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Новости Война
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Зеленский (19042) Трамп (4001) переговоры с Россией (725)

Зеленский меняет позицию по переговорам с РФ из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - WP

Зеленський змінює підхід до переговорів через вплив Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою позицию относительно возможных переговоров с Россией.

Об этом пишет издание The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - отмечается в издании.

Как сообщают источники, украинский президент на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами делает акцент на достижении "прочного мира" и приоритетности получения приглашения в НАТО и гарантий безопасности, таких как привлечение миротворцев для защиты Украины от будущих российских атак.

Также читайте: Нет никаких признаков готовности России вести переговоры с Украиной в "духе доброй воли", - США в ОБСЕ

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось", - пояснил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Несмотря на уступчивость, многие аналитики и политики сомневаются в готовности России к переговорам, в частности из-за успехов ее войск на фронте.

"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более сговорчивая позиция привлечет к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров", - отмечается в публикации.

Украинские чиновники все еще надеются на окончание войны в следующем году, но сомневаются, что с Владимиром Путиным можно достичь конкретных договоренностей.

Ранее издание The Washington Post писало, что избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже в 2025 году.

Напомним, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новый президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но планирует продолжать оказывать военную помощь Украине.

Читайте также: Переговоры с Россией возможны только после победы Украины, - премьер Литвы
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Топ комментарии
+35
Загалом , вже про все домовились ... тепер просто йде робота по формуванню громадської думки .
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23.12.2024 12:01
+34
Таке відчуття що домовились ще до початку війни
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23.12.2024 12:03
+27
і всі залишать цю Країну Мрій, залишаться пенсіонери, менти і прокурори
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23.12.2024 12:17
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Страница 2 из 2
"Зміну риторики Зеленського - те, що помітили українські та західні офіційні особи, - імовірно, можна пояснити тим що готов стати на лижи
Гроші в Панамі,вілла в Італіі,відосіки перестають дивитись..треба ще нагадити та втекти
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23.12.2024 12:28 Ответить
Мне не очень понятно, как Трамп собрался встречаться с Путей. Тот же в розыске. Пи@дец, что в мире творится
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23.12.2024 12:30 Ответить
А чи визнає США юрисдикцію МКС?
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23.12.2024 12:51 Ответить
Ні. Тому може.
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23.12.2024 17:17 Ответить
можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту Джерело: https://censor.net/ua/n3526559
Та невже?!
А до погіршення ситуації на фронті Зе має пряме та безпосереднє відношення, замінивши головнокомандувача, що звіляв території, на того, хто їх щоденно здає!
Отже, сам посприяв погіршенню ситуації, а потім змінив позицію щодо переговорів під "тиском" результатів власної діяльності!..
Геніально!
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23.12.2024 12:35 Ответить
Трошки не так. Контрнаступ спочатку обісрався, потім рашисти поперли, а вже тільки після цього головком успішно самоусунувся в Лондон
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23.12.2024 22:33 Ответить
****** ти ****** зєльоноє
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24.12.2024 10:44 Ответить
Сам придумав, чи у методичці так написано?
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24.12.2024 11:22 Ответить
Контрнаступ злили (обісрали) Zе-мавпи. А от про курську авантюру ніхто за пів-року з ОПи чомусь не кудкудахтав, не верещав про напрямки заходу та цілі ЗСУ, і план операції на стіл в кремль не клав... Дивина та й годі.
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24.12.2024 14:35 Ответить
За останні 30 років раша по усім західним і не західним ЗМІ наростила ракові проросійські осередки, які проводять проросійську агітацію . За тими агітаціями не видно суть самої раши - великої гнилої розвалини без газа , туалетів , з поганими продуктами і хронічним алкоголізмом
Українські журналисти і айтішники мають вести просвітницьку роботу на усі країни світу про дику андрофаську рашу.
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23.12.2024 12:40 Ответить
Українську культурну журналістику було знищено в 2000-ні, коли по Україні масованим наступом пішла з півночі "путінізація ЗМІ" (термін болгарського філософа А.Гранчарова) - тотальна русифікація+обидління контенту. "Украинским журналистом" (від заїжджих шустерів-нагієвих-кісєльових до аборигенних сєрьож-лєщєнків) став зватись той, хто орієнтується в інтригах і хитросплетіннях УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ. Знати хоч що-небудь іще про Україну - про те, які в ній друкуються книжки, які працюють актори й музиканти (крім тих, котрі працюють ТАКОЖ і на Росію), і взагалі, чим вона "не Росія", - знов, як і за СРСР, для "образованного чєловєка" стало необов'язково - і для журналіста в тому числі
ОКСАНА ЗАБУЖКО
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23.12.2024 12:44 Ответить
https://www.facebook.com/@oksana.zabuzhko/
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23.12.2024 12:47 Ответить
За тими агітаціями не видно суть самої раши - великої гнилої розвалини без газа , туалетів , з поганими продуктами і хронічним алкоголізмом.

