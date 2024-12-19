Путін шкодує, що не розпочав раніше повномасштабного вторгнення Україну і не підготувався краще

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що шкодує про те, що не почав повномасштабного вторгнення в Україну раніше і це відбулося доволі спонтанно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Путіна під час так званих "Підсумків року".

У Путіна запитали, чи змінив би він своє "рішення лютого 2022 року", тобто йдеться про початок так званої "спеціальної військової операції".

На це Путін відповів, що "СВО" треба було починати раніше.

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"Таке рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року, його потрібно було б ухвалювати раніше, це перше. Друге - треба було почати готуватися, зокрема до "СВО". У тому числі кримські події були спонтанні. Події 2022 року ми теж почали без підготовки до них. Але чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці і терпіти", - заявив диктатор.

Початок повномасштабного вторгнення в Україну він пояснив тим, що українська влада відмовилася від виконання Мінських угод і Росію "змусили".

"Змусили нас до цих дій. Якби знати, що станеться заздалегідь, то треба було б звичайно проводити системну таку серйозну підготовку", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше кремлівський диктатор заявляв, що РФ готова до переговорів та компромісів, але Україна відмовляється.