Шольц і Трамп погодилися, що війна Росії проти України "триває занадто довго"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом, серед тем була війна в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вказано, що розмова була присвячена безпековій політиці в Європі.

"Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру", – йдеться у повідомленні пресслужби канцлера ФРН.

Наголошується, що Шольц підтвердив, що продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Трамп наразі про розмову з очільником Німеччини не повідомляв.

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