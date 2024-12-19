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Новини
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Орбан звертався до мене із пропозицією про перемир’я на день-два, я обіцяв подумати, але Україна відмовилася, - Путін

Путін про перемир’я Орбана

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував йому встановити "різдвяне перемир′я" на день-два і провести обмін полоненими, на що він обіцяв подумати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Путін заявив під час так званої прямої лінії.

"Що стосується короткострокових перемир'їв. Ось із цією пропозицією звернувся до мене прем'єр-міністр Угорщини пан Орбан. Він мені так і сказав... Ну чого це вам варто на день, на два. Це ж різдвяне перемир'я. Ну нічого противник за ці 2-3 дні зробити не зможе", - заявив диктатор.

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За його словами, він відповів, що "у принципі треба подумати", але Орбан має запитати про це в української сторони. Також він заявив, що Росія раніше начебто вже погоджувалася щонайменше тричі на такі "заходи".

Крім того, зазначив Путін, після того як Орбан запитав українську сторону, вона відмовилася від такої пропозиції.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів та компромісів, адже "політика і є мистецтво компромісу", проте Україна нібито відмовилася.

Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

Автор: 

путін володимир (23811) перемир’я (938) Віктор Орбан (555) переговори з Росією (1080)


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Топ коментарі
+7
Знаємо ми ті кацапські "перемир'я", під час який кацапи оточують наші позиції, бо ж нашим забороняють стріляти. Проходили у 2014му під час числених перемир'їв.
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19.12.2024 17:25
+6
Угощина воює з росією і просить пєрємірія?
Ні?
То якого буя орбан пєрємірія іспрашіваєт?
Та ясно, якого.
Щоб нас агресорами виставити.
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19.12.2024 17:25
+5
Нахіба тут ця маячня?)
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19.12.2024 17:23
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Нахіба тут ця маячня?)
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19.12.2024 17:23 Відповісти
Сьодні шо: день *****?
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19.12.2024 17:23 Відповісти
ну, да, сьогодні в нього щорічний "звіт" перед своїм лохторатом касапів.
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19.12.2024 17:30 Відповісти
Шо думати - виводь віиська - Чінгізхан свіжевилуплении
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19.12.2024 17:24 Відповісти
досить піарити вже тих марнотварців... хто взагалі надавав йорбану такі повноваження? він діє, як приватна особа? - то най собі смокче. нащо такий розголос?...
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19.12.2024 17:25 Відповісти
Знаємо ми ті кацапські "перемир'я", під час який кацапи оточують наші позиції, бо ж нашим забороняють стріляти. Проходили у 2014му під час числених перемир'їв.
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19.12.2024 17:25 Відповісти
Пам'ятаємо так зване припинення вогню у Волновасі, коли мирних жителів які не встигли евакуюватися почали готувати до евакуації і кацапи вдарили по ним.
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19.12.2024 17:27 Відповісти
Угощина воює з росією і просить пєрємірія?
Ні?
То якого буя орбан пєрємірія іспрашіваєт?
Та ясно, якого.
Щоб нас агресорами виставити.
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19.12.2024 17:25 Відповісти
Він не про пєрємір'я іспрашіваєт, він гроші заробляє
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19.12.2024 17:51 Відповісти
Я ще вчора писав, що це чітко розіграна партія проти України та Зеленського особисто. Трамп ,Орбан та ***** спільного намагаються виставити саме Україну недоговороздібною серед світових лідерів.
Щоб покращити умови для примусу саме України.
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19.12.2024 18:44 Відповісти
Давай наливай.... поговорим.. и вспомним за всё.. что и біло.. Орешник.. А у нас булава.. шахед.. А у нас Паляниця..

Так что же ті стих.. давай наливай.. поговорим.
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19.12.2024 17:28 Відповісти
***** - садист! А ще - чекіст! Як можна взагалі такій істоті надавати слово!? Треба припинити його цитувати, бо с кожним днем це стає ще більшею маячнею божевільного, ніж було ще півроку тому.
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19.12.2024 17:29 Відповісти
на 1-2 дня!?
Нєєєє
За 3 дні до Києва хотіли дійти - тому і не погоджувалися...
Орбан! Давай на 3 дні відраз у!
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19.12.2024 17:37 Відповісти
Навіщо ви тут Ху.ла висловлювання друкує, це падло не заслуговує щоб про нього, або його брехню тут друкували. Він відкриває рот тільки для брехні, або про своєї долі у відкатах
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19.12.2024 17:48 Відповісти
це старий баян розігрують, щоб дескридитувати Україну
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19.12.2024 17:50 Відповісти
Интересно, какое Рождество и по какому календарю ***** имеет ввиду? Или ***** так хочет два дня перемирия что аж само запуталось в своей паутине. Хочешь перемирия так на два дня прекрати свои мясные штурмы. Дай своему мясу возможность последнее Рождество отметить
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19.12.2024 17:50 Відповісти
То же самое про обмен пленных. Боевые действия на дамбасе аж никак не мешают обмену пленных которое вообще с другой стороны страны происходит. Только ***** же не ето нужно, да?
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19.12.2024 17:53 Відповісти
Це не можливо, бо вже стоїть вибір чім годувати ху...ловську худобу, легше зменшити поголов'я
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19.12.2024 17:55 Відповісти
пошли эти два ****** вслед за русским кораблём а перемирие своё могут засунуть себе в сраку!
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19.12.2024 18:29 Відповісти
Це ж треба так «опустити» «шістку» Трампа?!
На день-два?!
За что?!
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19.12.2024 18:38 Відповісти
Їбануте старе лахміття
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19.12.2024 23:22 Відповісти
 
 