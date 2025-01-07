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Новости Война
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Мирное соглашение между Украиной и РФ может появиться уже до Пасхи - 20 апреля, - Sky News

Коли може бути мирна угода між Україаною та Росією

Новая администрация Трампа стремится ускорить завершение войны между Украиной и Россией, достигнув мирного соглашения до Пасхи.

Об этом пишет издание Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Издание предполагает, что мирное соглашение может быть достигнуто до Пасхи 2025 года (20 апреля).

"Вопрос в том, чем готов пожертвовать Путин, особенно в таких районах, как Курская область, и, к сожалению, чем готов уступить Зеленский", - отметили авторы материала.

Ранее издание WP писало, что полномасштабное вторжение РФ достигло точки перелома. Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан. Или же российский диктатор Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию.

Читайте: Союзники должны заставить РФ принять справедливый мир, - Сибига

Автор: 

война (1380) россия (95652) перемирие (1650) Трамп Дональд (5366) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+18
Задовбали вже ці ванги...
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07.01.2025 16:59
+14
Кому заплатили і дали текст з відповідним "передбаченням"-той і Ванга
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07.01.2025 17:05
+8
Для чого ото триндіти? Для мирної угоди ****** наразі немає ніяких передумов. У кремлівського упиря все ок - наступ, двіжуха і тому подібне
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07.01.2025 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Задовбали вже ці ванги...
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07.01.2025 16:59 Ответить
Кому заплатили і дали текст з відповідним "передбаченням"-той і Ванга
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07.01.2025 17:05 Ответить
Може Гордон когось укусив
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07.01.2025 17:56 Ответить
Та Гордон сам по собі - то таке... А от Гордон на пару з Пашею Глобою - то вже йой!
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07.01.2025 20:44 Ответить
Для чого ото триндіти? Для мирної угоди ****** наразі немає ніяких передумов. У кремлівського упиря все ок - наступ, двіжуха і тому подібне
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07.01.2025 17:00 Ответить
Це в нього все ok , а що там насправді в кацапів - ніхто не знає ...
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07.01.2025 17:38 Ответить
Мирну угоду ж з ****** мають підписувати, чи не так?
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07.01.2025 17:54 Ответить
Нет, тут без тебя никак не обойдётся.
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07.01.2025 17:11 Ответить
ссср кто уничтожил?
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07.01.2025 17:56 Ответить
він на відміну від тебе реаліст. А дебіли і далі вірять Моніці Зілінській, Трампині та іншим пістунам в той час коли }{уйло прямо озвучує свої військові плани які він досі справно виконував
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07.01.2025 17:40 Ответить
Ты, кусок парашного дерьма, спецом сегодня зарегистрировался, чтобы это выперднуть?
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07.01.2025 19:08 Ответить
Иди, пи#дор и сосни у твоего Ху#ла. А что я делаю- не твоё свинособачье дело.
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07.01.2025 20:49 Ответить
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07.01.2025 20:50 Ответить
Отвечаю на вопрос. Когда твой мааацквабад превратится в радиоактивную воронку- поймёшь почему.
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07.01.2025 21:14 Ответить
Свинособака, ты сдохнешь вместе со всем (до единого опарыша) свинособачьим народцем параши гораздо раньше, чем Украина потеряет хоть ещё 5% территории.
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07.01.2025 21:22 Ответить
Чмо, так ты точно из Конаково, или там живёт другой такой же дегенерат?
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07.01.2025 21:36 Ответить
Тобі, ваня, й на цей форум необов'язково заходити, щоб побачити найкумеднішого у світі вар'ята. Для цього тобі достатньо всього-на-всього подивитися до люстра.
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07.01.2025 20:34 Ответить
Блин, только вычислил этого урода парашного, а его уже затёрли.
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07.01.2025 21:37 Ответить
Не журіться, колего. Тої... субстанції тут ще буде і буде.
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07.01.2025 21:45 Ответить
Когда пишешь на русском об уничтожении параши и мааацквабада, ху#ловцы слетаются как по команде товарища майора. Но это дерьмо вычисляется сразу.
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07.01.2025 21:50 Ответить
https://t.me/voynareal/106771 Трамп прибув купляти Гренландію?
Майбутній президент США прямо зараз приземлився на острові, проте мета візиту поки невідома
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07.01.2025 17:00 Ответить
20 січня помазаніє Трампа. 20 квітня - мирна угода.
А ще 20 грудня припинили з'являтись нові записи "Хроники одного президента" на сумнозвісному tZE.
Совпадєніє?
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07.01.2025 17:01 Ответить
20 квітня день народження Гітлера. Знову якесь совпадєніє.
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08.01.2025 06:54 Ответить
Вкиди продажних журнашлюх нічого не варті.
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07.01.2025 17:01 Ответить
А чому не до 9 Травня? Чи 24 Серпня? Або його болотний аналог: 12 червня
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07.01.2025 17:02 Ответить
Чому соромитися? Давайте націлимося на 1 квітня.
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07.01.2025 17:03 Ответить
Ну що ж, 73% разом зі своїм лідором дуже критикували погані Мінські домовленості.
А тепер подивимось на нові "чудові" залиті кров'ю українців, мирні угоди.
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07.01.2025 17:04 Ответить
сотнями тисяч жертв, сотнями тисяч калік .сиріт .вдів .мільйонами біженців і побитою .поруйнованою інфраструктурою плюс мирні угоди(оман) на окуповані території куйлом...Це плять перемога куйла і його "зелених слуг" в Україні
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07.01.2025 17:09 Ответить
Тобто "мінські" були нормальні ? Дивно , але і кацапів вони теж цілком влаштовували !
Палишся на методичках ...
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07.01.2025 17:40 Ответить
О, полізли з кущів ухилянти черз 3+ роки війни, вилізли на світ божий 73%. Тільки запахло якимось миром, як відразу. Де ж ви до цього були? В погребі? В цирку з бронею?
Як воно, сподобалась заміна Мінських угод? "Гроші на крові" Порошенка все так же гірші цілого моря крові часів Зеленського? Вимкнення електрики сьогодення, кращі ніж Роттердам+? І т.п.
Знову про методички скиглите? Про кацапів? Ми то пам'ятаємо, що в 2019, ваші зелені методички повністю збігались з кацапськими. А тепер знову одними будете користуватись?
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07.01.2025 17:48 Ответить
Облиште. Щось пояснювати "подоляцьким плоскогубцям" - марна справа. Їм від того клепки не додасться, а собі нерви - попсуєте. Воно Вам треба?
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07.01.2025 20:50 Ответить
Український пілот увійшов в історію: вперше на F-16 знищено 6 крилатих ракет за один виліт
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07.01.2025 17:04 Ответить
а @уйло в курсі?
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07.01.2025 17:06 Ответить
не заважайте журнашлюхам заробляти свій хліб з маслом!
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07.01.2025 17:08 Ответить
Щось насувається? Ізраїлю може загрожувати війна з Туреччиною - The Jerusalem Post пише, що це навіть перевершить конфлікт з Іраном

