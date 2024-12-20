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Новини Допомога Україні
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Трамп пообіцяв ЄС продовжити постачання зброї Україні після інавгурації, - FT

Трамп продовжить військову допомогу Україні

Команда Дональда Трампа заявила європейським чиновникам, що новий президент США вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За словами трьох джерел, поінформованих про переговори із західними чиновниками, Трамп має намір продовжити постачання американської військової зброї Києву після своєї інавгурації.

Видання пише, що такий крок також допоможе союзникам США, які останнім часом глибоко стурбовані тим, що їм доведеться допомагати Україні без підтримки Вашингтона.

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За даними журналістів, на початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України.

Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але, водночас, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Читайте також: Лідери ЄС на саміті надішлють Трампу "чіткий сигнал" щодо України, - Reuters 

Нагадаємо, у команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що необмежена допомога Україні не може бути стратегією.

Автор: 

США (22799) допомога і підтримка (1161) Трамп Дональд (5619) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+9
Трамп мутний, хрін знати що від нього чекати. Але треба надіятись на краще бо ***** вже геть ********.
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20.12.2024 20:16
+8
Невже щось дійшло йому про одвічну ворожість росіян не тільки до України, а й до Європи і навіть до США? Повірити не можу!
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20.12.2024 20:11
+6
5 % Орбан не витримає , переїде в Ростов .
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20.12.2024 20:17
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Невже щось дійшло йому про одвічну ворожість росіян не тільки до України, а й до Європи і навіть до США? Повірити не можу!
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20.12.2024 20:11 Відповісти
Сліпий казав побачим
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20.12.2024 21:20 Відповісти
Що було - бачили, а що буде - побачим ("курчат восені лічать").
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20.12.2024 22:46 Відповісти
Трампон може тільки *******.
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20.12.2024 22:16 Відповісти
теж любить "двіжухи"
Нам зброю не дасть-бо нам нічого не обіцяв
Європі також зброю не дасть-бо вже минуло 24 години-війна скінчилась
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20.12.2024 20:11 Відповісти
37 джавелінів, але щоб лежали у Львові.
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20.12.2024 20:17 Відповісти
і ключі від квартири де джавеліни лежать будуть знову у дєрьмака.
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20.12.2024 20:40 Відповісти
Зброю дасть-дві лопати та два автомати, але вглиб росії бити ними заборонить.
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20.12.2024 20:13 Відповісти
И то с условием что мы сядем за стол переговоров. Так сказать, вместо миротворцев и НАТО
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20.12.2024 20:39 Відповісти
Трамп мутний, хрін знати що від нього чекати. Але треба надіятись на краще бо ***** вже геть ********.
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20.12.2024 20:16 Відповісти
5 % Орбан не витримає , переїде в Ростов .
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20.12.2024 20:17 Відповісти
"Сказал "дам", - значіт, дам!
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
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20.12.2024 20:17 Відповісти
"Трамбон" даватиме стільки і такої зброї , щоб Україна могла перемогти 3,14дерацію , не могла прогнати рашиста з окупованої української землі і не могла знищувати війскову інфраструктуру в глибині 3,14дерації....24 години від "трампліна" на закінчення війни,такий самий американський квартальний жарт".як і "зелене соло на піаніно, для українського народу...А ось Вам...
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20.12.2024 20:20 Відповісти
Трампу після інавгурації треба починати і закінчувати день повторюванням тексту Будапештського меморандуму, де чітко написано, що штати гарантують Україні сувіренітет і териториальну цілісність разом з Великою Британією і рашкою. От хай і веде перемовини з гарантами, а Україну не втягує в ці ганебні перемовини з терористом пуйлом.
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20.12.2024 20:23 Відповісти
У Будапештському меморандумі не прописані ніякі "гарантії" від зазначених Вами країн.
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20.12.2024 21:39 Відповісти
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
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21.12.2024 00:04 Відповісти
So what?

Де Ви тут побачили "гарантії"?

США та UK не порушили меморандум. Вони дотримуються зобов'язань не використовувати силу проти України. А третій підписант порушив все, і у меморандумі немає жодного механізму, що буде з таким порушником у такому випадку.

