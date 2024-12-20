Трамп пообіцяв ЄС продовжити постачання зброї Україні після інавгурації, - FT

Команда Дональда Трампа заявила європейським чиновникам, що новий президент США вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За словами трьох джерел, поінформованих про переговори із західними чиновниками, Трамп має намір продовжити постачання американської військової зброї Києву після своєї інавгурації.

Видання пише, що такий крок також допоможе союзникам США, які останнім часом глибоко стурбовані тим, що їм доведеться допомагати Україні без підтримки Вашингтона.

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За даними журналістів, на початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України.

Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але, водночас, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

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Нагадаємо, у команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що необмежена допомога Україні не може бути стратегією.