Союзники должны заставить РФ принять справедливый мир, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига считает, что союзники должны повысить цену войны для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством о безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством о безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством по безопасности для мира.

Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей, которых отдали в российские семьи и дали им российские имена. Фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственную русификацию и ассимиляцию. Мы никогда не согласимся на такой "мир". Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убиралась прочь из Украины и оставила нас в покое. Это вполне будет соответствовать Хельсинкскому Заключительному акту", - отметил министр.

По словам Сибиги, союзники должны повысить цену войны для России и заставить ее принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе".

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