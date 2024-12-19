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Шольц і Трамп погодилися, що війна Росії проти України "триває занадто довго"

Шольц дзвонив Трампу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом, серед тем була війна в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вказано, що розмова була присвячена безпековій політиці в Європі.

"Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру", – йдеться у повідомленні пресслужби канцлера ФРН.

Наголошується, що Шольц підтвердив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Трамп наразі про розмову з очільником Німеччини не повідомляв.

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Автор: 

Трамп Дональд (5619) Шольц Олаф (1136) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+11
У них уже нічого нема! Клянчать по всьому світу. Жебракують в Африці і стали раком перед Кімом. Вони голодранці! Їх треба дочавлювати остаточно. Вже за пять років вони повернуться до канібалізму. Андрофаги грьобані.
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19.12.2024 22:14
+11
Правда довго. Ви ж на три дні розраховували...
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19.12.2024 22:45
+9
« Бучанські відьми» бережуть Україну
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19.12.2024 22:31
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Будуть згортати? - Украіну
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19.12.2024 22:01 Відповісти
Вибачай, але у 19 р ми самі почали "згортати"..
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19.12.2024 22:02 Відповісти
Згортати почали ще за Кравчука
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19.12.2024 22:09 Відповісти
Не треба мантри про 30р.У 19 ми в прірву стрибнули
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19.12.2024 22:17 Відповісти
Тобто не Кучма і Кравчук віддали росіянам ракети і літаки , а Порошенко з Зеленським ????
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19.12.2024 22:39 Відповісти
Так, 1 грудня 1991 р.
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20.12.2024 01:05 Відповісти
Навіть коли б нас було в рази більше зброі - на скільки б нас вистачило - в нас ні свого ППО - ні літаків а в кацапів зброя всього СРСР - яку вони 30 р стягували
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19.12.2024 22:09 Відповісти
У них уже нічого нема! Клянчать по всьому світу. Жебракують в Африці і стали раком перед Кімом. Вони голодранці! Їх треба дочавлювати остаточно. Вже за пять років вони повернуться до канібалізму. Андрофаги грьобані.
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19.12.2024 22:14 Відповісти
Ніколи не можна недооцінювати ворога - путлєр ше навіть мобілізацію не робив
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19.12.2024 22:16 Відповісти
Формально не робив? Йому ж "їхати, а не шашечки". Ну от звідки взялись втрати вже під 800 тисяч і ще 700 тисяч кандидатів на "обнулєніє" на фронтах? В ********** лише чотири міста-вітрини - москва, пітер, новосибірськ і владік. Решта це колонії. Жопа. І що звідти вигрібають взагалі нікого в цих чотирьох містах не хвилює...
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19.12.2024 22:26 Відповісти
Шо для кацапів загубити 1 млн - чи 2 млн - чи навіть 5 млн - а для нас?
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19.12.2024 22:30 Відповісти
Які у нас варіанти? Капітуляція ***** гарантує загибель всієї молоді гарматним мясом, а людей похилого віку просто знищать щоб не платити пенсії і звільнити житло для голодранців **********. Кожний помирає наодинці. Кожний ризикує. Всюди. Загинути захищаючи свободу від ***** і ********** краще ніж здохнути від горілки, простуд, астми, раку, пневмонії і ще сотень хвороб від яких ми всі щоденно помираємо. Вмремо всі. Питання лише як. І про що ми будемо шкодувати та чим пишатися перед самим собою. Ми вже давно живемо в "суспільстві ризику" де навіть відкриваючи кран на кухні не існує гарантії що ми не отримаємо звідти дозу отрути яка нас доконає. Виходячи за хлібом у нас немає гарантії що ми повернемось, а не загинемо збудь якої непередбачуваної причини. Так, якась частина захисників загине на війні, але переважна більшість виживе і переможе. Війна іде не за території. Війна іде за те щоб вбити якнайбільше ворогів. Вони прийшли нас винищувати, але ми винищуємо їх набагато краще за них. 1 квадратний кілометр коштує кацапам 53 загиблих. На деяких ділянках співвідношення втрат доходить (рекорд!) 20 до 1. І виникає просте питання - як скоро ми вбємо всіх поголовно федерастів чоловічої статі якщо нас просто вчасно забезпечувати зброєю? За таких співвідношень втрат їм для завоювання України знадобиться населення ********** тричі. Мабуть ще й Корею очистимо повністю, звісно якщо панда-Кім пришле сюди всіх своїх чучхеванів ... Це вони нас залякують. Ну типу "нас ***** і нам ***** патєрі". Брешуть і ссаться. У нас одна стратегія, одна тактика і один шлях до перемоги - винищення окупантів.
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20.12.2024 01:22 Відповісти
P.S. Трошки переборщив. Для остаточної окупації решти України (74%) кацапи повинні втратити вбитими 23 674 305 алкодегенерата. Після перемоги такою ціною ********* перестане існувати взагалі. Зникне. Тому не дивно що європейці спокійно спостерігають за планомірним винищенням кацапні, а Китай смачно облизується. Якщо Китай хапне ресурси розваленої ********* справжня повномасштабна світова війна почнеться з військового протистояння Китаю з США. В цю війну буде втягнута вся планета. Населення зменшиться до 1 мільярда. Та чи буде він "золотим" питання ритоичне...
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20.12.2024 01:52 Відповісти
Посполітого рушенія поки ніяк. " Они сражались за Родину" - вік середній скіки? А от панянок і фрау зовсім не 50-ти річні гвалтувати... Не на часі ще суспільству за існування стати... (((
