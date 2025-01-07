В Украину прибыла министр иностранных дел Исландии Гуннарсдоттир

Во вторник, 7 января, в Киев прибыла новоназначенная глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с главой МИД Исландии дальнейшую поддержку страной украинской "формулы мира", а также помощь в протезировании украинских военных.

"Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более 2 млн евро в производство украинского оружия по "Датской модели". Рассчитываем на дальнейшее увеличение исландской стороной инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - акцентировал Сибига.

Гуннарсдоттир, в свою очередь, заявила о готовности Исландии продолжить поддержку Украины.

В частности речь идет о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины", в рамках которой украинское продовольствие поставляется в частности в Сирию.

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