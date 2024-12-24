Трамп хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине, - Келлог
Спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - отметил он в эфире Fox Business.
По словам Келлога, ранее происходили мирные переговоры, в частности Минский процесс, которые "с треском провалились". Трамп не намерен идти по этому пути.
"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он - тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Проблема в тому, що ліліпутін НЕ хоче ІСНУВАННЯ самої держави України від слова взагалі.
Трампу для переконливості потрібно як мінімум затиснути "орешнікі" путіна в дверях...
Ми ж можемо трактувати словосполучення "справедливий мир" так як про це каже словник:
Справедливий світ - це світ, де дії та стани мають передбачувані та належні наслідки. Цими діями і станами як правило є поведінка та якості людини.
Молодець Трумп!
і хло, і трамп..
а тим часом, Україна бореться за своє виживання..
коли українці не бажають цього робити?
А якщо відносини геніального Трампа з Ху-йлом хороші то він не може заключити погану "сдєлку" по передачі шести областей в обмін на "справедливий мир", - це дурна Україна не розуміє свого щастя...
ХОЧЕ!!!
далі можно не читати
"Він розуміє важливість відносин, які він має з Володимиром Путіним."
Важливість відносин з воєнним злочинцем і справедливий, стійкий та безпечний мир в одному абзаці тільки чого варті!
Чому закінчити війну закликають Україну?
Чому жертву, а не нападника?
Но у каждого она своя. Кацапы ,вон, тоже за справедливый мир
Та хто ж не хоче?
Щойно МВФ оприлюднив сценарії розвитку ситуації в Україні. За базовим сценарієм прогнозу, війна в Україні має завершитися наприкінці 2025 р. А за негативним - війна триватиме до середини 2026 р. Тобто, воювати нам доведеться ще рік-півтора. Це говорить про те, що у Міжнародному валютному фонді, де зібрані дуже фахові світові економісти, фактично не вірять в здатність обраного президента Дональда Трампа зупинити війну. Певно - мають на те підстави. До речі, я теж у таке не вірю.
І от чому. Єдиним важелем впливу, який справді здатен примусити Путіна до зупинки війни (причому - до тимчасової зупинки) є різкий обвал російської економіки, який заморозить виробництво зброї в РФ та добряче висушить потік бажаючих іти воювати в Україні (без грошей збивати своєю тушкою ФПВ-дрони якось - ніякось). Треба реалізувати щось типу домовленості представників президента Рейгана з нафтовими шейхами у 80-х, у результаті якої у світі впали ціни на нафту, а за ними обвалилася й економіка СРСР (і сам СРСР). Допоки Трамп не організував щось подібне, всі розмови про замирення з Росією - на користь бідних.
Проте, чи спостерігаєте ви з боку влади готовність воювати до кінця 2025 р. (ще рік) або до середини 2026 р. (півтора роки)? Особисто я спостерігаю підготовку до виборів - при чому нахабну і безмежну. Схоже, зелені всерйоз планують швиденько завершити війну і легалізувати на наступні п'ять років свою владу шляхом всенародних виборів на яких вони планують довести градус пропаганди до рівня благого безумства. Маючи на руках бюджет країни і монополію у ЗМІ, можна учудити ще й не таке. Але.
МВФ чітко повідомляє, він не вірить ніби плани команди Зеленського-Єрмака мають бодай щось спільне з реальністю. І якщо праві експерти з МВФ, то команда Зеленського-Єрмака стоїть на межі політичної катастрофи.
Бо: Фронт потребує людей - а мобілізація зеленою владою провалена і дискредитована. Фронт потребує обладнання і зброї - а її дають явно менше ніж давали за головкома Залужного, і навряд чи Трамп цей стан речей поміняє. Україна потребує підтримки своєї економіки - а зелена влада лише піднімає податки. А ворог просувається вперед. Ворога треба зупиняти. Треба на ходу реформувати економіку і проводити військову реформу, аби покращити командування ЗСУ і випрацювати принципово нову стратегію війни. І щось мені підказує, що Сирський ще досі на своїй посаді перебуває тому, що після принизливого звільнення генерала Залужного серед військових на посаду головкома черга бажаючих НЕ стоїть. Всі розуміють, що на нового головкома обвалиться весь тягар "досягнень і перемог".
На чинну владу такий тягар обвалиться безумовно. Бо догралися.
Замість виборів команда Зеленського-Єрмака здобуде продовження війни в умовах коли все буде проти них. За таких умов до кінця 2025 р. 16% підтримки Зеленського (за "Таймс") перетворяться на 0,16%. Далі - краще не фантазувати.
Москва на допомогу ЗЕ вже не прийде - вона його списала. Москва щойно продемонструвала що всі марення команди ЗЕ про вибори в інтернеті, копійки не варті. Кібератака на українські ресурси наглядно показала, у разі таких от "виборів" владу обиратимуть не українські виборці, а російські хакери. Побачили всі.
Що робити владі в таких умовах? Лише одне. Іти на низку компромісів і таки домовлятися з опозицією, створювати уряд національного порятунку (про нього говорив Петро Порошенко) і йти на непопулярні кроки аби рятувати країну.
Але я просто переконаний - не піде чинна влада на все це. Їм, як відомо, стратегічно мислити нема коли. Вони твердо вірять, що Трамп їх приведе до перемир'я. Характерно, в Москві теж у це вірять - але за своїм сценарієм.
А перемир'я не буде. МВФ у перемир'я не вірить - і я із ним повністю згоден.
- анексію Канади;
- захоплення Панамського каналу;
- придбання або захоплення Гренландії;
- вторгнення в Мексику;
- здачу України;
- початок торговельних війн із союзниками США.
... ***** отримує те, за що заплатило?