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20.12.2024 02:52 Відповісти
А скільки з 800 повернулися назад? Нам не говорять.
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20.12.2024 08:54 Відповісти
Немає то й випускати не треба було. Нє? Якби ми готувалися до війни самі то і європа під тягнулася б з допомогою. А так то НАТО подивилося, як ми ржемо з їх попереджень і готуємося до шашликів і зробили висновок що чинити опір ніхто і не збирається
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19.12.2024 22:20 Відповісти
В 2014 нам сильно хтось допоміг?
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19.12.2024 22:22 Відповісти
А ми готувалися до 14 р? У нас президентом янек був
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19.12.2024 23:21 Відповісти
Нічого вже не вернеш - то шо тепер посипати голову попелом?
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19.12.2024 22:20 Відповісти
100 баллів ‼️‼️‼️
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19.12.2024 22:41 Відповісти
Так кацапи знали, що роблять. Спочатку відрубали народу голову, а тепер такі, як ти п*дять, шо народ не такий. Народ має хтось "виховувати". Для цього існує провідна верства (еліта). Яка провідна верства в Україні могла бути після століть колоніального існування?! А щодо народу, то він справно народжує то Сагайдачного, то Хмельницького, то Шевченка, то Шухевича. Неодмінно з'явиться хтось іще, хто нарешті доведе справу до успішного завершення. Чи, може, це ти?
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19.12.2024 22:39 Відповісти
Так ще і Фаріон вбили
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19.12.2024 22:42 Відповісти
Поки що так. Бойки і їрмаки почуваються добре.
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19.12.2024 22:43 Відповісти
Таке собі. По різному можна війну закінчити. І лякає що є слово "мир"а не " перемога".
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19.12.2024 22:01 Відповісти
" Шольц і Трамп погодилися, що війна Росії проти України "триває НЕОЧІКУВАНО занадто довго"
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19.12.2024 22:01 Відповісти
Ще пару шоломів Шольц надасть і війні кінець....
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19.12.2024 22:02 Відповісти
Знову бережуть « лицо « вбивці і гвалтивника ?
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19.12.2024 22:06 Відповісти
Дайте по десять ядерних боєголовок кожен і будете здивовані, як швиденько кацапня запросить перемовин.
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19.12.2024 22:06 Відповісти
Що ти з ними зробиш? Влупиш по Москві? Так рашка теж ядерну має, власть по всій території України. Що далі?
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19.12.2024 23:23 Відповісти
Чому зразу "влупиш"? Мозгів не хватає?
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19.12.2024 23:29 Відповісти
Гуд. Тоді навіщо? "Зброя стримування"? В нашому випадку від чого " стримувати"? як рашка і так вже на нашій території?
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19.12.2024 23:40 Відповісти
В нас на ютубі є чудовий блогер історик з Білої Церкви, хай він їм лекцію з Історії України прочитає, щоб зрозуміли, як довго йде війна росіі з Україною.
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19.12.2024 22:07 Відповісти
Ну в України є державний інститут у вигляді МЗС. Це його місія. Але ж, ні.
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19.12.2024 22:40 Відповісти
Хай і в МЗС прочитає, бо коли говориш про Україну з нормальними, здавалося б людьми, то якось аж страшнувато стає...
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19.12.2024 22:46 Відповісти
Є таке. Але, якщо МЗС прочитає, це означатиме, що то вже інше МЗС.
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19.12.2024 22:53 Відповісти
Буде вже інше, звичайно.
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19.12.2024 22:55 Відповісти
Чому своєї держави ніколи не виходило, він там часом не розповідає ?
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19.12.2024 23:51 Відповісти
Та ні, дурбецало. Ти звичайно можеш тут тішитись до всерачки що кардинал і бакалійник, тобто ти і Трамп з Шольцом - це сила. Але там один їпанутий дідок сьогодні давав пресуху і ти не повіриш але його ця війна цілком влаштовує. І допоки цього не зміниться - можеш хоч під кожною новиною тут скиглити як кляті казли (закреслено) ваінствующєє мєньшинство (теж закреслено) диванні нафронтники - мєшают тєбє жить, але це ніяк не змінить ситуацію.
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19.12.2024 22:31 Відповісти
Та він як три місяці народився - маю надію що не кацап
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19.12.2024 22:36 Відповісти
А що дата реєстрації щось означає? Он Yuri I 0e5ec1af з 2018 року тут, а баран бараном.
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19.12.2024 23:24 Відповісти
Не Вам судити, хто коли народився. Довго живуть тільки штатні боти, провокатори, дуполизи та сексоти.
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20.12.2024 09:34 Відповісти
Ти загалі він чи вона? Ім'я нічого не каже.
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20.12.2024 10:24 Відповісти
І щ раз кажу, що Довго живуть тільки штатні боти, провокатори, дуполизи та сексоти. То до кого ти належиш?
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20.12.2024 10:27 Відповісти
Ось тут маєте можливість ознайомитись з моїми поглядами
https://censor.net/ua/forum/3076099/avtotema
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20.12.2024 10:42 Відповісти
- Щольц: Доннi, Пальне закiнчуеться. Треба вiдновити кацапську трубу в Европу.
- Трамп: I як можна найшвидше, герфюрер!!!
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19.12.2024 22:22 Відповісти
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19.12.2024 22:24 Відповісти
Так вона сама триває, та війна, чи її хтось розпочав, веде й хоче продовжувати?

