Орбан не хоче продовжувати санкції проти РФ до інавгурації Трампа, - Bloomberg

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перші ніж вирішувати, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Наразі ЄС запровадив 15 пакетів санкцій проти РФ, які необхідно продовжувати кожні пів року. Наступного разу санкції мають продовжити до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.

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"Досі це було звичайним рішенням, але продовження вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів, що може дозволити Орбану накласти на нього вето. Наприкінці одноденного саміту ЄС у четвер Орбан здивував своїх колег, сказавши, що він не готовий рухатися далі з продовженням", - пише Bloomberg.

У ЄС стурбовані тим, що Орбан може вступити в партнерство з Трампом, щоб зруйнувати єдність блоку щодо фінансової та військової підтримки України.

Євросоюз неодноразово стикався з перешкодами з боку Орбана, який заблокував низку кроків, спрямованих на подальше покарання Росії або допомогу Україні. Він є близьким союзником Трампа. Раніше цього місяця він їздив до Флориди, щоб зустрітися з ним особисто.

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