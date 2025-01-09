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У Данії занепокоєні серйозністю заяв Трампа щодо придбання Гренландії, - CNN

Трамп хоче купити Гренландію

Чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що данські посадовці ретельно зважують, як відреагувати на заяви Трампа щодо Гренландії, щоб не спровокувати серйозний розрив з близьким союзником і колегою по НАТО.

"Екосистема, яка підтримує цю ідею, зараз зовсім інша, ніж у 2019 році, коли Трамп вперше запропонував її. Це набагато серйозніше", - сказав один високопоставлений данський урядовець.

У Данії припускають, що відверта розмова з Трампом буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу.

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про зазіхання Трампа на Гренландію: Цього, очевидно, не станеться

Автор: 

Гренландія (79) Данія (776) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+16
Замість того, щоб укласти союзнічну угоду з Данією, з ЄС, за для безпеки, Трамп просто заявляє, щоб віддали-продали Гренландію, погрожуючи силою. Це просто неадекватно.
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09.01.2025 10:56
+13
Корочє.
Гріт еген це ********** до союзників і друзів, але піджавши хвіст лебезити перед ху-йлом та китайцями.
Не переплутайте...
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09.01.2025 10:55
+12
Цей двіж грає на руку всім комунякам та антиамериканській пропаганді. Не здивуюся якщо Трамп 20 січня теж розкаже що кордони США не закінчуються ніде і вип'є із пуйлом на брудершафт та гаряче поцілує його.
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09.01.2025 10:57
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Чубатий ампіратор.
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09.01.2025 10:51 Відповісти
Розпочався двіж.... - і це ще не 20 січня!!!
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09.01.2025 10:52 Відповісти
Цей двіж грає на руку всім комунякам та антиамериканській пропаганді. Не здивуюся якщо Трамп 20 січня теж розкаже що кордони США не закінчуються ніде і вип'є із пуйлом на брудершафт та гаряче поцілує його.
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09.01.2025 10:57 Відповісти
Та ви ж всіх планів рашистів не знаєте. Може вони всю Європу планують захопити, яка без втручання США впаде бо НАТО виявиться працюючим лише на папері. Хто зна.
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09.01.2025 11:16 Відповісти
Свинособаку в спам надо, а не отвечать ей.
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09.01.2025 11:52 Відповісти
вони вже з путіним могли домовитися про поділ світу
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10.01.2025 01:22 Відповісти
Тут цікавий момент.
Якраз Данія передала нам Ф-16 ті, всю свою арту і ще багато чого...
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09.01.2025 10:58 Відповісти
А нащо вся ця зброя потрібна Данії?
Проти F-35 допоможуть F-16, а арта захистить від Tomahawk?
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09.01.2025 11:25 Відповісти
в чому проблема? знов на дракарах висадіться та дайте люлєй аборігенам як діди давали
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09.01.2025 10:54 Відповісти
Яким аборігенам? Які діди?
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09.01.2025 10:58 Відповісти
у якості підвищення освіти америку відкрили вікинги у 10-11 сторіччі
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09.01.2025 11:03 Відповісти
Це освіта? Хто в літопису написав і я маю цьому вірити? В літопису теж про Рюріка написано Стара кацапська хрень
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09.01.2025 11:12 Відповісти
там вас анунаки визивають...пока-пока
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09.01.2025 12:20 Відповісти
ти схоже з гіперборіцями спілкуєшся
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09.01.2025 12:29 Відповісти
Корочє.
Гріт еген це ********** до союзників і друзів, але піджавши хвіст лебезити перед ху-йлом та китайцями.
Не переплутайте...
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09.01.2025 10:55 Відповісти
Зараз зайдуть місцеві трампісти та напишуть, шо ви нікуя не шарите в американській політиці, а Трамп - це "презідєнт міра" і взагалі сонечко.
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09.01.2025 11:02 Відповісти
Та занепокоєні не дише данці, а й мексіканці, канадці, панамці, і це ще до інавгурайії рижого клоуна-президента. А що буде далі-чекаємо!
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09.01.2025 10:55 Відповісти
Замість того, щоб укласти союзнічну угоду з Данією, з ЄС, за для безпеки, Трамп просто заявляє, щоб віддали-продали Гренландію, погрожуючи силою. Це просто неадекватно.
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09.01.2025 10:56 Відповісти
Поки радником наркоман Маск, ще не те буде
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09.01.2025 11:00 Відповісти
Там незрозуміло хто ким керує, а хто тільки радить.
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09.01.2025 11:08 Відповісти
десь "радником наркоман Маск".., а десь наркоман-зрадник є препізедентом... Куди світ летить???
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09.01.2025 11:15 Відповісти
Побалакає та й все, він не *уйло, одноосібно такі рішення приймати не може, а в конгресі і сенаті схиблених не так багато
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09.01.2025 11:20 Відповісти
трамп делает то же, что делал в первый свой срок - портит отношения с союзниками по НАТО, нормализует всяких отбросов - ынов, орбанов, x-yйлов и так далее. Перекраивает (на пару с x-yйлом) все принципы, на которых еще держится цивилизация на планете. Только на втором сроке всё будет еще круче и безумнее. А тех кто мог бы его сдерживать уже почти не осталось.
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09.01.2025 12:21 Відповісти
Трамп в своїх експаніоніських намірах перевершив *****; а Маск - мерина (Лаврова)
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09.01.2025 10:57 Відповісти
Данії тільки ЯЗ прийдеться розробляти
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09.01.2025 11:00 Відповісти
Ітак, це змова Трампа і *****. Цей напад трампа на Данію не випадковий.
Данія віддала Україні всі свої!!! САУ і ще багато різної техніки і тепер вона стає майже беззбройною. Це знак і це знову все гра проти України. Нас чекають дуже нестандартні події. Світ змінюється ,будуть землетруси по всьому світу. США втрачає роль міжнародного поліцейського.
Європа має ставати сильнішою. Крім того, Данія як і США є членом НАТО. І це сигнал проти НАТО.
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09.01.2025 11:03 Відповісти
а канада, а мексика, а панама?
не треба шукати чорну кішку в чорній кімнати, особливо, коли її там нема.
щось мені здається, що трамп закінчить як кенеді. і дуже швидко. і саме цим об'єднає американців. мейк америка грейт егейн.
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09.01.2025 11:06 Відповісти
вудафойнувся?
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09.01.2025 11:16 Відповісти
данці, ви ж нащадки легендарних вікінгів.
зробить, цьому самозакоханому паяцу, трампу, кривавий орел.
і до купи, ілонє і імбецилу трампу молодшому.

