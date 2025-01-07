Мирное соглашение между Украиной и РФ может появиться уже до Пасхи - 20 апреля, - Sky News
Новая администрация Трампа стремится ускорить завершение войны между Украиной и Россией, достигнув мирного соглашения до Пасхи.
Об этом пишет издание Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Издание предполагает, что мирное соглашение может быть достигнуто до Пасхи 2025 года (20 апреля).
"Вопрос в том, чем готов пожертвовать Путин, особенно в таких районах, как Курская область, и, к сожалению, чем готов уступить Зеленский", - отметили авторы материала.
Ранее издание WP писало, что полномасштабное вторжение РФ достигло точки перелома. Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан. Или же российский диктатор Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию.
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Совпадєніє?
А тепер подивимось на нові "чудові" залиті кров'ю українців, мирні угоди.
Палишся на методичках ...
полізли з кущів ухилянтичерз 3+ роки війни, вилізли на світ божий 73%. Тільки запахло якимось миром, як відразу. Де ж ви до цього були? В погребі? В цирку з бронею?
Як воно, сподобалась заміна Мінських угод? "Гроші на крові" Порошенка все так же гірші цілого моря крові часів Зеленського? Вимкнення електрики сьогодення, кращі ніж Роттердам+? І т.п.
Знову про методички скиглите? Про кацапів? Ми то пам'ятаємо, що в 2019, ваші зелені методички повністю збігались з кацапськими. А тепер знову одними будете користуватись?
Зокрема, Анкара хоче відновити свій вплив часів імперії Османа - а це може стати причиною конфлікту з Ізраїлем. Задля боротьби Туреччина може об'єднатися з силами в Сирії.
теперь выход за Трампом, либо принять либо быку кольцо и в стойло !!!
Что б нефтебароны Омерики не пострадали от колебаний цен? Или к сему бы
Але ж, падло, живуче.
А со стороны Запада: признать рашку агрессором, дать оружие и провести реформы ( "внешнее управление" как в Корее) . Или хотя бы дать все денег на жилье + гарантию пособия если по здоровью или через ПТРС не сможет трудоустроиться и Ресоциализирова ься.
Тогда это перемирие.
Все иные варианты - это капитуляция. Новый геноцид и по сталински и по прутински и по вагнеровски и по чекистски...