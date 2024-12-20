Трамп та Путін можуть зустрітися наступного року, - WP

Обраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч вже у 2025 році.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

В матеріалі зазначається, що Трамп жадає мирної угоди з Україною, яка "зробить його схожим на глобального миротворця", а Путін - "хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, сподівається спокусити Трампа, щоб створити новий світовий порядок без правил і прав людини".

Журналісти пишуть, що Путін прагне до великої угоди щодо європейської безпеки, яка віддасть Україну на Кремлю, послабить НАТО та закріпить місце Росії як глобальної держави.

Російське джерело, близьке до високопоставлених дипломатів РФ, сказало, що в Кремлі не налаштовані на компроміс, оскільки сили РФ просуваються на сході України, і ніхто не прогнозує економічного колапсу.

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"Росія готова вести переговори, але переговори з позиції сили, а не слабкості", - сказав співрозмовник.

Видання припускає, що зустріч Трампа та Путіна буде спробою розділити світ на сфери впливу. Росія сподівається отримати контроль над Україною, Грузією та іншими колишніми радянськими сусідами, які не входять до НАТО, проте це поставить під загрозу безпеку Європи.

"Я сподіваюся, що Трамп не потрапить у цю пастку, тому що європейці будуть проти цього, і я думаю, що українці також будуть", - сказав колишній високопоставлений дипломат США та експерт з Росії, який говорив на умовах анонімності.

Напередодні диктатор Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом у "будь-який час".

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Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною, цього не було.

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