А навіщо їм дивитись на рашку, вони дивляться на свої супер туалети, наявність газу, шикарні продукти, тверезість - норма життя... Але... який на сьогодні % підтримки Шольца, Макрона, Трюдо... ну про Байдена і казати нічого. Та й ви самі, бачу, мучаєтеся під гнітом ненависного Фіцо
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23.12.2024 14:01 Ответить
Нафіга їм туалети, якщо в них іскандери? Уважать сібя заставят. Такий світ став. Гівно, в якому брутальні маньяки вирішують все.
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23.12.2024 22:35 Ответить
https://www.svoboda.org/a/nastoyaschie-skrepy-andrey-maljgin-o-razrushenii-tsivilizatsii/33242697.html
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24.12.2024 06:39 Ответить
ця мережа існувала щонайменше в часи сссрії
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23.12.2024 14:07 Ответить
а раніше був комінтерн, а ще раніше царські спецслужби срали по Європі так само
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24.12.2024 10:46 Ответить
так, кдб і охранка
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24.12.2024 11:14 Ответить
А можна без англіцизмів, я не розумію.
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23.12.2024 12:47 Ответить
Ну да, зе би вмер але не.,... але злий дядько Тимп не дозволяє
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23.12.2024 12:49 Ответить
1. Я тут, Єрмак тут, Арахамія тут.
2. Закрийте небо!!!!!
2. Білорусь, Стамбул, перемовини, росіся гарант.
3. (отримав по кумполу від Бориса Джонсона)
4. Ми звільнили Херсон!
5. (півроку поспіль) : Ми здійснемо влітку контрудар тут, отут і отут!
6. Мало динаміки! Залужного геть
7. Формула миру.
8. Готуємося до саміту миру!!!!!
9. Розробили план перемоги.
10. Забули план перемоги.
11. Нам потрібен справедливий мир.
12. Нам потрібен надійний мир.
13. Окуповані території ми не відвоюємо.
.....
21. Я тут, єрмак тут, арахамія тут.
22. Миротворці прибули, росіся гарант.

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23.12.2024 12:49 Ответить
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23.12.2024 12:52 Ответить
Вигнати Америку з НАТО. Створити Євроюань. Ліквідувати ФРС. І через пару років ніяка Україна нафіг не буде нікому потрібна. А через 5 років ніхто не знатиме де знаходиться Росія і хто таке Путін-Сноуден
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23.12.2024 21:14 Ответить
план стійкості забув
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24.12.2024 11:15 Ответить
Точно. Перепрошую. 🤦‍♂️
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24.12.2024 21:17 Ответить
Дива не сталося. Як і планували єрмак і *****, зелений миршавий шакал підведе Україну до здачі країни на роздертя кацапським варварам, бабла напи...м.
Виявиться що мова і релігія "какая разница", Порошенко хотів посварити "братні народи", а ***** завжди хотів миру, але ніхто його не слухав. Десь так буде звучати риторика гнусавої тварини.
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23.12.2024 13:26 Ответить
Поразка України - це вирок всім демократичним інституціям світу!
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23.12.2024 13:26 Ответить
Тобто, ми...і весь всратий наріт, який вибрав "це" ніучом неувіновати?
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23.12.2024 15:21 Ответить
Тобі нагадати, кого обирали європейці та американці? А щодо нашої ситуації - під час війни вибори проводити, взагалі, не можна, гарантовано переможе той, хто пообіцяє швидкий мир. До речі, Порошенко у 2014 році цим теж скористався, перемігши у першому ж турі.
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24.12.2024 11:40 Ответить
Навіщо було проводити вибори в 2019, коли війна ВЖЕ тривала, і було відомо, чия то операція "буратіно" і хто преться на вибори, - досі незрозуміло...
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24.12.2024 14:29 Ответить
Ви пам'ятаєте, як неохоче Верховна Рада ввела воєнний стан, здається, на два місяці? Тоді з цим було складно: з одного боку - політичні конкуренти, з другого - міжнародні партнери.
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24.12.2024 15:12 Ответить
Тобто ми спочатку різноманітно кепкували в клоунскому стилі і називали лузером президента самої величної країни світу, а потім настало утро і прийшло похмілля. Ну тоді буде "сідай та слухай" і будуть домовлятися з всіма сторонами "про Україну без України" якщо була така недалекоглядна дибільна політика в підігруванні одній стороні влади.
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23.12.2024 13:48 Ответить
Все разговоры о победах и поражениях рассчитаны на глупых обывателей.

