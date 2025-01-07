Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев: приедет после инаугурации Трампа, - Reuters
Представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на сразу четыре осведомленных источника.
Отмечается, что Келлог планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.
Но эта поездка, которая должна была стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа отправились в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.
Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата еще не установлена, сообщили источники.
Напомним, ранее Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.
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Саме до Китаю звертається Трамп, коли говорить про необхідність завершити російсько-українську війну.
Хтось бачить різницю?
«Соединенные Штаты подтверждают свою политику отказа признавать требования Кремля о суверенитете над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются продолжать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».
Госдепартамент сравнил Крымскую декларацию с Декларацией Уэллса, которая в 1940 году осудила оккупацию Советским Союзом стран Балтии и закрепила непризнание аннексии.
Как Трамп из этого будет выкручиваться?
Діду вже девятий десяток пішов.
Та й взагалі, а чому цей дід повинен їхати , якщо Трамп обіцяв, що сам все зробить, війну припинить за 24 години через 4 роки.
Один приїхав на дебати, інший "злякався"
https://youtu.be/47KT5u_j-Mo?t=280 1
https://youtu.be/47KT5u_j-Mo?t=323 2
https://youtu.be/R9IqqS_fZ_E?t=62 3
Зато https://youtu.be/44KYVIzhJ74?t=856 за рахунок інших - "бойовий"
Навіть через 3 місяця після закінчення дедлайну (1 жовтня 2024) не надано
8млрд PDA, з дозволеної Конгресом суми в 33.3млрд
з яких 1.7млрд "згоріло" в 2022р
2млрд залишок переоцінки 2022р
2.85млрд залишок переоцінки 2023р
1.45млрд залишок 2024р
Загальний доступний залишок 6.3млрд, 20% від дозволенного Конгресом
Поки Трамп не перебереться в Білий дім.