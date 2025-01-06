Россия вывела из сирийского порта Тартус последнюю субмарину, которая может нести ракеты "Калибр", - СМИ

Россия вывела последнюю подводную лодку из Средиземного моря.

Об этом пишет издание Naval News, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада и потери контроля России над властью Сирии, значительное количество российских кораблей покинуло военно-морскую базу Тартус.

А 2 января Средиземное море покинула последняя российская подводная лодка. Речь идет о субмарине "Новороссийск" (Б-61).

ВМС Португалии 4 января года зафиксировали, что эта подводная лодка прошла через Гибралтар. Теперь у России нет субмарин в Средиземном море.

Как пишет Defense Express, "Новороссийск" была единственной субмариной в составе оперативной группировки ВМФ РФ, которая базировалась в сирийском Тартусе. Подводная лодка может нести на борту до четырех крылатых ракет "Калибр".

Ранее сообщалось, что после падения режима диктатора Башара Асада российские боевые корабли покинули свою базу в сирийском Тартусе. Некоторые из судов РФ бросили якорь в море вблизи побережья.

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