blodørn - легендарна страта часів вікінгів, що полягала в тому, що на спині засудженого розсікали ребра, розводили їх в сторони на зразок крил і витягали назовні легені.
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09.01.2025 11:03 Відповісти
перед бійкою треба тренуватися, а не шукати спосіб получити піздюлєй!
трамп шось ляпнув про гренладію, тільки данія відповіла, ну приходь спробуй.
всі інші розбіглися по кутам обісрані!
отака в європі дружна компанія. всі метросексуали та незалежні феміністки, один перед одним.
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09.01.2025 11:47 Відповісти
відразу видно мамєнького підюбочника.
ти ніколи не бився, взагалі, я вже не кажу на вулиці.
ти толєраст тєрпіла, солоденький лох для гопарєй.
подивись ютуб! там багато прикладів мужності українців, сьогодні зараз. при чому українців, котрі зброю бачили пару раз, на картинці.
але, ні! тобі марно таке дивитися, все одне не зрозумієш, що таке бути сміливим та злим.
вже сам факт, що україна, практично самотужки вивезла рік війни, та й ще змогла відігнати ординську навалу, тобі не зрозуміти!
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09.01.2025 12:06 Відповісти
вікінги давно померли. в усіх сенсах.
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09.01.2025 18:04 Відповісти
Трамп-младший https://x.com/DonaldJTrumpJr/status/1877039101813149928 обвинил Украину в пожарах в Калифорнии

Трамп-младший заявил, что пожары в Лос-Анджелесе связаны с помощью Украине. Он сделал репост с сообщением о том, что США передали Украине часть пожарного оборудования после вторжения РФ в марте 2022 года. Илон Маск это репостнул к себе.
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09.01.2025 11:04 Відповісти
Нагадаю, https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgq1dpn5z2go завтра суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан буде оголошувати вирок Трампу у справі щодо фальсифікації документів з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами Президента США в 2016 році. Вирок передбачає тюремне ув'язнення.
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09.01.2025 11:05 Відповісти
а вже 21.01, новий президент помилує трампа, та звільнить того суддю, згідно своїх прав та конституції.
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09.01.2025 11:09 Відповісти
Може встигнуть посадити реально за грати хоч на тиждень. Бо потім цей рудий котяра сам себе амністує вже як президент.
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09.01.2025 11:10 Відповісти
Трамп візьме лікарняний днів на 10 і суд перенесуть із-за неявки обвинуваченого... А потім після 20 січня буде зовсім інша "картина маслом"
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09.01.2025 11:14 Відповісти
Ви самі читали статтю за вашим посиланням?

