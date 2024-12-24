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Трамп хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине, - Келлог

Трамп хоче справедливого миру в Україні

Спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого, безопасного" мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - отметил он в эфире Fox Business.

По словам Келлога, ранее происходили мирные переговоры, в частности Минский процесс, которые "с треском провалились". Трамп не намерен идти по этому пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он - тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - добавил он.

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Топ комментарии
+12
Це нормальна заява.
Проблема в тому, що ліліпутін НЕ хоче ІСНУВАННЯ самої держави України від слова взагалі.
Трампу для переконливості потрібно як мінімум затиснути "орешнікі" путіна в дверях...
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24.12.2024 13:40
+11
Мало чого він хоче. Що він може? Примусити Україну віддати власні території кацапні?
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24.12.2024 13:27
+9
А для цього мордор має бути принаймі відгороджений височенним муром від цивілізованого світу!
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24.12.2024 13:26
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А для цього мордор має бути принаймі відгороджений височенним муром від цивілізованого світу!
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24.12.2024 13:26 Ответить
А не хоче рижий з бабушкі сдєлать дєдушку? Брешуть і не кліпнуть сцуки.
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24.12.2024 13:34 Ответить
Як тільки війна закінчиться шольци з орбанами першими побіжать валити цей мур, щоб прокласти труби для дешевого російського газу і нафти.
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24.12.2024 13:34 Ответить
Це нормальна заява.
Проблема в тому, що ліліпутін НЕ хоче ІСНУВАННЯ самої держави України від слова взагалі.
Трампу для переконливості потрібно як мінімум затиснути "орешнікі" путіна в дверях...
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24.12.2024 13:40 Ответить
Заява нормальна. А от її реалізація під питанням. Трамп ні разу не озвучив, що таке *справедливий мир*. Може Ви знаєте?
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24.12.2024 15:07 Ответить
Те що має на увазі Трамп - знає ЛИШЕ Трамп.
Ми ж можемо трактувати словосполучення "справедливий мир" так як про це каже словник:
Справедливий світ - це світ, де дії та стани мають передбачувані та належні наслідки. Цими діями і станами як правило є поведінка та якості людини.
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24.12.2024 15:15 Ответить
Ну, як "не озвучив"? Позавчора він передав уй.бку з Банкової "подумати щоб припинити вогонь і відмовитися від окупованих територій. Це і є його "справедливий мир". Уй.бок з Банкової його прийме: протягом років він з продажною злодюжною бандою спеціально нищили і розкрадали Україну і Армію.
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24.12.2024 16:28 Ответить
"Трамп хоче справедливого, стійкого та безпеченого миру в Україні " Зає...мєчатєльно. Головне, щоб поняття "справедливого миру" Трампа співпадало з поняттям справедливості всього цивілізованого світу.
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24.12.2024 17:03 Ответить
І шоп усім харошим було харашо, а поганим - погано!
Молодець Трумп!
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24.12.2024 13:27 Ответить
Трамп хоче стійкого, а не на пів шосту
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24.12.2024 16:07 Ответить
Мало чого він хоче. Що він може? Примусити Україну віддати власні території кацапні?
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24.12.2024 13:27 Ответить
Хоче увійти в історію ще одним великим миротворцем і світовим лідером. Може дати Україні багато потужної зброї, ввести реальні "пекельні" санкції поти мордору або припинити допомогу і змусити Україну капітулювати . Неможливо примусити віддати те, що вже тобі не належить .
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24.12.2024 13:44 Ответить
обидва лідори хочуть ввійти в історію.. великими «миротворцями»,
і хло, і трамп..