Вони не пробували поставити собі це питання?
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19.12.2024 22:26 Відповісти
Як тількі свіжий троль - так кацапські месиджі
Dikens Dens

Реєстрація: 10.12.2024
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19.12.2024 22:33 Відповісти
Трампіст звичайно тупа людина. І зебіл теж тупа.Але людина яка була зебілом в Україні, а потім стала трампістом - це унікальний рівень дебілії навіть для наших широт. Я думаю це все одно що вкласти бабки в МММ в дев'яностих, просрати їх, а потім через 20 років віднести знову всі гроші в МММ 2.0 Ну а шо, це ж такий унікальний шанс обагатітца, як ви не розумієте 🤡
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19.12.2024 22:36 Відповісти
« Бучанські відьми» бережуть Україну
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19.12.2024 22:31 Відповісти
Ну то нехай це *уйлу і предявлять!
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19.12.2024 22:37 Відповісти
Уточніть, будь-ласка:
"Спротив України триває занадто довго" чи
"Агрессия нашего торгового партнера против суверенной страны длится слишком долго"?
p.s. Чи 24 години завершення війни Трампа занадто затягнулися?
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19.12.2024 22:40 Відповісти
Цікаво. А будапешський меморандум? КОМУ вірити?
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19.12.2024 22:43 Відповісти
Ну вы два козла максимум усилий для етого приложили чтобы ***** не проиграл
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19.12.2024 22:45 Відповісти
Правда довго. Ви ж на три дні розраховували...
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19.12.2024 22:45 Відповісти
Та ми вже зрозуміли, що ви вирішили її ще продовжити.
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19.12.2024 22:57 Відповісти
Позвонiть х-лу, нехай прискорить.
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19.12.2024 23:00 Відповісти
Схоже, Захід вже награвся у войнушку. Час повертатися до бізнес ас южуал. А те, що сотні тисяч українців, дякуючи вашій смердючій геополітиці і своїй наївності, загинули, а країна знищена та віддана на поталу гундосому диктатору, так то таке... "Сопутствующіє патері".
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19.12.2024 23:05 Відповісти
А ви,герр,чекали бліцкригу? Путлєр вам це обіцяв?
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19.12.2024 23:23 Відповісти
Вони так багато базікають про ,,чесний, справедливий та сталий мир"- а хотілось би хоча б раз почути від них іхні пояснення - а як вони собі це уявляють? Це по перше, А по друге,якщо вони вважають що війна Укpаіни з росією йде занадто довго, то хотілось би ім нагадати, що Друга Світова Війна йшла шість років, і там УВЕСЬ СВІТ ВОЮВАВ ПРОТИ ФАШИЗМУ. А тут усього три роки, і тягне за всіх одна Украіна! Є рiзниця, ні?
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19.12.2024 23:27 Відповісти
Десять , а не три роки .
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19.12.2024 23:32 Відповісти
Да спору нет , долго , но это для Европы , а как Украина терпит эту кошмарную вечность ночами , днями , слов нет...
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19.12.2024 23:35 Відповісти
Дякую!!!! будапешські У..ОБКИ. ????.
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20.12.2024 00:02 Відповісти
Я вспоминаю как от Майдана Европа устала в году так 2009. Как были кретинами, так и остались.
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20.12.2024 00:15 Відповісти
Два торгаша хочуть укласти сдєлку с х..... Відать, крєпко їх долярами підвязав х.....
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20.12.2024 01:36 Відповісти
Це вони про ІІ-гу Світову?
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20.12.2024 02:44 Відповісти
Они затянули, вот и затянулось и просвета нет
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20.12.2024 08:08 Відповісти
 
 