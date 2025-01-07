Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев: приедет после инаугурации Трампа, - Reuters

Представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до момента инаугурации Трампа 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на сразу четыре осведомленных источника.

Отмечается, что Келлог планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Но эта поездка, которая должна была стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа отправились в Киев после выборов 5 ноября, была отложена, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата еще не установлена, сообщили источники.

Напомним, ранее Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.

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