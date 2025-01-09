У Данії занепокоєні серйозністю заяв Трампа щодо придбання Гренландії, - CNN
Чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Зазначається, що данські посадовці ретельно зважують, як відреагувати на заяви Трампа щодо Гренландії, щоб не спровокувати серйозний розрив з близьким союзником і колегою по НАТО.
"Екосистема, яка підтримує цю ідею, зараз зовсім інша, ніж у 2019 році, коли Трамп вперше запропонував її. Це набагато серйозніше", - сказав один високопоставлений данський урядовець.
У Данії припускають, що відверта розмова з Трампом буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу.
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якраз Данія передала нам Ф-16 ті, всю свою арту і ще багато чого...
Проти F-35 допоможуть F-16, а арта захистить від Tomahawk?
Гріт еген це ********** до союзників і друзів, але піджавши хвіст лебезити перед ху-йлом та китайцями.
Не переплутайте...
Данія віддала Україні всі свої!!! САУ і ще багато різної техніки і тепер вона стає майже беззбройною. Це знак і це знову все гра проти України. Нас чекають дуже нестандартні події. Світ змінюється ,будуть землетруси по всьому світу. США втрачає роль міжнародного поліцейського.
Європа має ставати сильнішою. Крім того, Данія як і США є членом НАТО. І це сигнал проти НАТО.
не треба шукати чорну кішку в чорній кімнати, особливо, коли її там нема.
щось мені здається, що трамп закінчить як кенеді. і дуже швидко. і саме цим об'єднає американців. мейк америка грейт егейн.
зробить, цьому самозакоханому паяцу, трампу, кривавий орел.
і до купи, ілонє і імбецилу трампу молодшому.
blodørn - легендарна страта часів вікінгів, що полягала в тому, що на спині засудженого розсікали ребра, розводили їх в сторони на зразок крил і витягали назовні легені.
трамп шось ляпнув про гренладію, тільки данія відповіла, ну приходь спробуй.
всі інші розбіглися по кутам обісрані!
отака в європі дружна компанія. всі метросексуали та незалежні феміністки, один перед одним.
ти ніколи не бився, взагалі, я вже не кажу на вулиці.
ти толєраст тєрпіла, солоденький лох для гопарєй.
подивись ютуб! там багато прикладів мужності українців, сьогодні зараз. при чому українців, котрі зброю бачили пару раз, на картинці.
але, ні! тобі марно таке дивитися, все одне не зрозумієш, що таке бути сміливим та злим.
вже сам факт, що україна, практично самотужки вивезла рік війни, та й ще змогла відігнати ординську навалу, тобі не зрозуміти!
Трамп-младший заявил, что пожары в Лос-Анджелесе связаны с помощью Украине. Он сделал репост с сообщением о том, что США передали Украине часть пожарного оборудования после вторжения РФ в марте 2022 года. Илон Маск это репостнул к себе.
"Суддя Хуан Мерчан дав зрозуміти, що Трампа не засудять до реального тюремного терміну, і дозволив підсудному бути присутнім на оголошення вироку як особисто, так і по відеозв'язку.
Також з рішення судді випливає, що Трампа звільнять і від мʼякшого покарання, як-от штраф чи випробувальний термін."
Про яке тюремне ув'язнення ви кажете?
Якщо претензія до мене - то частково її визнаю; мої слова "Вирок передбачає тюремне ув'язнення" - неточність. Правильно - вище, виділене жирним шрифтом.
нє?
Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (Толя Доктор из Б. П.)
Походу, божевілля Маскаля дуже сильно впливає на старого діда та його наміри. До виборів жодного слова не було про Канаду 51-й штат, чи Війну з Гренландію. Трампомаск набирає обертів у своєму маразматичному імперіалізмі.
Ето другоє?