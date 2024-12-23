Зеленский меняет позицию по переговорам с РФ из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - WP
Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою позицию относительно возможных переговоров с Россией.
Об этом пишет издание The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - отмечается в издании.
Как сообщают источники, украинский президент на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами делает акцент на достижении "прочного мира" и приоритетности получения приглашения в НАТО и гарантий безопасности, таких как привлечение миротворцев для защиты Украины от будущих российских атак.
"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось", - пояснил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Несмотря на уступчивость, многие аналитики и политики сомневаются в готовности России к переговорам, в частности из-за успехов ее войск на фронте.
"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более сговорчивая позиция привлечет к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров", - отмечается в публикации.
Украинские чиновники все еще надеются на окончание войны в следующем году, но сомневаются, что с Владимиром Путиным можно достичь конкретных договоренностей.
Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.
Напомним, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Гроші в Панамі,вілла в Італіі,відосіки перестають дивитись..треба ще нагадити та втекти
Та невже?!
А до погіршення ситуації на фронті Зе має пряме та безпосереднє відношення, замінивши головнокомандувача, що звіляв території, на того, хто їх щоденно здає!
Отже, сам посприяв погіршенню ситуації, а потім змінив позицію щодо переговорів під "тиском" результатів власної діяльності!..
Геніально!
Українські журналисти і айтішники мають вести просвітницьку роботу на усі країни світу про дику андрофаську рашу.
ОКСАНА ЗАБУЖКО
А навіщо їм дивитись на рашку, вони дивляться на свої супер туалети, наявність газу, шикарні продукти, тверезість - норма життя... Але... який на сьогодні % підтримки Шольца, Макрона, Трюдо... ну про Байдена і казати нічого. Та й ви самі, бачу, мучаєтеся під гнітом ненависного Фіцо
2. Закрийте небо!!!!!
2. Білорусь, Стамбул, перемовини, росіся гарант.
3. (отримав по кумполу від Бориса Джонсона)
4. Ми звільнили Херсон!
5. (півроку поспіль) : Ми здійснемо влітку контрудар тут, отут і отут!
6. Мало динаміки! Залужного геть
7. Формула миру.
8. Готуємося до саміту миру!!!!!
9. Розробили план перемоги.
10. Забули план перемоги.
11. Нам потрібен справедливий мир.
12. Нам потрібен надійний мир.
13. Окуповані території ми не відвоюємо.
.....
21. Я тут, єрмак тут, арахамія тут.
22. Миротворці прибули, росіся гарант.
Виявиться що мова і релігія "какая разница", Порошенко хотів посварити "братні народи", а ***** завжди хотів миру, але ніхто його не слухав. Десь так буде звучати риторика гнусавої тварини.
По многим объективным причинам, в нынешней войне не может быть ни того, ни другого, просто должно быть восстановление исторической справедливости, быдлостан обязан возвратить Украине все её законные территории, точка.
У війні час і перемелювання ресурсів орків грають на нас. Більша половина запасів техніки орків знищена. Відновлення техніки зі складів йде все важче і є ймовірність, що з другої половини орки відновлять далеко не все. Нового вони виробляють мало і з появою дронів воно знищується на відстані від лінії зіткнення. Снарядів оркам не вистачає. Поки що половину дає Північна Корея. Але запаси і там не бездонні. Рік-два і вони вичерпаються. Ми стоїмо на порозі різкого збільшення ударів дронами у глиб раші. Провели першу атаку наземними дронами при підтримці повітряних дронів на позиції орків без участі штурмовиків. Так ми ще не воювали. Потрібен час для впливу цих факторів. Так, у нас дуже погано з людьми в окопах. Ми будемо відходити, поки не вирішимо цю проблему. Можливо закріпимося за природніми перешкодами. Можливо Західні країни злякаються нашого відступу і вступлять у війну. Ходять чутки, що вступ буде малими кроками. Спочатку повідомлять про загрозу країнам НАТО від ракет і безпілотників орків і про їх збиття західніше 30-го меридіану. Потім посунуть цю вертикаль на Схід. Дадуть і забезпечать пів сотні F-16 і вивільнять їх від захисту неба для ударів по оркам. Потім введуть війська до 30-го меридіану. Потім замінять наші війська на кордоні з Білорусью, з Придністров'ям, на захисті з моря, щоб вивільнити їх для бойових дій. Не дуже віриться, але треба виграти час що б не втратити таку підтримку. І яка у нас альтернатива? Організовано відходити фронтом і населенням в еміграцію? Звісно, ждунів це не стосується. Всіх інших очікує геноцид. Треба битися. Відповзати і битися. Сили орків теж почнуть зменшуватися. Треба час.
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А реальність буде на багато гіршою та болісною - окупація Півдня, Сходу, Північного Сходу, концентрація військ рф на Півночі біля Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської областей. птн-птх спробує до переговорів ще десь Північ урвати. Якось бульбаш проговорився в одному з інтервью, що його цікавить Житомирщина, мовляв там багато корисних копалин.
Бо знає, що тепер Володимир Олексанрович втратив маневр і повністю в руках Дональда (Доши) Трампа.