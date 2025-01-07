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Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев: приедет после инаугурации Трампа, - Reuters

Келлог поки не приїде до Києва

Представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на сразу четыре осведомленных источника.

Отмечается, что Келлог планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Но эта поездка, которая должна была стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа отправились в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата еще не установлена, сообщили источники.

Напомним, ранее Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Словакии Пеллегрини "пересмотрит" возможность визита в Украину после переговоров о транзите газа

Автор: 

визит (3088) Украина (44971) Кит Келлог (127)


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Топ комментарии
+16
А шо сі сталось? Чи найвеличнійший сцілюватель та нестерпний до сонцесяйністі стратег у світі десь знову проковтнув суху мівіну та відкрив рота та шось дурне бовкнув?
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07.01.2025 06:40
+15
Після матюччя зеленого бидла в інтерв"ю американському блогеру візити та зустрічі з неголеним хрипатим покидьком можуть "відкласти" і всі інші лідери світу, хто себе поважає. ІМХО хрипата матюкальня для того це й зробила, щоб максимально відтягувати приїзд та очну зустріч з Келлогом,
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07.01.2025 07:58
+11
Мабуть подивився інтервью "лідера"...
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07.01.2025 06:58
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злякався
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07.01.2025 06:37 Ответить
In order to stave off war, statesman George Logan traveled to France in 1798 as a private citizen to meet with government officials. Although he successfully concluded a pact whereby France ceased all https://www.merriam-webster.com/dictionary/detrimental detrimental actions against U.S. https://www.britannica.com/topic/merchant-marine merchant ships, he was criticized upon his return to the United States. Political opponents called his acts https://www.britannica.com/topic/treason treasonous. On January 30, 1799, the Logan Act was thus passed by the U.S. Congress to prevent any individual from corresponding with a foreign government without permission from the U.S. government. The Logan Act has been used in only one https://www.britannica.com/topic/indictment indictment (in the early 19th century), but that case was never prosecuted. https://www.britannica.com/event/Logan-Act
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07.01.2025 06:40 Ответить
А шо сі сталось? Чи найвеличнійший сцілюватель та нестерпний до сонцесяйністі стратег у світі десь знову проковтнув суху мівіну та відкрив рота та шось дурне бовкнув?
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07.01.2025 06:40 Ответить
Може були умови, наприклад, єрмака не повинно бути на зустрічі. Цілитель на таке не погодився, він з єрмаком Банкову боронив, мівіну їв
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07.01.2025 10:02 Ответить
"та шось дурне бовкнув?" А воно хіба щось інше може бовкнути?
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07.01.2025 11:20 Ответить
Сі Цзіньпін став єдиним світовим лідером, якого Трамп офіційно запросив на інавгурацію.

Саме до Китаю звертається Трамп, коли говорить про необхідність завершити російсько-українську війну.
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07.01.2025 06:43 Ответить
Працюючи з союзниками та партнерами по всьому світу, Сполучені Штати повинні вжити заходів, щоб задушити оборонно-промисловий сектор Росії.
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07.01.2025 06:52 Ответить
З Китаєм? Навіть не смішно.
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07.01.2025 06:58 Ответить
Ага... Сі дзінь Піну Тайвань потрібен. І "Північні території"... Трампу - Гренландія і Канада... Путіну - Україна...
Хтось бачить різницю?
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07.01.2025 07:10 Ответить
Мабуть подивився інтервью "лідера"...
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07.01.2025 06:58 Ответить
Не "лідера", а підера!!!!
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07.01.2025 16:05 Ответить
Ну і правильно.Чого два рази мотатися туда сюда..Після інавгурації ,Трампошка дасть йому ярлик і тоді цей пан, нагне "цілитєля-общєствєнніка" ,як і положено...
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07.01.2025 07:03 Ответить
ознайомився ошлайн-подивився гру на піаніні Величнийшого
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07.01.2025 07:35 Ответить
Знає кіт, чию сметану з'їв.
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07.01.2025 07:39 Ответить
Після матюччя зеленого бидла в інтерв"ю американському блогеру візити та зустрічі з неголеним хрипатим покидьком можуть "відкласти" і всі інші лідери світу, хто себе поважає. ІМХО хрипата матюкальня для того це й зробила, щоб максимально відтягувати приїзд та очну зустріч з Келлогом,
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07.01.2025 07:58 Ответить
Ви інтервʼю повністю бачили, чи тільки нарізку матюків? Я зеленого потужника не переношу і це інтерв'ю єдине, яке я зміг подивитись за останній рік із ним в очікуванні на жорсткі питання від Лекса Фрідмана, яких, на жаль, не було. Але якщо коротко підсумувати - потужник там вихвалював Трампа і навіть деколи говорив правильні речі, по типу гарантій безпеки, плюс мінус адекватно виставивши свою позицію, що просто «мир дружба жуйка» без всяких гарантій із рашкою не пройде, тому Келлог скоріш за все коректує свою пропозицію, або просто дізнався умови України.
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07.01.2025 08:34 Ответить
Декларация была опубликована Государственным департаментом 25 июля 2018 года, через десять дней после встречи президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Путина в Хельсинки.