По многим объективным причинам, в нынешней войне не может быть ни того, ни другого, просто должно быть восстановление исторической справедливости, быдлостан обязан возвратить Украине все её законные территории, точка.
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23.12.2024 13:55 Ответить
Справедливості не існує. Дієвих санкцій за злочини проти людства також.
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23.12.2024 22:37 Ответить
почему не поможешь возвратить??
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24.12.2024 03:08 Ответить
видит что ты и без него справляешься
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24.12.2024 10:49 Ответить
Пам'ятаєте номер янелоха про Україну? Так це бумеранг,найвеличніший зараз і спереду,і ззаду.
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23.12.2024 14:49 Ответить
Яка різниця про шо брехати, тарифи на комуналку чи переговори. Про тарифи вже збрехав, на черзі інше.
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23.12.2024 16:34 Ответить
Ще занадто рано капітулювати. Останній час почастішали заяви аналітиків про погіршення стану економіки раші на відміну від української. Вичерпується її заначка ФНБ. Пішла серія банкруцтв. Очікуються санкції для тіньового флоту, які, кажуть, будуть найдієвішими від тих що були раніше. Зрозуміло, що після десяти років очікування ефекту від санкцій, нам вже не віриться у їх вплив. Але це все ж крок вперед, а не назад. Захід не хоче нашої поразки і переходу наших ресурсів і людей в актив раші. Так, вони не вступають у війну. Але їх ще можна вмовляти на збільшення санкцій. Раша не відключена повністю від Свіфту. Європа купує нафту і газ раші. Нема тиску на Індію по купівлі нафти від Західних країн. Є ще поле для тиску на рашу. Нажаль Саудити відклали план по нарощуванню добутку нафти і витіснення конкурентів зниженням цін до 50 долл. Думаю, становище раші настільки критичне, що це вони приклали до цього руку. Така ціна для раші смертельна. Вони визнали саудівськими якісь маленькі островки, на які претендує Іран. Це сильно вдарило по їх відносинам з одним з союзників по осі. Іран після цього зробив заяву що не визнає Крим і інші загарбані території рашиськими. Становище самого Ірану дуже слабке. Ізраиль і Трамп можуть збільшити на нього тиск. І якщо влада там посиплеться раша втратить (якщо ще не втратила) союзника.
У війні час і перемелювання ресурсів орків грають на нас. Більша половина запасів техніки орків знищена. Відновлення техніки зі складів йде все важче і є ймовірність, що з другої половини орки відновлять далеко не все. Нового вони виробляють мало і з появою дронів воно знищується на відстані від лінії зіткнення. Снарядів оркам не вистачає. Поки що половину дає Північна Корея. Але запаси і там не бездонні. Рік-два і вони вичерпаються. Ми стоїмо на порозі різкого збільшення ударів дронами у глиб раші. Провели першу атаку наземними дронами при підтримці повітряних дронів на позиції орків без участі штурмовиків. Так ми ще не воювали. Потрібен час для впливу цих факторів. Так, у нас дуже погано з людьми в окопах. Ми будемо відходити, поки не вирішимо цю проблему. Можливо закріпимося за природніми перешкодами. Можливо Західні країни злякаються нашого відступу і вступлять у війну. Ходять чутки, що вступ буде малими кроками. Спочатку повідомлять про загрозу країнам НАТО від ракет і безпілотників орків і про їх збиття західніше 30-го меридіану. Потім посунуть цю вертикаль на Схід. Дадуть і забезпечать пів сотні F-16 і вивільнять їх від захисту неба для ударів по оркам. Потім введуть війська до 30-го меридіану. Потім замінять наші війська на кордоні з Білорусью, з Придністров'ям, на захисті з моря, щоб вивільнити їх для бойових дій. Не дуже віриться, але треба виграти час що б не втратити таку підтримку. І яка у нас альтернатива? Організовано відходити фронтом і населенням в еміграцію? Звісно, ждунів це не стосується. Всіх інших очікує геноцид. Треба битися. Відповзати і битися. Сили орків теж почнуть зменшуватися. Треба час.
