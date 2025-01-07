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Новости Война
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Союзники должны заставить РФ принять справедливый мир, - Сибига

Сибіга закликав партнерів примусити РФ до миру

Глава МИД Андрей Сибига считает, что союзники должны повысить цену войны для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством о безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством о безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством по безопасности для мира.

Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей, которых отдали в российские семьи и дали им российские имена. Фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственную русификацию и ассимиляцию. Мы никогда не согласимся на такой "мир". Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убиралась прочь из Украины и оставила нас в покое. Это вполне будет соответствовать Хельсинкскому Заключительному акту", - отметил министр.

По словам Сибиги, союзники должны повысить цену войны для России и заставить ее принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе".

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Автор: 

война (1380) россия (95652) Сибига Андрей (416) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+4
Вже заграло то шоу горбоносиків.
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07.01.2025 16:52
+4
Воно дійсно братан сівохи бо такій же тупий.
У України нема союзників, у нас є партнєри. І як що міністр цього не розумвє то нехай краще мовчит.
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07.01.2025 17:01
+3
"Союзники мають".... Коли ми по чуємо від нашої влади-" Ми зробимо"?
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07.01.2025 16:50
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"Союзники мають".... Коли ми по чуємо від нашої влади-" Ми зробимо"?
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07.01.2025 16:50 Ответить
І з яких пір партнери стали союзниками
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07.01.2025 16:53 Ответить
Може з тих пір коли вони нам допомогли не загинути?
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07.01.2025 18:01 Ответить
Вже заграло то шоу горбоносиків.
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07.01.2025 16:52 Ответить
Сибіга має сидіти і розповідати "союзникам", що вони мають робити. Хоть хтось займається корисною справою
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07.01.2025 16:57 Ответить
Якщо , для справедливого миру в Україні, мають зробити все союзники,тоді влада в Україні ,котра про це торочить ,є "слугами куйла"
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07.01.2025 16:58 Ответить
запускайте сибігу, бо наші союзники, єрмачину, вже відкрито шлють *****, а хрипату матючину, просто не розуміють на рівні хомосапієнс/плазун.
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07.01.2025 17:00 Ответить
Сигіба в МЗС з посади зама Єрмака прийшов. Так він є вірним ротом великого завгоспа
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07.01.2025 18:03 Ответить
Воно дійсно братан сівохи бо такій же тупий.
У України нема союзників, у нас є партнєри. І як що міністр цього не розумвє то нехай краще мовчит.
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07.01.2025 17:01 Ответить
"Союзники" були у другій світовій коли на тегерані твердо та рішуче вирішили подальшу долю війни. Зараз таке вже неможливо по різним причинам, тому то і не союзники,а ситуативні партнери
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07.01.2025 17:12 Ответить
Не можливо бо зараз США і Європа це сцикуни і боягузи які нездатні повторити того що було в другій світовій
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07.01.2025 19:40 Ответить
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07.01.2025 17:16 Ответить
Коли кацапня має на руках стамбульську капітуляційну бумажку, то Україні чекати від ,,союзників,, щось справедливого дуже сумнівно!?
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07.01.2025 17:23 Ответить
Ваша справа сидіти тихо і не лізти зі своїми дебільними планами перемоги куди вас не просять і не матюкатись і хамити ,як це робив зєля в недавньому інтерв"ю ,а то вже справа союзників вирішувати яким буде мир.
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07.01.2025 17:29 Ответить
За словами Сибіги, союзники мають підвищити Джерело: https://censor.net/ua/n3528970
- чії союзники ?
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07.01.2025 17:42 Ответить
 
 