а тим часом, Україна бореться за своє виживання..
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24.12.2024 15:35 Ответить
цікаво, як він примусить Україну віддати власні території кацапні....
коли українці не бажають цього робити?
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24.12.2024 15:30 Ответить
"Примусити віддати власні території" - так ті території і так окуповані і кацапи їх не повернуть , і не Україні вказувати США ,що їм робити ,а будемо вказувати -то взагалі залишимось без допомоги ні від США ,ні від Європи , і довго ми протримаємось один на один з рашкою ,на нашому місці краще помовчати ,ніж гратись в ура-патріотизм типу "кававялті " і "кордони 91 року ".
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24.12.2024 16:14 Ответить
Як трамп буде повертати Україні крим я подивлюся
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24.12.2024 13:28 Ответить
ще порве пару танкерів з мазутом... а н нє, це ще байден встиг
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24.12.2024 14:09 Ответить
Вустами Келлога та мед пити - а тварина путін шо каже?
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24.12.2024 13:28 Ответить
Келог просто піз'дун. Всі хочуть миру і кацапи теж. Вони навіть озвучили свої хотєлки як то має виглядати. Тепер виходить всі за мир - і келог, і Трамп, і кацапи. Одна Україна проти...
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24.12.2024 13:37 Ответить
кацапи хочуть не миру, а миру на своїх умовах, тобто капітуляції України.. а це несправедливий мир. ні для Західного світу, ні, тим більше, несправедливий для України. Тому ця заява Келога саме про справедливий мир звучить дуже вчасно зараз.
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24.12.2024 13:50 Ответить
Поняття "справедливість" у трампів дуже еластичне. І він не сказав про справедливість для України, зате по "друга Валодью" нагадав...
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24.12.2024 13:57 Ответить
він казав про справедливість для союзників. а союзники - це країни НАТО. усі країни НАТО. ну а серед країн НАТО є дуже багато тих, хто дуже проти несправедливого миру для України. тому буде видно. З тих усіх попередніх заяв від команди Трампа ця заява є для України не такою вже і поганою.
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24.12.2024 14:03 Ответить
Зверніть увагу на основний посил цієї заяви - у Трампа "дуже хороші особисті відносини" з Ху-йлом. Оце тут основне.