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23.12.2024 17:37 Ответить
От і ждуни чи ФСБ-шні суки повилазили. Погрожують вже не криючися. Що тут на Цензорі тепер так можна? Вже нікого не баните? Чи ви тільки критичні пости про ЗСУ видаляєте?
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23.12.2024 19:18 Ответить
Три роки наркоман запевнював їбану...х вкраїнчиків котрі голосували за наркомана,, шо воно одне бачило мир в очах гвалтівника та вбивць - руськіє ніколи не напдуть на Україну. Нещодавно знайшов, як на мене, охріненно відео - музика - 1970 рік, виконавець - Deep Purple | Child in Time |, але відео - і це не вибір їбану...х 73 відсотків з кривого рогу( будьте ви прокляти на віки віків) стіки крові - кліп просто серце зупиняється від болю за Україну, але більшості - пох. - https://www.youtube.com/watch?v=PU
3rXr_lb20
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23.12.2024 18:00 Ответить
Якийсь зрив - тут є - https://www.youtube.com/watch?v=PU3rXr_lb20
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23.12.2024 18:02 Ответить
Пацифістська шиза від ШІ "охріненно", ага...
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24.12.2024 10:59 Ответить
Зелена продажна ******, іди за кацапським крейсером! Ти похєрило все до чого доторокнулося!
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23.12.2024 20:39 Ответить
Зеленський змінює позицію щодо переговорів з РФ через вплив Трампа і ситуацію на фронті, - WP Джерело: https://censor.net/ua/n3526559 .А може у Президента Зеленського така позиція була весь час ,ще до війни ,тому що порушуючі Конституцію він 3 року не готовився до широкомаштабного вторгнення, а на ситуацію на фронті вплинуло на додаток до цього, що зняли мінування і війська на виходу з Крим, а свої ********** не тількі корупційно крадуть, а і роблять їх бракованими, наражаючі на небеспеку не ворога , а українскіх захисників при цьому влада звинувачує простих солдатів, що вони не належним чином зберігають **********ми. Все це привело до захвату кримського коридори,а потім і Донбасу які 3 роки не можливо звільнити не дивлячись на котли і велики втрати понад 400 тис і це тількі офіційно тому що про це сказав сам Зеленський.
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23.12.2024 21:02 Ответить
Дивно. Деякі чиновники говорять про очевидні речі, а виявляється, що є повно розумників, яким ці речі неочевидні. То треба бути інтелектуалом, щоб мати таке розуміння?...Не хочу вірити просто.
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23.12.2024 21:56 Ответить
Шо можно було зробити в 19 р,не зробили ...поїзд пішов .!!!
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23.12.2024 22:23 Ответить
О ,зразу видно хто твій кумір ..вибрав зеленського ,їдь відповідай за свій вибір !!! ...
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24.12.2024 10:37 Ответить
Ішак ніколи не мав і зараз не має ніякої позиції. Воно, як той флюгер крутиться, бо найбільше переживає за свою дупу.
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23.12.2024 22:31 Ответить
Зелений віслюк, перший ворог країни після пуйла!
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24.12.2024 06:34 Ответить
А МОЖЕ ЦЕ ТРАМП А ТОБТО США ЗМІНЮЄ !?)
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24.12.2024 08:36 Ответить
БЫЛ БЫ УМНЕЕ МЫ УЖЕ МОГЛИ БЫТЬ В НАТО А ПУТИН ЗДОХ !)
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24.12.2024 08:38 Ответить
ДАВНО ЧТО ТО ШОТЛАНДЦЕВ С ИРЛАНДЦАМИ НЕ СЛЫШНО БЫЛО )))
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24.12.2024 10:14 Ответить
