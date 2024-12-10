Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, - Reuters.

После падения режима диктатора Башара Асада российские боевые корабли покинули свою базу в сирийском Тартусе. Некоторые из судов РФ бросили якорь в море вблизи побережья.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство опубликовало спутниковые снимки за 5 и 9 декабря.

Согласно анализу спутниковых снимков BlackSky и Planet Labs, ранее Россия имела пять надводных кораблей и одну подводную лодку в Тартусе.

В частности, снимок, сделанный BlackSky 5 декабря, показал все шесть судов на базе.

На снимке, сделанном 9 декабря компанией Planet Labs, видны по меньшей мере три корабля российского Средиземноморского флота, в том числе два фрегата с управляемыми ракетами и нефтяник. Они стоят на якоре примерно в 13 км к северо-западу от Тартуса.

Итак, спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья. Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря.

Reuters добавляет, что Россия имеет большую авиабазу в прибрежном городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе. База в Тартусе является единственным средиземноморским центром ремонта и снабжения для России. Москва использовала Сирию как плацдарм для доставки своих войск в Африку и отправки из нее.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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