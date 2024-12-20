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Трамп та Путін можуть зустрітися наступного року, - WP

Трамп та Путін можуть зустрітися у 2025 році

Обраний президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч вже у 2025 році.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

В матеріалі зазначається, що Трамп жадає мирної угоди з Україною, яка "зробить його схожим на глобального миротворця", а Путін - "хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, сподівається спокусити Трампа, щоб створити новий світовий порядок без правил і прав людини".

Журналісти пишуть, що Путін прагне до великої угоди щодо європейської безпеки, яка віддасть Україну на Кремлю, послабить НАТО та закріпить місце Росії як глобальної держави.

Російське джерело, близьке до високопоставлених дипломатів РФ, сказало, що в Кремлі не налаштовані на компроміс, оскільки сили РФ просуваються на сході України, і ніхто не прогнозує економічного колапсу.

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"Росія готова вести переговори, але переговори з позиції сили, а не слабкості", - сказав співрозмовник.

Видання припускає, що зустріч Трампа та Путіна буде спробою розділити світ на сфери впливу. Росія сподівається отримати контроль над Україною, Грузією та іншими колишніми радянськими сусідами, які не входять до НАТО, проте це поставить під загрозу безпеку Європи.

"Я сподіваюся, що Трамп не потрапить у цю пастку, тому що європейці будуть проти цього, і я думаю, що українці також будуть", - сказав колишній високопоставлений дипломат США та експерт з Росії, який говорив на умовах анонімності. 

Напередодні диктатор Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом у "будь-який час".

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Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною, цього не було.

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Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146) США (22799) Трамп Дональд (5619) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+7
Психотип Трампа розписаний у КДБшників від А до Я, тому ***** легко викрутить його під час очной ставкі у потрібному йому напрямку. Трамп буде думати, що це він так хоче, і діє у власних інтересах, а насправді все буде навпаки. З бойовою психологією у русні повний порядок, аналоговнєт.
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20.12.2024 11:58
+4
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20.12.2024 11:51
+4
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20.12.2024 12:30
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Зустрінуться колись...
Обидва привезуть на зустріч чемоданчики, судові вироки, свої вуха...
та будуть мірятися
де коли відбудеться зустріч - питання?
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20.12.2024 12:24 Відповісти
Всі "політики" після 65 років мають писати мемуари, бавити внуків і час від часу надавати консультації в разі потреби. Все. Геть маразматиків з світової сцени!!! Старі мудаки приймають рішення за які не понесуть ніякої відповідальності тільки тому що швидко повиздихають, а от вигрібати доведеться дітям, внука, правнукам...
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20.12.2024 12:39 Відповісти
Все це можливо тому ,шо українці вибрали потвору зеленського ,керувати Україною ! Не розумію ,чому нема нікого ,хто може примусити 🤡 ,відмовитися від повноважень ...невже люди ,чиновники ,політики не бачать цього жаху , невже згодні з цією політичною катастрофою ?...
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20.12.2024 12:14 Відповісти
трамп поїду на росію? бо десь в нормальному світі птн мають арештувати
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20.12.2024 12:19 Відповісти
Путлер не против америки если она не будет помогать народам свергать прорасейских диктаторов и мешать ему захватывать бывшие колонии.Трамп именно такой-хвалит диктаторов и не осуждает агрессию.Но он не диктатор которого все американцы поддерживают.Демократы и часть республиканцев против агрессии рахи.
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20.12.2024 12:22 Відповісти
На одному з виступів він сказав: оберіть мене, і вам більше ніколи не треба буде ходити на вибори.
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20.12.2024 12:26 Відповісти
Напевно скучили одне за одним,будуть обнімашки,можливо цьомки бомки.Руда скотиняка буде нахвалювати пуйла,та критикувати Україну за незгоду покоритись!!!
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20.12.2024 12:49 Відповісти
О чем можно говорить с паталогическим психопатом, который пуляет по тонне взрывчатки мирным людям на голову под утро? и это в в Центре Европы? таких нужно убивать как бешеных собак. он трампа может покусать и трамп станет бешеным.
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20.12.2024 12:50 Відповісти
"... Зустріч відбулась мовчки у прохолодній атмосфері..."(в холодильнику)
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20.12.2024 13:04 Відповісти
Раздєляй і властвуй. Я так розумію Китай руками росії (і корисного ідіота Трампа) буде намагатися розділити демократичний світ - США і Европу. Чи купиться на це Трапм...
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20.12.2024 15:04 Відповісти
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