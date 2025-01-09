У Данії занепокоєні серйозністю заяв Трампа щодо придбання Гренландії, - CNN

Чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що данські посадовці ретельно зважують, як відреагувати на заяви Трампа щодо Гренландії, щоб не спровокувати серйозний розрив з близьким союзником і колегою по НАТО.

"Екосистема, яка підтримує цю ідею, зараз зовсім інша, ніж у 2019 році, коли Трамп вперше запропонував її. Це набагато серйозніше", - сказав один високопоставлений данський урядовець.

У Данії припускають, що відверта розмова з Трампом буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу.

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

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