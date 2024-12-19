Орбан звертався до мене із пропозицією про перемир’я на день-два, я обіцяв подумати, але Україна відмовилася, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував йому встановити "різдвяне перемир′я" на день-два і провести обмін полоненими, на що він обіцяв подумати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Путін заявив під час так званої прямої лінії.

"Що стосується короткострокових перемир'їв. Ось із цією пропозицією звернувся до мене прем'єр-міністр Угорщини пан Орбан. Він мені так і сказав... Ну чого це вам варто на день, на два. Це ж різдвяне перемир'я. Ну нічого противник за ці 2-3 дні зробити не зможе", - заявив диктатор.

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За його словами, він відповів, що "у принципі треба подумати", але Орбан має запитати про це в української сторони. Також він заявив, що Росія раніше начебто вже погоджувалася щонайменше тричі на такі "заходи".

Крім того, зазначив Путін, після того як Орбан запитав українську сторону, вона відмовилася від такої пропозиції.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів та компромісів, адже "політика і є мистецтво компромісу", проте Україна нібито відмовилася.

Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".