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Новини Війна
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Путін шкодує, що не розпочав раніше повномасштабного вторгнення Україну і не підготувався краще

Путін про початок СВО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що шкодує про те, що не почав повномасштабного вторгнення в Україну раніше і це відбулося доволі спонтанно.  

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Путіна під час так званих "Підсумків року".

У Путіна запитали, чи змінив би він своє "рішення лютого 2022 року", тобто йдеться про початок так званої "спеціальної військової операції".

На це Путін відповів, що "СВО" треба було починати раніше.

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"Таке рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року, його потрібно було б ухвалювати раніше, це перше. Друге - треба було почати готуватися, зокрема до "СВО". У тому числі кримські події були спонтанні. Події 2022 року ми теж почали без підготовки до них. Але чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці і терпіти", - заявив диктатор.

Початок повномасштабного вторгнення в Україну він пояснив тим, що українська влада відмовилася від виконання Мінських угод і Росію "змусили". 

"Змусили нас до цих дій. Якби знати, що станеться заздалегідь, то треба було б звичайно проводити системну таку серйозну підготовку", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше кремлівський диктатор заявляв, що РФ готова до переговорів та компромісів, але Україна відмовляється.

Автор: 

путін володимир (23811) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+42
Дякую П'ятому президенту України, зусиллями якого світова спільнота зупинила Орду у вересні 2014 року Мінською угодою. Це сталось саме тоді, коли майбутній шостий а зараз ще і прострочений президент та його квартал розважали касабов на Московії і коли він уклонившись чотирижди від призиву до ЗСУ, принижував та срав на українців та Україну в угоду московитам.
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19.12.2024 16:27
+23
Ще раз доводить, наскільки був правий Порох, коли через Нормандський формат зумів підписати мінські протоколи, якими зумів загальмувати наступ ***** принаймі на Донбасі. А тоді, справді, як такого ЗСУ не було (принаймі, не було для опору касапській армії), як це засвідчили поразки України під Іловайськом і Дебальцево.
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19.12.2024 16:35
+16
Терпіла **...ий
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19.12.2024 16:22
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Терпіла **...ий
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19.12.2024 16:22 Відповісти
Надуулііі, обмануліііі!!!
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19.12.2024 16:43 Відповісти
Ваділі за нос!!!
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19.12.2024 17:31 Відповісти
Кінуулііі!
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19.12.2024 18:22 Відповісти
Ще й шкодун)
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19.12.2024 16:23 Відповісти
Ну - так - ше в яслях в слюнявчику бігав а вже думав як захопити Украіну
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19.12.2024 16:23 Відповісти
х* йло "Сцарь убожества " ти теж здохнеш, і не дочекаєшся ,свого триумфу !!!
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19.12.2024 16:24 Відповісти
Не міг дивитись без задрості на наш новий смарагдовий асфальт
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19.12.2024 16:24 Відповісти
Заморозка війни йому ще дасть шанс ще краще підготуватися
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19.12.2024 16:26 Відповісти
Дякую П'ятому президенту України, зусиллями якого світова спільнота зупинила Орду у вересні 2014 року Мінською угодою. Це сталось саме тоді, коли майбутній шостий а зараз ще і прострочений президент та його квартал розважали касабов на Московії і коли він уклонившись чотирижди від призиву до ЗСУ, принижував та срав на українців та Україну в угоду московитам.
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19.12.2024 16:27 Відповісти
+!
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19.12.2024 16:38 Відповісти
Шо, вчора народився а седні вже пердолить від П'ятого?
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19.12.2024 16:49 Відповісти
То це вже перемогою називається?! Нічого вам Зєля зараз аналог Мінського состряпає, хай Трамп прийде тільки!
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19.12.2024 17:21 Відповісти
💯!
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19.12.2024 17:32 Відповісти
Членоподібний.Не пєл давно і спєл, гавно.
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19.12.2024 16:33 Відповісти
І ***** і так було 7 з гаком років щоб без проблем підготуватись до повномасштабки. Смішні санкції плюс смішна допомога Україні у вигляді декількох жавелінів зробили свою справу.
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19.12.2024 16:34 Відповісти
Чому ніхто не запитає про сн,оман,козиря,буратіно?
Адже готувався конкретно,малою кров'ю.
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19.12.2024 16:34 Відповісти
Він просто кацап під VPNом.
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19.12.2024 16:43 Відповісти
Подоляцьким закон не писаний.
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19.12.2024 16:46 Відповісти
А чому такі питання вас не цікавлять?
Не на часі,а чи какая разница?
Будете мати відповідь, багато що зрозумієте.
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19.12.2024 16:44 Відповісти
А чому вони мене мають цікавити? Вуному наріду ж було видніше в 2019-му. Нехай їх це хвилює, а не мене. Я за нього не голосував.
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19.12.2024 17:05 Відповісти
В тім то справа,що пофуїстів забагато стало,чим і скористались касапи на чолі з пуйлом.
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19.12.2024 17:18 Відповісти
Ще раз доводить, наскільки був правий Порох, коли через Нормандський формат зумів підписати мінські протоколи, якими зумів загальмувати наступ ***** принаймі на Донбасі. А тоді, справді, як такого ЗСУ не було (принаймі, не було для опору касапській армії), як це засвідчили поразки України під Іловайськом і Дебальцево.
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19.12.2024 16:35 Відповісти
Коли вуйко вергає вилами гній зі стайні він не думає чиє лайно більше смердить - коров"яче чи свиняче.Він думає чи старчить йому гною на поле і кормів для худоби.Це порада - не міряйтесь...думайте про майбутнє...
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19.12.2024 17:09 Відповісти
Сектанти не можуть думати про майбутнє.
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19.12.2024 18:11 Відповісти
"Он й@бнутий,владімір путін, чтоб ви понімалі". Б. Нємцов.
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19.12.2024 16:35 Відповісти
Тобто, я правильно розумію, що "неперевершений майстер многоходовок" на усю свою нікчемну недокраїну визнав себе клінічним імбецилом, не здатним приймати виважені державні рішення? Знову його "обманулі", "надулі" і "кінулі" кляті англосакси?..😆😅🤣🤣
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19.12.2024 16:37 Відповісти
Саме так!
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19.12.2024 16:45 Відповісти
Це народ надули, в 19-му,популізмами,анонсами.
Наслідки пожинаємо тепер.
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19.12.2024 16:51 Відповісти
пуцін, іди НАКУЙ!!
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19.12.2024 16:38 Відповісти
Порох отпітушив путю мінським дилдо.
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19.12.2024 16:38 Відповісти
А зе хотів його посадити.
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19.12.2024 16:52 Відповісти
Підготовка до Крим-2014 велася під прикриттям Сочінської Алєньпіади. Трилиони рублів списувалися на той регіон, а хто ж міг бачити: це справді на стадіони та гірськолижні траси, чи на фінансування заходів з майбутнього вторгнення до Криму? Підготовка до СВО - це Сирійська кампанія, коли тренувалися дамбити міста (Алеппо) та запускати рак е ти із акваторії Каспійського моря, з кораблів та літаків.
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19.12.2024 16:39 Відповісти
Хорошого чоловіка ху...лом не назвуть. А він повністю це погоняло заслужив ще в в подворотнях Ленінграду
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19.12.2024 16:40 Відповісти
це у плюгавого ***** вже старечий маразм, з ускладненнями - "стояти на місці і терпіти" - і замість того, щоб просто скористатися своїм чемоданом, воно розпочало війну, обісралося, і, зрештою, згодом, само розвалить Московію, високою для усих ціною..
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19.12.2024 17:22 Відповісти
Раньше нельзя было. Украину агенты Ху#ла уложили и ножки ей раздвинули только к 2022-му.

