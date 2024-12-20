Орбан заявив, що РФ та Україна відмовились від обміну 700 військовополонених

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Україна та Росія відмовились провести великий обмін військовополоненими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Угорський прем'єр заявив, що всі "мирні ініціативи" Будапешта щодо російсько-української війни не були санкціоновані Брюсселем і висувалися виключно від імені самої Угорщини.

"Я запропонував Україні та росії провести великий обмін 700 військовополонених на Різдво, але не досяг успіху у цьому. Важко повірити, що Україна і росія не бажають обміняти військовополонених без будь-яких попередніх умов, але саме з такою реальністю ми маємо справу сьогодні", - сказав Орбан.

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Що передувало?

Зазначимо, що напружені відносини між Україною та Угорщиною загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

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