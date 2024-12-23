Зеленский меняет позицию по переговорам с РФ из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою позицию относительно возможных переговоров с Россией.

Об этом пишет издание The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - отмечается в издании.

Как сообщают источники, украинский президент на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами делает акцент на достижении "прочного мира" и приоритетности получения приглашения в НАТО и гарантий безопасности, таких как привлечение миротворцев для защиты Украины от будущих российских атак.

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"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось", - пояснил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Несмотря на уступчивость, многие аналитики и политики сомневаются в готовности России к переговорам, в частности из-за успехов ее войск на фронте.

"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более сговорчивая позиция привлечет к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров", - отмечается в публикации.

Украинские чиновники все еще надеются на окончание войны в следующем году, но сомневаются, что с Владимиром Путиным можно достичь конкретных договоренностей.

Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.

Напомним, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.

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