В Украину прибыла министр иностранных дел Исландии Гуннарсдоттир
Во вторник, 7 января, в Киев прибыла новоназначенная глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Украины.
Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с главой МИД Исландии дальнейшую поддержку страной украинской "формулы мира", а также помощь в протезировании украинских военных.
"Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более 2 млн евро в производство украинского оружия по "Датской модели". Рассчитываем на дальнейшее увеличение исландской стороной инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - акцентировал Сибига.
Гуннарсдоттир, в свою очередь, заявила о готовности Исландии продолжить поддержку Украины.
В частности речь идет о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины", в рамках которой украинское продовольствие поставляется в частности в Сирию.
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Вулкани Ісландії
Бардарбунґа, Бренністейнсалда, Ватнафйотль, Вестманнаейяр, Гваннадальсхнукюр, Гофсйокутль, Ґрімсворт, Ерайвайокутл, Еяф'ятлайокютль, Тіндф'ятлайокутль, Трьолладинг'я, Тунґнафетлсйокутль, Ульварсфетль, Фаградальсф'ядль, Фремрінамур
вона дочка гуннарса риболова.
Подібно до скандинавського, таке формування прізвищ є у чехів, словаків, литовців та латишів. Почитай "Походеньки бравого солдата Швейка"... До прізвища чоловіка у чехів та словаків додається суфікс "ва". І воно стає жіночим. ""Міллерова", "Гроудова"... У латишів , у чоловічому варіанті додається "с". А у жіночому - "а" чи "е" ("Озолс- Озоле). Те ж саме - у литовців - тільки там додаються суфікси "ус" та "ене". "Місявічус" чи "Рінкевічус" - чоловіки. А "Місявічене" чи Рінкевічене" - жінки...
У нас воно існує лише у неофіційно, на рівні "вуличного діалекту", і лише до заміжніх жінок, по прізвищу чоловіка - "Петренчиха", "Шевченчиха", "Лимаренчиха"...
Чим, наприклад, відрізняється, у англійців "міс" від "місіс"? Тим, що "міс" додається до прізвища незаміжньої жінки - це прізвище її батька. А "місіс" додається до прізвища заміжньої, і це вже - прізвище її чоловіка...
вікінгі такі приколісти були, не то їхні нащадки.