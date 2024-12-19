Шольц і Трамп погодилися, що війна Росії проти України "триває занадто довго"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом, серед тем була війна в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Вказано, що розмова була присвячена безпековій політиці в Європі.
"Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру", – йдеться у повідомленні пресслужби канцлера ФРН.
Наголошується, що Шольц підтвердив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.
Трамп наразі про розмову з очільником Німеччини не повідомляв.
Топ коментарі
+11 НБ
показати весь коментар19.12.2024 22:14
+11 Марта Шепель #549182
показати весь коментар19.12.2024 22:45
+9 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.12.2024 22:31
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https://censor.net/ua/forum/3076099/avtotema
- Трамп: I як можна найшвидше, герфюрер!!!
Вони не пробували поставити собі це питання?
Dikens Dens
Реєстрація: 10.12.2024
"Спротив України триває занадто довго" чи
"Агрессия нашего торгового партнера против суверенной страны длится слишком долго"?
p.s. Чи 24 години завершення війни Трампа занадто затягнулися?