Многие коментаторы чомусь гонять на Трампа, который ещё не сделал ни одного шага как деийствующий президент Америки.... Он конечно не белый и пушистый и в первую очередь будет заниматся навозом которого достатьно завалил многими любимый старичёк, Байден.... Многие почему то забыли когда орки открыто напали на Украину, когда американцы сбежали с Афганистана попбросав технику, вооружение и людей которые им помогали....Как раз при Байдене... Забули кто дал Украине Стингеры и Джавелины, кто пропихнул ленд-лиз через Конгрес , который Байден угробил ? Не надо забывать что реторика во время выборов отличается от дел ктороые потом делаются...Посмотрим какие шаги предпримет Трамп, время покажет...В одном я уверен на все сто, величайшый *идор нации будет поставлен перед выбором: или перестать арахамить и заниматься войной или помощь будет пересмотрена...Не надо забувать что помощь от Америки и европейцев это деньги граждан этих стран и им неподобается, когда каждый день украйнская армия отступает прежде всего от нехватки людей на фронте, каждый тиждень новый скандал, тотальная коррупция и брехня уже всех гостала...О каком увеличении военной помощи может идти речь, когда *идор собирается мирится с *уйлом? Пора определиться, или трусы одеть или крестик снять... Трамп с этим беспределом мирится точно не будет....Как там говорил один "знаменитый" орковский полководец Лапти Алладина: запасаемся попкорном, будет не скучно это точно...
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24.12.2024 10:20 Ответить
""Деякі чиновники припускають, що Зеленський розумно хеджує і сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього Білий дім Трампа і дасть йому змогу надати більшу підтримку обороні України, якщо Путін відмовиться від переговорів"
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24.12.2024 11:46 Ответить
лідор нікчема з амбіціями, не більше
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24.12.2024 11:47 Ответить
КАПІТУЛЯЦІЯ це повсюдне ПРИПИНЕННЯ військових дій, РОЗЗБРОЄННЯ і здавання всіх збройних сил капітулюючої держави. Держава позбавляється СУВЕРІНІТЕТУ (у тому числі й частково) , її територія окупується (при цьому кордони та територія держави будуть назавжди ЗМІНЕННІ волею переможця) Крим, Донбас, Південь України і інші. Верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами (кацапами баскаками ) від імені держави (московії), що перемогла. При цьому переможець на свій лад визначає майбутнє політичне врегулювання в колонії, виробляє конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних своїх противників (ГЕНОЦИД). Переможена держава вже як КОЛОНІЯ ПОВНІСТЮ не має ніякого права відхиляти або не виконувати умови капітуляції ПІДПИСАНІ в момент КАПІТУЛЯЦІЇ, ні після неї. ТРАГЕДІЯ та ЗРАДА бо видно те що Україна ( влада) вже за крок до того, щоб злочинно згубити СУВЕРІНІТЕТ та ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ держави.
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24.12.2024 12:15 Ответить
Знову ціла купа пустослівства й мрій.
А реальність буде на багато гіршою та болісною - окупація Півдня, Сходу, Північного Сходу, концентрація військ рф на Півночі біля Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської областей. птн-птх спробує до переговорів ще десь Північ урвати. Якось бульбаш проговорився в одному з інтервью, що його цікавить Житомирщина, мовляв там багато корисних копалин.
Бо знає, що тепер Володимир Олексанрович втратив маневр і повністю в руках Дональда (Доши) Трампа.
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24.12.2024 12:18 Ответить
Як говорили ще в 2022, що з хрипатим кращебвтіком ми тільки програємо, так воно в кінці 2024 і виходить. Самий передбачуваний горе-політик.
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24.12.2024 14:37 Ответить
Україна буде програвати, відступати, втрачати свої території і суверенітет, поки ворожа рашистська агентура, яка видає себе за патріотів, не буде усунута від політики, від влади та доступу до неї, позбавлена можливості переобрання на фіктивних, організованих нею виборах.
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25.12.2024 12:46 Ответить
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