А якщо відносини геніального Трампа з Ху-йлом хороші то він не може заключити погану "сдєлку" по передачі шести областей в обмін на "справедливий мир", - це дурна Україна не розуміє свого щастя...
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24.12.2024 14:14 Ответить
та звертав. з іншого боку, у Штатів хороші відносини також і зі своїми союзниками по НАТО. Тому тут Трамп не буде однаково хорошим і для ху йла і для союзників по НАТО. певна річ, що для Штатів більш важливішими є хороші відносини саме із союзниками по НАТО, ніж з ху йлом. ну а сам Трамп - це не всі Штати. і зараз вже у Сенаті, а також і в Палаті представників серед республіканців лунають все частіше заяви про те, що Республіканська партія не є власністю Трампа і з думкою Конгресу і Сенату Трамп буде змушений рахуватись..
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24.12.2024 14:44 Ответить
Ну то світ ще побачит, як воно буде, кому на користь та за чій рахунок.
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24.12.2024 13:29 Ответить
Як і всі інші. Навіть ху-йло хоче "справедливого, стійкого та безпечного миру". Тільки є нюанс...
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24.12.2024 13:29 Ответить
Трампу насрать на мир как и на людей. Все что оно хочет ето получить нобелевскую премию мира как Обама. А что будет потом старому рыжему полудурку насрать.
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24.12.2024 13:30 Ответить
Санті вже записочку написав?
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24.12.2024 13:35 Ответить
Та то таке! Ми з Зеленським також хочемо!
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24.12.2024 13:38 Ответить
трампон
ХОЧЕ!!!
далі можно не читати
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24.12.2024 13:41 Ответить
Я вибачаюсь. А хто може навести з історії факт про існування СПРАВЕДЛИВОГО миру. Особливо, коли сусіди не розв'язали свої проблеми у бійці чи сварці. У Древній Греції було таке, але лише на період Олімпійських ігор.
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24.12.2024 13:42 Ответить
Іппать, трампакс ще сам не знає, що він хоче, а цей за нього розписується!
"Він розуміє важливість відносин, які він має з Володимиром Путіним."
Важливість відносин з воєнним злочинцем і справедливий, стійкий та безпечний мир в одному абзаці тільки чого варті!
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24.12.2024 13:42 Ответить
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24.12.2024 13:46 Ответить
А шо считает справедливостью рыжий полудурок?
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24.12.2024 13:48 Ответить
може штурм Капітолія..?
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24.12.2024 15:40 Ответить
І в чому «справедливість» його миру?
Чому закінчити війну закликають Україну?
Чому жертву, а не нападника?
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24.12.2024 13:58 Ответить
Ну раз справедливого, тогда пусть пришлёт побольше ракет и подразделений солдат!
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24.12.2024 14:00 Ответить
ТРАМПОН-ТАМПОН НІЯКОГО МИРУ НЕ ХОЧЕ В УКРАЇНІ...ВІН ХОЧЕ ЩОБ УКРАЇНА УВІЙШЛА В СССР АКУ - 2 ХКУЙЛА ДОВПОЙОПА
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24.12.2024 14:06 Ответить
у штатів є всі можливості аби те зробити і давно, і лише одне питання їх мучить й досі - що з мокшанами робити далі.
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24.12.2024 14:06 Ответить
Особливо СПРАВЕДЛИВОГО!
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24.12.2024 14:12 Ответить
Все за справедливость
Но у каждого она своя. Кацапы ,вон, тоже за справедливый мир
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24.12.2024 14:15 Ответить
Золотий ти наш!
Та хто ж не хоче?
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24.12.2024 14:22 Ответить
Не мир им нужен а перемирие чтобы рашистов перестали уничтожать и чтобы с рашки сняли санкции.Чтобы было как в минские где путлеровцы безнаказанно атаковали всу прикрываясь перемирием и не было бы санкций на рашке.Он же не осуждает путлера и не требует от него вывести оккупационные войска.Если подельники путлера трамп и орбан и фицо вопят про мир значит всу наносят рахе тяжелые удары.
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24.12.2024 14:23 Ответить
"Злі люди не розуміють справедливості"- це написано в Біблії. Хто б це рудому прочитав?
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24.12.2024 14:26 Ответить
Примусить нас капітулювати та почне Канаду, Мексику та Гренландію купувати. «Геополітик» від Бога.
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24.12.2024 14:32 Ответить
Дозволить Пуйлу забрати собі території по ЄС?
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24.12.2024 14:38 Ответить
Не вірю. Трамп люье пацюка бункерного, буде його рятувати
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24.12.2024 14:50 Ответить
Правильно, раша має бити за Уралом і без ядерної зброї.
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24.12.2024 14:59 Ответить
https://t.me/dragonspech/8307 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменник, нині майстер-сержант пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ:
