные с Россией и Ираном, а также на поставки технологий, товаров, программного обеспечения и услуг российского или иранского происхождения.

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Яка гуманітарна допомога країні яка ще не знищила кацапів на своїй землі ...нехай згадають бомбардування своїх міст та загибель дітей ...коротка же в них пам'ять ...
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07.01.2025 00:27 Ответить
А "кацапи" тут до чого?. Повстанці воювали, щоб скинуть уряд Асада... Кацапи зараз їм не протистоять... Прийде час - самі розберуться, що з ними робить... Їм зараз на території країни порядок навести треба - наладить роботу місцевих органів влади, роботу інфраструктури та комунікацій. Забезпечить продовольством та питною водою. Організувать медичне забезпечення. Якщо це зроблять - отримають підтримку населення. І міжнародна спільнота діятиме інтенсивніше - бо побачить, що до влади прийшли не "бандюки"... А кацапня хай прожирає ресурси на базах - бо на літаках продовольство возить - "дороге задоволення".....
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07.01.2025 07:05 Ответить
 
 