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19.12.2024 17:36 Відповісти
Тільки основний агент Медведчук був чомусь заарештований на той час. Є інша версія. Рішення про напад пуйло прийняв після того, як стали "щемити" його кума Медведчука. Закрили його пропагандистські канали, відібрали трубу і заарештували. І, по ходу, в Києві якось теж довідалися про плани пуйла (може через американців). Тому Головнокомандуючим був призначений Залужний і почалася таємна підготовка до майбутнього вторгнення раші. Залужний про це казав у своїх інтерв'ю. Те, що підготовка, що з нашої, що з їхньої сторони виявилася недостатньою - ну, як змогли.
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20.12.2024 08:20 Відповісти
Шиза шизонутого шизувала по повній...і терпіти не було сили...
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19.12.2024 17:42 Відповісти
Коли вже ця фашиська паскуда здохне ? і як нічого не бувало цей злочинець терорист цинічно заявляє про свій злочин проти українського народу, тому тільки знищиння цієї мерзоти зупинить війну.
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19.12.2024 17:45 Відповісти
Лол , півроку зганяли війська до кордону з Україною, щоб взяти Київ за три дні. Але це типу не підготовка була ? 😂 Боже яке воно кончене.
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19.12.2024 18:04 Відповісти
Это ссарь мардовский апосраный мазги у халадильнике атмарозил. 🤣🤣🤣
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19.12.2024 18:14 Відповісти
Він міг спробувати і раніше,та не все залежить від його волІ,особливо бажання.
А готувався конкретно:операція "зермак"-найбільш успішна за всю історію вчк-фсб,за висловом Піонтковського.Що мож хотіти більше,як мати свою владу в столиці свого суперника,впливати на всі державні рішення і кадрову політику в найвищих там ешелонах,бути в курсі всіх таємниць держави-суперника.
Кіношний герой Штірліц,або реальний Рамзай,ней сі сховають в порівнянні з Козирем.
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19.12.2024 20:18 Відповісти
 
 