Щойно МВФ оприлюднив сценарії розвитку ситуації в Україні. За базовим сценарієм прогнозу, війна в Україні має завершитися наприкінці 2025 р. А за негативним - війна триватиме до середини 2026 р. Тобто, воювати нам доведеться ще рік-півтора. Це говорить про те, що у Міжнародному валютному фонді, де зібрані дуже фахові світові економісти, фактично не вірять в здатність обраного президента Дональда Трампа зупинити війну. Певно - мають на те підстави. До речі, я теж у таке не вірю.
І от чому. Єдиним важелем впливу, який справді здатен примусити Путіна до зупинки війни (причому - до тимчасової зупинки) є різкий обвал російської економіки, який заморозить виробництво зброї в РФ та добряче висушить потік бажаючих іти воювати в Україні (без грошей збивати своєю тушкою ФПВ-дрони якось - ніякось). Треба реалізувати щось типу домовленості представників президента Рейгана з нафтовими шейхами у 80-х, у результаті якої у світі впали ціни на нафту, а за ними обвалилася й економіка СРСР (і сам СРСР). Допоки Трамп не організував щось подібне, всі розмови про замирення з Росією - на користь бідних.
Проте, чи спостерігаєте ви з боку влади готовність воювати до кінця 2025 р. (ще рік) або до середини 2026 р. (півтора роки)? Особисто я спостерігаю підготовку до виборів - при чому нахабну і безмежну. Схоже, зелені всерйоз планують швиденько завершити війну і легалізувати на наступні п'ять років свою владу шляхом всенародних виборів на яких вони планують довести градус пропаганди до рівня благого безумства. Маючи на руках бюджет країни і монополію у ЗМІ, можна учудити ще й не таке. Але.
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24.12.2024 15:18 Ответить
https://t.me/dragonspech/8307 Дмитро "Калинчук" Вовнянко (продовження):
МВФ чітко повідомляє, він не вірить ніби плани команди Зеленського-Єрмака мають бодай щось спільне з реальністю. І якщо праві експерти з МВФ, то команда Зеленського-Єрмака стоїть на межі політичної катастрофи.
Бо: Фронт потребує людей - а мобілізація зеленою владою провалена і дискредитована. Фронт потребує обладнання і зброї - а її дають явно менше ніж давали за головкома Залужного, і навряд чи Трамп цей стан речей поміняє. Україна потребує підтримки своєї економіки - а зелена влада лише піднімає податки. А ворог просувається вперед. Ворога треба зупиняти. Треба на ходу реформувати економіку і проводити військову реформу, аби покращити командування ЗСУ і випрацювати принципово нову стратегію війни. І щось мені підказує, що Сирський ще досі на своїй посаді перебуває тому, що після принизливого звільнення генерала Залужного серед військових на посаду головкома черга бажаючих НЕ стоїть. Всі розуміють, що на нового головкома обвалиться весь тягар "досягнень і перемог".
На чинну владу такий тягар обвалиться безумовно. Бо догралися.
Замість виборів команда Зеленського-Єрмака здобуде продовження війни в умовах коли все буде проти них. За таких умов до кінця 2025 р. 16% підтримки Зеленського (за "Таймс") перетворяться на 0,16%. Далі - краще не фантазувати.
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24.12.2024 15:21 Ответить
https://t.me/dragonspech/8307 Дмитро "Калинчук" Вовнянко (закінчення):
Москва на допомогу ЗЕ вже не прийде - вона його списала. Москва щойно продемонструвала що всі марення команди ЗЕ про вибори в інтернеті, копійки не варті. Кібератака на українські ресурси наглядно показала, у разі таких от "виборів" владу обиратимуть не українські виборці, а російські хакери. Побачили всі.
Що робити владі в таких умовах? Лише одне. Іти на низку компромісів і таки домовлятися з опозицією, створювати уряд національного порятунку (про нього говорив Петро Порошенко) і йти на непопулярні кроки аби рятувати країну.
Але я просто переконаний - не піде чинна влада на все це. Їм, як відомо, стратегічно мислити нема коли. Вони твердо вірять, що Трамп їх приведе до перемир'я. Характерно, в Москві теж у це вірять - але за своїм сценарієм.
А перемир'я не буде. МВФ у перемир'я не вірить - і я із ним повністю згоден.
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24.12.2024 15:23 Ответить
Згідно прогнозу МВФ в 2023 році війна повинна була закінчитися ще в середині 2024, так що вірити цим прогнозам це те саме , що вірити Арестовичу. Більш того , нещодавно Україна отримала черговий кредит від МВФ на 1,1 млд., дуже сумніваюсь, що дуже фахові економісти продовжували б кредитувати країну, яка за їх прогнозом через 1-1,5 роки може залишитися без економіки, енергетики і населення.
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24.12.2024 17:19 Ответить
это канешна харашо. тока теперь вапрос: как теперь заставить ***** хотеть того же
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24.12.2024 15:39 Ответить
ага, так це Степан Бандера звертався до трампа...

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24.12.2024 15:45 Ответить
Твій володя-хуйло є фашист.З якою мордой -лиця ти будеш домовлятися з цим злочинцем,недолугий невіглас.
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24.12.2024 16:17 Ответить
Нічого той Трамп не хоче, окрім своєї типу "величі", яка приведе усі США до регресу і упадку
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24.12.2024 17:12 Ответить
@ Після виборів Трамп обговорював:
- анексію Канади;
- захоплення Панамського каналу;
- придбання або захоплення Гренландії;
- вторгнення в Мексику;
- здачу України;
- початок торговельних війн із союзниками США.

... ***** отримує те, за що заплатило?
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24.12.2024 17:50 Ответить
 
 