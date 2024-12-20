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Орбан заявив, що РФ та Україна відмовились від обміну 700 військовополонених

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Україна та Росія відмовились провести великий обмін військовополоненими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Угорський прем'єр заявив, що всі "мирні ініціативи" Будапешта щодо російсько-української війни не були санкціоновані Брюсселем і висувалися виключно від імені самої Угорщини.

"Я запропонував Україні та росії провести великий обмін 700 військовополонених на Різдво, але не досяг успіху у цьому. Важко повірити, що Україна і росія не бажають обміняти військовополонених без будь-яких попередніх умов, але саме з такою реальністю ми маємо справу сьогодні", - сказав Орбан.

Читайте: Орбан звертався до мене із пропозицією про перемир’я на день-два, я обіцяв подумати, але Україна відмовилася, - Путін

Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан не має важелів впливу на Путіна, - Зеленський

Автор: 

військовополонені (935) обмін (1156) Віктор Орбан (555) переговори з Росією (1080)


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Топ коментарі
+25
Він не дипломат. Оце жабакське одеробло - класичний агент впливу, навіть не легендоване, а тупо **********.
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20.12.2024 02:04
+14
Цьому придурку зараз треба їхать до Фіцо та радиться, де вони газ братимуть після Нового Року... А він за обмін полоненими, між росією та Україною, переживає...
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20.12.2024 04:15
+11
Орбан давно став співробітником пропагандистської служби кремля, там йому платять більше ніж в Угорщині, в Угорщині він працює на четверть ставки, такий собі мадярський заробітчанин.
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20.12.2024 02:04
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Поганий з тебе дипломат , Орбан.
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20.12.2024 02:01 Відповісти
Він не дипломат. Оце жабакське одеробло - класичний агент впливу, навіть не легендоване, а тупо **********.
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20.12.2024 02:04 Відповісти
Цьому придурку зараз треба їхать до Фіцо та радиться, де вони газ братимуть після Нового Року... А він за обмін полоненими, між росією та Україною, переживає...
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20.12.2024 04:15 Відповісти
Та там вже вирішено - вже буде з країни Азейбарджан.
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20.12.2024 08:13 Відповісти
Його можна було б посадити в калюжу, так, щоб весь світ побачив, що він балабол. Просто треба було нашому керманичу дати згоду на той обмін. Якби він дійсно організував обмін (що під великим питанням), то витягли б нащих хлопців. А ні, то орбан обісрався б на весь світ і заткнувся б.
На жаль наша квартальна дипломатія такий чудовий шанс просрала. І дала аргументи тому орбану далі гадити.
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20.12.2024 06:22 Відповісти
Орбана не звикати бути обосраним. Ще з часів валізи з мильоном долларів від Могилевича
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20.12.2024 09:14 Відповісти
А чого ми взагалі віримо тому орбану? Він дав якісь докази, що Україна відмовила в обміні? А є якісь докази, що він щось питав? А заявляти можна що завгодно!
Чи може, то було, як у тому анекдоті:

- Мамо, відпусти гуляти!
- Ні!
- Тато, я гарна?
- Авжеж, донечку! Так!
- Мамо, а тато каже: "Так"!!!
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20.12.2024 10:01 Відповісти
Ква...
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20.12.2024 02:02 Відповісти
Коли вже ця жаба квакне, "миротворець" хренів.
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20.12.2024 02:04 Відповісти
Орбан давно став співробітником пропагандистської служби кремля, там йому платять більше ніж в Угорщині, в Угорщині він працює на четверть ставки, такий собі мадярський заробітчанин.
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20.12.2024 02:04 Відповісти
сидів би тихенько ждав самоката
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20.12.2024 02:16 Відповісти
700 мало. Не поверят. Говори сразу мильйон
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20.12.2024 02:24 Відповісти
Серйозний компромат на нього мають московіти що він так з трусів вискакує…
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20.12.2024 02:24 Відповісти
Ніякого компромату не мають, він не потрібен, компромат збирають на тих кого не можна задешево купити. А цей за гроші продав душу ху...лу, та опустив свій народ.
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20.12.2024 03:27 Відповісти
Дьядя, ты дурак? На груди медаль за горад Будапешт уже есть?
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20.12.2024 02:36 Відповісти
Ні немає, його родичі раніше мали
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20.12.2024 03:28 Відповісти
Піариться на крові, тварюко...
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20.12.2024 02:36 Відповісти
Деякі джерела стверджують що все просто, Україна хоче звільнити азовців, РФ же готова вести розмову стосовно будь-кого, крім них.
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20.12.2024 05:03 Відповісти
Він відверто працює на Трампа з ******, задля урівняння агресора та жертви в очах свівого суспільства.
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20.12.2024 05:53 Відповісти
Давно пора Венгрию выгонять из Евросоюза и НАТО
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20.12.2024 06:07 Відповісти
І будемо мати ворога ще на одному кордоні.
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20.12.2024 09:16 Відповісти
До цього ганебного факту довела поведінка хриплявого яЗЕленого чорта,який не переймається долею наших захисників.
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20.12.2024 06:53 Відповісти
"До цього ганебного факту"

Про який факт ви зара говорите?
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20.12.2024 07:51 Відповісти
Отакий з тебе "посередник". Якщо не можеш на свого дружка-***** вплинути, то навіщо базікати?
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20.12.2024 08:05 Відповісти
цікаво, що в цьому висері він не звинувачує Україну... а винуватить обох...
Хоча: перший винуватець - саме він. Його хтось просив втручатись в таку делікатну справу, як обміни?
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20.12.2024 08:25 Відповісти
З під якого камінця ти вилізло? в тебе повноважень як у мильного пухіра. Тобі треба України? В себе в країні вже всі європейські стандарти впроваджено? Якщо вже все поробив - заяву на стіл і пішов наухй на пенсію онукам памперси з повних на сухі обмінювати. А тут без тебе якось сі розберем!
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20.12.2024 08:51 Відповісти
УГОРЩІНі ЕВРОСОЮЗ побудував усі автобани . Уявляете якою би Угорщіна була без ціх автобанів. ? ВСЕ ЗА ГРОШИ ЕС. І він без сорому хаєть ЕС
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20.12.2024 09:21 Відповісти
цікаво, що він ще вміє за кацапські гроші...
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20.12.2024 09:07 Відповісти
А пам'ятаєте, як він "допоміг" звільнити з полону українців, а потім їх вкрав? І лише декільком вдалося втекти з Угорщини додому. А доля решти досі невідома...
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20.12.2024 10:06 Відповісти
Яка ж в цього Орбана огідна рожа та брехливий язик. Викапаний чертяка...Знаю, що небажано судити по зовнішністі, але тут окремий випадок - все співпадає і зовнішність, і висліви.
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20.12.2024 11:49 Відповісти
Хто б йому пояснив, що полонені - не тема для політичних маніпуляцій? Такі слова тільки розпалюють ворожнечу
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20.12.2024 13:04 Відповісти
 
 