«Соединенные Штаты подтверждают свою политику отказа признавать требования Кремля о суверенитете над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются продолжать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Госдепартамент сравнил Крымскую декларацию с Декларацией Уэллса, которая в 1940 году осудила оккупацию Советским Союзом стран Балтии и закрепила непризнание аннексии.

Как Трамп из этого будет выкручиваться?
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07.01.2025 08:49 Ответить
Умови України? Серйозно? Та Україна вже давно не у тому стані, щоб ще висувати якісь умови. Підор хрипатий зі своїм куратором-завхозом опустили країну до рівня плінтусу, а швидше, ще нижче. Та й просити щось, не вимагати, саме просити, чмо квартальне буде не для України, якщо дозволять, а тільки для збереження своєї тушки та грошей, набарижених на смертях українців.
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07.01.2025 11:26 Ответить
І не дивно. Мабуть не існує простого рішення по типу просто перестать стрелять, оказується все складніше ніж вважалося
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07.01.2025 08:02 Ответить
трампістів на гілці не видно...
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07.01.2025 08:04 Ответить
80-річному відставному генералу Кіту Келлогу може просто нездоровитись.
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07.01.2025 08:09 Ответить
ідуть нахєр ці всі замирювателі
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07.01.2025 08:10 Ответить
Воюєм далі? До кордонів по Дніпру? чи відразу по Збручу?
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07.01.2025 16:49 Ответить
Може вже пора і виїхати, на кораблі, аби чого не вийшло, шлях не близький.
Діду вже девятий десяток пішов.
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07.01.2025 08:30 Ответить
Укачає
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07.01.2025 08:37 Ответить
Певно подивився усім відомий подкаст...
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07.01.2025 08:49 Ответить
Боїться бо Зєля покриє його криворогатим матюком
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07.01.2025 10:13 Ответить
Бойовий генерал згадав, що на війні лячно, прилітає, тому злякався. Старі діди взагалі дуже нерішучі, їм сцикотно навіть через дорогу переходити. А тут треба війну якось зупиняти, яка зупинці не підлягає, тому що розпочало її божевільне ***** з яким не домовишся.
Та й взагалі, а чому цей дід повинен їхати , якщо Трамп обіцяв, що сам все зробить, війну припинить за 24 години через 4 роки.
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07.01.2025 10:25 Ответить
Це теж "старий дід"?
Один приїхав на дебати, інший "злякався"
https://youtu.be/47KT5u_j-Mo?t=280 1
https://youtu.be/47KT5u_j-Mo?t=323 2
https://youtu.be/R9IqqS_fZ_E?t=62 3

Зато https://youtu.be/44KYVIzhJ74?t=856 за рахунок інших - "бойовий"
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07.01.2025 11:09 Ответить
Згадувати він може не завжди. Через те і такі дії - то поїду, то не поїду.
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07.01.2025 13:22 Ответить
Менше ніж через 2 тижні закінчуються повноваження Байдена
Навіть через 3 місяця після закінчення дедлайну (1 жовтня 2024) не надано
8млрд PDA, з дозволеної Конгресом суми в 33.3млрд
з яких 1.7млрд "згоріло" в 2022р
2млрд залишок переоцінки 2022р
2.85млрд залишок переоцінки 2023р
1.45млрд залишок 2024р

Загальний доступний залишок 6.3млрд, 20% від дозволенного Конгресом
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07.01.2025 11:01 Ответить
Бухгалтер Білого дому?
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07.01.2025 11:21 Ответить
Може вони ці гроші роздали американцям, по тисячі, щоб не згоріли?
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07.01.2025 13:12 Ответить
але витратити можна тільки на комуналку та проїзд.
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07.01.2025 13:31 Ответить
Наслухався матюків зе в інтервю Кофмана і вирішив,що нема з ким.Поки що.
Поки Трамп не перебереться в Білий дім.
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07.01.2025 15:55 Ответить
Исходя из всех подобных событий, приездов, отьездов, визитов и прочего такого---а что, если бы приехал, то что было бы? Не приехал---та и куй с ним. Нет ничего хуже дежурно улыбатся---зная что комедь всё и оперетка 3 сорту.
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07.01.2025 21:55 Ответить
 
 