Зокрема, Анкара хоче відновити свій вплив часів імперії Османа - а це може стати причиною конфлікту з Ізраїлем. Задля боротьби Туреччина може об'єднатися з силами в Сирії.
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07.01.2025 17:09 Ответить
ху.ло (лавров, песков) публично уже быковал т.е. высказался на каких условиях ....

теперь выход за Трампом, либо принять либо быку кольцо и в стойло !!!
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07.01.2025 17:09 Ответить
Журналисты уже даже не пытаются придумать причину почему именно до 20 , просто до 20 и все
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07.01.2025 17:09 Ответить
Мирна угода на умовах росіі буде тоді, коли росія вичерпає свій військово промислово фінансовий потенціал.
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07.01.2025 17:13 Ответить
людський ресурс, нафту й газ
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07.01.2025 17:34 Ответить
Сер Бидон запретил добывать ресурсы в некоторых регионах. К чему бы это?
Что б нефтебароны Омерики не пострадали от колебаний цен? Или к сему бы
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07.01.2025 22:18 Ответить
А що, до того часу *уйло здохне?
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07.01.2025 17:18 Ответить
Що перекладається як "зачекайте до квітня, а потім ми вигадаємо нову дату ближче до осені, а восени - ближче до 2026 року і так далі"
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07.01.2025 17:19 Ответить
Мені цікаво, як Трамп затягне ***** на перемовини, бо ***** піймав кураж. Це щось таке має бути "в чорному ящику для *****" - або нафта і газ по 20 баксів, або повне ембарго, або томагавки для України.
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07.01.2025 17:20 Ответить
Мабуть десь так.
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07.01.2025 17:29 Ответить
а поний surprise, це членство України в НАТО. тобто - території за лінією розмежування.
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07.01.2025 17:32 Ответить
Найкраще, це якби саме уйхло опинилося у чорному ящику.

Але ж, падло, живуче.
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07.01.2025 18:10 Ответить
Никак. Никого Трамп никуда не затянет. Он дал путьке свои предложения, кацапы сказали, что им такое не подходит, на этом все. У Трампа слишком много других дел, что бы парится еще и за Украину и сраисю. Разговоры 'я закончу войну за один день' он давно прекратил. Назначил 80летнего девушку, который на ладан дышит, своим 'представителем' , вот тот и будет время от времени воздух сотрясать.
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07.01.2025 19:45 Ответить
Трампосісі вангують.
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07.01.2025 17:22 Ответить
не бачу різниці між кашпіровськими,гордонами,вангами ітд у між "солідними" виданнями.ЦІль одна в них всіє-заробити гроші,а реальність то таке.
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07.01.2025 17:26 Ответить
А коли домовляться ,тоді й напишите.
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07.01.2025 17:32 Ответить
який Великодень? 24 години і питання вирішене. А то буде потом, дайте йому ще 100 днів
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07.01.2025 17:34 Ответить
Последователи Гордона не унывают ... хлебом не корми , дай пофантазировать
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07.01.2025 18:27 Ответить
Скоріше б вже. Пора на роботу, гроші заробляти.
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07.01.2025 19:10 Ответить
Отпустить всех пленных и гражданских, дать всем возможность выехать без фильтрации! Вернуть детей и всех кого повязали росс. "суды"!
А со стороны Запада: признать рашку агрессором, дать оружие и провести реформы ( "внешнее управление" как в Корее) . Или хотя бы дать все денег на жилье + гарантию пособия если по здоровью или через ПТРС не сможет трудоустроиться и Ресоциализирова ься.
Тогда это перемирие.
Все иные варианты - это капитуляция. Новый геноцид и по сталински и по прутински и по вагнеровски и по чекистски...
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07.01.2025 22:09 Ответить
 
 