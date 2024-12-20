Трамп пообіцяв ЄС продовжити постачання зброї Україні після інавгурації, - FT
Команда Дональда Трампа заявила європейським чиновникам, що новий президент США вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
За словами трьох джерел, поінформованих про переговори із західними чиновниками, Трамп має намір продовжити постачання американської військової зброї Києву після своєї інавгурації.
Видання пише, що такий крок також допоможе союзникам США, які останнім часом глибоко стурбовані тим, що їм доведеться допомагати Україні без підтримки Вашингтона.
За даними журналістів, на початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України.
Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але, водночас, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".
Нагадаємо, у команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що необмежена допомога Україні не може бути стратегією.
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Нам зброю не дасть-бо нам нічого не обіцяв
Європі також зброю не дасть-бо вже минуло 24 години-війна скінчилась
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Де Ви тут побачили "гарантії"?
США та UK не порушили меморандум. Вони дотримуються зобов'язань не використовувати силу проти України. А третій підписант порушив все, і у меморандумі немає жодного механізму, що буде з таким порушником у такому випадку.
Іншими словами: папір з набором декларативних тверджень; нуль пунктів про відповідальність.
1. США обязуются уважать независимость, суверенитет и границы Украины.
2. США обязуются удерживаться от угрозы силы или ее применения против территориальной целостности или независимости Украины.
Теперь попробуйте найти, какое именно из этих обязательств США не выполнили.
"Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги."
"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"
Ознаки:
Байден від імені США
Економічний тиск з умовою, та порушенням суверенітету назначати генпрокурора
Переваги отримані - закриття справ
Не зрозуміло тільки з останньою ознакою, переваги отримали США чи Байден особисто.
Цілком логічно - треба дивитися куди і скільки витрачено грошей, і давати туди де ефективність найвища.
Але добре хоч так
Якби Байден підписав лендліз в січні 2022, та почав надавати - то нічого би не було.
Якби підписав 1.7млрд в 2022, котрі згоріли, та не зменшив поставки на 8.3млрд в 2022-2023 роках - то "реальність на землі" була би іншою.
9-10 млрд з 25.5млрд в 2022-2023 роках - це значна сума недопоставки.
І не треба було би гадати, що Трамп хоче сказати
Хоча "клоуни" зараз на зміні, коментують "фіцо та 500млн", та інші теми.