"Суддя Хуан Мерчан дав зрозуміти, що Трампа не засудять до реального тюремного терміну, і дозволив підсудному бути присутнім на оголошення вироку як особисто, так і по відеозв'язку.

Також з рішення судді випливає, що Трампа звільнять і від мʼякшого покарання, як-от штраф чи випробувальний термін."

Про яке тюремне ув'язнення ви кажете?
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09.01.2025 11:30 Відповісти
в тому й то справа, що стаття кодексу, за якою Трампа визнано винним, передбачає виключно тюремне ув'язнення (так запевняє Олег Пономарь). Але суддя тяне з її оголошенням. І не хоче тюрми для Трампа.
Якщо претензія до мене - то частково її визнаю; мої слова "Вирок передбачає тюремне ув'язнення" - неточність. Правильно - вище, виділене жирним шрифтом.
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09.01.2025 12:26 Відповісти
Де заява Грети Тумблер ?..
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09.01.2025 11:16 Відповісти
Якщо людина перднула у кімнаті - не варто розмірковувати, серйозно це чи ні. Таку людину просто треба попросити вийти нахрін. Навіть якщо це президент США. Помилки бувають...
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09.01.2025 11:21 Відповісти
кажуть, що в німеччині пердіти де завгодно, це норма.
нє?
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09.01.2025 11:50 Відповісти
Україна США не потрібна як складова частина.
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09.01.2025 11:33 Відповісти
Тут не питання у тому чи краще Гренландії було б у складі США. Ви не бачите що США фактично погрожує суверенній країні бо їм так закортіло? Ви маєте розуміти що все це останні кроки до 3й світової, коли всі зрозуміють що світове право остаточно вмерло і тепер настала епоха хаосу, коли можна хапати все до чого є змога дотягнутися. І замість права країн на суверенітет у міжнародновизнаних кордонах буде працювати лише право більш сильного, як того хочуть рашисти і як виправдовують свої дії.
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09.01.2025 11:59 Відповісти
Краще б він у кацапів Камчатку забрав
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09.01.2025 11:32 Відповісти
то сс*тно. А у данії можна
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10.01.2025 01:25 Відповісти
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09.01.2025 11:35 Відповісти
Як казав Попандопуло, чЮвствую ми стоім на канунє грандіозного шухєра
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09.01.2025 11:37 Відповісти
Трамп за сто днів спробує домовитись про "мир" з РФ і Китаєм, кожен "щоб настав мир" отримає то що хоче... РФ Україну, Китай Тайвань, США Гренландію, Канаду, Мексику, Панамський канал...
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09.01.2025 11:38 Відповісти
Двіжуха, але тепер у всьому світі, як мріяв *****
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09.01.2025 11:40 Відповісти
Мудрий нарід в США може вже починати готуватися в свої ТЦК
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09.01.2025 11:41 Відповісти
трамп-хуйло?
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09.01.2025 11:50 Відповісти
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (Толя Доктор из Б. П.)
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09.01.2025 11:55 Відповісти
Трамп так співчував раісє, що гинуть рускіє мальчікі у загарбницькій війні, що вирішив і своїх , американських хлопчиків почати готувати до війн з сусідами , колишніми партнерами та друзями.
Походу, божевілля Маскаля дуже сильно впливає на старого діда та його наміри. До виборів жодного слова не було про Канаду 51-й штат, чи Війну з Гренландію. Трампомаск набирає обертів у своєму маразматичному імперіалізмі.
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09.01.2025 12:03 Відповісти
Отже Данія... Щоб зупинити надходження зброї в Україну , Іфлон Маск арадов і з синком папи Трамло підкрутили самого папу Трампа озвучити плани на привласнення Гренландії...а точніше окупації... Схожіть з хкуйлом...Данії потрібно зупинити давати озброєння Київу..
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09.01.2025 12:14 Відповісти
Заради того, щоб був мир Данія повинна поступитись. Крім того зробити Англійську державною (американькій варіант). Відмовитись від НАТО, та зменшити свою армію до 20 чоловік. Відмовитись від ЕС. Та стати 50х штатом. Знести всі свої історичні памятки та звести на їх місцях макдональдси. Мир підписати в Стамбулі.
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09.01.2025 12:19 Відповісти
За усією цією шизофренією чомусь проглядається **** Маска.
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09.01.2025 12:59 Відповісти
Коли ви відбирали Гренландію та Ісландію у Норвегії - ви не були такі занепокоєні, що ж сталось?
Ето другоє?
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09.01.2025 18:02 Відповісти
 
 