Трамп хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине, - Келлог

Спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - отметил он в эфире Fox Business.

По словам Келлога, ранее происходили мирные переговоры, в частности Минский процесс, которые "с треском провалились". Трамп не намерен идти по этому пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он - тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - добавил он.

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