Іншими словами: папір з набором декларативних тверджень; нуль пунктів про відповідальність.
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21.12.2024 00:16 Відповісти
Скопипастить вы смогли, теперь попробуйте прочитать, что там написано. Если читать еще не научились, я помогу:
1. США обязуются уважать независимость, суверенитет и границы Украины.
2. США обязуются удерживаться от угрозы силы или ее применения против территориальной целостности или независимости Украины.

Теперь попробуйте найти, какое именно из этих обязательств США не выполнили.
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21.12.2024 01:10 Відповісти
Я тоже Вам помогу понимать то, что читаете: Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США.
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21.12.2024 17:46 Відповісти
З меморандуму про нерозповсюдження ядерної зброї

"Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги."

"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"

Ознаки:
Байден від імені США
Економічний тиск з умовою, та порушенням суверенітету назначати генпрокурора
Переваги отримані - закриття справ

Не зрозуміло тільки з останньою ознакою, переваги отримали США чи Байден особисто.
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21.12.2024 12:25 Відповісти
А США територіальну цілісність не порушували
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21.12.2024 00:56 Відповісти
Вимагає 5% від тих хто навіть 2% не може витратити. Це третина річного бюджету Німеччини.
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20.12.2024 20:24 Відповісти
Ну значить доведеться платити третину. Раніше треба було думати, а не дивитися як Меркель з ****** польку на трубі танцюють.
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20.12.2024 20:27 Відповісти
Blank check не означає необмежена допомога. Скоріше - безконтрольна допомога.
Цілком логічно - треба дивитися куди і скільки витрачено грошей, і давати туди де ефективність найвища.
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20.12.2024 20:25 Відповісти
Чи скільки наркоти треба вжити, щоб уразуміти що сказав трамп?
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20.12.2024 20:28 Відповісти
А может вы новость полностью вначале прочитаете там явно сказано только после прекращения огня
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20.12.2024 20:30 Відповісти
There has to be a carrot for Ukraine too, not just stick, to push it to a deal. Supplying weapons after the ceasefire, for some kind of compensation, even if hypothetical, could be one.
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20.12.2024 20:35 Відповісти
Нехай в ДУПУ собі запхне свої 5%!
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20.12.2024 20:41 Відповісти
Тебе не питали.
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20.12.2024 21:09 Відповісти
Мені якось пох.
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20.12.2024 22:15 Відповісти
Походу ***** його гонців послав *****
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20.12.2024 20:46 Відповісти
Після пресухи ***** можна і ЯЗ повертати нам. Там шиза прогресує.
Але добре хоч так
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20.12.2024 20:55 Відповісти
шото пошло не так
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20.12.2024 21:08 Відповісти
"бабушка" неДоЄхала
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20.12.2024 21:10 Відповісти
Що, знову зрада? Да що ж вам тут треба, що б Трамп сам прийшов з автоматом і виграв війну?
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20.12.2024 21:10 Відповісти
Трамп - такий же популіст, як і Зєльц. Так что будемо дивитися.
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20.12.2024 21:18 Відповісти
Так після інавнурації чи після миру? Дуже здивуюсь якщо трамп залишись поставки хоча б на теперешньому рівні. Опять дасть якись джавеліни з хабороною використовувати в ато, і все.
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20.12.2024 21:33 Відповісти
Почав говорити вроді добре а потім Ілон закурив і Рудий загубив ідею. 2 проценти виросли у 5, дадуть 5 Рудий буде вимагати 7. Аби ні.....я не робити.
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20.12.2024 22:12 Відповісти
він змінює свою думку кожен день. То його інаугурації ще дожити треба
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20.12.2024 22:22 Відповісти
Хай би дав те що Байден не додав.
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20.12.2024 22:56 Відповісти
Байден вже тиждень нічого не дає

Якби Байден підписав лендліз в січні 2022, та почав надавати - то нічого би не було.
Якби підписав 1.7млрд в 2022, котрі згоріли, та не зменшив поставки на 8.3млрд в 2022-2023 роках - то "реальність на землі" була би іншою.
9-10 млрд з 25.5млрд в 2022-2023 роках - це значна сума недопоставки.

І не треба було би гадати, що Трамп хоче сказати
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21.12.2024 00:20 Відповісти
Дивно, що "клоунів" котрі коментують кожне висловлювання Трампа - чомусь тут нічого не коментують

Хоча "клоуни" зараз на зміні, коментують "фіцо та 500млн", та інші теми.
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21.12.2024 12:10 Відповісти
 
 