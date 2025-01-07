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В Украину прибыла министр иностранных дел Исландии Гуннарсдоттир

До України прибула міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір

Во вторник, 7 января, в Киев прибыла новоназначенная глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с главой МИД Исландии дальнейшую поддержку страной украинской "формулы мира", а также помощь в протезировании украинских военных.

"Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более 2 млн евро в производство украинского оружия по "Датской модели". Рассчитываем на дальнейшее увеличение исландской стороной инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - акцентировал Сибига.

Гуннарсдоттир, в свою очередь, заявила о готовности Исландии продолжить поддержку Украины.

В частности речь идет о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины", в рамках которой украинское продовольствие поставляется в частности в Сирию.

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Автор: 

визит (3088) Исландия (108) Сибига Андрей (416)


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Топ комментарии
+2
Нормальне призвище - дочка Гуннара
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07.01.2025 13:58
+2
жіночі імена.
вікінгі такі приколісти були, не то їхні нащадки.
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07.01.2025 14:00
+2
Співуча мова. Майже як українська.
Вулкани Ісландії
Бардарбунґа, Бренністейнсалда, Ватнафйотль, Вестманнаейяр, Гваннадальсхнукюр, Гофсйокутль, Ґрімсворт, Ерайвайокутл, Еяф'ятлайокютль, Тіндф'ятлайокутль, Трьолладинг'я, Тунґнафетлсйокутль, Ульварсфетль, Фаградальсф'ядль, Фремрінамур
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07.01.2025 14:32
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Правила форума Совет форумчан
ісландія введе до нас миротворчий контингент?
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07.01.2025 13:54 Ответить
Моржів і тюленів
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07.01.2025 13:56 Ответить
Призвіщем очільниці МЗС Ісландії можна охарактеризувати те що в нас відбувається на фронті.
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07.01.2025 13:56 Ответить
Нормальне призвище - дочка Гуннара
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07.01.2025 13:58 Ответить
Співуча мова. Майже як українська.
Вулкани Ісландії
Бардарбунґа, Бренністейнсалда, Ватнафйотль, Вестманнаейяр, Гваннадальсхнукюр, Гофсйокутль, Ґрімсворт, Ерайвайокутл, Еяф'ятлайокютль, Тіндф'ятлайокутль, Трьолладинг'я, Тунґнафетлсйокутль, Ульварсфетль, Фаградальсф'ядль, Фремрінамур
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07.01.2025 14:32 Ответить
Такие у них имена...
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07.01.2025 13:57 Ответить
.....и фамилий у них нет.
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07.01.2025 13:59 Ответить
все ж просто.
вона дочка гуннарса риболова.
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07.01.2025 14:01 Ответить
А ЗЕля син папи Саші та мами Римми
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07.01.2025 14:38 Ответить
на ісландском: владімір сашарімасон.
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07.01.2025 14:51 Ответить
"Фамилии" є... Просто звучать вони трохи по-ішому. Чоловіки в її сім"ї носять прізвище "Гуннарсон". "Син Гуннара". Тобто, до кореня прізвища додається "син" чи "дочка". Наші Петренки, Шевченки, Лимаренки - звідти ж...
Подібно до скандинавського, таке формування прізвищ є у чехів, словаків, литовців та латишів. Почитай "Походеньки бравого солдата Швейка"... До прізвища чоловіка у чехів та словаків додається суфікс "ва". І воно стає жіночим. ""Міллерова", "Гроудова"... У латишів , у чоловічому варіанті додається "с". А у жіночому - "а" чи "е" ("Озолс- Озоле). Те ж саме - у литовців - тільки там додаються суфікси "ус" та "ене". "Місявічус" чи "Рінкевічус" - чоловіки. А "Місявічене" чи Рінкевічене" - жінки...
У нас воно існує лише у неофіційно, на рівні "вуличного діалекту", і лише до заміжніх жінок, по прізвищу чоловіка - "Петренчиха", "Шевченчиха", "Лимаренчиха"...
Чим, наприклад, відрізняється, у англійців "міс" від "місіс"? Тим, що "міс" додається до прізвища незаміжньої жінки - це прізвище її батька. А "місіс" додається до прізвища заміжньої, і це вже - прізвище її чоловіка...
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07.01.2025 15:15 Ответить
жіночі імена.
вікінгі такі приколісти були, не то їхні нащадки.
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07.01.2025 14:00 Ответить
 
 