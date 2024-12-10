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Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, - Reuters.

После падения режима диктатора Башара Асада российские боевые корабли покинули свою базу в сирийском Тартусе. Некоторые из судов РФ бросили якорь в море вблизи побережья.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство опубликовало спутниковые снимки за 5 и 9 декабря.

Согласно анализу спутниковых снимков BlackSky и Planet Labs, ранее Россия имела пять надводных кораблей и одну подводную лодку в Тартусе.

знімки бази рф в сирії

В частности, снимок, сделанный BlackSky 5 декабря, показал все шесть судов на базе.

На снимке, сделанном 9 декабря компанией Planet Labs, видны по меньшей мере три корабля российского Средиземноморского флота, в том числе два фрегата с управляемыми ракетами и нефтяник. Они стоят на якоре примерно в 13 км к северо-западу от Тартуса.

знімки бази рф в сирії

Итак, спутниковые снимки от 9 декабря подтверждают информацию, что военные корабли покинули Тартус и заняли позиции у побережья. Российский флот покинул военно-морскую базу в период с 6 по 9 декабря.

супутниковий знімок

супутниковий знімок

Reuters добавляет, что Россия имеет большую авиабазу в прибрежном городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе. База в Тартусе является единственным средиземноморским центром ремонта и снабжения для России. Москва использовала Сирию как плацдарм для доставки своих войск в Африку и отправки из нее.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения.

Читайте также: Бегство из Сирии: Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения, - разведка

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Падение режима Башара Асада в Сирии говорит об ослаблении позиций России и Ирана, - Белый дом

 

Автор: 

корабль (2041) порт (733) россия (95467) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+17
Колись кацапня Україну покине.
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10.12.2024 22:44
+12
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10.12.2024 22:59
+11
Орки своїх не кидають? Кинули ...
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10.12.2024 22:43
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Орки своїх не кидають? Кинули ...
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10.12.2024 22:43 Ответить
Колись кацапня Україну покине.
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10.12.2024 22:44 Ответить
Наївний.
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11.12.2024 09:35 Ответить
паливо закінчиться і попросять зайти в порт із білим стягом!
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10.12.2024 22:55 Ответить
База російського флоту в Тартус тепер виглядає так.
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10.12.2024 22:53 Ответить
.....на рейде у порта есмінєц стоіт... Ізраїль потопив флот Асада, а ці моремани злякались і здриснули в море. А так-нєкуда бєжать.
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10.12.2024 22:55 Ответить
Чекаємо зліт літаків із авіабази...
Все по плану!
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10.12.2024 22:59 Ответить
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10.12.2024 22:59 Ответить
Це законна ціль...Буданов! де морські дрони?!
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10.12.2024 23:04 Ответить
бАданов може тільки пити каву в Криму - до Середземного моря він ще не доріс...
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10.12.2024 23:24 Ответить
Кловуни, морські дрони, це ВМС)
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11.12.2024 08:26 Ответить
Как гАаааріЦЦА... На**й з пляжу!
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10.12.2024 23:06 Ответить
Ждут буксиров
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10.12.2024 23:16 Ответить
сирія нам должна тепер как земля колхозу. І айзера. Повернули собі території завдяки нам!
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10.12.2024 23:24 Ответить
А, можливо, Ізраїль попередив, що вдарить по портах
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10.12.2024 23:27 Ответить
на бєлам катірі
к іпєнєй матєрі-расіі
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11.12.2024 00:00 Ответить
Эти 5 российских военных кораблей вывели на 8 км в море и заякорились.
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11.12.2024 01:54 Ответить
бо заправити не встигли, а тікати треба було
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11.12.2024 08:28 Ответить
100% повернуться. Нова сирійська влада: ми за все добре та проти всього поганого, так історично склалося, платять непогані кошти та інше бла, бла, бла...
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11.12.2024 09:40 Ответить
 
 