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Россия вывела из сирийского порта Тартус последнюю субмарину, которая может нести ракеты "Калибр", - СМИ

рф вивела підводні човни із середземного моря

Россия вывела последнюю подводную лодку из Средиземного моря.

Об этом пишет издание Naval News, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада и потери контроля России над властью Сирии, значительное количество российских кораблей покинуло военно-морскую базу Тартус.

А 2 января Средиземное море покинула последняя российская подводная лодка. Речь идет о субмарине "Новороссийск" (Б-61).

ВМС Португалии 4 января года зафиксировали, что эта подводная лодка прошла через Гибралтар. Теперь у России нет субмарин в Средиземном море.

Как пишет Defense Express, "Новороссийск" была единственной субмариной в составе оперативной группировки ВМФ РФ, которая базировалась в сирийском Тартусе. Подводная лодка может нести на борту до четырех крылатых ракет "Калибр".

Ранее сообщалось, что после падения режима диктатора Башара Асада российские боевые корабли покинули свою базу в сирийском Тартусе. Некоторые из судов РФ бросили якорь в море вблизи побережья.

Смотрите также: Россия завела все пять подводных лодок в военную гавань Новороссийска СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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подводная лодка (195) россия (95652) Сирия (3147) Средиземное море (85)


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Б-261 «Новороссийск» - российская дизель-электрическая подводная лодка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_636_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA 4-й отдельной бригады подводных лодок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота ВМФ России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE головной корабль проекта 636.3, назван в честь российского города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA Новороссийска.
Навмисно подивився та порівняв надбудови на фото з "заставки" і фото з вікіпедії...
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06.01.2025 20:38
+2
теперь там будут подлодки НАТО)
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06.01.2025 20:37
+2
силует і надбудови майже однакові, але у дізєля хвостового верхнього плавничка немає
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06.01.2025 20:51
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на фото Батон (Граніт) ?
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06.01.2025 20:32 Ответить
соррі, то якась дізілюха
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06.01.2025 20:35 Ответить
Б-261 «Новороссийск» - российская дизель-электрическая подводная лодка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_636_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA 4-й отдельной бригады подводных лодок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота ВМФ России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE головной корабль проекта 636.3, назван в честь российского города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA Новороссийска.
Навмисно подивився та порівняв надбудови на фото з "заставки" і фото з вікіпедії...
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06.01.2025 20:38 Ответить
я в житті дізілюх 1-2 бачив, а Граніти поряд стояли, як кільки в банці

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06.01.2025 20:44 Ответить
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06.01.2025 20:46 Ответить
силует і надбудови майже однакові, але у дізєля хвостового верхнього плавничка немає
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06.01.2025 20:51 Ответить
Форма надбудови може буть подібна - як подібні за формою тіла риб, що живуть у подібних умовах та схожі своєю поведінкою. А те, що зверху, на надбудові, стоїть?
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06.01.2025 20:57 Ответить
ну от я виклав схематоз атомного Граніта з вікіпедії. Вісім йолочок натикано. В житті лічними глазами ваще не бачив ні однієї, але ж то були 1987-1990 роки.
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06.01.2025 21:07 Ответить
Більше схожа на U-156 Вернера Хартенштейна...
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06.01.2025 22:03 Ответить
теперь там будут подлодки НАТО)
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06.01.2025 20:37 Ответить
Навряд чи - недавно там була Вербок - так іі руки не подали і обличчя заблюрили - тяжкии іслам
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06.01.2025 20:45 Ответить
Де підводні човни НАТО - там мир. А де підводні ******** Цапії- там завжди війна, чи якісь трагедії.
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06.01.2025 23:06 Ответить
До дому, до домк, в Парашу, в Кронштадт
Сірійськи чайки кацапам кричать.
В рАдиміе дяревні,
У злидні, болота, в гівно,
Касаб повернутись повинєн давно.
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06.01.2025 20:56 Ответить
Буде тепер по нам херачити це відро
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06.01.2025 21:11 Ответить
З моря Лаптєвих? навряд чи.
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06.01.2025 21:40 Ответить
Не факт, що кацапів поженуть із баз в Сирії.
Завезуть новій владі 100 лямів баксів налом "на оренду баз", і всі проблеми порішаються. А новій владі бабло 100% потрібне.
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06.01.2025 22:00 Ответить
Новина ні про що.
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06.01.2025 23:00 Ответить
Чому новина ні про? Кацапи втікають обкаканими зі Середземного моря і море стало чистішим і люди, що живуть на березі цього моря побачать більше миру.
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06.01.2025 23:08 Ответить
 
 