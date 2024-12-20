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Орбан не хоче продовжувати санкції проти РФ до інавгурації Трампа, - Bloomberg

Орбан не хоче продовжувати санкції проти РФ до інавгурації Трампа

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перші ніж вирішувати, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Наразі ЄС запровадив 15 пакетів санкцій проти РФ, які необхідно продовжувати кожні пів року. Наступного разу санкції мають продовжити до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

Також читайте: Орбан звертався до мене із пропозицією про перемир’я на день-два, я обіцяв подумати, але Україна відмовилася, - Путін

"Досі це було звичайним рішенням, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів, що може дозволити Орбану накласти на нього вето. Наприкінці одноденного саміту ЄС у четвер Орбан здивував своїх колег, сказавши, що він не готовий рухатися далі з продовженням", - пише Bloomberg.

У ЄС стурбовані тим, що Орбан може вступити в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність блоку щодо фінансової та військової підтримки України.

Євросоюз неодноразово стикався з перешкодами з боку Орбана, який заблокував низку кроків, спрямованих на подальше покарання Росії або допомогу Україні. Він є близьким союзником Трампа. Раніше цього місяця він їздив до Флориди, щоб зустрітися з ним особисто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан заявив, що РФ та Україна відмовились від обміну 700 військовополонених

Автор: 

Угорщина (2276) санкції (11824) Євросоюз (13401) Трамп Дональд (5619) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+13
Перекройте наконец етой твари нефтепровод. А то тварь думает что на него управы не найдется и ***** с Трампом за него все порешают
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20.12.2024 09:30
+9
Це Орбан віддячує Україні за продовження транзиту нафти з кацапії українською трубою!
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20.12.2024 09:28
+8
чОрбан і після інавгурації буде за *уйла топити
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20.12.2024 09:17
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20.12.2024 09:16 Відповісти
чОрбан і після інавгурації буде за *уйла топити
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20.12.2024 09:17 Відповісти
При Трампу Орбан озвіріє і зо всієі дурі накинеться на путлєра😊
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20.12.2024 09:19 Відповісти
https://www.facebook.com/PutinisKaput/videos/%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5/1308033617006780/ Орбана "опустили" в Европарламенте...
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20.12.2024 09:23 Відповісти
Здохни Вітьок.
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20.12.2024 09:26 Відповісти
це уйобіщне ніколи не допомагало Україні (окрім прийому біженців, хоча з них зарах 3 шкури зараз деруть за перебування) .

так ще й уйобік досі не бачить проблеми, що росіяни вбили сотні тисяч українців, мільйони зробили біженцями і нищать до руїн мирні міста.

уйобік хоче, щоб було як раніше: торгівля, газ і нафта з росією . Якась там Україна зі своїми проблемами, нормально поторгувати з руськими заважають
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20.12.2024 09:26 Відповісти
Це Орбан віддячує Україні за продовження транзиту нафти з кацапії українською трубою!
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20.12.2024 09:28 Відповісти
Перекройте наконец етой твари нефтепровод. А то тварь думает что на него управы не найдется и ***** с Трампом за него все порешают
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20.12.2024 09:30 Відповісти
Орбан чекає другого пришествія трампа. Якийсь адвентіст, чи шо?
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20.12.2024 10:23 Відповісти
Чи не забагато в стрічках орбана?
Йшов би на три весели букви але не сад.
Ця купа рідкого лайна вже мухами вкрита💩💩💩
Несіть сциярто.
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20.12.2024 09:35 Відповісти
Давно потрібно це лайно вичистити з Євросоюзу
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20.12.2024 09:52 Відповісти
Тут "патика на два кінці".
Орбан - одне; а друге - ерзац-дипломатія ЕрЗе, яка не може добитися корисного для України.
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20.12.2024 09:59 Відповісти
Треба щоб у ЄС, питання стояло Так - А кого єпе, що хоче, або не хоче губашльоп вітя орбан,!,), вітя дуже любить каву, доречи і ту - на шару,)
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20.12.2024 10:08 Відповісти
Народ цілодобово годують Орбаном, щоб прикрити факт що Європа насправді, крім балаканини, практично нічим не допомагає.
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20.12.2024 10:14 Відповісти
Паляться х.йловські агенти аж димить.
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20.12.2024 10:23 Відповісти
ОРБАН- є і в НАТО І В ЄС, як і обраний американським "трампліном" рашистський агент і холуй куйла .основне завдання котрого .заблокувати ту,чи іншу допомогу Україні,або ті чи інші санкції проти куйла...
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20.12.2024 10:43 Відповісти
жабу треба варити повільно, так повільно, як ніколи раніше
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20.12.2024 10:57 Відповісти
Доводилося чути, що в період ІІ СВ угорські окупанти були найжорстокішими. Навіть більше, ніж німці. Зокрема, на їхньому рахунку Корюківська трагедія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F . Я намагався знайти інформацію щодо виплати угорцями репарацій за результатами війни. Нічого не знайшов. Очевидно, як і у випадку з НДР (ГДР), Сталін відмовився від репарацій з соціалістичної Угорщини. На мій погляд, слід Україні підняти питання про компенсації з боку Угорщини за скоєні на території України злочини. Починаючи з окупації Карпатської України (Закарпаття) у 1939 році. Воєнні злочини терміну давності не мають.
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20.12.2024 12:17 Відповісти
А ти хочеш диктатуру, чучєло лішнєхромосомноє? При диктатурі не треба підкорятися правилам? Хіба "цінностей" там нема, оце мабуть для тебе гооловне!
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20.12.2024 14:16 Відповісти
Вот на минуту представить момент, когда путинская россия рухнет - в эту секунду охота будет посмотреть на выражение лиц Лукашенко, Орбана, Фицо и кто там ещё "иже с ними" . . .
Прикольно будет смотреть, как они пытаются на ходу переобуться.
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20.12.2024 12:23 Відповісти
Орбан явно грає в свої ігри. Санкції - це не про забаганки, а про справедливість і тиск на агресора.
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20.12.2024 13:48 Відповісти
 
 